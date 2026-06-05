Maharashtra Breaking News Today LIVE: देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ! दर 7.7 टक्के नोंदवला

महाराष्ट्रात 35 शहरात पाचशेवर केंद्र दोन लाखहून अधिक विद्यार्थी महाराष्ट्रातून परीक्षा देणार आहेत. सायबर विभागाने सतर्क असावे, राज्याने काय तयारी केली याची जनसामान्यांना माहिती द्याय अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, सीसीटीव्ही फिड प्रत्येक जिल्ह्यात मॉनिटर करा असे आदेश देण्यात आले आहेत. परीक्षार्थी कोणत्या वस्तू घेऊन येऊ शकतात, याची माहिती आधीच द्या, म्हणजे फ्रिस्किंगवेळी येणाऱ्या तक्रारी नंतर येऊ नयेत. काही वस्तू असतीलच तर त्या सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करा.
विधान परिषद विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात कुणाल कामरा आणि उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे यांच्या हक्कभंग प्रकरणी बैठक पार पडली. समितीची बैठक आता संपली असून, या प्रकरणावरील पुढील बैठक 16 जून 2026 रोजी होणार आहे. त्याच बैठकीत या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
बारामती शहर आणि परिसरात आज अचानक सुसाट वाऱ्यासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. या वादळी पावसामुझं नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, रस्त्या कडेला उभ्या असलेल्या एका चारचाकी गाडीवर झाडाची मोठी फांदी कोसळली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि गाडीचेही मोठे नुकसान टळले.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 June 2026 : महाराष्ट्रात सगळीकडे विधान परिषदेच्या अपडेट्स सुरु आहेत. 18 जून रोजी रोजी मतदान पार पडणार असून या निवडणुकीचे निकाल 21 जून रोजी याचा निकाल जाहीर होणार आहे. महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील सर्व महत्त्वपूर्ण घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर