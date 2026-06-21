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Maharashtra Breaking News Today LIVE: खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना शिंदे सेनेच संरक्षण, तानाजी सावंतांवर जबाबदारी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 21 june 2026: उद्यापासून पावसाळी अधिवेशन सुरु होतंय. सरसकट कर्जमाफी, दुष्काळाचे सावट, विषारी दारूकांड, वाढत्या गुन्हेगारीवरून सरकारची कसोटी लागेल. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, राज्यावरील दुष्काळाचे सावट, पुणे विषारी दारूकांड, वाढती गुन्हेगारी या मुद्द्यावरून सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधकांकडून सत्ताधाऱयांची कोंडी केली जाऊ शकते.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 21, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:45 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना शिंदे सेनेच संरक्षण, तानाजी सावंतांवर जबाबदारी
21 June 2026 06:45 PM (IST)

ठाकरेंच्या 3 बंडखोर आमदारांचे उद्या दिल्लीहून नांदेड विमानतळावर आगमन 

युबीटी मधून शिवसेनेत पक्षांतर करणारे तीन खासदारांचे उद्या नांदेड विमानतळावर आगमन होणार आहे. दिल्लीवरून खाजगी विमानाने दुपारी चार वाजता नांदेड विमानतळावर आगमन होईल. हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, परभणीचे खासदार संजय जाधव आणि यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख हे तिघे नांदेड विमानतळावर पोहोचणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. नांदेड विमानतळावरून पोलीस बंदोबस्तात आपापल्या मतदारसंघात जाणार आहेत. नागेश पाटील आष्टीकर नांदेडवरून हदगाव, संजय जाधव नांदेडवरून परभणी, संजय देशमुख नांदेडवरून यवतमाळ कडे रवाना होणार आहेत. 

21 June 2026 06:40 PM (IST)

ओमराजे निंबाळकर यांच्या बैठकीला सुरुवात, कार्यकर्त्यांकडून आग्रह 

ओमराजे निंबाळकर यांच्या बैठकीला सुरुवात झालीय.बैठकीमध्ये कार्यकर्ते ओमराजे यांना शिंदे सेनेत जाण्याचा आग्रह करत आहेत.सत्तेत गेल्याशिवाय कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार नाही. जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल तर सत्तेत गेलं पाहिजे. कार्यकर्त्यांनी ओमराजे निंबाळकर यांच्याकडे मागणी मांडली.तुम्ही जो निर्णय घेतात तो आम्हा सर्वांना मान्य असेल.ओमराजे यांच्या निर्णयांना कार्यकर्त्यांनी बैठकीमध्ये समर्थन दिल.

21 June 2026 06:35 PM (IST)

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना शिंदे सेनेच संरक्षण, तानाजी सावंतांवर जबाबदारी  

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना शिंदे सेनेच संरक्षण मिळालय.बैठकीमध्ये गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेना अलर्ट मोडवर आहे. ओमराजे यांची  संपूर्ण जबाबदारी आमदार तानाजी सावंत यांच्यावर आहे. आमदार तानाजी सावंत यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांची भेट घेतली. सावंत यांचे कार्यकर्ते बैठकी च्या ठिकाणी उपस्थित आहेत.

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TAGS:
Maharashtra breaking news
Omraje Nimbalkar
shiv sena
Operation Tiger

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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