/SC Hearing Shivsena Live : शिवसेना पक्ष अन् चिन्ह कुणाला मिळणार? ठाकरे की शिंदे, थोड्याच वेळात सुनावणीला होणार सुरूवात

कौल यांनी गेल्या सुनावणी युक्तीवाद केला की, राजकीय पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयांनी निवडणूक आयोगाला एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे, जिचे अधिकार देशाच्या सर्वोच्च कायद्यातून प्राप्त होतात. व्यापक आणि उदार दृष्टिकोन स्वीकारून, आयोगाला सर्व संबंधित घटक आणि परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असते.
'लोकप्रतिनिधी कायदा' मधील कलम २९ए(५) अन्वये, नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या घटनेमध्ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या तत्त्वांप्रती निष्ठा असल्याचे नमूद करणे अनिवार्य आहे. या अटींची पूर्तता न झाल्यास नोंदणी नाकारण्याचे अधिकार कलम २९ए(७) द्वारे निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आलेल्या युक्तीवादात वकील नीरज कौल म्हणाले की, बाळासाहेब ह्यात असताना प्रमुख पदासाठी निवडणूक झाल्या होत्या. अध्यक्षच प्रमुख असतील असं आयोगाला सांगितलं होतं. प्रत्येक प्रमुख पदासाठी निवडणूक होईल असं आयोगाने सांगितलं होतं. शिवसेनेचं शिष्टमंडळ वेळोवेळी आयोगाकडे गेलं होतं असं नीरज कौल यांनी सांगितलं आहे.
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing 15 September 2026 LIVE Updates : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. तसंच शिवसेनेतील (उद्धव ठाकरे गट) बंडानंतर आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तीवाद आधीच पूर्ण झाला असून आता शिवसेना शिंदेगटाकडून युक्तीवाद सुरू आहे.