/Maharashtra Breaking News Today LIVE: शेतकरी कर्जमाफीत कुठलीही त्रुटी नाही मग आंदोलन कशासाठी? रोहित पवारांच्या आंदोलनावर राम शिंदेंची टीका

शेतकरी कर्जमाफीत कुठलीही त्रुटी नाही मग आंदोलन कशासाठी? असा सवाल उपस्थित करत राम शिंदे यांनी रोहित पवारांच्या आंदोलनावर टीका केली आहे. पंढरपुरात आंदोलन करून भाविकांची गैरसोय करत असल्याचा आरोप केला आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 June 2026 : शेतक-यांसाठी रोहित पवार मैदानात उतरलेत. पंढरपूरमध्ये आमदार रोहित पवारांचं आंदोलन सुरू आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या अन्न त्याग आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. सरकारनं जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींविरोधात हे आंदोलन असल्याचं रोहित पवारांनी सांगितलं. या जाचक अटी रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा इशारा रोहित पवारांनी दिलाय. दरम्यान रोहित पवारांना सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील लोक येऊन भेटत आहेत. त्यांच्या पुढे शेतकरी आपल्या अडचणी मांडत आहेत. तर, दुसरीकडे मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. राज्यात विधान परिषदेवरुन गोंधळ सुरुच आहे.