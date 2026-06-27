/Maharashtra Breaking News Today LIVE: भ्रष्ट अधिकारी असो वा टोळी, कारवाई होणार- TET पेपरफुटीप्रकरणी शिंदेंचे निर्देश

निवडणुकीचं गणित जेव्हा पैशांच्या गणितावर मांडलं जातं, तेव्हा ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते, असं परखड मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. शिरूर बाजार समिती निवडणुकीच्या प्रचार नारळ शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उमेदवारी वाटप आणि मतदारांच्या बदलत्या सवयींवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
देशभरात वाढत्या पेपरफुटीच्या घटना, भरती प्रक्रियेमधील विलंब, वाढती बेरोजगारी आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्यांविरोधात विद्यार्थी व युवकांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष , काही विद्यार्थी संघटना यांच्या वतीने ‘छात्रों की गूंज – युवांच्या समस्यांचे संमेलन’ चंद्रपुरात आयोजित करण्यात आले
ठाणे गुन्हे शाखेच्या मानव तस्करी प्रतिबंधक पथकाने कल्याण पूर्वेत मोठी कारवाई करत देहव्यापाराच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत एका महिला दलालाला अटक करण्यात आली असून तिच्या तावडीतून दोन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. पोलीस तपास दरम्यान ही महिला दलाल वकील असल्याची माहिती समोर आली आहे
चार दिवसाची विश्रांती घेतलेनंतर आता महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा पावसाने त्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. पावसाने आज पुन्हा एकदा मावळ तालुक्यात दमदार पुनरागमन केले. वडगाव मावळ परिसरात दुपारनंतर झालेल्या मुसळधार पावसाने काही काळ जनजीवन विस्कळीत झाले. अचानक कोसळलेल्या पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले आणि वाहनचालकांची चांगलीच धांदल उडाली.
ठाकरे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख रविकरण इंगवले यांनी शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा टक्केवारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते संजय पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव शहरात मंदिर परिसरातील पेढे विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने आज 27 जून रोजी धाड टाकून कारवाई केली आहे. दोन पेढे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली असून इतर दुकानांमधून गोड पदार्थांचे नमुने घेण्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार भेसळयुक्त पदार्थ आढळल्यास कारवाईचे आदेश दिले आहे.
एकीकडं शेतकऱ्यांसाठी आम्हाला रस्त्यावर संघर्ष करावा लागतोय आणि इकडं सत्ताधाऱ्यांचं बघा काय चाललंय… हिशोब कसा ठरला? साठ… पाच.. एक-एक, चाळीस लाख, ७ टक्के, १ टक्के, २ टक्के, पैसे परत देतो. मालक कोण? वरती पण करावं लागतं हे सगळं समजून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ बघा आणि तुम्हीच ठरवून कमेंटमध्ये सांगा की आता ‘किती खोके आणि एकदम ओक्के’ म्हणायचं, असे आरोप रोहित पवारांनी केले.
मध्य रेल्वे ताफ्यात एका AC लोकल ची वाढ होत आहे आणि या AC लोकल च्य माध्यमातून एकूण १२ सेवा या AC मध्ये कन्व्हर्ट केली जाणार आहे. या १२ सेवा माध्यमातून मध्य रेल्वे वर चालणाऱ्या एकूण AC लोकल ची सेवा १२० होत आहे
यातील 92 या लोकल मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण टिटवाळा या मुख्य मार्गावरती तर 28 लोकल या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल या हर्बल मार्गावरती चालवण्यात येणार आहेत.
हिंगोली शहराच्या वेशीवर उद्धव ठाकरे यांचं जल्लोषात स्वागत झाले. हिंगोलीत उद्धव ठाकरे दाखल झाले आहेत. हिंगोली शहरातील अकोला बायपास परिसरात जेसीबीच्या साह्याने पुष्पहाराणे उद्धव ठाकरेंच स्वागत करण्यात आले. बंडखोर खासदार नागेश पाटील अष्टेकर यांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरे दाखल झाले.
नीट पेपरफुटीचा वाद शमेना, तोच आता TET परिक्षेचा पेपरफुटीचा मुद्दा समोर आला आहे. उद्या होणाऱ्या TET परिक्षेचा पेपर भिवंडीच्या कोनगावमध्ये फुटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उद्या 28 जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभर 1,029 केंद्रांवर TET परिक्षा होणार होती. मात्र भिवंडी तालुक्यातील कोनगाव येथे परिक्षा सुरू होण्याआधीच पेपर फुटल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत याप्रकरणी तिघांना अटक केली आहे. पेपर लीक करणाऱ्या टोळीचा पोलिस शोध घेत आहेत.
एसटी बसमध्ये जागा पकडण्याची घाई एका प्रवाशाच्या थेट जीवावर बेतल्याची अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना अंबाजोगाई बस स्थानकात घडली आहे. बसमागे धावताना झालेल्या धावपळीत एका प्रवाशाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना बस स्थानकातील सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, हा थरारक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ही घटना २५ जून रोजी दुपारी पावणेदोन वाजेच्या सुमारास घडली. २५ जून रोजी दुपारी १:४५ वाजण्याच्या सुमारास अंबाजोगाई बस स्थानकातून एक बस पुढे जात होती. यावेळी बसमध्ये जागा मिळवण्यासाठी प्रवाशांची एकच धावपळ सुरू झाली. व्हायरल झालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काही प्रवासी बसच्या पाठीमागे धावताना स्पष्ट दिसत आहेत. याच दरम्यान धावणाऱ्या एका प्रवाशाचा दुसऱ्या प्रवाशाला जोरात धक्का लागला. या धक्क्यामुळे स्वतःवरचा ताबा सुटल्याने हा प्रवासी थेट चालत्या बसच्या मागील चाकाखाली पडला. त्याचा हात चाकाखाली चिरडला गेला आणि खाली पडल्यामुळे डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसून येत आहे.
स्थायी समितीच्या सभापती शिवानी दाणी-वखरे यांनी नागपूर महापालिकेचा सन 2026-27 साठीचा 6202.99 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. नागपूरकर नागरिकांवर कोणताही कराचा वाढीव बोजा न टाकता समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या साखळीमध्ये सामावून घेत महापौर माहेर योजना, मजुरांसाठी ठिय्या, स्मार्ट प्रभाग, सावजी बुनकर व मारबत महोत्सव, उद्याने व मैदानांचा विकास तसेच नाग नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी कर्ज रोखे काढून रू. २०० कोटी उभारणार आहे. अशा नव्या संकल्पांसह स्थायी समितीच्या सभापती शिवानी दाणी-वखरे यांनी नागपूर महानगरपालिकेचा सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 6202 कोटी 99 लाख रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प महानगरपालिकेच्या सभागृहात महापौर निता ठाकरे यांना सादर केला. याचवेळी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा सुधारित अर्थसंकल्पही स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी सादर केला.
टीईटी परीक्षेच्या पेपरफुटीची घटना संतापजनक आहे. भविष्यातील पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांच्या निवडीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेत अशा प्रकारचे गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत.या प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष आणि अत्यंत कठोर चौकशी केली जाईल. दोषी कोणही असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही; त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येईल. मग तो भ्रष्ट अधिकारी असो वा कोणतीही संघटित टोळी, त्यांच्यावर कायद्याचा पूर्ण बडगा उगारला जाईल.
वाशीम विधानसभा मतदारसंघासाठी उद्धव ठाकरेंकडून एकप्रकारे उमेदवार घोषित करण्यात आलाय. ठाकरेंच्या सेनेचे सिद्धार्थ देवळे याना तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेयत. देवळे तुम्ही तुमच्या जबाबदारीवर निवडून आमदार व्हायचे असे थेट वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी केले. वाशिम विधानसभेत सिद्धार्थ देवळे ठाकरेंच्या सेनेचे महाविकास आघाडीकडून उमेदवार होते.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 june 2026 : केतन हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल हिचे आई-वडील आणि भाऊ साहिल यांची गेल्या 4 तासांपासून लोणावळा ग्रामीण पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे.केतन अग्रवाल यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने आज कँडल मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवारी सायंकाळी ६:३० वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या या शांततापूर्ण कँडल मार्चमध्ये लोढा बेल मॉन्डो येथील सुमारे ३,००० रहिवासी सहभागी होणार आहेत. जळगावच्या सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्या आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे
सोन्याच्या दरात 2 हजार 200 रुपयांची तर चांदीच्या दरात 2 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.नीट पेपरफुटीचा वाद शमेना, तोच आता TET परिक्षेचा पेपरफुटीचा मुद्दा समोर आला आहे. उद्या होणाऱ्या TET परिक्षेचा पेपर भिवंडीच्या कोनगावमध्ये फुटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बीडच्या केज तालुक्यातील विलास घुले हत्या प्रकरणात फिर्यादीने पुरवणी जवाबात नाव दिलेल्या खासदार बजरंग सोनवणे यांचे चिरंजीव सौरभ सोनवणे यांची आता एसआयटी पथकाकडून चौकशी सुरू झाली आहे.