Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Maharashtra Breaking News Today LIVE : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, कर्जमाफीसंदर्भात मोठा निर्णय
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, कर्जमाफीसंदर्भात मोठा निर्णय

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 02 June 2026 : महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा.

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 02, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 05:58 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, कर्जमाफीसंदर्भात मोठा निर्णय
02 June 2026 05:58 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : सुवर्णनगरीत सोनं-चांदीच्या दरात वाढ

जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्ये सोनं चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोन्याच्या दरात एक हजार रुपयांची तर चांदीच्या दरात तब्बल चार हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. सोन्याचे दर जीएसटीसह 1 लाख 59 हजार 700 रुपये तर  चांदीचे दर जीएसटीसह 2 लाख 77 हजार 100 रुपयांवर पोहोचलाय. 

02 June 2026 05:54 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : धाराशिव विधान परिषद निवडणूक छाननीनंतर 9 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात कायम

धाराशिव-बीड-लातूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची आज छाननी पार पडली. छाननीनंतर दाखल झालेले सर्व 14 अर्ज वैध ठरले असून 9 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात कायम आहेत. महायुतीचे उमेदवार बसवराज पाटील यांनी सर्वाधिक चार अर्ज दाखल केले होते, तर काँग्रेसचे महेश देशमुख आणि अर्चना गंगणे यांनी प्रत्येकी दोन अर्ज दाखल केले होते. भाजपचे बसवराज पाटील आणि काँग्रेसचे महेश देशमुख यांच्यात थेट सामना होणार की आणखी उमेदवार मैदानात राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

02 June 2026 05:52 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : गळ्यात पंजाचा गमचा पडताच, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "माझा काँग्रेसमध्ये..."

सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर  काँग्रेस भवनात नगरसेवकांची बैठक होत आहे.या बैठकीसाठी खासदार सुप्रिया सुळे काँग्रेस भवन येथे आले असता काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित शहराध्यक्ष दिप्ती चौधरी यांनी त्यांचं स्वागत केलं यावेळी काँग्रेसचे गटनेते चंदुशेठ कदम यांनी काँग्रेसचे उपरणं सुप्रिया सुळे यांच्या गळ्यात टाकली असता त्यांनी तत्काळ माझं काँग्रेस मध्ये प्रवेश थोडी आहे, अस गंमतीने म्हटलं यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ताई काँग्रेस भवन मध्ये स्वागत आहे असं म्हटलं. या संवादाने उपस्थितांमध्ये हास्यकल्लोळ उडाला.

02 June 2026 05:45 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : जेजुरीत भंडा-यासाठी सक्ती केल्यास कारवाई

जेजुरीत भाविकांना भंडारा घेण्यासाठी सक्ती केल्यास, खंडणी समजली जाईल असा  इशारा जेजुरी पोलिसांनी व्यापाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना आता भंडारा आमच्याकडूनच घ्या अशी सक्ती करता येणार नाहीयं. जर कोणी व्यापाराने भंडारा आमच्याकडूनच घ्या अशी सक्ती केली तर तो खंडणीचा प्रकार समजला जाईल असा इशारा जेजुरी पोलिसांनी दिलाय. जेजुरीमध्ये "पार्किंग आणि भंडारा घेण्याच्या सक्तीवरून भाविक व स्थानिकांमध्ये वारंवार वाद होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक घेतली. यावेळी पोलीस अधिकारी दीपक वाकचौरे यांनी हा इशारा दिला आहे. जेजुरीची प्रतिमा कायम राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन या बैठकीत करण्यात आले. 

02 June 2026 05:44 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : 'निवडणूक जिंकायची म्हणजे जिंकयाचीच'

 विधान परिषद निवडणूक जिंकायची म्हणजे जिंकायचीच आहे, भाजपची आन बान आणि शान पणाला लागली आहे असे वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री  अशोक चव्हाण यांनी केलं. काल विधान परिषदेसाठीचा उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी नगरसेवकांची बैठक एका खाजगी हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आली होती. यावेळी नगरसेवकांना मार्गदर्शन करताना चव्हाण यांनी हे वक्तव्य केले. उमेदवार असलेले अमर राजुरकर सर्वांची काळजी घेतील, त्यांच्या डोक्यावर थोडेसे केस शिल्लक आहेत, या निवडणुकीत ते ही जातील असे चव्हाण म्हणताच बैठकीत हश्या पिकला. त्यांच्या डोक्यावरचे केसं जाणार नाहीत याची काळजी आपण घेऊ असेही चव्हाण म्हणाले. 

02 June 2026 05:43 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : भास्कर जाधवांनी शिवसेना-भाजपला डिवचलं

कोकणात शिवसेनेचे निर्विवाद वर्चस्व आहे हेच वर्चस्व शिवसेना शिंदे गटाला अडचणीचं ठरलेलं आहे

भाजपा नाना प्रकारचा प्रयत्न करून कोकणामध्ये वाढू शकत नाही हे भाजपच्या नेतृत्वाच्या लक्षात आलेल आहे.

अनेक प्रकारचे प्रयोग करून बघितले परंतु कोकणातील लोकांचा शिवसेनेकडे ओढा जास्त आहे.. भाजपाकडे नाही

इथे शिवसेना अजून बळकट होण्या ऐवजी हिते राष्ट्रवादी बळकट झाली तरी चालेल.

*शिवसेनेचं खच्ची करण्यासाठी ही जागा राष्ट्रवादीला देण्यात आलेली आहे..

संख्याबळाच्या दृष्टीने ही जागा शिवसेनेलाच मिळायला पाहिजे होती.

02 June 2026 05:42 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : भाजपकडून शिवसेना संपवण्याचं काम-अंबादास दानवे

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याबाबत एक मोठं विधान केलंय.. दोन्ही सेना एकत्र याव्यात असं अनेकदा वाटतं.. मात्र मला एकट्याला वाटून काही फायदा नाही.. असं विधान दानवेंनी केलंय.. याच वेळी त्यांनी भारतीय जनता पक्षावर थेट निशाणा साधत भाजपकडून शिवसेना संपवण्याचं काम सुरू आहे.. असा गंभीर आरोपही केला.. दरम्यान एकनाथ शिंदेंना दानवेंच्या विधानावर प्रश्न विचारला असता.. आमची विजयी घोडदौड अशीच सुरु राहिलं असं विधान शिंदेंनी केलंय...

02 June 2026 05:41 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : अकोला जिल्ह्यात जोरदार पाऊस 

अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा शहरात जोरदार वादळी वाऱ्याने अनेक ठिकाणी नुकसान झाले. शहरातील उंबरकार नगर परिसरात एका घरावरील पत्रे वादळी वाऱ्याच्या तडाख्याने उडून गेल्याची घटना घडली. त्यामुळे घरातील वस्तुंचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालय.

02 June 2026 05:15 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : शेतकऱ्यांकडून सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचं स्वागत

यवतमाळच्या शेतक-यानं सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. नियमित कर्ज फेडणा-यांचं कर्ज सरकारकडून माफ झालं पाहिजे, अशी भावना शेतक-यानं व्यक्त केली. उशिरा का होईना कर्ज माफीच्या निर्णयानं आनंद, अशीही प्रतिक्रिया शेतक-यांनी व्यक्त केलीय. 

02 June 2026 05:15 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : आदित्य ठाकरेंचा सरकारला चिमटा

सरकारच्या कर्जमाफी घोषणेवरून आदित्य ठाकरेंनी सरकारला चिमटा काढलाय. महाविकास आघाडीनं होर्डिंगबाजी न करता कर्जमाफी केली होती. सध्याच्या सरकारची घोषणा पोकळ आहे, असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केलाय. 

02 June 2026 05:13 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : राज्यातील शेतक-यांसाठी आनंदाची बातमी 

राज्यातील शेतक-यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेला कॅबिनेट बैठकीत मान्यता देण्यात आलीय. 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीवर या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. कर्जमाफीची घोषणा अगोदरच झाली आहे. आता सरकार केवळ आचारसंहितेचं कारण पुढं करून माहिती देण्यासापासून दूर पळतंय, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते अजित नवले यांनी केलाय.  

TAGS:
maharashtra
Breaking News
Mumbai

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
संमतीने होणारा वेश्याव्यवसाय हा गुन्हा नाही, सर्वोच्च न्यायालय
supreme court8 min ago
2
recipe in marathi23 min ago
3
Ladki Bahin Yojana28 min ago
4
Ladki Bahin29 min ago
5
maharashtra51 min ago