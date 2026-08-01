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Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस, वाचा राज्यातील लाईव्ह अपडेट्स

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 01 August 2026 : महाराष्ट्राच्या महत्वाच्या घडामोडी तुम्हाला लाईव्ह ब्लॅागमध्ये अपडेट्स मिळतील, अपडेट्स वाचण्यासाठी लाईव्ह ब्लॅाग रिफ्रेश करा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 01, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:48 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस, वाचा राज्यातील लाईव्ह अपडेट्स
01 August 2026 05:48 PM (IST)

पुणे शहरात पोलिसांचा धाक उरला नाही - शिवसेना पुणे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे

कारवाई करणारे पोलीस फक्त चमकोगिरी करत आहेत का ? महंमदवाडी येथील रहेजा चौक, ट्रिबिका हायस्ट्रीट परिसर तसेच अनेक सोसायट्यांमध्ये नागरिक भीतीने जगत आहेत . पोलीस आयुक्त जरा इकडे लक्ष द्या . या गुंडांची ही दहशत बघा. जर यांच्यावर कडक कारवाई केली नाही . यांचा बंदोबस्त केला नाही तर पोलीस आयुक्त कार्यालयात ठिय्या मांडावा लागेल. नागरिकांनी सुरक्षित जगणे त्याचा अधिकार आहे . यांच्यावर कधी कारवाई करणार ? हातात कोयते घेवून हे दहशत करतात यांच्यावर जरब बसवा! अन्यथा शिवसेना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सक्षम आहे !

01 August 2026 05:44 PM (IST)

गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातल्या सती नदीत बुडून तीन मुलांचा मृत्यू, चौथ्या मुलाचा जीव वाचला

गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातल्या मौजा खेडगाव येथे  सती नदीत आंघोळीसाठी गेलेल्या चार अल्पवयीन मुलांपैकी तिघांचा बुडून मृत्यू झाला. लक्ष्मण सुन्हेर दुधकवर (वय 6 वर्षे), कुनाल नरेश दुधकवर (वय 5 वर्षे) आणि कोहित युवराज सराटे (वय 11 वर्षे) यांचा बुडून मृत्यू झाला. चौथ्या मुलाने प्रसंगावधान राखून स्थानिक नागरिक व मच्छीमार यांना माहिती दिली. दरम्यान पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असून या घटनेचा अधिक तपास केला जात आहे. या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी नागरिकांना विशेष सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. 

01 August 2026 05:41 PM (IST)

भोंदू खरातला सात दिवसांची पोलिस कोठडी...

पतसंस्थेत बनावट खाते उघडून कोट्यावधीचा व्यवहार प्रकरण, राहाता न्यायालयाने सुनावली सात दिवसांची पोलिस कोठडी. राहाता पोलीस ठाण्यात खरातवर आहे गुन्हा दाखल, समता पतसंस्थेत 57 लोकांच्या नावे उघडलीय 100 खाती. खात्यावरून कोट्यावधीचा व्यवहार, अशोक खरात याचा सात दिवस शिर्डी पोलीस ठाण्यात मुक्काम.

01 August 2026 05:35 PM (IST)

सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार

अकोल्यात आज राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते विविध सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या वतीने आयोजित या सत्कार सोहळ्याला कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची मोठी उपस्थिती होती.

01 August 2026 05:24 PM (IST)

४ वर्षाच्या चिमुकलीवरील अत्याचार व खून प्रकरणी नराधमाला फाशीची शिक्षा.. सांगली न्यायालयाचा निकाल..

बलात्कार करून करून खून केल्या प्रकरणी सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून एका नराधमाला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. जत तालुक्यातल्या करजगी येथे एका चार वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून निर्घृण खून केल्याचा प्रकार घडला होता,याप्रकरणी आरोपी पांडुरंग कळळी यास फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 

01 August 2026 05:20 PM (IST)

दूध भेसळ प्रकरणाच्या आरोपावरून माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील संतापले

दूध भेसळ प्रकरणावरून सध्या आंबेगाव तालुक्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून (FDA) सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून होणाऱ्या आरोपांना माजी मंत्री आमदार आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे

01 August 2026 05:19 PM (IST)

ऐरोलीत रिक्षा-टेम्पोच्या बॅटऱ्यांवर चोरट्यांचा डल्ला

ऐरोली परिसरात रिक्षा आणि टेम्पोच्या बॅटऱ्या चोरीला जाण्याची घटना समोर आलेय. ऐरोली सेक्टर-2 परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात बॅटरी चोरीचा प्रकार कैद झालाय. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दोन व्यक्ती रिक्षातून उतरून रिक्षा आणि टेम्पोची बॅटरी चोरत असतानाचा कारनामा कैद झालाय. या घटनेमुळे रिक्षा व टेम्पोचालकांमध्ये आपल्या वाहनांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता वाढली असून याप्रकरणी रबाळे पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संबंधित चोरट्यांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची मागणी वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे

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About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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