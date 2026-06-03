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Maharashtra Breaking News Today LIVE: बाजोरिया पिता-पुत्र आता दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार; अमरावती विधान परिषद निवडणूक वाद

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 June 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:54 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: बाजोरिया पिता-पुत्र आता दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार; अमरावती विधान परिषद निवडणूक वाद
03 June 2026 06:54 PM (IST)

अंबरनाथमध्ये भंगार व्यावसायिकावर तलवारीने जीवघेणा हल्ला! डोळ्यात मिरची पावडर फेकून तलवारीने वार

अंबरनाथ पश्चिमेतील बुवापाडा परिसरात ही घटना घडली. मोहम्मद मुस्तफा खान हे दुकानातून घरी जात असताना सलमान शेख, इस्माईल शेख उर्फ ईच्चा आणि दिशान खान यांनी त्यांचा पाठलाग केला. शारदा चौक परिसरात आरोपींनी खान यांच्या दुचाकीला धडक देत त्यांना खाली पाडलं. त्यानंतर शिवीगाळ करत आरोपींनी त्यांच्या चेहऱ्यावर मिरची पावडर फेकली आणि तलवारीने हल्ला केला. या हल्ल्यात खान यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली असून त्यानंतर आरोपींनी लाथाबुक्क्यांनीही मारहाण केली. जखमी अवस्थेत त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. घटनेनंतर अंबरनाथ पोलिसांनी तिन्ही आरोपींविरोधात हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे

03 June 2026 06:24 PM (IST)

पिंपरी चिंचवडमधील 'तो' दारु अड्डा पालिका नेस्तनाबूत करणार

पिंपरी चिंचवडच्या फुगेवाडीत जिथून विषारी दारुची विक्री झाली, तो कर्नल सिंग याचा दारू अड्डा महापालिका नेस्तनाबूत करणार आहे. महापालिकेच्या पडताळणीत हा दारू अड्डा अनधिकृत असल्याचं निष्पन्न झालंय. त्यामुळं हा दारू अड्डा हटवण्याचा आदेश देण्यात आलाय. स्वतःहून न हटवल्यास पालिका हा अड्डा हटवण्याची कारवाई करणार आहे.

03 June 2026 06:11 PM (IST)

बाजोरिया पिता-पुत्र आता दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार; अमरावती विधान परिषद निवडणूक वाद

अमरावती विधान परिषद निवडणूक वादात मोठा ट्विस्ट आला आहे.  बाजोरिया पिता पुत्राला विधान परिषद निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे.   उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने बाजोरिया पिता-पुत्र नागपूरहून दिल्लीसाठी रवाना झाले आहेत.  बाजोरिया पिता-पुत्र आता दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.  सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. 

03 June 2026 05:20 PM (IST)

मनोज जरांगेंच्या विरोधात  OBC नेते आंदोलन करणार; बोगस दाखले घेतलेल्यांना जात पडताळणी प्रमाण पत्र देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील आग्रही असल्याचा OBC नेत्यांचा आरोप 

जात पडताळणी प्रमाणपत्रचा संघर्ष पेटणार आहे. बोगस दाखले घेतलेल्यांना जात पडताळणी प्रमाण पत्र देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील आग्रही असल्याचा OBC नेत्यांचा आरोप आहे.  जरांगेच्या भूमिकेचा विरोधात 12 तारखेला OBC नेते रस्त्यावर उतरणार आहेत.  बावनकुळे नाव आणि काम 96 कुळ्यांचं चालणार नाही.  OBC नेते प्रकाश शेंडगे यांनी हा आरोप केला. 
जात पडताळणीसाठी पश्चिम बंगाल पॅटर्न महाराष्ट्रात रबावण्याची मागणी OBC नेत्यांनी केली आहे. ओबीसी उपसमितीने राजीनामा दिला पाहिजे असेही ते म्हणाले. 

TAGS:
Today LIVE Updates
Breaking News
maharashtra
Mumbai

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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