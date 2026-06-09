/Maharashtra Breaking News Today LIVE : मान्सून दक्षिण कोकण, सोलापूरपर्यंत मजल; या तारखेला येणार उर्वरित राज्यात पाऊस

Breaking News Today LIVE Updates : अभिनेत्री पूजा सावंतच्या गाडीचा अपघात
अभिनेत्री पूजा सावंतच्या गाडीला साताऱ्यातील काशीळजवळ भीषण अपघात झालाय. पूजा सावंत तिच्या आगामी 'कप बशी' या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अभिनेता ऋषी मनोहर आणि प्रसिद्धी प्रमुख दर्शन मुसळे यांच्यासह सांगलीच्या दिशेने जात होती.. दरम्यान हायवेवर 3 वाहनांची एकमेकांना जोरदार धडक बसली.. ज्यामध्ये पूजा सावंत प्रवास करत असलेल्या गाडीचाही समावेश होता.. या अपघाताचे काही फोटो समोर आले असून त्यात गाड्यांचं मोठं नुकसान झाल्याचं दिसतंय.. सुदैवाने या भीषण अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नसून गाडीतील सर्वजण सुखरूप आहेत.. पोलिस या अपघाताचा अधिक तपास करतायत..
Breaking News Today LIVE Updates : झी 24 तासच्या बातमीचा मोठा इम्पॅक्ट
साईंच्या शिर्डीत भाविकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु असल्याची बामती झी 24 तासनं दाखवली होती, दुकानांवर अगदी निकृष्ट दर्जाचे पेढे विकले जात असल्याचं झी २४ तासनं उघड केलं होतं. साईभक्तांना अक्षरक्ष: बुरशी लागलेले पेढे विकले जात आहेत. तसेच पेढ्यांच्या पाकिटावर पॅकेजिंग एक्सपायरी अशी कुठलीच डेटही दिसत नव्हती. दरम्यान झी २४ तासच्या बातमीनंतर आता अन्न व औषध प्रशासनानं दुकानांवर छापा टाकला आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : राज्यसभा उमेदवारीवरून येवल्यात भुजबळ समर्थक आक्रमक; भुजबळ समर्थकांची जोरदार घोषणाबाजी...
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव चर्चेत होते मात्र पक्षाने माजी आमदार राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी जाहीर केल्याने भुजबळ समर्थक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे या पार्श्वभूमीवर आक्रमक होत काल येवला शहरात "साहेब निर्णय घ्या" अशा आशयाचे बॅनर झळकले होते तर आज भुजबळ समर्थक कार्यकर्त्यांनी संपर्क कार्यालयात एकत्र येत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे यांची भेट घेतली यावेळी कार्यकर्त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत जोरदार घोषणाबाजी केली यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ जो निर्णय घेतील, त्या निर्णयामागे आम्ही ठामपणे उभे राहू, असा विश्वास व्यक्त केल्याने मंत्री भुजबळ काही निर्णय घेणार का याकडे येवल्यातील कार्यकर्त्यांसह राज्याचे लक्ष लागले असल्याचे बोलतांना सांगत आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : सोलापूर, नांदेड आणि कोल्हापुरात पाऊस
सोलापूरच्या माळशिरस तालुक्यात सर्वाधिक 69 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. 12 तासांत 22 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाच्या आगमनाने बळीराजा सुखावलाय. नांदेडच्या किनवट तालुक्यातील अप्पारावपेठ परिसरात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस बरसला. या पहिल्याच पावसामुळे गोंड जेवली ओढ्याला पूर आला होता. ओढ्याच्या पुलावरून पुराचे पाणी वाहू लागल्याने तब्बल 2 तास वाहतूक ठप्प झाली होती. यामुळे वाहनचालक, विद्यार्थी आणि नागरिक अडकून पडले होते. पहिल्याच पावसाने ओढ्याला पूर आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. कोल्हापुरच्या गडहिंग्लज तालुक्यातील हलकर्णीमध्ये मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. ओढ्यावर नव्याने तयार केलेला रस्ता वाहून गेलाय. रस्ता वाहून गेल्याने मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : धाराशिव जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचं संकट अधिक गडद
धाराशिव जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचं संकट अधिक गडद झालंय. जिल्ह्यातील 13 धरणं पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यासह राखीव जलसाठ्याचा अनधिकृत वापर केल्यास गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात. सध्या जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये अवघा 14 टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. सामान्य नागरिक आणि शेतकरी दोघंही या परिस्थितीमुळे चिंतेत आहेत.
Breaking News Today LIVE Updates : मान्सून दक्षिण कोकण, सोलापूरपर्यंत मजल
मान्सूनची राज्यातील वाटचाल चांगली सुरू आहे. सोमवारी पावसाने दक्षिण कोकणासह मध्य महाराष्ट्रातील आणखी काही भागात आपली हजेरी लावली. 15 जूनपर्यंत मान्सून संपूर्ण राज्यात दाखल होईल. दरम्यान पुढील काही दिवस कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार आहे. हवामान विभागाने 25 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट दिलाय.
Breaking News Today LIVE Updates : रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर
रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर आलंय. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल यांनी चिपळूण, गुहागर,खेडसह जिल्ह्यातील तब्बल 181 गावे दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित केलेत. तसेच नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. चिपळूणमध्ये 17 गावे आणि गुहागर 20 गावे दरड प्रवण क्षेत्रात आहेत. दरम्यान कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रशासनानं बचाव यंत्रणा सज्ज ठेवलीये.
Breaking News Today LIVE Updates : गोळीबार प्रकरणात खान सरांना मोठा दिलासा
पाटण्याच्या मुसल्लहपूर भागातील खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटरबाहेर झालेल्या हिंचारानंतर, आपल्या सुरक्षारक्षकांना गर्दीवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप फैसल खान उर्फ खान सर यांच्यावर आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : 'आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय घ्या'
अनुसूचित जातींमधील आरक्षण उपवर्गीकरणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे. सोमवारी सकल मातंग समाजाची राज्यस्तरीय निर्धार बैठक सोलापुरात पार पडली. यावेळी राज्य सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपवर्गीकरण जाहीर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
Breaking News Today LIVE Updates : -बोगस आणि विनापरवाना खत, बियाण्यांची विक्री
नांदेडमध्ये बोगस खते आणि बियाण्यांची विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय..या प्रकरणी नांदेडमध्ये चार ठिकाणी छापेमारी करत 50 लाख रुपयांचा साठा जप्त केलाय.. कृषी विभागाने गुप्त माहितीच्या आधारे छापेमारी करत ही कारवाई केलीये...यामध्ये तेलंगणा राज्यातील खत आणि बियाण्यांचाही समावेश आहे. शेतकऱ्यांनी खत आणि बियाणे खरेदी करताना प्रमाणित बियाण्यांचीच खरेदी करावी, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आलंय..
Breaking News Today LIVE Updates : लातूरमधून शेतकऱ्यांच्या स्थितीचं विदारक दृश्य
लातूरमधून शेतकऱ्यांच्या स्थितीचं विदारक दृश्य समोर आलंय. वीज पडून बैलाचा मृत्यू झाला, नागरणीची वेळ जवळ आली, मात्र बैल नाही. अखेर हतबल होऊन शेतकऱ्यांच्या पत्नीनेच औताला जुंपून मशागत सुरू केली. आर्थिक अडचणीमुळे शेतकऱ्याची पत्नी शेतकऱ्याची ‘बैलजोडी’ झाली. एकीकडे शासन शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा करत असताना शेतकऱ्यांची ही स्थिती मन हेलावून टाकणारी आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : विदर्भला शेतकरी आत्महत्येचं ग्रहण
विदर्भाला शेतकरी आत्महत्येचं ग्रहण लागलंय..गेल्या 5 महिन्यात पश्चिम विदर्भात 312 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलंय... यातील सर्वाधिक आत्महत्या एप्रिल महिन्यात झाल्या असून तो आकडा 74 इतका आहे....तर जूनच्या पहिल्या 7 दिवसांत एकूण 11 शेतक-यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे... कर्जबाजारीपणा, नापिकीला कंटाळून शेतक-यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललंय..
Breaking News Today LIVE Updates : त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन पास काळाबाजार प्रकरण
--त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन पास काळाबाजार प्रकरण
--कोर्टात 300 पानांचं आरोपपत्र दाखल
--आरोपी पुरुषोत्तम कडलगवर गंभीर आरोप
--बनावट पास तयार करून आर्थिक लुटीचा आरोप
--पुरुषोत्तम कडलग मुख्य सूत्रधार असल्याचा उल्लेख
जमिनीवर पडलेले वडापाव पुन्हा विक्रीला
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रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ
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व्हिडीओ भुसावळ स्थानकातील असल्याचा दावा
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व्हिडीओ तपासून कारवाई करण्याची मागणी
भुसावळ रेल्वे स्टेशन जंक्शन सर्वसामान्य प्रवासाच्या जीवाशी खेळ रेल्वे विभागाचं दुर्लक्ष..
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भुसावळ रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्थानकावर वडापाव विक्रेत्याचे वडापाव खाली पडले आणि विक्रेत्याने पुन्हा उचलून ते विक्रीसाठी ठेवण्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
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सदर व्हिडिओ हा भुसावळ रेल्वे स्थानकावरील असल्याचा सोशल मीडियातून दावा
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रेल्वे स्थानकावरील खाद्यपदार्थ कितपत सुरक्षित याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित
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अक्षरशः विक्रेता प्लॅटफॉर्मवर खाली जमिनीवर पडलेले वडापाव रुमालात उचलून पुन्हा आपल्या ट्रेमध्ये भरत असल्याचे व्हिडिओत समोर
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सदर व्हिडिओ हा भुसावळ रेल्वे स्थानकावरील असल्याचा दावा हा केला जात असला तरी मात्र अद्याप त्याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही
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सदर व्हिडिओची पडताळणी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची केली जात आहे मागणी
विधान परिषद निवडणुकीत भाजपची मते फुटणार नाही, याची खबरदारी म्हणून भाजप नागपूरातील त्यांच्या सर्व नगरसेवकांना तीन दिवस गोव्यात नेणार आहे. त्यानंतर पुढील तीन दिवस मुंबईत मुख्यमंत्र्यांशी भेट आणि दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिरात नगरसेवक सहभागी होणार आहे. मतदानाच्या एक दिवस अगोदर म्हणजे 17 जूनला सर्व नगरसेवक नागपुरात परत येणार आहे.
Breaking News Today LIVE Updates : पुनर्विकासाचे धागे थेट मंत्र्यांच्या बंगल्याशी?
मुंबईसारख्या महानगरात वेगाने होणाऱ्या बांधकामांचा संबंध अनेक राजकारण्यांशी आणि मंत्र्यांशी असल्याच्या चर्चा नेहमीच रंगतात. मात्र दोन दिवसांपूर्वी गिरगावमधील एका जागा मालकाला थेट मंत्र्यांच्या आवारातील पत्त्यावर नोटीस देऊन जाहीर निमंत्रण दिल्याने त्याचा थेट संबंध प्रस्थापित होतो की काय, अशी चर्चा रंगली आहे. त्याचं झालं असं की गिरगावच्या दुभाष लेनमधील बहुतांशी इमारती एका विकासकाने विकत घेतल्या असताना जवळपास १०० वर्षे जुन्या गोखले इमारतीचे मालक मात्र विकासकाला आढळून येत नाहीत. विकासकाने 'या इमारतीच्या मालकाने १५ दिवसांच्या आत येऊन आमची भेट घ्यावी', अशा आशयाची जाहिरात जारी केली. इमारतीच्या मालकाने सातपुडा बंगल्याच्या खोली क्रमांक ४० मध्ये येऊन भेटावे, असेही जाहिरातीत नमूद आहे. भुजबळ काही महिन्यांपूर्वीच या बंगल्यात राहण्यास आले असून त्यापूर्वी तिथे धनंजय मुंडे यांचे वास्तव्य होते. त्यामुळे नोटिसीवर मंत्र्यांच्या बंगल्यातील आवाराचा पत्ता देणारी जाहिरात कोणी दिली आणि त्याचा संबंधित मंत्र्यांशी किंवा त्यांच्या जवळच्या कोणाशी संबंध आहे, का याचा खुलासा झाला नसला तरीही राजकीय वर्तुळात हा चर्चेचा विषय ठरलाय.
Breaking News Today LIVE Updates : गिरीश महाजनांनी केलेल्या एका विधानानं नवा वाद
अमृतसरमध्ये गिरीश महाजनांनी केलेल्या एका विधानानं नवा वाद निर्माण झाला आहे, 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' हा काळा दिवस असल्याचं विधान गिरीश महाजन यांनी केलंय, दरम्यान यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.. गिरीश महाजन यांना काही कळत नाही, त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करा असं पत्र मोदींना लिहिणार असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलंय़..
Breaking News Today LIVE Updates : छगन भुजबळांना राज्यसभा न मिळाल्याचा हाकेंना आनंद, पूजा झोळेंकडून हाकेंचा व्हिडीओ शेअर
भुजबळांना राज्यसभा न मिळाल्याचा हाकेंना आनंद झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस युवतीच्या पूजा होळे यांनी केला आहे. लक्ष्मण हाकेंचा एक व्हिडिओ शेअर करत त्यांनी हा आरोप केला आहे, छगन भुजबळासंदर्भातलाच हा व्हिडिओ असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केलाय.. दरम्यान झी २४ तास या व्हिडिओची कोणतीही पुष्टी करत नाही..
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 09 June 2026 : तळकोकणात मान्सूनचे आगमन झालं आहे. पण अद्याप उर्वरीत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसोबत सर्वसामान्यदेखील पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अमृतसरमध्ये गिरीश महाजनांनी केलेल्या एका विधानानं नवा वाद निर्माण झाला आहे, 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' हा काळा दिवस असल्याचं विधान गिरीश महाजन यांनी केलंय, दरम्यान यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी गिरगावमधील एका जागा मालकाला थेट मंत्र्यांच्या आवारातील पत्त्यावर नोटीस देऊन जाहीर निमंत्रण दिल्याने त्याचा थेट संबंध प्रस्थापित होतो की काय, अशी चर्चा रंगली आहे. नाशिकच्या जागेवरून महायुतीत सुरू असलेला तिढा उद्यापर्यंत सुटण्याची दाट शक्यता आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.