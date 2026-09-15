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SC Hearing Shivsena Live : शिवसेना पक्ष अन् चिन्ह कुणाला मिळणार? ठाकरे की शिंदे, थोड्याच वेळात सुनावणीला होणार सुरूवात

Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde Shiv Sena : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय. पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंकडे जाणार की ठाकरेंकडे हे पाहणे महत्वाचे राहिल.

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 15, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:31 PM IST
SC Hearing Shivsena Live : शिवसेना पक्ष अन् चिन्ह कुणाला मिळणार? ठाकरे की शिंदे, थोड्याच वेळात सुनावणीला होणार सुरूवात
15 September 2026 02:30 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : गेल्या सुनावणीत शिंदेंच्या वकिलांनी काय युक्तीवाद केला?

 

कौल यांनी गेल्या सुनावणी युक्तीवाद केला की, राजकीय पक्षाच्या घटनेची  तपासणी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयांनी निवडणूक आयोगाला एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे, जिचे अधिकार देशाच्या सर्वोच्च कायद्यातून प्राप्त होतात. व्यापक आणि उदार दृष्टिकोन स्वीकारून, आयोगाला सर्व संबंधित घटक आणि परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असते.

'लोकप्रतिनिधी कायदा' मधील कलम २९ए(५) अन्वये, नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या घटनेमध्ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या तत्त्वांप्रती निष्ठा असल्याचे नमूद करणे अनिवार्य आहे. या अटींची पूर्तता न झाल्यास नोंदणी नाकारण्याचे अधिकार कलम २९ए(७) द्वारे निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.

15 September 2026 02:21 PM (IST)

SC Hearing Shivsena Live : गेल्या सुनावणीत शिंदेंच्या वकिलांनी काय युक्तीवाद केला?

एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आलेल्या युक्तीवादात वकील नीरज कौल म्हणाले की, बाळासाहेब ह्यात असताना प्रमुख पदासाठी निवडणूक झाल्या होत्या. अध्यक्षच प्रमुख असतील असं आयोगाला सांगितलं होतं. प्रत्येक प्रमुख पदासाठी निवडणूक होईल असं आयोगाने सांगितलं होतं. शिवसेनेचं शिष्टमंडळ वेळोवेळी आयोगाकडे गेलं होतं असं नीरज कौल यांनी सांगितलं आहे. 

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TAGS:
uddhav thackeray
eknath shinde
shiv sena

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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