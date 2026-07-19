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Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोनम वांगचुक यांच्यासाठी ठाकरे मैदानात

Maharashtra Breaking News Today LIVE 19 July 2026: सोनम वांगचुक यांच्यासाठी ठाकरे यांचे शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलन सुरु आहे, त्याचबरोबर राज्यातील पाऊसाच्या अपडेट्स ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 19, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:52 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोनम वांगचुक यांच्यासाठी ठाकरे मैदानात
19 July 2026 06:51 PM (IST)

आधारवाडी कारागृहात कैद्याला बेदम मारहाण, जेजे रुग्णालयात उपचार सुरू 

बदलापूर येथील एका प्रकरणात अटकेत असलेला अक्षय कुरतडकर हा तरुण सध्या आधारवाडी कारागृहात बंद आहे. त्याला जेलमधील दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांनी बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 

19 July 2026 06:45 PM (IST)

इर्शाळगड–प्रबळगड दरम्यान भरकटलेल्या 13 ट्रेकर्सची सुटका

इर्शाळगडावरून माची प्रबळगडाच्या दिशेने ट्रेकसाठी निघालेल्या ठाण्यातील टीसीएस कंपनीत कार्यरत १३ तरुणांचा गट दाट जंगलात भरकटला होता, अंधार पडू लागलेला, मोबाईल नेटवर्क जवळपास बंद, खोल दऱ्या, निसरडे कातळ आणि जीवघेण्या वाटांमुळे ट्रेकर्स गंभीर संकटात सापडले. अखेर आपत्कालीन 112 क्रमांकावर मदतीचा कॉल प्राप्त होताच तातडीने बचाव मोहीम हाती घेण्यात आली. 

19 July 2026 06:39 PM (IST)

जालना शहरात जीर्ण इमारतीचा भाग कोसळला

जालना शहरातील जुन्या मोंढा भागात रविवारी सकाळी एक मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली. सुमारे 74 वर्षे जुन्या इमारतीचा काही भाग अचानक कोसळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. या दुर्घटनेत चार दुचाकी आणि शेजारी उभी असलेल्या एका कारचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, जुन्या मोंढा परिसरातील ''''जयंतीलाल सन्स'''' या पत्रे विक्री दुकानाची इमारत 1952 सालातील आहे. शनिवारी झालेल्या रिमझिम पावसामुळे भिंत कमकुवत झाली आणि रविवारी सकाळी शटरसह कोसळल्याची माहिती दुकानाचे मालक दिनेश ठक्कर यांनी दिली

19 July 2026 06:20 PM (IST)

शिंदे गटाच्या पूजा बनसोडे अटक

नवी मुंबईतील शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला आघाडीच्या उपजिल्हा प्रमुख पूजा बनसोडे यांना खंडणी प्रकरणी तुर्भे पोलीसांनी अटक केली आहे. तुर्भे येथील महादेव ट्रेडर्स या स्क्रॅपचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायिका कडून 2 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करण्यात आलाय. खंडणी देण्यास नकार दिल्यावर मालक आणि कर्मचाऱ्याला मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोपही पूजा बनसोडे यांच्यावर करण्यात आलाय. अटक आरोपी पूजा बनसोडे हिला 20 तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली असून इतर 4 आरोपींचा शोध तुर्भे पोलिस करत आहेत

19 July 2026 06:12 PM (IST)

जुन्नरमध्ये बंद शाळेतून 3 किलो गांजा जप्त

पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी मोहिमेत जुन्नर पोलिसांना मोठं यश मिळालंय. जुन्नरमधील बंद असलेल्या अहिल्यादेवी होळकर शाळा क्रमांक 4 च्या परिसरात छापा टाकत पोलिसांनी तब्बल 3 किलो गांजा जप्त केला आहे. या कारवाईत इनोव्हा कार, ॲक्टिव्हा स्कूटर आणि इतर मुद्देमालासह साडेदहा लाख रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून दोन आरोपी फरार आहेत. 

19 July 2026 06:01 PM (IST)

सुप्रिया सुळेंनी राजनाथ सिंहांच्या पाया पडून घेतला आशीर्वाद

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटाबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलिनीकरण होणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र दोन्ही गटांकडून अशी शक्यता वारंवार फेटाळण्यात आलेली आहे. भाजपाशी संलग्न असलेले आमदार रवी राणा यांनी मागच्या आठवड्यात दावा केला होता की, सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात असतील तर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी असेल. यानंतर आज दिल्लीमध्ये एक लक्ष्यवेधी घटना घडली. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या पाया पडून त्यांचा आशीर्वाद घेतला.

19 July 2026 05:51 PM (IST)

रमेश म्हात्रे प्रकरणावर काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?

रमेश म्हात्रे यांच्यासारख्या मारहाणीचे प्रकार मी सहन करणार नाही डॉक्टरांवर झालेले हल्ले सहन करणार नाहीत याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे -एकनाथ शिंदे 

19 July 2026 05:34 PM (IST)

पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

राज्यात पुन्हा पावसाचे पुनरागमन झाले असून धुळे जिल्ह्यात जुलै महिना निम्म्याहून अधिक संपला तरी देखील अद्यापही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता आता आणखीनच वाढली आहे. 

19 July 2026 05:32 PM (IST)

मुलगी शिकली पाहिजे म्हणता अन् परिक्षेचे पेपर फोडता? उद्धव ठाकरेंचा मोदी सरकारला सवाल

नीट पेपरफुटीवरुन सोनम वांगचुक यांचं बेमुदत उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत ठाकरेसेनेनं आंदोलन केलं. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी मोदी सरकारवर तोफ डागली.

19 July 2026 05:11 PM (IST)

मुंबई-ठाण्याच्या पर्यटकांमुळे कोंडेश्वर हाऊसफुल्ल

पावसाळी पर्यटनासाठी बदलापूरच्या प्रसिद्ध कोंडेश्वर धबधब्यावर पर्यटकांची गर्दी होऊ लागलीय. या ठिकाणी ऐतिहासिक शिवमंदिर असल्यामुळे देवदर्शनासोबत पर्यटक निसर्गाचा आनंद लुटण्यासाठी येत आहेत. पर्यटकांची गर्दी वाढवल्यामुळे लागल्यामुळे स्थानिकांना रोजगारही मिळू लागलाय. या ठिकाणी वडापाव, भजी, भुट्ट्याचा आस्वाद घेण्यासाठी स्टॉल्सवर गर्दी होताना दिसतीये

19 July 2026 05:10 PM (IST)

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे भाषणात?

हा लढा आता जे सरकार रोजी रोटी देऊ शकत नाही, सरकार बदलण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. मी नेतृत्व नाही तर तुम्ही सगळे नेते व्हायला पाहिजे म्हणून आलोय. ही आग सरकार बनेपर्यंत टिकणार की नाही, या आगीत सरकार भस्म झाले पाहिजे. हा लढा सोनम वांगचुक यांचे नाही तर तुमचे भवितव्य चोरले आहे त्याविरोधाट आहे. 

19 July 2026 05:01 PM (IST)

सोनम वांगचुक यांच्यासाठी मुंबईत ठाकरेंचं आंदोलन

एक हिरोसाठी मुंबईकर जमले आहेत, सोनम वांगचुक यांच्यासाठी जमले आहेत. विद्यार्थी वगैरे आले आहेत त्यांचे स्वागत, २२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. निकम्मा मंत्री आहे प्रधान यांचा राजीनामा पाहिजे, धर्मेंद्र प्रधान याना कोणते सोने चिकटले आहेत की मोदी राजीनामा घेत नाही आहेत असे अदित्य ठाकरे यांनी वक्तव्य केले आहे. 

19 July 2026 04:55 PM (IST)

पुण्यातील बालगंधर्व चौकात विद्यार्थ्यांचं मोठं आंदोलन

पुण्यात सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनात आप आणि विद्यार्थी संघटनांच आंदोलन, पुण्यातील बालगंधर्व चौकात विद्यार्थ्यांचं मोठं आंदोलन. विद्यार्थ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी, वांगचुक आणि अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी पुण्यात तरुणांकडून आंदोलन. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाची विद्यार्थ्यांकडून मागणी, विद्यार्थ्यांकडून बालगंधर्व चौकात जय भीमची नारेबाजी, तर काही आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात. 

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TAGS:
Maharashtra News
sonam wangchuk
uddhav thackeray

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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