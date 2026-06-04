Maharashtra Breaking News Today LIVE: सचिन घायवळला अखेर बेड्या, दाढी वाढवून राजस्थानात राहत होता

पुणे क्राईम ब्रांचने मोठी कारवाई केली आहे. मोक्कासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी कुख्यात गुंड सचिन घायवळला अटक करण्यात आली आहे. क्राईम ब्रांचने राजस्थानमधून अटक केली आहे. सहा महिन्यांपासून अटक असणारा सचिन घायवळ नाव बदलून राजस्थानात राहत होता. कोर्टात हजर केलं असता, त्याला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
विधान परिषद निवडणुकीत मतदारांसाठी नोटाचा पर्याय द्यावा अशी मागणी यवतमाळ जिल्हा काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसच्या उमेदवारांसह अन्य तीन अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतल्याने यवतमाळ ची निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. भाजप सरकार घटनाविरोधी असून अशा पद्धतीने निवडणुका होत असतील तर मतदारांचा हक्क हिरावल्या जाणार आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने याही निवडणुकीत नोटाचा पर्याय द्यावा अशी मागणी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सचिन नाईक यांनी केली आहे.
अंधेरी सबवे तुंबण्यावर विवीध उपायांची चाचपणी झाली. उड्डाणपूलाचा पर्याय नापास, भूमीगत टाक्यांचा प्रयोगही १०० टक्के उपयुक्त नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. ५०० कोटी खर्चून भूमिगत टाक्या बसवल्या तरी पाणी तुंबणारच असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. अंधेरी सबवे तुंबण्यापासून रोखण्याकरता जोगेश्वरी नाला वळवण्याच्या नव्या उपायाचा विचार तसंच, इस्माईल युसुफ कॉलेज जागेजवळ होल्डिंग पॉईंट तयार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन असल्याचे अमित साटम म्हणाले.
शनिवार, रविवार काळाघोडा परिसराचे रस्ते वाहनमुक्त होणार आहेत. स्वित्झर्लेंडच्या धर्तीवर मुंबईतल्या काळाघोडा परिसरात हेरिटेज वॉक आणि आर्टीस्टीक झोनची निर्मीती झालीय.आठवड्यातील दोन दिवस कलाकार आपल्या कलेचं प्रदर्शन करु शकणार आहेत. मुंबईकर वाहनांशिवाय असणा-या हेरिटेज वॉकचा आनंद घेणार आहेत. कला, संगीत, हस्तकला यांना प्राधान्य देणारे उपक्रम साजरे होणार आहेत. आठवड्यातील हे दोन दिवस काळाघोडा परिसरात वाहनांना पूर्णत: बंदी असेल.यांपैकी एका फेजचे काम पूर्ण झाले असून येत्या दोन महिन्यात संपूर्ण हेरिटेज स्ट्रीट आणि आर्टीस्टीक झोनचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. मुंबईकरांना बीएमसीकडून कलात्मक वीकेंडचे गिफ्ट असेल.
जळगाव मध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या बंडखोर रेशमा काळे यांनी आपल्या उमेदवारी कायम ठेवल्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केले आहे.माघारी साठी नेत्यांची खूप फोन आले, नेत्यांची आम्ही माफी मागितली आणि उमेदवारी कायम ठेवली असे रेशमा काळे यांनी म्हटले आहे. नाशिकच्या जागेवर भाजपचे माघार घेतली असती तर आम्ही देखील माघार घेण्याच्या विचारत होतो मात्र तसं काही घडलं नाही.नेत्यांनी त्यांची देखील खूप समजूत घातली ते जर नेत्यांचा ऐकत नसतील तर मग
आम्ही देखील नेत्यांची माफी मागून उमेदवारी कायम ठेवले.जी कारवाई होईल त्या कारवाईला सामोरे जाणार असल्याचे देखील रेश्मा काळे यांनी म्हटले आहे.
कोल्हापुरात पंचगंगा नदीमध्ये बुडून सह वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला.शिंगणापूर बंधाऱ्या जवळ घटना घडली. मानस कांबळे असं मृत मुलाचं नाव आहे. मानस हा आज सकाळी आपल्या वडिलांसोबत आंघोळीसाठी गेला होता.मात्र वाहत्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने मानसचा बुडून मृत्यू झाला. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या जवानांनी जवळपास तीन तास शोध मोहीम राबवत मृतदेह बाहेर काढला.
यवतमाळ विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीकडून शिवसेनेचे दुष्यंत चतुर्वेदी यांची अविरोध निवड झाली, ही निवडणूक अविरोध व्हावी अशी सर्वपक्षीय नेत्यांची इच्छा होती. महाविकास आघाडीचे संख्याबळ तर नव्हतेच शिवाय कुठलेही नियोजन नव्हते, त्यामुळेच त्यांच्या उमेदवाराने माघार घेतली. त्यांच्यासह इतरही अपक्षांवर कुठलाही दबाव नसल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे. निवडणूक अविरोध झाल्यानंतर लवकरच सर्व समर्थक मतदारांचा व महायुतीचा मेळावा घेणार असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या कार्यालयात दुष्यंत चतुर्वेदी यांचा सत्कार करण्यात आला.
कोकण विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध झाल्यानंतर आमदार अनिकेत तटकरे यांनी चिपळूण सावर्डे येथे राष्ट्रवादीचे आमदार शेखर निकम यांची प्रथम भेट घेतली आणि दिवंगत माजी खासदार गोविंदरावजी निकम यांच्या समाधी स्थळाला भेट दिली.
कोकणासाठी अधिकाधिक काम करण्याचा माझ्याकडून प्रयत्न होईल.महायुती या निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सक्षम झाली आहे.बाळ मानेनी स्वतःहून त्यांची भूमिका या ठिकाणी घेतल्यामुळे मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. भास्करराव जाधव जर बोलले असतील तर तटकरे साहेबांचा करिष्मा त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यातून दाखवून दिलाय, असे अनिकेत तटकरे म्हणाले.
गडचिरोलीत एक टायगर कॅारिडॅारमध्ये खाण प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. अंदमान, अरवली नष्ट होतंय. गडचिरोलीत हेद्री व आजूबाजूच्या गावात व्याघ्र संवर्धन प्रकल्प आहे. लॅाईड कंपनीला खाण प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.एका महिन्यात पीसीपीएफचे श्रीनिवास रेड्डी सांगतात की आता तो व्याघ्र प्रकल्प नाही. तिथे वाघ नाहीत. अगोदर सांगितलं होते की तो व्याघ्र प्रकल्प आहे.कुणाच्या दबावामुळे श्रीनिवास रेड्डी यांनी भूमिका बदलली आहे. जंगलेही आता उद्योगपतींच्या घशात घालत आहेत.मी केंद्राला पत्र लिहिले आहे. श्रीनिवास रेड्डींना निलंबित करावे आणि संबंधित कंपनीचा खाण प्रकल्पाचा परवाना रद्द करावा, असेही ते पुढे म्हणाले.
विधानपरिषद निवडणूक लागली आहे. विरोधाला विरोध म्हणून उमेदवार उभे असली तरी भाजप गांभीर्याने ही निवडणूक लढवणार.आता फक्त विजयाची औपचारिकता बाकी आहे, असे मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले. ज्या उमेदवारांना बोलणं अपेक्षित होत त्यांच्याशी बोलणे झाले पण कांही लोकांशी मला बोलू वाटलं नाही.ज्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला आहे ते उमेदवार भाजपचा उमेदवार जिंकण्यासाठी मदत करणार आहेत.भाजपचा विजय होणार याची विरोधकांना पूर्ण जाणीव आहे.ही निवडणूक कशी लागली आणि कोणी लावली यादृष्टीने बोलणे आता उचित नाही, असेही ते म्हणाले.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4th June 2026: महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात काँग्रेसला जागा असताना एनवेळी काँग्रेसला माघार घ्यायला लावून खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे सुपुत्र कृष्णा आष्टीकर यांची उमेदवारी कायम ठेवण्यात आली. मे महिना संपून जून उजाडला तरी मिठी नदीतील केवळ 75 टक्के गाळ उपसा झाल्याचे समोर आले आहे.छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर-गंगापूर रोडवर घायगाव गावाजवळ भीषण अपघात झाला आहे.छत्रपती संभाजी नगर मध्ये विधानपरिषद निवडणुकीचे चित्र आता स्पष्ट झाला आहे महायुतीचे भाजप उमेदवार सुहास शिरसाठ विरुद्ध महाविकास आघाडीचे युवीटी उमेदवार गणेश लोखंडे यांच्यातील लढत होणार आहे तर एमआयएम ने सुद्धा अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला आहे.