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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रेची 20 दिवसांनंतर कल्याणच्या तुरुंगातून सुटका; तुरुंगातून सुटताच गोव्याला रवाना

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 8 August  2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 08, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:12 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रेची 20 दिवसांनंतर कल्याणच्या तुरुंगातून सुटका; तुरुंगातून सुटताच गोव्याला रवाना
08 August 2026 07:12 PM (IST)

दफनविधीहून परतताना कार विहिरीत कोसळली, दोन ठार

जालन्यातील भोकरदन तालुक्यातील पारध-वालसावंगी रस्त्यावरील पद्मावती गावाजवळ कारचा भीषण अपघात घडला. भरधाव वेगात असलेली कार अचानक रस्त्यालगत असलेल्या विहिरीत कोसळली. या दुर्घटनेत एका महिलेचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला तर एका महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने दोन पुरुषांचे प्राण वाचवण्यात यश आले आहे.धावडा येथील रहिवासी असलेले 47 वर्षीय सुलताना बेगम जियाउल्लाखान आणि 75 वर्षीय अकतरबी, मुलगा 22 वर्षीय अबुताला जियाउल्लाखान  आणि अल्तामश खान हे कुटुंब सावंगी अवघडराव येथे एका नातेवाईकाच्या दफनविधीसाठी गेले होते. दफनविधी आटोपून हे चौघेही कारने पुन्हा धावडा गावाकडे परतत होते. दरम्यान, पारध ते वालसावंगी रस्त्यावरून येत असताना पद्मावती गावाजवळ चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला. अनियंत्रित झालेली गाडी थेट रस्त्यालगतच्या सुरक्षा कठड्याविना असलेल्या विहिरीत जाऊन कोसळली. दरम्यान कार विहिरीतून काढण्यात रात्री अपयश आले असून आज ही कार विहिरी बाहेर काढण्यात आली

08 August 2026 07:04 PM (IST)

भरदिवसा पेट्रोल पंपावर तरुणाचा खून...

भरदिवसा पेट्रोल पंपावर तरुणाचा खून

नांदेड शहरात भरदिवसा एका तरुणाचा खून करण्यात आला. दोन आरोपींनी धारदार शस्त्राने वार करून तरुणाचा खून केला. धनेगाव रोडवरील पेट्रोल पंपवर हा थरार घडला. 32 वर्षीय इंदर सिंग बावरी असे मयत युवकाचे नाव आहे. इंदरसिंग शहरातील कौठा भागातील रहिवाशी होता. आज दुपारी इंदर सिंग बावरी हा पेट्रोल टाकण्यासाठी दुचाकी घेऊन दूध डेअरी ते धनेगाव रोडवरील पंपावर गेला होता. त्या ठिकाणी दोन आरोपी आले आणि त्यांनी धारदार शस्त्राने वार केले. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान गॅंगवॉर मधून ही घटना घडल्याचा प्रार्थमिक अंदाज आहे. याबाबत पोलिसांचा अधिक तपास सुरू आहे

08 August 2026 06:31 PM (IST)

भीषण बस अपघात; 7 प्रवाशांचा मृत्यू, तर 11 जण जखमी ...

भीषण बस अपघात; 7 प्रवाशांचा मृत्यू, तर 11 जण जखमी 

हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात शनिवारी सकाळी भीषण बस अपघात झाला. बैरागढहून चंबाकडे जाणारी खासगी बस बैरागढ-तिस्सा मार्गावरील चालुंज मोरीजवळ उलटून खालच्या रस्त्यावर कोसळली. सकाळी सुमारे सव्वासात वाजता झालेल्या या अपघातात किमान 7 प्रवाशांचा मृत्यू, तर 11 जण जखमी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्य सुरू करण्यात आले. पोलिस, होमगार्ड, अग्निशमन दल आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बसमध्ये अपघाताच्या वेळी सुमारे २० ते २५ प्रवासी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

6 जण गंभीर जखमी

अपघातात जखमी झालेल्या सर्व 11प्रवाशांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी सहा जणांची प्रकृती आणि दुखापतींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना पुढील उपचारांसाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंबा येथे हलवण्यात आले आहे.

08 August 2026 06:08 PM (IST)

सुनील तटकरेंकडून अधिका-यांची खरडपट्टी; 40 किमी अंतरावर दोन टोलनाके कसे?...

सुनील तटकरेंकडून अधिका-यांची खरडपट्टी; 40 किमी अंतरावर दोन टोलनाके कसे?

 मुंबई गोवा महामार्गावरील खारपाडा येथील टोल सुरु झाला आहे तर सुकेळी आणि चांढवे येथील टोल काही दिवसात सुरु होईल अशी परिस्थिती आहे.  या वरून खा. सुनिल तटकरे महामार्गा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली.  केवळ 40 किलोमिटर अंतरावर दोन टोल नाके उभारण्याच्या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरावरून तटकरे संतापले.  तुमच्या सोयीसाठी तुम्ही दोन टप्पे केलेत मग दोन टोल आम्ही कसे मान्य करू असा सवाल करीत तरकरे यांनी अधिकाऱ्यांची हजेरी घेतली.

08 August 2026 05:42 PM (IST)

जळगावात तापी नदीच्या पात्रालागत खोल दरीत कार कोसळली;  3 ते 4...

जळगावात तापी नदीच्या पात्रालागत खोल दरीत कार कोसळली;  3 ते 4 जण जखमी 

जळगावातील विदगावात तापी नदीच्या पात्रालागत खोल दरीत कार कोसळली. या अपघातात कारमधील 3 ते 4 जण जखमी झाले आहेत. झोप आल्यानं चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्यानं अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघातामुळे पुलावरील संरक्षक भिंतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान अपघातग्रस्त कार क्रेनच्या सहाय्यानं दरीतून बाहेर काढली.

08 August 2026 05:40 PM (IST)

नागपूरच्या  निर्मल-उज्वल सहकारी बँकेच्या ग्राहकांचा मोर्चा; 6...

नागपूरच्या  निर्मल-उज्वल सहकारी बँकेच्या ग्राहकांचा मोर्चा; 6 महिन्यांपासून पैसे अडकले

नागपूर मुख्यालय असलेल्या निर्मल-उज्वल सहकारी बँकेच्या चंद्रपुरातील ग्राहकांनी चंद्रपुरात आज मोर्चा काढला. गेले 6 महिने ठेवीदारांची कुठलीही रक्कम दिली जात नसल्यानं ग्राहक त्रस्त आहेत. चंद्रपूर शहर पोलीस ठाण्यात मोर्चा नेत हजारो बँक ग्राहकांनी तक्रारी केल्या. सर्व संचालक आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीतून करण्यात आली आहे. नागपूर उपविभागातील अनेक शहरामध्ये निर्मल-उज्वल सहकारी बँकेच्या शाखा आहेत.  या शाखांमधून हजारो कोटी रुपये घोटाळा झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मुदत ठेव आणि रिन्युअलवर बंदी घातली आहे. मात्र मुदतपूर्ण झालेल्या ठेवी आणि व्याज देण्यास कुठलीही आडकाठी नाही. या घोटाळ्याने त्रस्त आणि निराश झालेल्या हजारो मध्यमवर्गातील बँक ग्राहकांनी अखेर मोर्चा काढून न्याय मागितला आहे...

 

08 August 2026 05:38 PM (IST)

ठाण्यातील काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह सहा महिन्यांसाठी बंद...

ठाण्यातील काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह सहा महिन्यांसाठी बंद

ठाण्यातील काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह सहा महिन्यांसाठी बंद राहणार आहे. रंगरंगोटी आणि डागडुजीच्या कामासाठी हे नाट्यगृह सहा महिने बंद राहणार आहे. यासाठी शासनाकडून 5 कोटींची निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नाट्यगृहामधील व्हीआयपी कक्ष, चेंजिंग रूम आणि इतर गोष्टींच्या कामासाठी नाट्यगृह 6 महिने बंद राहणार आहे.

 

08 August 2026 05:36 PM (IST)

जळगावमध्ये  तलावात हजारो मासे एकाच वेळी मृतावस्थेत आढळले; ...

जळगावमध्ये  तलावात हजारो मासे एकाच वेळी मृतावस्थेत आढळले;  एमआडीसी परिसरातील 15 उद्योगांना नोटीस 

जळगाव शहरालगतच्या मन्यारखेडा जवळील तलावात हजारो मासे एकाच वेळी मृतावस्थेत आढळून आल्याची धक्कादायक बातमी झी 24 तासनं दाखवली होती. या बातमीची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयानं एमआडीसी परिसरातील 15 उद्योगांना नोटीस बजावण्यात आल्या. कंपन्यांकडून सोडल्या जाणाऱ्या दूषित सांडपाण्यामुळे माशांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. 15 उद्योगांना नोटीस पाठवून  सविस्तर खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले जात आहे का?, याबाबतही स्पष्टीकरण मागवण्यात आलंय.

 

08 August 2026 05:32 PM (IST)

मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रेची 20 दिवसांनंतर कल्याणच्या तुरुंगातून सुटका;...

मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रेची 20 दिवसांनंतर कल्याणच्या तुरुंगातून सुटका; तुरुंगातून सुटका होताच रमेश म्हात्रे गोव्याला रवाना 

मारकुट्या रमेश म्हात्रेची 20 दिवसांनंतर कल्याणच्या आधारवाडी तुरुंगातून सुटका झाली.  कोर्टावर माझा विश्वास, जो निर्णय असेल तो मान्य, अशी प्रतिक्रिया तुरुंगातून बाहेर येताच रमेश म्हात्रेनं दिली.. कोर्टानं दिलेल्या आदेशाप्रमाणे रमेश म्हात्रेला आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत राज्याबाहेर राहावं लागणार आहे... तसंच रमेश म्हात्रेला पासपोर्ट न्यायालयाकडे जमा करावा लागणार आहे... तुरुंगातून सुटका होताच रमेश म्हात्रे गोव्याला रवाना झाला.

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TAGS:
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Maharashtra breaking news
tukaram mundhe
eknath shinde
PM Narendra Modi
Amit shah
politics
monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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