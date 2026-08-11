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SC Hearing Breaking News Today LIVE : एकनाथ शिंदे चिन्हावर हक्क सांगण्यास पात्र कसे ठरतात? - सिब्बल

SC Hearing Shivsena LIVE Updates 11 August  2026 :  शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 11, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:55 PM IST
SC Hearing Breaking News Today LIVE : एकनाथ शिंदे चिन्हावर हक्क सांगण्यास पात्र कसे ठरतात? - सिब्बल
11 August 2026 03:44 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live :   जरी संविधान अलोकतांत्रिक असले तरी......

SC Hearing Shivsena Live :   जरी संविधान अलोकतांत्रिक असले तरी...,कपिल सिब्बल यांच्याकडून तीन भागांमध्ये युक्तिवाद

माझा युक्तिवाद तीन भागांमध्ये आहे. पहिले, हा मुद्दा कलम १५ शी संबंधित नाही. दुसरे, जरी संविधान अलोकतांत्रिक असले तरी, त्या निष्कर्षाचा फायदा दुसऱ्या गटाला मिळू शकत नाही. तिसरे, या मुद्द्यावर निर्णय देण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार कोठे आहे?

11 August 2026 03:41 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live :  १९९९ च्या संविधानानुसार मुख्य नेता असे पद...

SC Hearing Shivsena Live :  १९९९ च्या संविधानानुसार 'मुख्य नेता' असे पद नाही - कपिल सिब्बल

सिबल: १९९९ च्या संविधानानुसार 'मुख्य नेता' असे पद नाही. कोणत्या संविधानानुसार त्यांनी (शिंदे) स्वतःला ही पदवी बहाल केली? हे सर्व पक्षांतरानंतर घडले. 

निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे २०१० मध्ये लागू झाली...

 परिच्छेद १५ असे गृहीत धरतो की, तुम्ही एका विशिष्ट पक्षाच्या घटनेनुसार निवडून किंवा नामनिर्देशित झाला आहात आणि राजकीय पक्षात फूट पडली आहे. 

घटनेच्या वैधतेचा परिच्छेद १५ शी काय संबंध आहे? निवडणूक आयोग केवळ एक न्यायाधिकरण आहे. 

ते घटनेचे लोकशाही किंवा अलोकशाही स्वरूप ठरवू शकत नाही. मी असे गृहीत धरेन की माझ्या पक्षाची घटना अलोकशाही होती. 

मग याचा परिणाम काय? नोंदणी रद्द होणे. दुसरा कोणताही अधिकार नाही. दुसरा गटही त्याच घटनेने निर्माण केलेला आहे. 

चिन्ह त्याला कसे मिळणार? परिणाम म्हणून मला नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस मिळाली असती. त्याचा फायदा त्याला कसा मिळणार?

11 August 2026 03:36 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live :  3 दस्तांऐवजांआधारे आयोगानं आपल्या अधिकार...

SC Hearing Shivsena Live :  3 दस्तांऐवजांआधारे आयोगानं आपल्या अधिकार क्षेत्राचा वापर - कपिल सिब्बल

3 दस्तांऐवजांआधारे आयोगानं आपल्या अधिकार क्षेत्राचा वापर केला आहे. हे दस्तऐवज पक्षात फुट पडल्याचा पुरावा ठरत नसतील तर परिच्छेद 15 नुसार आयोगाला पक्ष देण्याचा अधिकारच नव्हता. असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. 

11 August 2026 03:34 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live :  वाद मिटवण्यासाठी पक्षाच्या घटनेची कसोटी...

SC Hearing Shivsena Live :  वाद मिटवण्यासाठी पक्षाच्या घटनेची कसोटी योग्य नव्हती...- कपिल सिब्बल

आता मी दुसऱ्या मुद्द्याकडे येतो: निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय की, वाद मिटवण्यासाठी पक्षाच्या घटनेची कसोटी योग्य नव्हती. आयोगाच्या नोंदीनुसार, शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला की पक्षाच्या घटनेवर अवलंबून राहता येणार नाही.

11 August 2026 03:34 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live :  एक तृतीयांश आमदार मिळून एक वेगळा गट तयार...-...

SC Hearing Shivsena Live :  एक तृतीयांश आमदार मिळून एक वेगळा गट तयार...- कपिल सिब्बल

दहाव्या अनुसूचीच्या पूर्वीच्या परिच्छेद ३ मध्ये अशीच एक अट होती. मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडणे आवश्यक होते. त्यानंतरच एक तृतीयांश आमदार मिळून एक वेगळा गट तयार करू शकत होते. या मुद्द्यावर विचार करण्यात आला होता

11 August 2026 03:28 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : १३ आमदारांनी एक वेगळा गट तयार केला आहे हे दाखवणे...

SC Hearing Shivsena Live : १/३ आमदारांनी एक वेगळा गट तयार केला आहे हे दाखवणे पुरेसे - कपिल सिब्बल 

सिब्बल माजी सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणांचा संदर्भ देतात.

सिब्बल - जेव्हा मी अपात्रतेसाठी अर्ज करेन, तेव्हा ते म्हणू शकतात की माझ्याकडे १/३ किंवा २/३... लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९अ नुसार... 

'सिम्बॉल्स ऑर्डर'मध्ये विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेख नाही. मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडली पाहिजे. 

त्यानंतर १/३ आमदार बचाव करू शकतात. राणा प्रकरणातील परिच्छेद ३८ मध्ये म्हटले आहे की... 

१/३ आमदारांनी एक वेगळा गट तयार केला आहे हे दाखवणे पुरेसे ठरेल.

11 August 2026 03:27 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : माझ्या बाजूने आधार घेतलेल्या २ निर्णयांपैकी, ते...

SC Hearing Shivsena Live : माझ्या बाजूने आधार घेतलेल्या २ निर्णयांपैकी, ते एका निर्णयात फरक स्पष्ट करतात

 

सिब्बल - ते २०१८ च्या संविधानाचा आधार घेतात, ज्याकडे ते नंतर पाहत नाहीत. 

माझ्या बाजूने आधार घेतलेल्या २ निर्णयांपैकी, ते एका निर्णयात फरक स्पष्ट करतात... 

सर्व निकालांमध्ये पक्षातील फुटीबद्दल बोलले गेले आहे, 

विधिमंडळ गटाबद्दल नाही. निवडणूक आयोगाचा अर्थबोध परिच्छेद १५ च्या विरुद्ध आहे. 

त्यात विधिमंडळ गटातील फुटीला पक्षातील फूट म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.

 पक्षात विरोधी गटांचा उदय होणे याचा अर्थ राजकीय पक्षात विरोधी गट निर्माण झाले असा लावता येणार नाही.

11 August 2026 03:18 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : २०२३ चा...

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : २०२३ चा आक्षेपार्ह निकाल (सिम्बॉल्स ऑर्डरच्या परिच्छेद १५ संदर्भात) ४ भागांमध्ये आहे

विधानमंडळ गटाशी संबंधित होत - ज्येष्ठ वकील सिब्बल

शिवसेनेचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने हाती घेतला

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (उद्धव गटासाठी): मी तारखांची यादी वाचून पूर्ण केली आहे. आता मी माझ्या युक्तिवादाला सुरुवात करतो. यामध्ये खूप गंभीर मुद्दे उपस्थित होतात.

सिब्बल यांनी लेखी युक्तिवादाची नोंद सुपूर्द केली

सिब्बल: मी सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मुद्द्यावर बोलेन. 

२०२३ चा आक्षेपार्ह निकाल (सिम्बॉल्स ऑर्डरच्या परिच्छेद १५ संदर्भात) ४ भागांमध्ये आहे. कृपया या निष्कर्षावर या की शिवसेनेत फूट पडली आहे.

11 August 2026 03:15 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : रा २१ जूनचे पत्र...

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : रा २१ जूनचे पत्र केवळ विधानमंडळ गटाशी संबंधित होत - ज्येष्ठ वकील सिबल

"विधानमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे" - यातून पक्षात फूट पडू शकत नाही.

 २१ जूनचे पत्र केवळ विधानमंडळ गटाशी संबंधित होत

 निवडणूक आयोगाच्या मते, यातून पक्षात फूट पडते. याचा निष्कर्ष काय?

 या ३ पत्रांमुळे पक्षात फूट पडते. जर हाच तर्क असेल, तर ते अधिकारक्षेत्र गृहीत धरू शकत नाहीत.

 जर यातून फूट पडत नसेल, तर ते कलम १५ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र गृहीत धरू शकत नाहीत... 

कलम १५ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र तेव्हाच येते, जेव्हा पक्षात फूट पडते आणि दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होतात.

11 August 2026 03:14 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : राजकीय पक्षातील...

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : राजकीय पक्षातील फूट कधीच म्हणता येणार नाही - ज्येष्ठ वकील सिबल

कपिल सिबल: निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक बोलावणे हेच शिवसेनेत फूट पडल्याचे लक्षण होते. मात्र, विधिमंडळ पक्षातील अशा हालचालींचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा कधीच होऊ शकत नाही.

आयोगाने दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, त्यांनी आपापले विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) यांची केलेली नियुक्ती, तसेच दुसऱ्या गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई सुरू करणे, या बाबींचा आधार घेतला आहे. पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाने हाच मुख्य आधार मानला आहे.

परंतु, २१ जून रोजीचा पत्रव्यवहार हा केवळ विधिमंडळ गटापुरता मर्यादित होता. आयोगाने मात्र त्याकडे राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा म्हणून पाहिले आहे. हे 'परिच्छेद १५' आणि या न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे.

त्यानंतर आयोगाने अनिल देसाई यांच्या २५ जूनच्या पत्राचा आधार घेतला; ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, एकनाथ शिंदे आणि काही आमदार पक्षविरोधी कारवाया करत आहेत आणि 'शिवसेना' किंवा 'बाळासाहेब' या नावांचा वापर करून नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

11 August 2026 03:12 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : राजकीय पक्षातील...

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : राजकीय पक्षातील फूट कधीच म्हणता येणार नाही - ज्येष्ठ वकील सिबल

ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: निवडणूक आयोगाच्या मते, शिवसेनेत फूट पडल्याचे लक्षण म्हणजे विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे हे होते. याला राजकीय पक्षातील फूट कधीच म्हणता येणार नाही. आयोग स्वतंत्र बैठकीचा संदर्भ देतो.

11 August 2026 03:12 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : १ जुलै रोजीच्या...

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : १ जुलै रोजीच्या तीन पत्रांचा आधार घेण्यात आला - ज्येष्ठ वकील सिबल

ज्येष्ठ वकील सिबल: यात पुढे १ जुलै रोजीच्या तीन पत्रांचा आधार घेण्यात आला आहे, ज्यात म्हटले आहे की एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, उदय सामंत आणि गुलाबराव पाटील यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या होत्या, त्यांनी स्वेच्छेने शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले होते आणि त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते.

11 August 2026 03:07 PM (IST)

शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरूवात...

शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरूवात

ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांचा पहिला युक्तीवाद केला. 

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल: मी आता इतर मुद्द्यांकडे वळतो. 'चिन्ह आदेशा'च्या (Symbols Order) परिच्छेद १५ अन्वये काढण्यात आलेल्या संबंधित आदेशाचे चार मुख्य भागांमध्ये विभाजन करता येईल.

पहिला, शिवसेना पक्षात फूट पडली असल्याचा निष्कर्ष.

दुसरा, हा वाद सोडवण्यासाठी पक्षाच्या घटनेचा आधार घेणे (किंवा घटनेची कसोटी लावणे) योग्य नव्हते, हा निष्कर्ष.

तिसरा, बहुमताची कसोटी हीच योग्य कसोटी होती, परंतु संघटनात्मक पातळीवरील बहुमताचा विचार केल्यास त्यातून समाधानकारक निष्कर्ष निघत नव्हता, हा निष्कर्ष.

चौथा, प्रतिवादींना पक्षाचे चिन्ह बहाल करण्यासाठी विधिमंडळ गटातील बहुमत निर्णायक ठरले, हा निष्कर्ष.

सर्वप्रथम, शिवसेना पक्षात फूट पडली असल्याच्या निष्कर्षाबाबत मी माझे म्हणणे मांडतो. असे कपिल सिब्बल म्हणाले. 

 

11 August 2026 03:05 PM (IST)

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात

11 August 2026 03:00 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : सुनावणीचे...

SC Hearing Shivsena Live : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : सुनावणीचे प्रत्येक अपडेट

उबाठाचे वकिल गैरहजर असतात, आणि हीच लोकं पुन्हा न्याय मिळायला विलंब करतंय असे आरोप करतात - एकनाथ शिंदेंचे वकिलांचे कोर्टात विधान 

11 August 2026 02:30 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : सुनावणीसाठी वकिलांना कोर्टात बोलवण्यात आले पण......

SC Hearing Shivsena Live : सुनावणीसाठी वकिलांना कोर्टात बोलवण्यात आले पण...

ठरलेल्या वेळेनुसार दुपारी २ वाजता शिवसेना चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी वकिलांना बोलवण्यात आले पण कपिल सिब्बल पोहोचले नाही. तसंच कोणतेही वकील उपस्थित नव्हते. फक्त संजय राऊत, अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत कोर्टात आले होते. म्हणून ती सुनवाणी मागे ठेवून पुढील याचिकेवर सुनावणी सुरु करण्यात आली आहे. वकील आल्यानंतर शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लवकरच सुरू होणार आहे.

11 August 2026 02:19 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : आज सुप्रीम कोर्टात मांडता येणारे मुद्दे असीम...

SC Hearing Shivsena Live : आज सुप्रीम कोर्टात मांडता येणारे मुद्दे असीम सरोदेंनी सांगितलंय

असीम सरोदेंनी सांगितलं की, आज सुप्रीम कोर्टात कोणते मुद्दे मांडण्यात येणार आहे. ते पोस्ट केलं की, 17.02.2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एक प्रकारे गिफ्ट डिड (Gift Deed) म्हणजे बक्षीसपत्र करून जणू मूळ शिवसेना हा पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण हे एकनाथ शिंदेंना दिले. म्हणजे अक्षरशः शिवसेना हा पक्ष शिंदेंना निवडणूक आयोगाने देऊन टाकला अश्या अर्थाचा प्रकार घडला. कायद्याची कोणतीही योग्य प्रक्रिया न करता एकनाथ शिंदेंच्या फुटीर गटाचे बारसे मोदी-शाह यांनी घडवून आणले.

11 August 2026 02:19 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : आज सुप्रीम कोर्टात मांडता येणारे मुद्दे असीम...

SC Hearing Shivsena Live : आज सुप्रीम कोर्टात मांडता येणारे मुद्दे असीम सरोदेंनी सांगितलंय

असीम सरोदेंनी सांगितलं की, आज सुप्रीम कोर्टात कोणते मुद्दे मांडण्यात येणार आहे. ते पोस्ट केलं की, 17.02.2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एक प्रकारे गिफ्ट डिड (Gift Deed) म्हणजे बक्षीसपत्र करून जणू मूळ शिवसेना हा पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण हे एकनाथ शिंदेंना दिले. म्हणजे अक्षरशः शिवसेना हा पक्ष शिंदेंना निवडणूक आयोगाने देऊन टाकला अश्या अर्थाचा प्रकार घडला. कायद्याची कोणतीही योग्य प्रक्रिया न करता एकनाथ शिंदेंच्या फुटीर गटाचे बारसे मोदी-शाह यांनी घडवून आणले.

11 August 2026 02:16 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : निवडणूक आयोगाला शिवसेना या मुद्द्यावर उघड पाडणार...

SC Hearing Shivsena Live : निवडणूक आयोगाला शिवसेना या मुद्द्यावर उघड पाडणार असल्याचा असीम सरोदेंचा दावा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी असीम सरोदे यांनी फेसबुक पोस्ट करून निवडणूक आयोगाची बनवाबनवी उघड केली आहे. त्यांनी लिहिलंय की, एकीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणतोय की 2018 ची शिवसेना पक्षाची घटना आमच्याकडे नाही मग त्यांनीच दिलेल्या निर्णयाच्या परिच्छेद 132 मध्ये इलेक्शन कमिशनने 2018 मध्ये असे स्वतःच म्हटले आहे की, शिवसेना पक्षाचे सगळे डिटेल्स 2018 च्या घटनेनुसार तपासले आणि त्याचे परीक्षण केले. म्हणजे 2018 ची शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर होती. इतकंच नाही तर त्याच ऑर्डरच्या परिच्छेद 133 मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंना निर्देश दिलेत की, 2018 ची पक्ष घटना बघून त्यात सुधारण करावी. म्हणजे शिवसेना पक्षाची सुधारित 2018 ची घटना रेकॉर्डवर होतीच. हा खोटारडेपणा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला जाणार.

11 August 2026 02:16 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : निवडणूक आयोगाला शिवसेना या मुद्द्यावर उघड पाडणार...

SC Hearing Shivsena Live : निवडणूक आयोगाला शिवसेना या मुद्द्यावर उघड पाडणार असल्याचा असीम सरोदेंचा दावा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी असीम सरोदे यांनी फेसबुक पोस्ट करून निवडणूक आयोगाची बनवाबनवी उघड केली आहे. त्यांनी लिहिलंय की, एकीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणतोय की 2018 ची शिवसेना पक्षाची घटना आमच्याकडे नाही मग त्यांनीच दिलेल्या निर्णयाच्या परिच्छेद 132 मध्ये इलेक्शन कमिशनने 2018 मध्ये असे स्वतःच म्हटले आहे की, शिवसेना पक्षाचे सगळे डिटेल्स 2018 च्या घटनेनुसार तपासले आणि त्याचे परीक्षण केले. म्हणजे 2018 ची शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर होती. इतकंच नाही तर त्याच ऑर्डरच्या परिच्छेद 133 मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंना निर्देश दिलेत की, 2018 ची पक्ष घटना बघून त्यात सुधारण करावी. म्हणजे शिवसेना पक्षाची सुधारित 2018 ची घटना रेकॉर्डवर होतीच. हा खोटारडेपणा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला जाणार.

11 August 2026 02:01 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या...

Breaking News Today LIVE Updates : मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक

--मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक
--एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत होणार बैठक
--विभागसंदर्भात कामाचा घेणार आढावा
--मागच्या बैठकीत शिंदेंनी व्यक्त केली होती नाराजी
--मंत्र्यांच्या विभागाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय  तसंच त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेली वा करण्यात येणारी कार्यवाही घेतला जाणारा आढावा
--मागच्या याच बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही मंत्र्यांवरती व्यक्त केली होती नाराजी

11 August 2026 02:01 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या...

Breaking News Today LIVE Updates : मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक

--मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक
--एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत होणार बैठक
--विभागसंदर्भात कामाचा घेणार आढावा
--मागच्या बैठकीत शिंदेंनी व्यक्त केली होती नाराजी
--मंत्र्यांच्या विभागाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय  तसंच त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेली वा करण्यात येणारी कार्यवाही घेतला जाणारा आढावा
--मागच्या याच बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही मंत्र्यांवरती व्यक्त केली होती नाराजी

11 August 2026 01:57 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत महासुनावणी...

SC Hearing Shivsena Live : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत महासुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह तसंच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे.. गेल्या आठवड्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग दोन दिवस जोरदार युक्तिवाद केला. आजही त्यांचा उर्वरित युक्तिवाद सुरू राहणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. 

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TAGS:
supreme court
shiv sena
uddhav thackeray
eknath shinde

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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