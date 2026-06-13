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Maharashtra Breaking News Today LIVE: शेतकरी कर्जमाफीत कुठलीही त्रुटी नाही मग आंदोलन कशासाठी? रोहित पवारांच्या आंदोलनावर राम शिंदेंची टीका

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 June 2026 : महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:34 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शेतकरी कर्जमाफीत कुठलीही त्रुटी नाही मग आंदोलन कशासाठी? रोहित पवारांच्या आंदोलनावर राम शिंदेंची टीका
13 June 2026 05:32 PM (IST)

 शेतकरी कर्जमाफीत कुठलीही त्रुटी नाही मग आंदोलन कशासाठी? रोहित पवारांच्या आंदोलनावर राम शिंदेंची टीका

शेतकरी कर्जमाफीत कुठलीही त्रुटी नाही मग आंदोलन कशासाठी? असा सवाल उपस्थित करत  राम शिंदे यांनी रोहित पवारांच्या आंदोलनावर टीका केली आहे. पंढरपुरात आंदोलन करून भाविकांची गैरसोय करत असल्याचा आरोप केला आहे.  

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TAGS:
Live updates
vidhan parishad
Rohit Pawar Protest
politics
Mumbai
pune
Konkan
monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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