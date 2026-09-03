/Maharashtra Breaking News Today LIVE : हिंदू सणापूर्वी डीजे प्रतिबंध म्हणजे शासनाची दुटप्पी भूमिका, विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप

विश्व हिंदू परिषदेचा डीजे प्रतिबंधाला विरोध
-- हिंदू सणांपूर्वीच डीजेला प्रतिबंध का? आम्ही ईदपूर्वी डीजे बंदी करावी अशी मागणी पोलिसायुक्तांकडे केली होती... त्यावेळी कोणतेही पावले उचलले नाही . मात्र आता अगदी हिंदू सणांपूर्वीच डीजे बंदी करण्यात आली...
हिंदू सणापूर्वी डीजे प्रतिबंध म्हणजे शासनाची दुटप्पी भूमिका असल्याचा विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप
-- नागपुरात सहा तारखेला श्रीकृष्ण जन्माष्टमीला निघणाऱ्या शोभायात्रे डीजे वाजवणारच विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका
-- दहीहंडी आणि गणेश आगमनाच्या वेळीही गणेश मंडळांनी डीजे लावावे विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका
सरकारचं शिष्टमंडळमधील मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड हे अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणस्थळी पोहण्यापुर्वी मराठा अभ्यासकांसोबत बैठक
अंतरवाली सराटीचे सरपंच पांडुरंग तारक यांच्या मळ्यात बैठक सुरू
या बैठकीत शिष्टमंडळाची मराठा अभ्यासकांनासोबत बैठक होणार नंतर जरांगे पाटलांच्या उपोषण स्थळी जाण्याची शक्यता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 September 2026 : गणेशोत्सवामध्ये डीजेला विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर पुण्यात हल्ला करण्यात आला.मारहाण करणाऱ्या संतोष चव्हाणला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तर शेवटी प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्या पध्दतीनं मत मांडत असताना हल्ला करणं योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तरदुसरीकडे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सातारा, कोल्हापूर गॅझेटचा जीआर आताच काढा, रद्द केलेले ४ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी उपोषण करत आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा सहावा दिवस आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.