Live Updates: आजपासून तुमच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित 7 मोठे बदल लागू होणार

फॉरेन्सिक टीमकडून प्राप्त झालेल्या मोबाईलच्या क्लोन डाटाच्या आधारावर करण्यात आली चौकशी. निदा मतीन पटेल च्या संपर्कात असताना मतीनने काही राजकीय नेत्यांना संपर्क केल्याचे मोबाईलच्या तपासातून समोर आले. काही मोठ्या नेत्यांची देखील एसआयटी कडून चौकशी केली जाण्याची शक्यता.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देशातील कुप्रसिद्ध आयडीएफसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी रिअल इस्टेट व्यावसायिक विक्रम वाधवा यांना अटक केली आहे. चंदीगड विभागीय कार्यालयाच्या पथकाने 29 मे 2026 रोजी वाधवा यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ताब्यात घेतले.
शिरूर तालुक्यातील करडे घाट परिसरात दोन गटांमधील जुन्या वादाचे पर्यवसान थेट गोळीबारात झाले. या घटनेत एकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर य्त असून परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली असून हल्लेखोरांचा शोध आणि घटनेचा तपास सुरू आहे.या घटनेमुळे शिरूर तालुक्यात पुन्हा एकदा गुन्हेगारी टोळ्यांच्या वर्चस्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
न्यायालयाने प्रतिबंधित केलेली २० ठिकाणे वगळता फेरीवाला क्षेत्रे घोषित करण्याची शिवसेना शिष्टमंडळाची आयुक्तांकडे मागणी करण्यात आली आहे. टाऊन वेंडिंग समितीची लवकर अंमलबजावणी करण्याबाबतही मागणी करण्यात आली आहे, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समितीत अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती होणार असे सांगण्यात आले आहे.
आजपासून तुमच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित 7 मोठे बदल लागू होणार आहेत.... या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या मासिक बजेटवर आणि आर्थिक नियोजनावर होणार आहे...बँकिंग, UPIसह 7 मोठे बदल होत आहेत...व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दरात आजपासून बदल झाले आहेत...व्यावसायिक गॅस 42 रुपयांनी महाग झालाय...त्यामुळे हॉटेलिंग महागणार आहे...
नांदेडमध्ये भाजपकडून अमर राजुरकर यांनी अर्ज दाखल केलाय... खासदार अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल करण्यात आला... निवडणूक बिनाविरोध झाली तर चांगलेच आहे पण निवडणूक झाली तर महायुती लढण्यास तयार आहे अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिली...
अंबरनाथ नगरपालिकेच्या इलेक्ट्रिक रूममध्ये शनिवारी रात्री मोठा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका शक्तिशाली होता, की खिडक्यांच्या काचा फुटल्या आणि शटरही वाकडं झालं.
अंबरनाथ नगरपालिकेतील विद्युत पुरवठ्यासाठी जुन्या गेटच्या बाजूला इलेक्ट्रिक रूम उभारण्यात आली आहे. यात बाहेरून आलेला वीजपुरवठा पालिकेत वितरित केला जातो. या रूममधील ट्रान्सफॉर्मरमध्ये रात्री मोठा स्फोट झाला. स्फोटामुळे ट्रान्सफॉर्मरचं झाकण उडून खिडकीवर आढळून खिडकीच्या काचा फुटल्या. तसंच या रूमचं शटरही वाकडं झालं. यानंतर तातडीने या रूमची दुरुस्ती सुरू करण्यात आली असून पालिकेचा वीजपुरवठा सध्या सुरळीत आहे
भंडारा येथे विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अविनाश ब्राह्मणकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर लक्ष्मी सभागृहात मतदारांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत निवडणुकीसंदर्भातील रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सर्व मतदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी विशेष नियोजन करत ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून नागपूरकडे रवाना करण्यात आले. उमेदवार अविनाश ब्राह्मणकर यांनीही मतदारांशी संवाद साधला. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांची एकजूट कायम ठेवण्यावर भाजपचा भर असल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होत असून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
पुण्यात जनगणनेसाठी नागरिकांना वेळेत माहिती देण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.. जनगणना 2027 अंतर्गत स्व-गणना पूर्ण केलेल्या नागरिकांनी मिळालेला स्वगणना ओळख क्रमांक प्रगणकांना देण्याचं आवाहन केलंय..16 मेपासून सुरू असलेली प्रक्रिया 14 जूनपर्यंत चालणार आहे.
राष्ट्रवादीच्या पुणे विधान परिषदेसाठी अदिकाच्या महिन्यातच सासरे बुवा जावयाचा मोठा गंमतीशीर योगायोग जुळून आलाय...राष्ट्रवादीच्या या पारंपरिक जागेवर या पूर्वी सासरे अनिल भोसले दोनदा निवडून आलेत पण मध्यंतरी एका बँक घोटाळ्यात त्यांना ही जागा पक्षाकडून मिळणं तसंही शक्य नव्हतं....म्हणून मग ही जागा चक्क जावयानेच पटकावलीय...विक्रांत काकडे हे अनिल भोसले यांचे सख्खे जावई आहेत
वर्धा - चंद्रपूर - गडचिरोली - श्री. शैलेश अग्रवाल - काँग्रेस
भंडारा - गोंदिया श्री. दिलीप वामन बनसोड - काँग्रेस
श्री. प्रफुल अग्रवाल - अपक्ष
श्री. नरेश ईश्वरकर - अपक्ष
यवतमाळ श्री. साहेबराव दत्तराव कांबळे - काँग्रेस
अमरावती श्री. हर्षदीप देशमुख - काँग्रेस
नागपूर – पोट निवडणूक श्री. अतुल लोंढे - काँग्रेस
लातूर - बीड - धाराशिव श्री. महेश देशमुख - काँग्रेस
नांदेड श्री. रामदास पाटील सुखटनकर - काँग्रेस
श्री. माधवराव पाटील जवळगावकर अपक्ष
सोलापूर आदित्य फतेपूरकर - काँग्रेस
अहिल्यानगर श्री. करण ससाणे - काँग्रेस (अपक्ष)
श्री. मच्छींद्र धुमाळ - उबाठा (अपक्ष)
महाविकास आघाडीत सोलापूरची जागा काँग्रेसला सुटलेली असताना देखील राष्ट्रवादी शरद पवारगटाकडून देखील उमेदवारी दाखल तर बार्शीतील शिवसेना ठाकरेंना गटाचे नेत्यांनी देखील अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस कडून आदित्य फत्तेपूरकर यांचा अर्ज दाखल केलाय तर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख यांनी एबी फॉर्म सहित अर्ज दाखल केलाय.
तर दुसरीकडे भाजप उमेदवार राजेंद्र राऊत यांचे कट्टर विरोधक असलेले बार्शीचे आमदार दिलीप सोपल यांचे निकटवर्तीय नागेश अक्कलकोटे यांनी देखील अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. राष्ट्रवादीचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी अर्ज भरण्यासाठी सांगितलं असल्याने अर्ज भरत असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे उमेदवार वसंत देशमुख यांनी दिली. तर ‘उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी कोणतीही चर्चा झालेली नाही पण उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यासाठी दोन दिवस मुदत आहे‘.
’पक्षातील नेते चर्चा करतील आणि महाविकास आघाडीकडून एकच अर्ज राहिलं.. दहशतीपोटी कोणी अर्ज माघार घेईल, त्यामुळे एकत्रित सर्वानी अर्ज भरलेत‘ अशी प्रतिक्रिया बार्शीचे ठाकरेंना गटाचे नगरसेवक आणि विधानपरिषदेचे उमेदवार नागेश अक्कलकोटे यांनी दिली
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदिप कंद हे देखील विधान परिषदेचा फॉर्म भरत आहेत. महायुतीत ही जागा राष्ट्रवादीला सुटली आहे. प्रदिप कंद हे पूर्वा श्रमीचे राष्ट्रवादीचे आहेत. शिरूरमधून आमदारकीलाही इच्छुक होते.
पुण्यात राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी सामना रंगणार आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्षाच्या दोन उमेदवारांनी अर्ज भरला आहे. श्रीकांत पाटील, तुषार कामठे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे.
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या चार प्रमुख शहरांमध्ये हॉटेल आणि इतर व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमध्ये 42 रूपयांपासून ते 53 रूपये 50 पैशांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तर घरगुती वापरासाठीच्या गॅसच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही.
पुण्यात महाविकास आघाडी कडून दोन तर महायुतीकडून दोन जणांनी भरला विधान परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज. महायुतीकडून विक्रम काकडे आणि सुनील टिंगरे यांनी दाखल केला अर्ज.
महत्त्वाचं म्हणजे यात विक्रम काकडे यांना एबी फॉर्म देण्यात आला आहे तर सुनील टिंगरे यांना पर्यायी म्हणून डमी फॉर्म भरण्यास सांगितला. तर महाविकास आघाडी कडून श्रीकांत पाटील आणि तुषार कामटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर भाजप नेते प्रदीप कंद यांनी आपला अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला आहे
Live Updates: राज्यात आज विधानपरिषद निवडणुकीची धामधूम सुरु असून, उमेदवारांकडून अर्ज दाखल केले जात आहेत. यादरम्यान सर्वच पक्षातील नाराज समोर येत असून, आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवत आहेत. यावेळी काहींनी अर्जदेखील दाखल केला आहे. याशिवाय बंगळुरु आयपीएल ट्रॉफी जिंकली असल्याने क्रीडाक्षेत्रात त्याची चर्चा आहे. तसंच मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळण्यात आला असून, अंडरवर्ल्डच्या इशाऱ्यावर काम करणारे 9 जण अटकेत आहेत.