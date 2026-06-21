/Maharashtra Breaking News Today LIVE: खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना शिंदे सेनेच संरक्षण, तानाजी सावंतांवर जबाबदारी

युबीटी मधून शिवसेनेत पक्षांतर करणारे तीन खासदारांचे उद्या नांदेड विमानतळावर आगमन होणार आहे. दिल्लीवरून खाजगी विमानाने दुपारी चार वाजता नांदेड विमानतळावर आगमन होईल. हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, परभणीचे खासदार संजय जाधव आणि यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख हे तिघे नांदेड विमानतळावर पोहोचणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. नांदेड विमानतळावरून पोलीस बंदोबस्तात आपापल्या मतदारसंघात जाणार आहेत. नागेश पाटील आष्टीकर नांदेडवरून हदगाव, संजय जाधव नांदेडवरून परभणी, संजय देशमुख नांदेडवरून यवतमाळ कडे रवाना होणार आहेत.
ओमराजे निंबाळकर यांच्या बैठकीला सुरुवात झालीय.बैठकीमध्ये कार्यकर्ते ओमराजे यांना शिंदे सेनेत जाण्याचा आग्रह करत आहेत.सत्तेत गेल्याशिवाय कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार नाही. जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल तर सत्तेत गेलं पाहिजे. कार्यकर्त्यांनी ओमराजे निंबाळकर यांच्याकडे मागणी मांडली.तुम्ही जो निर्णय घेतात तो आम्हा सर्वांना मान्य असेल.ओमराजे यांच्या निर्णयांना कार्यकर्त्यांनी बैठकीमध्ये समर्थन दिल.
खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना शिंदे सेनेच संरक्षण मिळालय.बैठकीमध्ये गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेना अलर्ट मोडवर आहे. ओमराजे यांची संपूर्ण जबाबदारी आमदार तानाजी सावंत यांच्यावर आहे. आमदार तानाजी सावंत यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांची भेट घेतली. सावंत यांचे कार्यकर्ते बैठकी च्या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 june 2026: युबीटी मधून शिवसेनेत पक्षांतर करणारे तीन खासदारांचे उद्या नांदेड विमानतळावर आगमन होणार आहे. दिल्लीवरून खाजगी विमानाने दुपारी चार वाजता नांदेड विमानतळावर आगमन होईल. हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, परभणीचे खासदार संजय जाधव आणि यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख हे तिघे नांदेड विमानतळावर पोहोचणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना शिंदे सेनेच संरक्षण आहे. बैठकीमध्ये गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेना अलर्ट मोडवर आहे. बैठकी मध्ये कार्यकर्ते ओमराजे यांना शिंदे सेनेत जाण्याचा आग्रह करत आहेत. सत्तेत गेल्याशिवाय कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार नाही. जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल तर सत्तेत गेलं पाहिजे, असे कार्यकर्त्यांचे मत आहे.