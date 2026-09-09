Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील बहुचर्चित गोकुळ दूध संस्था निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; 25 जागांसाठी होणार मतदान
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील बहुचर्चित गोकुळ दूध संस्था निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; 25 जागांसाठी होणार मतदान

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 Septembe 2026 :  महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे ताजे आणि सुपरफास्ट अपडेट एकाच ठिकाणी. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 09, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:24 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील बहुचर्चित गोकुळ दूध संस्था निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; 25 जागांसाठी होणार मतदान
09 September 2026 07:23 PM (IST)

राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करा; शिवसेना आमदार संतोष बांगर यांची मागणी

हिंगोली जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांवर संकट ओढावले आहे. सोयाबीन, कापूस आणि तुरीची पिके पावसाअभावी होरपळून गेल्याचे सांगत सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांनी राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. दीड महिन्यापासून पावसाने दांडी मारल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून, सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी मागणी बांगर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कोरडा दुष्काळ जाहीर करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

09 September 2026 06:50 PM (IST)

हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी व हिंदू वैश्य वाणी एकच; ओबीसी मंत्री अतुल सावेंच्या वैश्यवाणी जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना

"हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी व हिंदू वैश्य वाणी एकच" ओबीसी मंत्री अतुल सावेंचा विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सूचना दिल्या आहेत.  वैश्यवाणी जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.  तिन्ही जाती वैश्यवाणीच असल्याचा निर्वाळा. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा दिला दाखला. वैश्यवाणी जातीचे ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा. 

09 September 2026 05:30 PM (IST)

आमदारांना ७०%, पालकमंत्र्यांना ३०%; मग खासदारांनी काय करायचं? अमोल कोल्हे सरकारवर संतापले

जिल्हा नियोजन समितीच्या म्हणजेच डीपीसीच्या निधी वाटपावरून शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी राज्य सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. डीपीसीमधून मिळणाऱ्या निधीपैकी तब्बल ७० टक्के निधी आमदार खर्च करतात, तर उर्वरित ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत खर्च केला जातो. या निधीतील मोठा हिस्सा हा थेट केंद्राकडून येत असतानाही, स्थानिक खासदारांना मात्र विकासकामांसाठी यात कोणताही निधी दिला जात नाही, असा थेट आरोप अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. खासदारांना पूर्णपणे डावलून केवळ आमदार आणि मंत्र्यांच्या हातात निधी देण्याच्या या धोरणावर त्यांनी कडक शब्दांत आक्षेप घेतला असून, या अन्यायाविरोधात आता नवा राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, जुन्नर तालुक्यातील गुंजाळवाडी येथील कार्यक्रमा वेळी खासदार कोल्हे बोलत होते,

09 September 2026 05:22 PM (IST)

भिवंडीत 4 KM लांब ट्रॅफिक जाम; ॲम्ब्युलन्सला वाहतूक कोंडीचा फटका

भिवंडी उड्डाणपूल ते चाविंद्रा पेट्रोल पंपादरम्यान भीषण वाहतूक कोंडी झाली असून तीन ते चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. शालेय बस आणि ॲम्ब्युलन्सलाही या कोंडीचा फटका बसला आहे. भिवंडीतील मुख्य मार्गावर आज दुपारपासून वाहतूक ठप्प झाली आहे. उड्डाणपूल ते चाविंद्रा पेट्रोल पंपापर्यंत शेकडो अवजड वाहने, कार, शालेय बसेस अडकून पडल्या आहेत. गेल्या दोन ते तीन तासांपासून ही परिस्थिती कायम असून कोंडीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या जाममध्ये ॲम्ब्युलन्स आणि शालेय विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत असून नागरिक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. पोलिसांकडून वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र तोपर्यंत नागरिकांना ताटकळत थांबावे लागत आहे.

09 September 2026 05:15 PM (IST)

ठाण्यात माकडामुळे शाळा बंद, वनविभागाची टीम दाखल

शहापूर तालुक्यातील खर्डी हायस्कूलमध्ये माकडाने धुमाकूळ घातल्याने चक्क शाळा बंद करावी लागली आहे. माकडाच्या दहशतीमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी शाळा सोडून धाव घेतली. गेल्या आठवड्यापासून एका माकडाने खर्डी हायस्कूलमध्ये हैदोस घातला आहे. वर्गात शिरून धुमाकूळ घालत असल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आज तर परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की माकडामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना शाळा सोडून बाहेर पळावे लागले. यामुळे शाळेत एकच गोंधळ उडाला. या घटनेची माहिती मिळताच वनविभाग आणि WW ठाणे टीम तातडीने शाळेत दाखल झाली असून माकडाला पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

09 September 2026 05:07 PM (IST)

पुण्यात खळबळ! शिकाऊ डॉक्टर तरुणीचा इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून पडून मृत्यू

पुण्यातील कात्रज परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 21 वर्षीय शिकाऊ डॉक्टर तरुणीचा इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. माया रेड्डी असं मृत तरुणीचं नाव आहे. माया रेड्डी ही भारती विद्यापीठात एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षाला शिक्षण घेत होती, अशी माहिती समोर आली आहे. माया ही मूळची हैदराबाद येथील असल्याची माहिती आहे. शिक्षणासाठी ती पुण्यात राहत होती. कात्रज परिसरातील एका सोसायटीमध्ये ती राहत होती. आज दुपारी साधारण एक वाजण्याच्या सुमारास माया रेड्डी हिने राहत्या इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून खाली उडी मारल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेत ती गंभीर जखमी झाली. घटनेची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करत पुढील तपास सुरू केला आहे. माया रेड्डीने हे टोकाचं पाऊल नेमकं कोणत्या कारणातून उचललं, याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जात आहे. अभ्यासाचा ताण होता का, अथवा यामागे अन्य काही कारण आहे का, हे तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे भारती विद्यापीठ परिसरातील विद्यार्थ्यांमध्येही हळहळ व्यक्त केली जात आहे. भारती विद्यापीठ पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

09 September 2026 05:00 PM (IST)

नाशिकच्या पेठरोडवरील अश्वमेधनगर परिसरात एमडी ड्रग्ज विक्रीचा प्रयत्न; दोघांना अटक

नाशिकच्या पेठरोडवरील अश्वमेधनगर परिसरात एमडी ड्रग्ज विक्रीचा डाव नाशिक पोलिसांनी उधळून लावला आहे. अमली पदार्थविरोधी पथकाने सापळा रचत दोघा संशयित पेडलरना ताब्यात घेतलं. दर्शन गायकवाड आणि रोशन लोखंडे अशी या दोघांची नावं आहेत. त्यांच्या अंगझडतीत तब्बल ५६ ग्रॅम एमडी पावडर आढळून आली असून, त्याची किंमत तब्बल १ लाख ६८ हजार रुपये आहे. यासोबतच गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकीही पोलिसांनी जप्त केली आहे. विशेष म्हणजे, संशयित दर्शन गायकवाड हा पोलिस रेकॉर्डवरील अट्टल गुन्हेगार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी म्हसरुळ पोलिस ठाण्यात अमली पदार्थविरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एमडीचा पुरवठा नेमका कुठून झाला आणि तो कोणाला विकला जाणार होता, याचा तपास सुरू आहे..

09 September 2026 04:56 PM (IST)

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती; ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाणी पुरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याच्या सूचना

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाणी पुरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,जिल्हा परिषद आणि नगर परिषद अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. जलाशयातील पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.तसेच नियमापेक्षा अधिक पाणी उपसा होत असल्यास पथके नेमून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेस्कर यांनी सांगितले आहे

09 September 2026 04:52 PM (IST)

जालना अंतरवाली सराटी परिसरात दोन दिवस दारू बंदीचे आदेश; जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला आदेश

अंतरवाली सराटी परिसरात आज पासून पुढील दोन दिवस दारू बंदीचे आदेश काढण्यात आले आहेत.  जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी हे आदेश जारी केलेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा आजचा १२ वा दिवस आहे. त्यामुळं मराठ्यांची आंदोलनाला मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आंदोलन परिसरात शांततेचा भंग होवू नये याची खबरदारी म्हणून पुढील दोन दिवस परिसरात दारू बंदीचे आदेश आशिमा मित्तल यांनी जारी केले आहेत. 

09 September 2026 04:40 PM (IST)

गोकुळ दूध संस्था निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

गोकुळ दूध संस्था निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 18 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे.  निकाल 19 ऑक्टोबरला आहे.  15 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत नामनिर्देशन अर्ज करता येणार.  23 सप्टेंबरला अर्जांची छाननी होणार आहे.  24 सप्टेंबरला वैध नामनिर्देशन पत्रांची यादी प्रसिद्ध होणार आहे.  25 ते 6 ऑक्टोबर पर्यंत माघार घेता येणार आहे.  6 ऑक्टोबर रोजी उमेदवार अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल.   एकूण 25 जागांसाठी निवडणूक होणार  आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Live updates
Maharashtra breaking news
marathi news
Vidyanand Bapat
Manoj Jarange
maratha reservation
eknath shinde
nashik
pune
politics
monsoon

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘राहुल गांधी VVIP नाहीत’; मानहानिप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला उशीर, CJI सूर्यकांत काय म्हणाले?
2
3
4
5