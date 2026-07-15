Maharashtra Breaking News Today LIVE: नागपूरमध्ये धक्कादायक घटना, विजेच्या खांबाला चिकटून तरुणाचा मृत्यू

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते खासदार संजय राऊत रामनगर येथील राम मंदिरात दाखल झाले. त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. राम मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष रवी वाघमारे यांना राम मंदिरातील राम रक्षा पठाण संदर्भातील पत्र देण्यात येणार आहे. यावेळी सभास्थळाबाबत ट्रस्टशी चर्चा होणार आहे. त्यानंतर प्रस्तावित सभास्थळाची संजय राऊत प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. आगामी सभेच्या तयारीचा आणि नियोजनाचाही ते आढावा घेणार आहेत.
जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे आज बारामती शहरामध्ये 'ज्ञानोबा माऊली तुकाराम..ज्ञानोबा माऊली तुकाराम... च्या गजरात आणि भक्तिमय वातावरणात आगमन झाले. पाटस रोडवरील देशमुख चौकात प्रशासनाच्यावतीने पालखी रथ आणि दिंड्यांचे स्वागत करण्यात आले. बारामतीतील विविध विभागांचे अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
पुणे जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर वातावरणात काहीशी उसंत मिळाली होती. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. दौंड तालुक्यात अनेक दिवसांच्या खंडानंतर झालेल्या दमदार पावसामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असून शेतकऱ्यांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे...
नाशिकमधील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील नगरसेवक फुटण्याच्या चर्चांना उधाण आले असतानाच आज सर्व नगरसेवकांना मुंबईतील 'मातोश्री'वर बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीत पक्ष नेतृत्व नगरसेवकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या निष्ठेची आणि संघटनात्मक स्थितीची समीक्षा करणार आहे.
अहिल्यानगरच्या श्रीगोंदा येथील संत श्री महंमद महाराजांची दिंडीने पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवलं आहे. हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असलेल्या शेख महंमद महाराजांची दिंडीला अनेक वर्षांची परंपरा आहे. संत महंमद महाराज हे संत तुकाराम महाराज यांचे समकालीन सुफी संत होते.. या दिंडीत जवळपास दोन हजार भाविकांनी सहभाग घेतलाय.
नागपूर जिल्ह्यात कामठी तालुक्यात एका दुर्दैवी घटनेत विजेच्या खांबाला चिकटून एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. लाइन मॅनच्या निष्काळजीपणामुळे तरुणाचा जीव गेल्याचचा नागरिकांचा आरोप आहे. खांबावरील विजेचा पुरवठा बंद केल्याचे खोटे सांगून तरुणाला खांबावर चढण्यास सांगण्यात आले आणि तिथेच चिकटून त्याचा जीव गेला असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
डहाणूच्या वरोती येथे खाजगी जमीन मोजणी दरम्यान पोलिसांकडून आदिवासींना मारहाण --आदिवासींचा आरोप
पोलीस बंदोबस्तात मोजणी सुरू असताना हरकत घेणाऱ्या आदिवासींना मारहाण --आदिवासींचा आरोप
मुख्य रस्त्यावर पडे पर्यंत मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समोर . महिलांना देखील धक्काबुक्की --आदिवासींचा आरोप
टिटवाळ्यातील निमकर नाका परिसरात अचानक बसचा ब्रेक निकामी झाल्यामुळे अचानक चालकाने काही क्षणातच बसवर नियंत्रण मिळवले पण मात्र, बस थेट शुभम डायग्नोस्टिक सेंटरच्या शेजारील दुकानात शिरली. त्यामुळे दुकानांचे मोठे नुकसान झाले घटनेच्या वेळी दुकानात किंवा परिसरात कोणीही नसल्याने गंभीर जीवितहानी टळली.
राज्यात दुधातील भेसळीविरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सुरू केलेल्या धडक कारवाईचा परिणाम आता बाजारपेठेत दिसू लागलाय. मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये भेसळयुक्त दुधाचा पुरवठा कमी झाल्याने ग्राहकांचा विश्वास दर्जेदार दुधाकडे वाढला आहे. त्याचा थेट फायदा शुद्ध दूध विक्री करणार्या संघाला होत असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गोकुळ दुधाच्या मागणीत दररोज दीड ते दोन लाख लिटरची वाढ झाली आहे. मात्र दुसरीकडे, वाढत्या मागणीचा लाभ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंतही पोहोचावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE 15 July 2026: मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये भेसळयुक्त दुधाचा पुरवठा कमी झाल्याने ग्राहकांचा विश्वास दर्जेदार दुधाकडे वाढला आहे. त्याचा थेट फायदा शुद्ध दूध विक्री करणार्या संघाला होत असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गोकुळ दुधाच्या मागणीत दररोज दीड ते दोन लाख लिटरची वाढ झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरीताई पेडणेकर यांनी आज बोरिवली येथील हिरालाल भगवती रुग्णालयाची पाहणी केली. नाशिकमधील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील नगरसेवक फुटण्याच्या चर्चांना उधाण आले असतानाच आज सर्व नगरसेवकांना मुंबईतील 'मातोश्री'वर बोलावण्यात आले आहे. राजकारणातील महत्वाच्या अपडेट्स त्याचबरोबर देशातील आणि राज्यातील सर्व अपडेट्स तुम्हाला या ब्लॅागमध्ये वाचता येतील.