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Maharashtra Breaking News Today LIVE: वर्सोवा सात बंगला परिसरातील इमारतीला भीषण आग

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 june 2026: दिवसभरातील सर्व महत्त्वाच्या अपडेट्स एका लिंकवर Live Blog मध्ये पाहता येणार. देश विदेशासह महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक आणि ताज्या घडामोडींचे सर्व लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा. 

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 11, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:50 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: वर्सोवा सात बंगला परिसरातील इमारतीला भीषण आग
11 June 2026 07:49 PM (IST)

दुहेरी हत्याकांडानं बदलापूर हादरलं बदलापूरच्या जुवेलीगाव परिसरातील धक्कादायक घटना

दुहेरी हत्याकांडाने बदलापूर हादरलय. बदलापूर पूर्वेकडील जुवेली गाव परिसरात एका महिलेची आणि पुरुषाची धारदार शस्त्राने हत्या झालीये. महिला आणि पुरुष ओला कारने बदलापुरात आले होते. महिलेचं नाव मनिषा भोसले तर ओला चालकाचं नाव ज्योतिबा शिंदे असं आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आपल्या आईला ओला चालकाने मारलं असा जबाब तीन वर्षाच्या लहान मुलानं दिलाय. तर ओला चालक ज्योतिबा शिंदे याची हत्या कुणी कोणी? याचा तपास सुरू असल्याची माहिती डीसीपी सचिन गोरे यांनी दिलीय. फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झालं असून पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या दुहेरी हत्याकांडानं संपूर्ण बदलापूर शहर हादरून गेल. 

11 June 2026 07:39 PM (IST)

रत्नागिरी वाशिष्टी नदीच्या काठावर लावलेली मोटरसायकल पाण्यात

चिपळूण शहरातील बाजारपूला जवळ वाशिष्टी नदीच्या काठावर उभी असलेली मोटर सायकल अचानक पाण्यात पडली आणि जवळपास दहा ते पंधरा फूट पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून गेली. वाशिष्टी नदीपात्रातून बाहेर काढण्याचे मोटरसायकल मालकाचे शर्तीचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. मात्र नदीची खोली आणि काट यांची उंची जास्त असल्यामुळे मोटरसायकल नदीतून बाहेर काढण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतायत.

11 June 2026 07:16 PM (IST)

सिन्नर-हिवरगाव रस्त्यावर नॅनो कार-दुचाकीचा अपघात

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील सिन्नर-हिवरगाव रस्त्यावर नॅनो कार व दुचाकी यांच्यात अपघात झाला. नॅनो कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार पलटी होऊन दुचाकीला धडकली. या अपघातात दुचाकीस्वार जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी मदतकार्य केले. अपघाताच्या कारणांचा अधिक तपास सुरू आहे.

11 June 2026 06:52 PM (IST)

वर्सोवा सात बंगला परिसरातील इमारतीला भीषण आग

वर्सोवा येथील सात बंगला परिसरातील इमारतीला भीषण आग लागली आहे. सात बंगला येथील बॉनबॉन लेनमधील नालंदा मेनका इमारतीच्या वरच्या मजल्याला आग लागली आहे. आगीमुळे परिसरात धुराचे प्रचंड लोट, नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. इमारतीत काही जण अडकल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. जीवाच्या आकांताने रहिवाशांचा आरडा-ओरडा, मदतीसाठी धावाधाव सुरु झाली आहे.  घटनास्थळी वर्सोवा पोलीस, महापालिका अग्निशमन दल आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे पथक दाखल केले आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. परिसरात भीती आणि गोंधळाचे वातावरण आहे, आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे, सध्या बचाव कार्य सुरू आहे. 

11 June 2026 06:45 PM (IST)

नाशिकच्या गंगापूर धरणात बुडून चार मुलांचा मृत्यू 

नाशिकच्या गंगापूर धरणामध्ये चार मुले बुडाले आहेत, यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 3 मूल आणि 1 मुलीचा समावेश आहे. मृत मूल गंगापूर धरणाच्या जवळ असलेल्या सावरगावमधील रहिवाशी असल्याची माहिती समोर आली आहे. पाण्याचा अंदाज न आल्याने चौघांचा बुडून मृत्यू झाला. मयुरी पवन जाधव/गणेश सुरेश गोतरने/निखिल मच्छिन्द्र गौतरणे/साहिल मनोहर गोतराने अशी मयत मुलांची नावे आहेत. 

11 June 2026 06:36 PM (IST)

मुलाचा वडिलांवर चाकूने हल्ला, घटनेनंतर वडिलांची प्रकृती गंभीर; मुलगा फरार

ठाणे मुंब्रा येथील सम्राट नगरमध्ये एक रक्तरंजित घटना घडली आहे. मुलाने वडिलांवर चाकूने हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले आहे. त्यांना गंभीर अवस्थेत जवळच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्या जखमेवर अनेक टाके घालण्यात आले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. प्राथमिक माहितीनुसार वडील आणि मुलामध्ये एका मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आणि हा वाद विकोपाला गेला ज्यात मुलगा मोहम्मद शेखने वडिलांच्या मानेवर चाकूने वार केले या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये वडील वडिलांवर निर्घृणपणे हल्ला करताना मुलगा दिसून येत आहे... बुधवारी रात्री घटना घडल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एक मुलगा आपल्या वडिलांशी इतका क्रूरपणे कसा वागू शकतो आणि अशा प्राणघातक शस्त्राने वडिलांवर हल्ला करण्यास त्याला कोणी प्रवृत्त केले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे? वडील रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. वडिलांवर हल्ला करणारा मुलगा मुंब्रातून फरार आहे. मुंब्रा पोलीस या रक्तरंजित घटनेच्या  व्हायरल व्हिडिओची चौकशी करत आहेत. मुलाने वडिलांवर हल्ला का केला, पुढील तपास मुंब्रा पोलिसांच्या माध्यमातून केला जात आहे...

11 June 2026 06:29 PM (IST)

पुणेकरांसाठी सर्वात मोठी बातमी, दिवसाआड पाणी येणार 

पुणे शहरात येत्या सोमवारपासून अखेर दिवसाआड पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनीच ही घोषणा केली आहे. पाणीकपातीच्या काळात पुणेकरांनी जपून पाणी करावे, अनावश्यक पाठीसाठा करून ठेऊ नये, असंही महापौरांनी म्हटलं आहे. 
शहराच्या विविध भागात झोन अनुसार वेळापञक ठरवून दिवसाआड ही पाणीकपात केली जाईल.

11 June 2026 06:24 PM (IST)

कारमध्ये आढळले दोन मृतदेह, महिला आणि पुरुषांचा समावेश

बदलापूरच्या जुवेली गावाजवळ एका कारमध्ये दोन मृतदेह आढळले आहेत. मृतांमध्ये एका महिलेचा आणि पुरुषाचा समावेश आहे. दोघांच्याही अंगावर धारदार शस्त्राचे वार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बदलापूर पूर्व पोलीस घटनास्थळी दाखल, पुढील तपास सुरू आहे. 

11 June 2026 06:21 PM (IST)

भिवंडी तालुक्यातील वाहोलीच्या गोदामाला भीषण आग

भिवंडी तालुक्यातील वाहोली येथे असलेल्या गोदामाला भीषण आग लागली आहे. गोदामामध्ये मोठ्या प्रमाणात पेपर पुठ्ठा असल्याची माहिती समोर आली आहे. जय भगवान कॉम्प्लेक्समधील असलेल्या नऊ गोदामांना भीषण आग लागली आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दलाची एक गाडी घटनास्थळी दाखल पोहोचली आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक दलाचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

11 June 2026 06:20 PM (IST)

खेळात राजकारण आणू नका आणि राजकारणाचे खेळ करू नका - भुजबळांचे तटकरेंना उत्तर

11 June 2026 06:15 PM (IST)

मुंबईत पाणीकपात जारी, तरीही पाणीसंकट कायम

मुंबईत पाणीकपात जारी, तरीही पाणीसंकट कायम राहणार आहे. अप्पर वैतरणामध्ये उपयुक्त पाणीसाठा शून्यावर आला आहे. मुंबईतील एकूण पाणीसाठा 12 टक्क्यांवर आहे. पाणीकपात लागु असूनही फक्त महिनाभराचाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमधील  केवळ 1,75,465 दशलक्ष लिटर (12.12%) इतकाच शिल्लक राहिला आहे. पालिकेने 15 मेपासून लागू केलेली 10 टक्के पाणी कपात अद्याप कायम असून समाधानकारक पाऊस पडेपर्यंत ती सुरू राहणार आहे. मुंबईतील सात तलावांमध्ये फक्त 12.12% पाणीसाठा शिल्लक राहिले आहे. एकूण उपलब्ध साठा 1.75 लाख दशलक्ष लिटर आहे. तर भातसा तलावात सर्वाधिक 43.36% पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पालिकेने 15 मेपासून 10% पाणी कपात लागू केली आहे. ही कपात समाधानकारक पाऊस पडेपर्यंत कायम राहणार असल्याचे पालिकेचे संकेत आहेत. मे महिन्यात पालिकेने सांगितले होते की 10% कपात केल्यास उपलब्ध साठा 17 ऑगस्टपर्यंत पुरू शकतो; कपात नसती तर साठा 6 जुलैपर्यंतच टिकला असता. 

तलावनिहाय स्थिती (11 जून):
भातसा – 43.36%
मोडक सागर – 32.44%
तुळशी – 24.66%
मध्य वैतरणा – 14.48%
विहार – 11.33%
तानसा – 7.15%
अप्पर वैतरणा – 0% (उपयुक्त साठा नाही)

11 June 2026 06:09 PM (IST)

किरकोळ वादातून निष्पाप शिक्षकाने गमावला जीव 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वेरूळ परिसरातून एक धक्कादायक  घटना समोर आली आहे. फक्त किरकोळ वादातून निष्पाप शिक्षकाला आपला जीव गमवावा लागला आहे असा आरोप मृत शिक्षकांच्या कुटुंबीयांनी केलाय, वेरूळ येथील जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत असलेले शिक्षक सुरेश रूपचंद बोरसे यांचा मध्यरात्री झालेल्या वादानंतर मृत्यू झाला आहे. बुधवारी  रात्री त्यांच्या घराबाहेर मोठा गोंधळ सुरू असल्याचा आवाज ऐकून शिक्षक  सुरेश बोरसे बाहेर आले. यावेळी काही जण मद्यप्राशन करून धिंगाणा घालत असल्याचे दिसून आले. बोरसे यांनी त्यांना समज देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याचाच राग आल्याने १० ते १५ जणांच्या जमावाने त्यांच्यावर बेदम हल्ला केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.या हल्ल्यात  जखमी झालेल्या सुरेश बोरसे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मृत शिक्षकांच्या  कुटुंबीयांनी केली आहे दरम्यान पोस्ट मार्टम मध्ये शिक्षकाचा मृत्यू हृदय विकाराच्या झटक्याने झाला असा दावा पोलिसांनी केलात तर शिक्षकाला मारहाण झाली नसल्याची माहिती छत्रपती संभाजी नगर ग्रामीण पोलिसांनी दिलीय, दरम्यान याबाबत सखोल तपास सुरू आहे कुणी दोषी असेल तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..

11 June 2026 05:56 PM (IST)

तोतया अन्न निरीक्षक बनून पैसे उकळणाऱ्या महिलेस अटक, मोठी टोळी कार्यरत..

सध्या अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची धडकी अनेकांनी घेतली असताना याच संधीचा फायदा घेत तोतया महिलांच्या टोळीने भिवंडीत मागील पंधरा दिवसात शांतीनगर हॉटेल व घाऊक विक्रेत्यांना आपले लक्ष बनवित त्यांच्या कडून पैसे उकळण्यास सुरवात केली आहे. अशाच एका टोळीतील महिलेला भिवंडीत सतर्क नागरिकांमुळे पकडण्यात यश आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शांतीनगर सागर प्लाझा हॉटेल परिसरातील एका घाऊक दुकानात तीन महिला व एक पुरुष हे आपण एफ डी ए चे अधिकारी असल्याचे सांगून शिळे व घाणेरडे अन्न पदार्थ विक्री करीत असल्याचा तर अनेक ठिकाणी मुदतबाह्य साहित्य विक्री केले जात असल्याचा आरोप करीत धमकावून पैशांची मागणी करीत असल्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिस पथक घटनास्थळी रवाना झाले परंतु तत्पूर्वी तेथून दोन महिला व एक पुरुष घटनास्थळावरून पसार झाले.त्यानंतर शांताबाई दशरथ राजपूत या महिलेस ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात चौकशी साठी आणल्यानंतर या महिलेकडून फसवल्या गेलेल्या समशाद खान व जावेद मोहम्मद चौधरी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शांताबाई दशरथ राजपूत व तिच्या तीन साधीदारां विरोधात खंडणी व तोतया अधिकारी बनून धमकावणे या कलमान्वये गुन्हा नोंद करून अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने सदर आरोपी महिलेस चार दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे अशी माहिती शांतीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली आहे

11 June 2026 05:52 PM (IST)

तोतया अन्न निरीक्षक बनून पैसे उकळणाऱ्या महिलेस अटक, मोठी टोळी कार्यरत

सध्या अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची धडकी अनेकांनी घेतली असताना याच संधीचा फायदा घेत तोतया महिलांच्या टोळीने भिवंडीत मागील पंधरा दिवसात शांतीनगर हॉटेल व घाऊक विक्रेत्यांना आपले लक्ष बनवित त्यांच्या कडून पैसे उकळण्यास सुरवात केली आहे. अशाच एका टोळीतील महिलेला भिवंडीत सतर्क नागरिकांमुळे पकडण्यात यश आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शांतीनगर सागर प्लाझा हॉटेल परिसरातील एका घाऊक दुकानात तीन महिला व एक पुरुष हे आपण एफ डी ए चे अधिकारी असल्याचे सांगून शिळे व घाणेरडे अन्न पदार्थ विक्री करीत असल्याचा तर अनेक ठिकाणी मुदतबाह्य साहित्य विक्री केले जात असल्याचा आरोप करीत धमकावून पैशांची मागणी करीत असल्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिस पथक घटनास्थळी रवाना झाले परंतु तत्पूर्वी तेथून दोन महिला व एक पुरुष घटनास्थळावरून पसार झाले.त्यानंतर शांताबाई दशरथ राजपूत या महिलेस ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात चौकशी साठी आणल्यानंतर या महिलेकडून फसवल्या गेलेल्या समशाद खान व जावेद मोहम्मद चौधरी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शांताबाई दशरथ राजपूत व तिच्या तीन साधीदारां विरोधात खंडणी व तोतया अधिकारी बनून धमकावणे या कलमान्वये गुन्हा नोंद करून अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने सदर आरोपी महिलेस चार दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे अशी माहिती शांतीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली आहे. 

11 June 2026 05:49 PM (IST)

नागपूर रेल्वे स्थानक लगत असलेल्या MP BUs डेपो येथे खासगी ट्रॅव्हल्स बसला आग, बस जळून खाक

मध्यप्रदेशकडे जाणाऱ्या अमिना ट्रॅव्हल्सच्या बसला आज अचानक आग लागली आहे.  प्रवासासाठी बसची तयारी सुरू असताना चालकाने वाहन सुरू करताच इंजिनमधून धूर निघू लागला. काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण केले आहे. आग लागल्याचे लक्षात येताच वाहनतळावरील इतर सुमारे १२ बस तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आल्यात. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे. स्थानिकांनी आग विझवण्याचे प्रयत्न केले, मात्र आग वेगाने पसरल्याने बस पूर्णपणे जळून खाक झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. तोपर्यंत बसचे मोठे नुकसान झाले होते. प्राथमिक माहितीनुसार, इंजिनमधील बिघाडामुळे आग लागल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

11 June 2026 05:46 PM (IST)

राष्ट्रवादीचे SP गटाचे 3 आमदार रवीद्र चव्हाणांच्या भेटीला 

सोलापूर विधान परिषदेसाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या भेटीसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे 3 आमदार दाखल झाले आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माळशिरसचे आमदार उत्तम जानकर, माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील आणि करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांचा समावेश आहे. विधानपरिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने आज सोलापुरात महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांची बैठक प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या बैठकीला सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे हे देखील उपस्थित आहेत. मात्र बैठकीच्या पूर्वीच राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे 3 आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या भेटीला पोहोचल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. सोलापुरात विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपा उमेदवार राजेंद्र राऊत विरुद्ध राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार वसंतराव देशमुख यांच्यात सामना होत आहेत. मात्र राष्ट्रवादीने वसंतराव देशमुख यांना उमेदवारी दिल्याने आमदार उत्तमराव जानकर यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच विधानपरिषद निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे देखील जाहीर केले होते.

11 June 2026 05:41 PM (IST)

अल्पवयीन मुलींची तस्करी करणारी टोळी अटक 

आदिवासी भागातील अल्पवयीन मुलींना फूस लावून अपहरण करत तस्करी करणारी टोळी नाशिकमध्ये अटक करण्यात आली आहे. नाशिक ग्रामीण हरसूल पोलिसांनी तब्बल 10 जणांच्या मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळीला बेड्या ठोकल्या आहेत. पीडित मुलीला मोबाईल आणि कपड्यांचे आमिष दाखवून लग्नाच्या बहाण्याने अपहरण करण्यात आले होते. मुख्य आरोपीने बालविवाह करून पीडितेवर अत्याचार केल्याची आणि वारंवार विक्री केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. आरोपींनी मुलीचे अपहरण करून 2 लाख रुपयांची दलाली लाटल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. संगमनेर आणि नाशिक भागातील तुषार परचंड, संतोष परचंड यांच्यासह १० आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल पोलीस स्टेशन हद्दीतून बेपत्ता झालेल्या 16 वर्षीय मुलीचा शोध लावण्यात यश मिळाले आहे. 

 

 

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About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे घोसाळकर झी 24 तास (झी न्यूज) मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे. क्राइम, मनोरंजन, लाईफस्टाईल, हेल्थ, पॅरेंटिंग आणि जनरल नॉलेजशी संबंधीत विषयांवर ती लिहीते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाचकांचा विचार करुन आणि साधी सरळ सोपी भाषा वापरणं ही तिची ओळख आहे. 

करिअरची सुरुवात 

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात 2011 पासून वृत्तपत्रापासून केली आहे. दक्षताच्या करिअरची सुरुवात ही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी आणि नंतर आता डिजिटल मिडिया अशी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून पत्रकारिता या क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये मनोरंजन, लाईफस्टाईल, क्राइम, हेल्थ, जनरल न्यूज यासारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिलं आहे. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने कीर्ति एम.डूंगुरसी महाविद्यालयातून BMM बॅचरल ऑफ मास मीडिया केलं आहे. त्यांतर मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून MACJ मास्टर इन कम्युनिकेशन जर्नालिझम केलं आहे. दोन्ही पदव्यांमधून पत्रकारिकेचे शिक्षण घेतलं आहे. 

दक्षताला विश्वास आहे की, पत्रकारिता करताना ट्रेंड्स महत्त्वाचेच असतात. पण यासोबतच लेखामध्ये अचूक माहिती आणि सविस्तर विषयाची माहिती असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

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