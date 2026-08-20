SC Hearing Breaking News Today LIVE : 'सर्वोच्च न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकते'

खंडपीठ: परंतु अध्यक्षांना किंवा संबंधित पक्षाला संधी द्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाला ती तत्त्वे त्यांच्यासमोर असलेल्या तथ्यांवर लागू करावी लागतील.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: सर्व पक्षकार आपल्यासमोर उपस्थित आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व केले जात आहे. अपात्रतेविरोधात त्यांना जे काही म्हणायचे आहे, ते योग्य आदेश पारित करण्यापूर्वी हे न्यायालय ऐकू शकते. आम्ही सुभाष देसाई प्रकरणात नेमका हाच युक्तिवाद केला होता. आम्ही स्वतः याच न्यायालयाला अपात्रतेचा निर्णय घेण्यास सांगितले होते, कारण आमचा अध्यक्षांवरील विश्वास उडाला होता. अध्यक्षांनी अखेरीस अनेक महिने घेतले. आम्हाला दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. या न्यायालयाला अध्यक्षांना आठवण करून द्यावी लागली आणि अखेरीस जानेवारी २०२४ मध्ये निर्णय आला. आज, सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले गेले आहे आणि ते सर्व या न्यायालयासमोर उपस्थित आहेत. आपल्या अपात्रता याचिकांवरील त्यांचे जे काही समर्थन असेल ते आपण ऐकू शकता आणि योग्य आदेश पारित करू शकता. यासाठीच पूर्वीचे दाखले आहेत. मी आपल्यासमोर ते निर्णय दाखवीन, ज्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जिथे अपात्रता सिद्ध करणारी तथ्ये समोर येतात, तिथे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय स्वतः सदस्यांना अपात्र ठरवू शकते
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: एकदा अपात्र ठरल्यावर, ते त्यांचे सदस्यत्व गमावतात. या प्रकरणात, त्यांनी पक्षांतराचे फायदे आधीच उपभोगले आहेत, कारण हे प्रकरण एका विशिष्ट वेळेत ऐकले जाऊ शकले नाही. आम्ही कोणालाही दोष देत नाही. परंतु आजही, ते त्या पक्षांतराचे फायदे घेत आहेत, कारण 'सिम्बॉल्स ऑर्डर' हा विधानमंडळातील बहुमताच्या चाचणीच्या आधारावर आहे. जर माननीय न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला की विधानमंडळातील बहुमताची चाचणी लागू करण्यामागे अध्यक्षांचा युक्तिवाद विकृत होता, तर त्या निर्णयाचे परिणाम होतील. खंडपीठ: कशापासून अपात्र? ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: ही एक कायदेशीर घोषणा आहे की ज्या तारखेला पक्षांतराचे कृत्य घडले, त्या तारखेपासून सदस्याने आपले सदस्यत्व गमावले आहे. मी फक्त एवढेच मागत आहे. परिणामी दिलासा आता कदाचित अंमलात आणता येणार नाही, परंतु अपात्रता केव्हा लागू झाली याची घोषणा अजूनही केली जाऊ शकते. यावर अनेक निर्णय आहेत. उच्च न्यायालयांनीही या अधिकाराचा वापर केला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा होता, ठाकरेंच्या वकिलांकडून पुनरुच्चार
दहाव्या अनुसूचितील तरतुदींचा दाखल देत कामत यांचा युक्तिवाद
देवदत्त कामत सुभाष देसाई प्रकरणाचा आणि विविध प्रकरणाचा दाखल देत आहेत
विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा होता, ठाकरेंच्या वकिलांकडून पुनरुच्चार
दहाव्या अनुसूचितील तरतुदींचा दाखल देत कामत यांचा युक्तिवाद
देवदत्त कामत सुभाष देसाई प्रकरणाचा आणि विविध प्रकरणाचा दाखल देत आहेत
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज ठाकरेंकडून देवदत्त कामत युक्तीवाद करत आहेत. आज कदाचित शिंदेंगटाकडून मुकूल रोहितगी युक्तिवाद करण्याची सुरुवात. काल झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाला पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह देता येणार नाही. त्यामुळे धनुष्याबाण गोठवा असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी पार पडणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी काल आपला युक्तिवाद संपवलाय. आज ठाकरेंकडून देवदत्त कामत तर शिंदेंगटाकडून मुकूल रोहितगी युक्तिवाद करणार आहेत. काल झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाला पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह देता येणार नाही. त्यामुळे धनुष्याबाण गोठवा असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सातव्या दिवशीही उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी कोर्टात सादर केलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, याची नोंद निवडणूक आयोगाकडे होती असं सांगत त्यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेच पक्षप्रमुख असून सर्व हक्क त्यांच्याकडे असल्याचं अधोरेखित केलं. राजकीय पक्षातील वाद असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे असते असंही त्यांनी सांगितलं. 21 जून रोजीः पक्षात फूट नव्हती. नंतर मागच्या दारानं आमदार गेले. 26 जूनपर्यंत राजकीय पक्ष म्हणून शिंदेंनी दावा केला नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार विधीमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी याकडे दुर्लक्ष केले असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदेंसह बंडखोर आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसंच शिवसेनेचं चिन्ह गोठवलं जावं अशीही मागणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. न्यायालयानेही आम्ही आज त्यांना अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? अशी विचारणा सुनावणीवेळी केली. दरम्यान यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला. सध्या सुनावणी सुरू असल्याने त्यावर भाष्य करणे मला योग्य वाटत नाही असं ते म्हणाले आहेत. तसंच , दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल हेच मुद्दे उपस्थित करत होते असंही म्हटलं.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 August 2026 : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमला बागची आणि व्ही मोहना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर पार पडणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंच्या शिवसेनेला देण्याच्या निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.