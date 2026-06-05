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Maharashtra Breaking News Today LIVE: देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ! दर 7.7 टक्के नोंदवला

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 June 2026: या ब्लॉगच्या माध्यमातून ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही एकाच मिळवू शकता. सतत नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी  पेज रिफ्रेश करत राहा.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 05, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:11 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ! दर 7.7 टक्के नोंदवला
05 June 2026 06:14 PM (IST)

महाराष्ट्राची 'नीट' तयारी, NTA सोबत VC वर बैठक

महाराष्ट्रात 35 शहरात पाचशेवर केंद्र दोन लाखहून अधिक विद्यार्थी महाराष्ट्रातून परीक्षा देणार आहेत. सायबर विभागाने सतर्क असावे, राज्याने काय तयारी केली याची जनसामान्यांना माहिती द्याय अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, सीसीटीव्ही फिड प्रत्येक जिल्ह्यात मॉनिटर करा असे आदेश देण्यात आले आहेत. परीक्षार्थी कोणत्या वस्तू घेऊन येऊ शकतात, याची माहिती आधीच द्या, म्हणजे फ्रिस्किंगवेळी येणाऱ्या तक्रारी नंतर येऊ नयेत. काही वस्तू असतीलच तर त्या सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करा.

05 June 2026 06:04 PM (IST)

कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे हक्कभंग प्रकरणावर सुनावणी 16 जूनला

विधान परिषद विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात कुणाल कामरा आणि उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांच्या हक्कभंग प्रकरणी बैठक पार पडली. समितीची बैठक आता संपली असून, या प्रकरणावरील पुढील बैठक 16 जून 2026 रोजी होणार आहे. त्याच बैठकीत या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

05 June 2026 06:01 PM (IST)

बारामतीत सोसाट्याट्या वाऱ्यासह जोरदार पाऊस

बारामती शहर आणि परिसरात आज अचानक सुसाट वाऱ्यासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. या वादळी पावसामुझं नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, रस्त्या कडेला उभ्या असलेल्या एका चारचाकी गाडीवर झाडाची मोठी फांदी कोसळली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि गाडीचेही मोठे नुकसान टळले.

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TAGS:
maharashtra
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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