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Maharashtra Breaking News Today LIVE : आमदार संजना जाधव यांना नंदनवन बंगल्याच्या गेटवर अडवलं

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 June 2026 : महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 16, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:42 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : आमदार संजना जाधव यांना नंदनवन बंगल्याच्या गेटवर अडवलं
16 June 2026 06:40 PM (IST)

पाणी कपातीचा  केडीएमसीला फटका; मुख्यालयाला टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ

पाणी कपातीचा थेट फटका कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाला बसला आहे. महापालिकेच्या मुख्यालयाला चक्क टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आलीय. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात सध्या पाणी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  त्याचा फटका मुख्यालयाला बसला आहे. मुख्यालयात पाण्याच्या टाक्या रिकाम्या झाल्याने या टाक्या भरण्यासाठी प्रशासनाला टँकर मागवावे लागले. येत्या काही दिवसात पाऊस पडला नाही तरी परिस्थिती आणखीनच भीषण होण्याची शक्यता आहे.

16 June 2026 06:26 PM (IST)

राम मंदिर दानपेटी घोटाळा? सहा कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात

राम मंदिर दानपेटी प्रकरणात सहा नोकरांवर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. एसआयटीने सर्व संशयितांची चौकशी केली आहे, परंतु त्यांच्या अटकेची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. एसआयटीने राम शंकर यादव उर्फ ​​टिन्नूची चौकशी केली. सूत्रांनुसार, तपास यंत्रणा टिन्नूच्या ५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर लक्ष ठेवून आहे. राम शंकर यादव यांच्या मालकीची अयोध्येत अनेक घरे, विमानतळावर महागडी जमीन, अनेक आलिशान वाहने आणि अनेक हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्समध्ये भागीदारी आहे. विश्व हिंदू परिषद (VHP) आणि राम मंदिर ट्रस्टमध्ये सामील होण्यापूर्वी, टिन्नू यादव टेम्पो चालवत असे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला ३६ लाख रुपये रोख मिळाले होते; तपास सुरू आहे. दान केलेल्या सोन्या-चांदीच्या व्यवस्थापनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. नोट मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदललेल्या जीवनशैलीची चौकशी सुरू आहे.. एसआयटीने लवकुश आणि अनुकूल मिश्रा यांची चौकशी केली. राम मंदिर ट्रस्टच्या कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी तीव्र झाली आहे. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही अटकेची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. एसआयटी उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या संपूर्ण तपशिलाची तपासणी करत आहे.

राम मंदिर दानपेटी वाद: ६ सेवक चौकशीखाली, एसआयटीने त्यांची चौकशी केली.

१ - राम शंकर यादव यांची टिनू बँक ही प्रमुख ठेवीदार होती.

२ - टिनू यादव यांनी त्यांचा भाचा मनीष यादव याचीही नियुक्ती केली होती, ज्याच्या माहितीमुळे ३६ लाख रुपये जप्त करण्यात आले.

३ - के. डी. तिवारी हे त्यांना दान केलेल्या सोने, चांदी आणि मौल्यवान धातू हाताळण्यासाठी जबाबदार होते. के. डी. तिवारी हे देखील संशयाच्या घेऱ्यात आहेत.

४ - अयोध्येतील खाले पुरवा येथे राहणारे राजेश पाठक हे देखील संशयाच्या घेऱ्यात आहेत. नोटा मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये राजेश यांचा समावेश आहे. या तपासात सहभागी असलेल्या ट्रस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची चौकशी केली आहे. गेल्या ५-६ वर्षांतील राजेशच्या जीवनशैलीतील बदलांची चौकशी सुरू आहे.

५ - रुदौली भागातील मीनापूर ठाकुरान फागौली गावातील रहिवासी लवकुशच्या घरातून लाखो रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. तपास पथकाने त्याची चौकशी केली आहे.

६ - लवकुशचा मेहुणा, अनुकल्प मिश्रा, हा देखील संशयाच्या घेऱ्यात आहे. दोघेही मंदिरात नोटा मोजत असत. त्यांची आर्थिक परिस्थितीही झपाट्याने बदलली आहे.

 

16 June 2026 06:09 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक यांची चर्चा

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकृत आमंत्रण पत्रिकेतून नाव डावलल्याबाबत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड अत्यंत महत्त्वाची चर्चा झाली. महायुती सरकार हे तिन्ही पक्षांचं असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात शासकीय राजशिष्टाचाराचं काटेकोर पालन झालंच पाहिजे. अशी ठाम भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत मांडली.. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही. असं सांगत त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला योग्य ती प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिलेत. यासंदर्भात लवकरच राज्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना राजशिष्टाचाराचं पालन करण्याचे कडक आदेश दिले जाणार आहेत. 

16 June 2026 06:07 PM (IST)

आमदार संजना जाधवांना 'नंदनवन'च्या गेटवर अडवलं
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आमदार संजना जाधव सुरक्षा रक्षकांवर संतापल्या
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शिंदेंच्या भेटीसाठी गेलेल्या जाधवांना अडवलं
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आमदार असल्याचं सांगितल्यानंतरही थांबवलं

16 June 2026 05:44 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : रक्तरंजित थरार! नागपुरात तर्री पोह्यावरुन वाद, एकाची हत्या

पोह्याची तरी अंगावर उडाली या क्षुल्लक कारणावरुन नागपूरमध्ये एका तरुणाची हत्या झाली आहे. शुल्लक वाद इतका विकोपाला गेला की सात आरोपींनी तरुणावर रस्त्याने पाठलाग करत चाकूने सपासप वार करत हत्या केली.  योगेश शाहू असं या तरुणाचं नाव आहे. या  घटनेतील आरोपींना कळमना पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन सात आरोपींना  अटक केली आहे. यामध्ये तीन महिला व अल्पवयीन आरोपींचा देखील समावेश आहे.

16 June 2026 05:40 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : साईबाबा संस्थानच्या उत्पन्नात 10 कोटींची घट

शिर्डीतील प्रसिद्ध श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्टचा सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाचा लेखाजोखा समोर आलाय.. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा संस्थानच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 10 कोटी रुपयांची घट झालीय.. वर्ष 2024-25 मध्ये संस्थानचं उत्पन्न 648 कोटी रुपयं होतं जे यंदा 638 कोटी रुपयांवर आलंय.. मात्र उत्पन्न घटलं असलं तरी भक्तांच्या श्रद्धेत कोणतीही कमतरता आलेली नाहीए.. यंदा भक्तांकडून तब्बल 15 कोटी रुपयांचं अतिरिक्त वस्तुरूप दान प्राप्त झालंय.. याशिवाय संस्थानच्या मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नातही 14 कोटी रुपयांची घसघशीत वाढ नोंदवण्यात आलीय.. यामुळे उत्पन्नातील तूट काही अंशी भरून निघालीय...

16 June 2026 05:39 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मातंग समाजाच्या आरक्षण हक्कासाठी मोर्चा 

अनुसूचित जाती-जमातीमधील उपवर्गीकरणातून मातंग समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी बीड शहरात मातंग क्रांती मोर्चाचे भव्य आयोजन करण्यात आलं. हजारोंच्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झालेत. सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स येथून मोर्चाला सुरूवात झाली. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे चौकातून पुढे सरकत हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. हातात फलक, घोषणाबाजी आणि विविध मागण्यांचे बॅनर घेऊन सहभागी झालेल्या आंदोलकांनी मातंग समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. 

16 June 2026 05:38 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : कृष्णा नदीतील पाण्याचा रंग बदलला, 500 हून अधिक नागरिक आजारी

कराड तालुक्यातून वाहणाऱ्या कृष्णा नदीच्या पाण्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नदीतील पाण्याचा रंग अचानक हिरवा झाल्याने पाणी दूषित झालं. या दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. कराड तालुक्यातील सुमारे दहा गावांतील 500 हून अधिक नागरिक आजारी पडल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने या पाण्याचे नमुने तपासल्यानंतर ते पिण्यास अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत नागरिकांना हे पाणी पिण्यास किंवा घरगुती वापरासाठी वापरू नये, असे आवाहन केले आहे.

16 June 2026 05:31 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : चिपळूणमधील संतापजनक व्हिडिओ समोर 

काल शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी चिपळूणमधून अत्यंत संतापजनक प्रकार समोर आला. बापट आळी येथील जिल्हा परिषद कन्या शाळेत पहिल्या दिवशी विद्यार्थिनींचे स्वागत करण्याऐवजी,त्यांच्याकडूनन लोखंडी कपाटे आणि कौले उचलून घेण्यासारखी कामे करून घेण्यात आली. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. डागडुजीचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने वर्गखोल्या साफ न केल्यामुळे हा मनस्ताप सहन करावा लागला. व्हायरल व्हिडीओनंतर पालकांमधून आणि शिक्षणप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून,संबंधित  ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. 

16 June 2026 05:23 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : साताऱ्यात शिवसेनेचं मत फुटता कामा नये- शिंदे

सातारा-सांगली विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. शिवसेनेच्या प्रत्येक नगरसेवकाचं मत महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांनाच पडलं पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका शिवसेनेने घेतलीय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना याबाबत आदेश दिलेत. शिवसेनेचं एकही मत फुटता कामा नये, असे निर्देश त्यांनी दिलेत. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्थानिक मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती. ज्यातील भावना शिंदेंपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या. शिंदेंच्या या थेट आदेशामुळे स्थानिक पातळीवरील कथित वादावर आता पूर्णपणे पडदा पडलाय.

16 June 2026 05:18 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : शिरूरमध्ये संतापजनक घटना, नातवाकडून आजोबाची निघृण हत्या

पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर तालुक्यात धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना घडलीय. बाभुळसर बुद्रुक येथे शेतातील कामे सांगितल्याच्या रागातून  नातवाने आजोबांची निर्घृण हत्या केलीये. अवघ्या काही तासतच आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. 

16 June 2026 05:17 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : सांगलीतील वेदांत बंडगर हत्या प्रकरण

सांगलीत सध्या गाजत असलेल्या वेदांत बंडगर हत्या प्रकरणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आता अॅक्शन मोडवर आले आहेत. हत्ये प्रकरणातील आरोपींना मोक्का लावणार असल्याचं मंत्री चंद्रकांत पाटलांकडून स्पष्ट करण्यात आलं. हत्या प्रकरणात कोणत्याही दोषी व्यक्तीची गय केली जाणार नाही. पिडीत कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याबाबत पोलीस प्रशासनाला कडक सूचना देखील देण्यात आल्यात. कोणत्याही प्रकारचा दबाव पोलिसांनी घेऊ नये,अशा सूचनाही चंद्रकांत पाटलांकडून देण्यात आल्या आहेत. 

16 June 2026 05:16 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : जूनमध्ये राज्यातील नागरिकांना एप्रिल-मेचा फील

मान्सून लांबल्याने राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्या आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पारा 40 अंशावर गेलाय. उष्णता वाढल्याने उकाड्यामुळे नागरिकाना जून महिन्यात एप्रिल-मे महिना सुरू असल्याचा फील येतो. उकाड्यामुळे नागरिक त्रस्त झालेत. शेतक-यांपासून सर्वसामान्य नागरिक सर्वच पावसाची चातकाप्रमाणे वाट पाहात आहे. दरम्यान मान्सूनसाठी आणखी काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे.  

16 June 2026 05:15 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : महाराष्ट्रासह देशभरात पावसाला ब्रेक

यंदा वेळेपूर्वी अंदमानात दाखल होऊन वेगाने वाटचाल करणाऱ्या मान्सूनला अचानक ब्रेक लागला आहे.  भारताच्या बहुतांश भागासह महाराष्ट्रात मान्सूनच्या वाटचालीत अनपेक्षित खंड पडला असून, जूनच्या मध्यापर्यंत देशपातळीवर पावसाचे प्रमाण तब्बल ६४ टक्के कमी झाले आहे. तर महाराष्ट्रात ही तूट ६९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, समुद्रात ओलाव्याची कमतरता नाही. मात्र, वातावरणाच्या वरच्या स्तरांतील वाऱ्यांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे मान्सूनची यंत्रणा कमकुवत झाली आहे. यामुळे ढग तयार होण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. त्यामुळे  मान्सून देशात दाखल झाला असला, तरी अपेक्षित पाऊस पडत नाही. तर  २० जूननंतर दिलासा मिळणार असल्याचं  हवामान खात्याने  म्हटलंय. १८ ते २० जून दरम्यान दक्षिण कोकण किनारपट्टीवरून मान्सून पुन्हा जोर धरेल. त्यामुळे राज्यात दमदार आणि चांगला पाऊस २० जूननंतरच सक्रिय होईल. 

16 June 2026 05:14 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : 'मान्सून सर्वदूर पोहोचेपर्यंत पेरण्या नको'

मान्सून सर्वदूर पोहोचेपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे  सध्या राज्यात काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे पण तो मान्सून चा नसणार आहे.

16 June 2026 05:13 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : कर्जमाफीसाठी तुपकरांचं अन्नत्याग आंदोलन 

सरसकट कर्जमाफीसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केलं. सरकार विरोधात शेतकऱ्यांचा तीव्र असंतोष दिसून येत आहे. पत्नी शर्वरी तुपकरांनी भीक मांगो आंदोलन करत पाठिंबा दर्शवलाय. शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाही असे म्हणत सरकारला भीक द्या अशी घोषणा देण्यात आल्यात. 

16 June 2026 05:12 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : अमित शाह 19-20 जूनला कोल्हापूर दौ-यापूर 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 आणि 20 जून रोजी कोल्हापूर दौ-यावर येणार आहेत. कोल्हापूर दौऱ्याला शेतकरी संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने चर्चा करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. 

16 June 2026 05:11 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : संगमेश्वर तालुक्यात भीषण पाणीटंचाईचे सावट

प्रशासनाच्या संथ कारभाराचा रत्नागिरीच्या संगमेश्वर तालुक्यात फटका बसल्याचं पाहायला मिळतोय. तालुक्यातील कळंबस्ते गावातील नवीन धरण बांधण्याच्या कामाला मंजुरी मिळून तब्बल चार वर्षांचा काळ उलटला,तरीही अद्याप प्रत्यक्ष कामाची एक वीटही रचली गेलेली नाही. दुसरीकडे, गावाला पाणीपुरवठा करणारे उमरे धरण आता पूर्णपणे आटले असून नागरिकांसमोर पाण्यासाठी भटकण्याची वेळ आली. धरणाचे काम तातडीनं सुरू करावे आणि  पाणीटंचाईतून कायमची सुटका करावी,अशी तीव्र मागणी आता जोर धरू लागली आहे. 

16 June 2026 05:10 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : शेतक-यांसाठी शिवसेना UBT रस्त्यावर 

शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष रस्त्यावर उतरलाय. छत्रपती संभाजीनगर आणि हिंगोलीत शिवसैनिकांसह शेतक-यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढलाय. तर नंदुरबारमध्ये शेतक-यांकडून विहीरीत उड्या घेत प्रतिकात्मक आत्महत्या करत अनोखं आंदोलन केलंय. कोणत्याही अटीशर्थी न ठेवता सरकारने सरसकट शेतक-यांची कर्जमाफी करावी, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं.  

16 June 2026 05:09 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : 'राम मंदिरात दानातील जवळपास 200 कोटी लंपास'

अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिर न्यासाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सोशल मीडियाद्वारे गंभीर आरोप केलेत. सामान्य भाविकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या निधीतून तब्बल 200 कोटी रुपये लंपास केल्याचा दावा त्यांनी केलाय. हा केवळ पैशांचा अपहार नसून करोडो हिंदू भाविकांच्या आस्थेची आणि विश्वासाची फसवणूक आहे, असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय. 

16 June 2026 05:07 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसमधील वाद विकोपाला

चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसमधील वाद विकोपाला गेला आहे, धानोरकर आणि वडेट्टीवार गटातील संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे, गटनेतेपदावरून वडेट्टीवार गटाचे नेते राजेश अडूर यांना हटवून नव्या
गटनेत्याची नेमणूक करावी अशी मागणी धानोरकर गटाकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी राजेश अडुर यांच्या विरोधात १६ नगरसेवक नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात एकवटले होते, दरम्यान यावेळी आयुक्तांनी त्यांचं तक्रार घेतली असून त्यावर नंतर निर्णय दिला जाणार आहे. मात्र या तक्रारीनंतर अडूर आणि धानोरकर यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. 

16 June 2026 05:00 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या आधुनिकीरणासाठी योजना मंजूर

महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या आधुनिकीरणासाठी योजना मंजूर
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केंद्र सरकारकडून 733.28 कोटींची योजना मंजूर
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मुख्यमंत्री फडणवीसांची ट्वीट करत माहिती
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योजनेत 60 टक्के निधी केंद्र सरकार तर 40 टक्के निधी राज्य सरकारचा असणार

16 June 2026 04:59 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पाठीत खुपसण्यासाठी सुरे तयार ठेवले असतील - संजय राऊत

ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊतांनी सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल केला आहे. पाठीत खुपसण्यासाठी सुरे ठेवले असतील असं वक्तव्य खासदार संजय राऊतांनी केलंय. ऑपरेशन टायगरबाबत विचारलं असता राऊतांनी हे वक्तव्य केलंय. तर ऑम्ही कुणाला बोलावलं नाही, संपर्क साधला नाही असं उत्तर मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी दिलंय. 

16 June 2026 04:58 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : खासदारांनी आई भवानीची शपथ घेतली

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार फुटणार आणि ते शिंदेंच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. रविवारी 'मातोश्री' वर झालेल्या बैठकीला केवळ 5 खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर 4 खासदार ऑनलाइन जोडले गेले होते. यानंतर खासदार संजय देशमुख यांनी दिल्ली गाठून केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आलं. या सर्व घडामोडींवर खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत हा मोठा दावा केलाय.  

16 June 2026 04:58 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पुन्हा एकदा फुटणार असल्याची चर्चा

उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पुन्हा एकदा फुटणार अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. उद्धव ठाकरेंचे काही खासदार त्यांनी साथ सोडणार असल्याच्या चर्चांना तोंड फुटलंय. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंकडून आता डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, खासदार फुटणार या अफवांवर विश्वास ठेवू नका, ईशान्य मुंबईतील पदाधिका-यांच्या बैठकीत ठाकरेंकडून विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. 

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TAGS:
maharashtra
Mumbai
uddhav thackeray
tukaram mundhe

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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