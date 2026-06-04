Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: सचिन घायवळला अखेर बेड्या, दाढी वाढवून राजस्थानात राहत होता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4th June 2026: छत्रपाती संभाजी नगरातील विधान परिषदेत सुरू असलेली शिवसेना भाजप ची कुस्ती सत्तार यांच्या मुलाने अर्ज मागे घेतल्याने अखेर संपली. मात्र आता मध्यवर्ती जिल्हा बँके निवडणुकच्या रूपाने नवा राजकीय संघर्ष सुरू होणार असल्याची नांदी शिवसेना भाजप नेत्यांनी दिली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी व महायुतीचे विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था पुणे मतदारसंघाचे उमेदवार बिनविरोध झाल्या नंतर आमदार श्री. विक्रम संजय काकडे यांनी जिजाई बंगला येथे स्व अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेला विनम्र पणे अभिवादन केले.

Written ByPravin DabholkarEdited By:Shivraj Yadav
Published: Jun 04, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:21 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सचिन घायवळला अखेर बेड्या, दाढी वाढवून राजस्थानात राहत होता
04 June 2026 06:20 PM (IST)

सचिन घायवळला अखेर बेड्या, दाढी वाढवून राजस्थानात राहत होता

पुणे क्राईम ब्रांचने मोठी कारवाई केली आहे. मोक्कासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी कुख्यात गुंड सचिन घायवळला अटक करण्यात आली आहे. क्राईम ब्रांचने राजस्थानमधून अटक केली आहे. सहा महिन्यांपासून अटक असणारा सचिन घायवळ नाव बदलून राजस्थानात राहत होता. कोर्टात हजर केलं असता, त्याला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 

04 June 2026 06:04 PM (IST)

विधान परिषद निवडणुकीत नोटाचा पर्याय द्या, काँग्रेसची मागणी

विधान परिषद निवडणुकीत मतदारांसाठी नोटाचा पर्याय द्यावा अशी मागणी यवतमाळ जिल्हा काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसच्या उमेदवारांसह अन्य तीन अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतल्याने यवतमाळ ची निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. भाजप सरकार घटनाविरोधी असून अशा पद्धतीने निवडणुका होत असतील तर मतदारांचा हक्क हिरावल्या जाणार आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने याही निवडणुकीत नोटाचा पर्याय द्यावा अशी मागणी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सचिन नाईक यांनी केली आहे.

04 June 2026 05:59 PM (IST)

अंधेरी सबवे तुंबण्यावर काय म्हणाले भाजप आमदार अमित साटम?

अंधेरी सबवे तुंबण्यावर विवीध उपायांची चाचपणी झाली. उड्डाणपूलाचा पर्याय नापास, भूमीगत टाक्यांचा प्रयोगही १०० टक्के उपयुक्त नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. ५०० कोटी खर्चून भूमिगत टाक्या बसवल्या तरी पाणी तुंबणारच असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. अंधेरी सबवे तुंबण्यापासून रोखण्याकरता जोगेश्वरी नाला वळवण्याच्या नव्या उपायाचा विचार तसंच, इस्माईल युसुफ कॉलेज जागेजवळ होल्डिंग पॉईंट तयार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन असल्याचे अमित साटम म्हणाले. 

04 June 2026 05:52 PM (IST)

यापुढे शनिवार, रविवार काळाघोडा परिसरात वाहनांना बंदी; मोठं कारण समोर!

शनिवार, रविवार काळाघोडा परिसराचे रस्ते वाहनमुक्त होणार आहेत. स्वित्झर्लेंडच्या धर्तीवर मुंबईतल्या काळाघोडा परिसरात हेरिटेज वॉक आणि आर्टीस्टीक झोनची निर्मीती झालीय.आठवड्यातील दोन दिवस कलाकार आपल्या कलेचं प्रदर्शन करु शकणार आहेत. मुंबईकर वाहनांशिवाय असणा-या  हेरिटेज वॉकचा आनंद घेणार आहेत. कला, संगीत, हस्तकला यांना प्राधान्य देणारे उपक्रम साजरे होणार आहेत. आठवड्यातील हे दोन दिवस काळाघोडा परिसरात वाहनांना पूर्णत: बंदी असेल.यांपैकी एका फेजचे काम पूर्ण झाले असून येत्या दोन महिन्यात संपूर्ण हेरिटेज स्ट्रीट आणि आर्टीस्टीक झोनचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. मुंबईकरांना बीएमसीकडून कलात्मक वीकेंडचे गिफ्ट असेल.

04 June 2026 05:46 PM (IST)

शिवसेना शिंदे गटाच्या बंडखोर रेश्मा काळे यांच्याकडून उमेदवारी कायम 

जळगाव मध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या बंडखोर रेशमा काळे यांनी आपल्या उमेदवारी कायम ठेवल्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केले आहे.माघारी साठी नेत्यांची खूप फोन आले,  नेत्यांची आम्ही माफी मागितली आणि उमेदवारी कायम ठेवली असे रेशमा काळे यांनी म्हटले आहे. नाशिकच्या जागेवर भाजपचे माघार घेतली असती तर आम्ही देखील माघार घेण्याच्या विचारत होतो मात्र तसं काही घडलं नाही.नेत्यांनी त्यांची देखील खूप समजूत घातली ते जर नेत्यांचा ऐकत नसतील तर मग
आम्ही देखील नेत्यांची माफी मागून उमेदवारी कायम ठेवले.जी कारवाई होईल त्या कारवाईला सामोरे जाणार असल्याचे देखील रेश्मा काळे यांनी म्हटले आहे.

04 June 2026 05:39 PM (IST)

कोल्हापुरात पंचगंगा नदीमध्ये बुडून सह वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू

कोल्हापुरात पंचगंगा नदीमध्ये बुडून सह वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला.शिंगणापूर बंधाऱ्या जवळ घटना घडली. मानस कांबळे असं मृत मुलाचं नाव आहे. मानस हा आज सकाळी आपल्या वडिलांसोबत आंघोळीसाठी गेला होता.मात्र वाहत्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने मानसचा बुडून मृत्यू झाला. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या जवानांनी जवळपास तीन तास शोध मोहीम राबवत मृतदेह बाहेर काढला.

04 June 2026 05:14 PM (IST)

विधान परिषद निवडणुकीत कुण्याही उमेदवारांवर दबाव नव्हता- पालकमंत्री संजय राठोड

यवतमाळ विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीकडून शिवसेनेचे दुष्यंत चतुर्वेदी यांची अविरोध निवड झाली, ही निवडणूक अविरोध व्हावी अशी सर्वपक्षीय नेत्यांची इच्छा होती. महाविकास आघाडीचे संख्याबळ तर नव्हतेच शिवाय कुठलेही नियोजन नव्हते, त्यामुळेच त्यांच्या उमेदवाराने माघार घेतली. त्यांच्यासह इतरही अपक्षांवर कुठलाही दबाव नसल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे. निवडणूक अविरोध झाल्यानंतर लवकरच सर्व समर्थक मतदारांचा व महायुतीचा मेळावा घेणार असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या कार्यालयात दुष्यंत चतुर्वेदी यांचा सत्कार करण्यात आला.

04 June 2026 05:10 PM (IST)

सावर्डे-रत्नागिरी बिनविरोध झाल्यानंतर अनिकेत तटकरे काय म्हणाले? 

कोकण विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध झाल्यानंतर आमदार अनिकेत तटकरे यांनी चिपळूण सावर्डे येथे राष्ट्रवादीचे आमदार शेखर निकम यांची प्रथम भेट घेतली आणि दिवंगत माजी खासदार गोविंदरावजी निकम यांच्या समाधी स्थळाला भेट दिली.
कोकणासाठी अधिकाधिक काम करण्याचा माझ्याकडून प्रयत्न होईल.महायुती या निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सक्षम झाली आहे.बाळ मानेनी स्वतःहून त्यांची भूमिका या ठिकाणी घेतल्यामुळे मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. भास्करराव जाधव जर बोलले असतील तर तटकरे साहेबांचा करिष्मा त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यातून दाखवून दिलाय, असे अनिकेत तटकरे म्हणाले.

04 June 2026 05:05 PM (IST)

गडचिरोलीत टायगर कॅारिडॅारमध्ये खाण प्रकल्पाला परवानगी, आदित्य ठाकरेंकडून गंभीर आरोप 

गडचिरोलीत एक टायगर कॅारिडॅारमध्ये खाण प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. अंदमान, अरवली नष्ट होतंय. गडचिरोलीत हेद्री व आजूबाजूच्या गावात व्याघ्र संवर्धन प्रकल्प आहे. लॅाईड कंपनीला खाण प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.एका महिन्यात पीसीपीएफचे श्रीनिवास रेड्डी सांगतात की आता तो व्याघ्र प्रकल्प नाही. तिथे वाघ नाहीत. अगोदर सांगितलं होते की तो व्याघ्र प्रकल्प आहे.कुणाच्या दबावामुळे श्रीनिवास रेड्डी यांनी भूमिका बदलली आहे. जंगलेही आता उद्योगपतींच्या घशात घालत आहेत.मी केंद्राला पत्र लिहिले आहे. श्रीनिवास रेड्डींना निलंबित करावे आणि संबंधित कंपनीचा खाण प्रकल्पाचा परवाना रद्द करावा, असेही ते पुढे म्हणाले. 

04 June 2026 04:59 PM (IST)

सोलापूर विधानपरिषदेच्या विजयाचा आकडा देखील सांगेन- मंत्री जयकुमार गोरे

विधानपरिषद निवडणूक लागली आहे. विरोधाला विरोध म्हणून उमेदवार उभे असली तरी भाजप गांभीर्याने ही निवडणूक लढवणार.आता फक्त विजयाची औपचारिकता बाकी आहे, असे मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले. ज्या उमेदवारांना बोलणं अपेक्षित होत त्यांच्याशी बोलणे झाले पण कांही लोकांशी मला बोलू वाटलं नाही.ज्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला आहे ते उमेदवार भाजपचा उमेदवार जिंकण्यासाठी मदत करणार आहेत.भाजपचा विजय होणार याची विरोधकांना पूर्ण जाणीव आहे.ही निवडणूक कशी लागली आणि कोणी लावली यादृष्टीने बोलणे आता उचित नाही, असेही ते म्हणाले.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
vidhan parishad nivdnuk
mumbai rain
Mumbai Monsoon
Maharashtra Monsoon

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Anita Bishnoi: 'मी या जगात यापुढे दिसणार नाही...' ट्रोलिंगला कंटाळून, इन्फ्लुएन्सरने
Anita Bishnoi17 min ago
2
Vidhan Parishad Election 202624 min ago
3
Gujarat Bus Fire1 hr ago
4
Maharashtra breaking news1 hr ago
5
kerala1 hr ago