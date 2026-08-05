/SC Hearing Shivsena Live: 31 आमदार एका बाजूला असणे हाच स्वेच्छेने पक्ष सोडल्याचा पुरावा आहे; सुप्रीम कोर्टाचं ठाकरेंच्या युक्तिवादावर निरीक्षण

न्यायमूर्ती बागची: पण प्रारंभबिंदू म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीची मान्यता.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: ते बरोबर आहे.
सर्वोच्च न्यायालय: हे अमेरिकेच्या बाबतीतही खरे आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: पण इंग्लंडकडे पाहा, माय लॉर्ड्स. कायदे मंजूर करून घेण्यासाठी कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष लेबर पक्षाच्या सदस्यांशी संपर्क साधतो. अमेरिकेत, रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य डेमोक्रॅट्सना आणि डेमोक्रॅट्स पक्षाचे सदस्य रिपब्लिकन पक्षाला पटवून देतात. तिथे व्हीप नाही. तिथे अपात्रता नाही. याच व्यवस्थेमुळे आपल्या लोकशाहीला सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे.
सरन्यायाधीश: पण त्यात एक गैरप्रकार होता, ज्यावर दहाव्या अनुसूचीद्वारे उपाय करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: माय लॉर्ड्स, अनुभवानुसार, ते यशस्वी झाले नाही. उलट, दहाव्या अनुसूचीने नेमका उलट परिणाम घडवला आहे. तिचा वापर होण्याऐवजी तिचा गैरवापर झाला आहे. हाच परिणाम आपल्याला दिसतो.
जे. बागची: आम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे - निवडणूक चिन्ह हे मूळ पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे?
सिबल: पक्ष. कारण निवडणूक आयोग (ECI) चिन्हाला मान्यता देते. मी माझे चिन्ह निवडू शकतो. पण पक्ष जोपर्यंत पत्र देत नाही, तोपर्यंत मी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकत नाही.
न्या. बागची: निवडणूक आयोग चुकीचा प्रश्न विचारत होते (की विधिमंडळ पक्षात बहुमत आहे का). तो प्रश्न राजकीय पक्षाशी संबंधित असायला हवा होता.
सरन्यायाधीश: यात केवळ एकच अस्पष्ट मुद्दा (gray area) असेल, तो म्हणजे राजकीय पक्षातील बहुमताचा अर्थ आणि त्याच्या मर्यादा काय आहेत? ते विविध प्रकारचे असू शकते. त्यात माजी आणि विद्यमान लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल.
न्या. बागची: पक्ष कसा परिभाषित केला जातो आणि बहुमत कसे समजले जावे, हे संविधान निश्चित करेल.
सिबल: आणि इथे तर असे म्हटले जात आहे की पक्षाचे संविधानच नाही. जर संविधान नसेल, तर २०१३ च्या निवडणुका चुकीच्या होत्या... आणि पक्षच अस्तित्वात नसता.
सरन्यायाधीश: निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये किंवा पक्षाच्या संविधानात बहुमत मोजण्याबाबत काही निश्चित सूत्र आहे का???
कपिल सिब्बल: आता विधिमंडळ पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत आहेत! आणि मग, वेगळ्या चिन्हावर निवडणूक लढवलेले असतानाही, ते त्या दुसऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. हा प्रकार म्हणजे या सर्व प्रक्रियेला एका अत्यंत हास्यास्पद पातळीवर नेण्यासारखा आहे. यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच एक प्रहसन बनते, कारण अशा प्रकारच्या फेरफार आणि पक्षांतरामुळे मतदारांचा कौल बदलला जाऊ शकतो. परिणामी, लोकांनी ज्या सरकारला निवडून दिले असते, ते सरकार प्रत्यक्षात सत्तेवर नसते.
जे. बागची: आम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे - निवडणूक चिन्ह हे मूळ पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे?
कपिल सिब्बल: आपल्या लोकशाहीच्या भविष्याच्या दृष्टीने विचार करता प्रतिनिधीत्वपूर्ण लोकशाहीच्या संदर्भात अशी कृती करणे मुळात कितपत योग्य किंवा अनुज्ञेय आहे, याचा निर्णय तुम्हाला घ्यावा लागेल. तिथे एक 'अटल वास्तव' (fait accompli) निर्माण केले गेले होते; कोणताही (विधिवत) निर्णय घेण्यात आला नव्हता. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होतात. सध्या ही कार्यपद्धती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण कसे करायचे, याचा निर्णय तुम्हाला घ्यावा लागेल.
कपिल सिब्बल: कृपया महेश शिंदे यांची स्वाक्षरी पहा. त्यात गंभीर विसंगती होती. २२ जून रोजी उद्धव यांनी पक्षाची आणखी एक बैठक बोलावली होती. बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षत्याग-विरोधी कायदा) कारवाई केली जाईल, असे स्पष्टपणे नोटीसमध्ये नमूद केले होते. आमदारांनी बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला आणि सुनील प्रभू यांचे अधिकार अमान्य केले. अध्यक्षांनी असा निष्कर्ष काढला की, बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार देणे म्हणजे अपात्रतेची कारवाई ओढवून घेणे नव्हे, तर ती केवळ असंतोष व्यक्त करण्याची कृती आहे. सुनील प्रभू यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसाठी याचिका दाखल केली. हे प्रकरण बाजूला ठेवा; समजा एखाद्या पक्षाच्या आमदारांचा गट पदाधिकाऱ्यांना हटवण्याचा निर्णय घेतो आणि त्या प्रक्रियेत काही कृती करतो, तर ती कृती पूर्वियोजित असते.
सरन्यायाधीश - पण ते राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना पदावरून हटवू शकत नाहीत. ३१ आमदार (एका बाजूला असणे) हाच स्वेच्छेने पक्ष सोडल्याचा पुरावा आहे.
सिब्बल: याचा अर्थ स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे असा होतो. अखेरीस याचा परिणाम सरकार पडण्यात आणि ते (एकनाथ शिंदे) मुख्यमंत्री बनण्यात झाला. याचे देशावर गंभीर परिणाम झाले आहेत.
सिब्बल- विधिमंडळ पक्षाने असा निर्णय घेतला की सभागृहातील नेते आम्ही आहोत आणि सुनील प्रभू यांच्या जागी 'व्हीप' (पक्षप्रतोद) म्हणून काम पाहतील. थोडक्यात सांगायचे तर, विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. 'सुभाष देसाई' खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, विधिमंडळ पक्षातील एखादा गट पक्षाचा गटनेता किंवा मुख्य व्हीप बदलू शकत नाही; तसेच, या बदलांना मान्यता देणारा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला होता.
सिब्बल यांनी घटनापीठाच्या 'सुभाष देसाई' खटल्यातील निर्णयाचा संदर्भ दिला.
न्यायमूर्ती जे. बागची: बहुसंख्य सदस्य उपस्थित नव्हते.
कपिल सिब्बल: साहजिकच. ३१ जण सुरतला गेले होते, मग ते कसे उपस्थित राहणार? मुद्दा असा आहे की, विधिमंडळ पक्ष (legislative party) आणि राजकीय पक्ष (political party) या भिन्न गोष्टी आहेत. या सर्व बाबी यापूर्वीच स्पष्ट झाल्या आहेत. केवळ राजकीय पक्षाचा नेताच (नेत्याला) पदावरून दूर करू शकतो.
सरन्यायाधीश: वस्तुस्थिती मांडून झाल्यावर, तुम्ही थेट न्यायालयीन निकालांच्या मुद्द्यांकडे वळू शकता.
सिब्बल: बैठकीच्या उपस्थितीची यादी अविश्वसनीय मानली गेली होती. मात्र, बैठक झाली होती या वस्तुस्थितीवर कोणाचेही दुमत नाही. गट-नेत्यामधील बदलाची माहिती आणि उपसभापतींनी त्याला दिलेली मान्यता हे मान्य केले गेले आहे. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांवरून या घडामोडींची माहिती मिळाल्यावर, ३१ आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाचा ठराव मंजूर करून एकनाथ शिंदे यांची गट-नेता म्हणून निवड केली. हा ठराव [सभापतींकडे] पाठवण्यात आला आणि त्याची प्रत राज्यपालांनाही देण्यात आली.
न्यायमूर्ती जे. बागची: बहुसंख्य सदस्य उपस्थित नव्हते.
कपिल सिब्बल: साहजिकच. ३१ जण सुरतला गेले होते, मग ते कसे उपस्थित राहणार? मुद्दा असा आहे की, विधिमंडळ पक्ष (legislative party) आणि राजकीय पक्ष (political party) या भिन्न गोष्टी आहेत. या सर्व बाबी यापूर्वीच स्पष्ट झाल्या आहेत. केवळ राजकीय पक्षाचा नेताच (नेत्याला) पदावरून दूर करू शकतो.
सरन्यायाधीश: वस्तुस्थिती मांडून झाल्यावर, तुम्ही थेट न्यायालयीन निकालांच्या मुद्द्यांकडे वळू शकता.
सिब्बल: बैठकीच्या उपस्थितीची यादी अविश्वसनीय मानली गेली होती. मात्र, बैठक झाली होती या वस्तुस्थितीवर कोणाचेही दुमत नाही. गट-नेत्यामधील बदलाची माहिती आणि उपसभापतींनी त्याला दिलेली मान्यता हे मान्य केले गेले आहे. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांवरून या घडामोडींची माहिती मिळाल्यावर, ३१ आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाचा ठराव मंजूर करून एकनाथ शिंदे यांची गट-नेता म्हणून निवड केली. हा ठराव [सभापतींकडे] पाठवण्यात आला आणि त्याची प्रत राज्यपालांनाही देण्यात आली.
कपिल सिब्बल: ठराव उपसभापतींकडे पाठवण्यात आला होता. त्यांनी तो स्वीकारला.
न्यायमूर्ती बागची: पदावरून दूर करण्याचा निर्णय विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला नाही का?
कपिल सिबल: त्यावर स्वाक्षरी असण्याची गरज नाही. तसा अधिकार पक्षप्रमुखांना देण्यात आला आहे. शिवाय, तिथे उपस्थितीची यादी (अटेंडन्स शीट) उपलब्ध आहेच. त्यावरून ते उपस्थित होते हे सिद्ध होईल. घटनापीठाने याला वैध ठरवले आहे.
न्यायमूर्ती मोहना: [हो] सुभाष देसाई प्रकरण.
त्या सर्वांना सुरत हे जाण्यासाठी एक चांगले ठिकाण वाटले... त्यानंतर ते गुवाहाटीला गेले. ते सर्वजण आधी सुरतला आणि मग गुवाहाटीला जातात. हा योगायोग असू शकत नाही. ते सर्वजण एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते. २१ जून - या पार्श्वभूमीवर उद्धव यांनी बैठक बोलावली. त्यात शिंदे यांना गटप्रमुखपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला अशी माहिती कपिल सिब्बल यांनी दिली.
उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्ष नेतृत्वाबाबत कधीही शंका नव्हती; मग ती प्रतिवादी, निवडणूक आयोग (ECI) किंवा विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडूनही कधी उपस्थित केली गेली नाही. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव यांनी शिंदे यांची 'गटनेते' आणि सुनील प्रभू यांची 'मुख्य प्रतोद' (Chief Whip) म्हणून नियुक्ती केली होती आणि याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आली होती. २० जून रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या, ज्यात काही आमदारांनी 'क्रॉस-व्होटिंग' केल्यामुळे पक्षाला एक जागा भाजपच्या हाती गमवावी लागली. त्यानंतर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 31 आमदार भाजपशासित राज्याकडे रवाना झाले.
सिब्बल: एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते... त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुखांनी (उद्धव) केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि निवडणुका लढवल्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 18 जागा जिंकल्या; तसेच इतर निवडणुकाही लढवल्या गेल्या. हे सर्व 2013 आणि 2018 च्या घटनादुरुस्तीनुसार (संविधानानुसार) झाले. ती घटना वैध आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला (ECI) नाही. तरीही आयोगाने या मुद्द्याचा विचार केला आणि 'ते रेकॉर्डवर नाही' असे म्हटले... 2019 ते 2022 या काळात मी मुख्यमंत्री होतो आणि ते कॅबिनेट मंत्री होते. 201 किंवा 2018 ची घटना अस्तित्वातच नाही, असा मुद्दा त्यांनी कधीच उपस्थित केला नाही. मग, 'मी ते स्वीकारणार नाही' असे निवडणूक आयोग कसे म्हणू शकते?
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल (उद्धव गटातर्फे) यांनी तारखांची यादी सादर केली.
निवडणूक आयोगाकडून (ECI) शिवसेनेला अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे 'प्रमुख' होते... त्यानंतर उद्धव यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली... त्यांनी ३ उपनेत्यांची नियुक्ती केली... पक्षाच्या राज्यघटनेतील कलम ११-ए (Art. 11A) अन्वये निवडणूक आयोगाला याची रीतसर माहिती देण्यात आली होती... आम्ही त्या कलमाचा उल्लेख केला होता. मात्र, २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटले की आमच्याकडे ती राज्यघटना उपलब्ध नाही. उद्धव यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली... त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची 'नेते' म्हणून नियुक्ती केली... दोन्ही बाजूंचे यावर एकमत आहे की, ज्या राज्यघटनेनुसार या नियुक्त्या झाल्या, त्या राज्यघटनेला कोणाचेही आव्हान नाही.
सरन्यायाधीश: हे कलम 11-A जानेवारी 2013 मध्ये निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले होते का? या दस्तऐवजावरील सहीची तुम्ही खात्री करू शकता का...?
2009 साली वसंत डावखरे यांच्या बदनामी प्रकरणी आज कल्याण न्यायालयात उद्धव ठाकरे हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीसाठी उपस्थित होते. यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांनी आपलं म्हणणं मांडलं. या प्रकरणात काही तथ्य नाही असं उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयात सांगितल्याची माहिती आहे त्याचबरोबर न्यायाधीशांनी या प्रकरणी त्यांना 30 ते 35 प्रश्न विचारल्याची माहिती मिळते आहे. न्यायाधीश संतोष आगे यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. दरम्यान उद्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीसाठी हजर राहू शकतात, त्याचबरोबर आनंद परांजपे आणि रमाकांत देवळेकर हे प्रत्यक्षात न्यायालयात सुनावणीसाठी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळते आहे.
महापौरांची पत्रकार परिषदेत अधिकृत माहिती
हे काम राणीच्या बागेचे होते मात्र महापौर बंगल्याचा चुकून उल्लेख केला गेला
या सगळ्या वादामुळे हे टेंडर मागे घेण्याचे आदेश मी दिलेले आहेत
तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात जाऊन एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 ला शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बंड केले, त्यांच्यासोबत 40 आमदार आणि 10 अपक्षांची ताकद होती. त्यानंतर दोन्ही शिवसेनेचा वाद निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी मागील तीन वर्षे झाली. परंतु अंतिम निकाल अद्याप लागू शकलेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
सुप्रीम कोर्टात मंगळवारीे दुपारी 4 पर्यंत हे प्रकरण सुनावणीसाठी येईल असं वाटलं होतं. मात्र प्रकरण उशीरा बोर्डावर आलं. प्रकरण सुनावणीसाठी आलं असता सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचं खंडपीठ होतं. सरन्यायाधीशांनी आपण यावर उद्या सुनावणी घेऊया का? अशी विचारणा केली.
त्यावर उद्धव ठाकरेंच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले, हो, आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे. जर उद्या यावर प्राधान्याने सुनावणी घेता आली तर पाहावे. कपिल सिब्बल यांच्या विनंतीवर सरन्यायाधीशांनी आम्हाला आधी 'मिसलेनियस' (इतर) प्रकरणे पहावी लागतील असं सांगितलं.
त्यावर सिबल यांनी उद्या आम्हाला फक्त थोडा वेळ द्या. दुपारी 2 वाजता. जेणेकरून यावर सुनावणी घेता येईल अशी विनंती केली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने उद्यावर सुनावणी ढकलली आहे.
सुप्रीम कोर्ट लवकरच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने गटाने दाखल केलेल्या 2024 मधील याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. या याचिकेत, राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार शिंदेंच्या शिवसेना गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या नकाराला आव्हान देण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
यासोबतच, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी आणखी एक याचिकाही सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 August 2026: शिवसेना चिन्ह आणि पक्ष कोणाचा यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. होणार आहे. सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.