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Maharashtra Breaking News Today LIVE : हिंदू सणापूर्वी डीजे प्रतिबंध म्हणजे शासनाची दुटप्पी भूमिका, विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 September 2026 : राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 03, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:43 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : हिंदू सणापूर्वी डीजे प्रतिबंध म्हणजे शासनाची दुटप्पी भूमिका, विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप
03 September 2026 05:43 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : हिंदू सणापूर्वी डीजे प्रतिबंध म्हणजे शासनाची दुटप्पी भूमिका, विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप

विश्व हिंदू परिषदेचा डीजे प्रतिबंधाला विरोध 

-- हिंदू सणांपूर्वीच डीजेला प्रतिबंध का? आम्ही  ईदपूर्वी डीजे बंदी करावी अशी मागणी पोलिसायुक्तांकडे केली होती... त्यावेळी कोणतेही पावले उचलले नाही . मात्र आता अगदी हिंदू सणांपूर्वीच डीजे बंदी करण्यात आली...

 हिंदू सणापूर्वी डीजे प्रतिबंध म्हणजे शासनाची दुटप्पी भूमिका  असल्याचा विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप 

-- नागपुरात सहा तारखेला श्रीकृष्ण जन्माष्टमीला निघणाऱ्या शोभायात्रे डीजे वाजवणारच विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका 

-- दहीहंडी आणि गणेश आगमनाच्या वेळीही गणेश मंडळांनी डीजे लावावे विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका

03 September 2026 05:41 PM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड हे अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल

सरकारचं शिष्टमंडळमधील मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड हे अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणस्थळी पोहण्यापुर्वी मराठा अभ्यासकांसोबत बैठक 

अंतरवाली सराटीचे सरपंच पांडुरंग तारक यांच्या मळ्यात बैठक सुरू

या बैठकीत शिष्टमंडळाची मराठा अभ्यासकांनासोबत बैठक होणार नंतर जरांगे पाटलांच्या उपोषण स्थळी जाण्याची शक्यता

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TAGS:
maharashtra
Mumbai
pune
breaking political news

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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