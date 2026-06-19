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Shivsena Vardhapan Din Melava Live : 'विरासत में बाप की गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धी नही', म्हणत वाघमारेंची उद्धव ठाकरेंवर टीका

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 June 2026: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा वर्धापन दिन सोहळ्याचा वर्धापन मेळावा आहे. उद्धव ठाकरेंचा मेळावा षण्मुखानंद सभागृहात होणार आहे तर शिंदे पक्षाचा वर्धापन मेळावा गोरेगाव नेस्को येथे होणार आहे. तसेच यासोबत राज्यातील आणि देशातील महत्त्वाच्या घडामोडी आपण पाहणार आहोत. 

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 19, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:56 PM IST
Shivsena Vardhapan Din Melava Live : 'विरासत में बाप की गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धी नही', म्हणत वाघमारेंची उद्धव ठाकरेंवर टीका
19 June 2026 07:54 PM (IST)

शिंदेंच्या मेळाव्यात ज्योती वाघमरेंची तोफ कडाडली 

'विरासत में बाप की गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धी नही', म्हणत वाघमारेंची उद्धव ठाकरेंवर टीका

'अंगात नाही बळ पण चिमटे काढून पळ म्हणतं', ज्योती वाघमारेंची संजय राऊतांवर टीका

ऑपरेशन टायगरवरुन बेताल बडबड सुरु - ज्योती वाघमारे

19 June 2026 07:43 PM (IST)

ऑपरेशन टायगरवरुन बेताल बडबड सुरु - ज्योती वाघमारे 

'अंगात नाही बळ पण चिमटे काढून पळ म्हणतं', ज्योती वाघमारेंची संजय राऊतांवर टीका 

19 June 2026 07:38 PM (IST)

शिंदेंच्या मेळाव्यात सामान्य कार्यकर्त्याचं पहिलं भाषण

यंदा सामान्य कार्यकर्ता असलेल्या दिलीप पाटील यांचं मेळाव्यात पहिलं भाषण झालं. मेळाव्यात मर्यादित भाषणे होणार असून पहिला मान कार्यकर्त्याला दिल्यामुळे होतेय चर्चा. नेत्याच्या भाषणाने सुरुवात न करता सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणून दिलीप पाटील यांना भाषणाची संधी देण्यात आली आहे. दिलीप पाटलांकडून ठाकरे गटावर टीका

19 June 2026 07:13 PM (IST)

मंत्री गिरीश महाजनांच्या फोटो व्हायरल प्रकरणी साबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल 

मंत्री गिरीश महाजन यांचे फोटो व्हायरल केल्याप्रकरणी जळगावच्या सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.  मंत्री गिरीश महाजन यांचे फेक AI जनरेट तसेच मोर्फ फोटो व्हायरल केल्याप्रकरणी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाल्याचे पोलिस अधीक्षकांनी म्हटलं आहे. बीएनएस कलम 356 (3 ),  66, 67 आय टी ऍक्ट नुसार हा गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती पोलिस अधीक्षकांनी दिली आहे.

19 June 2026 06:51 PM (IST)

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत बैठक, संप संपणार का?

बेस्ट कर्मचारी संपाच्या संदर्भात परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांची बेस्ट कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सोबत बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयात बैठक सुरु आहे. मध्यरात्रीपासून पासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण मुंबई मध्ये बंद पुकारला आहे. या बैठकीनंतर चर्चेचा निष्कर्ष व शासनाची भूमिका याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत

19 June 2026 06:44 PM (IST)

शिंदेंच्या मेळाव्यासाठी काळ्या कपड्यांना बंदी 

शिवसेना शिंदे गटाच्या  मेळाव्याला मोठी सुरक्षा देण्यात आली आहे. मेळाव्यासाठी काळया कपड्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. जवळपास 300 ते 400 पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. 

 

 

19 June 2026 06:36 PM (IST)

खासदार पक्षात कधी प्रवेश करणार?

खासदार पक्षात कधी प्रवेश करणार? असा प्रश्न श्रीकांत शिंदेंना विचारल्या त्यांनी दिलेलं उत्तर चर्चेत आहे. 

वक्त आने पर सब पता चलेगा- श्रीकांत शिंदे

19 June 2026 06:36 PM (IST)

खासदार पक्षात कधी प्रवेश करणार?

खासदार पक्षात कधी प्रवेश करणार? असा प्रश्न श्रीकांत शिंदेंना विचारल्या त्यांनी दिलेलं उत्तर चर्चेत आहे. 

वक्त आने पर सब पता चलेगा- श्रीकांत शिंदे

19 June 2026 06:29 PM (IST)

 पाणीपुरवठा मंत्राच्या मतदार संघात भीषण पाणीटंचाईचा संकट 

राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याच मतदारसंघात असलेल्या वाघनगर व कोल्हे हिल्स परिसरातील नागरिकांना तब्बल पंधरा-पंधरा दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होत असल्याने संतप्त झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढत प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. पाणीटंचाईमुळे नागरिकांचे जीवन विस्कळीत झाले असून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली

परिसरातील रहिवाशांना नियमित पाणी मिळत नसल्याने टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यासाठी नागरिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून दैनंदिन जीवनावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. यावेळी आठ दिवसांच्या आत वाघनगर व कोल्हे हिल्स परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल.

तसेच आगामी पावसाळी अधिवेशनादरम्यानही हा प्रश्न न सुटल्यास थेट अधिवेशनस्थळी नागरिकांचा भव्य ''''हंडा मोर्चा'''' काढून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. पाणीपुरवठा मंत्री आपल्याच मतदारसंघात नागरिकांना पाणी देऊ शकत नाही यामुळे आमच्यावरही हंडा मोर्चा काढण्याची वेळ असल्याची प्रतिक्रिया मोर्चेकर बांधवांनी दिली आहे ..

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About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे घोसाळकर झी 24 तास (झी न्यूज) मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे. क्राइम, मनोरंजन, लाईफस्टाईल, हेल्थ, पॅरेंटिंग आणि जनरल नॉलेजशी संबंधीत विषयांवर ती लिहीते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाचकांचा विचार करुन आणि साधी सरळ सोपी भाषा वापरणं ही तिची ओळख आहे. 

करिअरची सुरुवात 

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात 2011 पासून वृत्तपत्रापासून केली आहे. दक्षताच्या करिअरची सुरुवात ही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी आणि नंतर आता डिजिटल मिडिया अशी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून पत्रकारिता या क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये मनोरंजन, लाईफस्टाईल, क्राइम, हेल्थ, जनरल न्यूज यासारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिलं आहे. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने कीर्ति एम.डूंगुरसी महाविद्यालयातून BMM बॅचरल ऑफ मास मीडिया केलं आहे. त्यांतर मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून MACJ मास्टर इन कम्युनिकेशन जर्नालिझम केलं आहे. दोन्ही पदव्यांमधून पत्रकारिकेचे शिक्षण घेतलं आहे. 

दक्षताला विश्वास आहे की, पत्रकारिता करताना ट्रेंड्स महत्त्वाचेच असतात. पण यासोबतच लेखामध्ये अचूक माहिती आणि सविस्तर विषयाची माहिती असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

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