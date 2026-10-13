Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

पंढरपूर तालुक्यांमध्ये शेतकरी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत. साखर कारखान्याकडे निघालेली उसाचे ट्रॅक्टर शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी अडवलेले आहेत. उसाचा दर जाहीर झाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करायचे नाहीत अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतलेली आहे. मध्यरात्री गोपाळपूर जवळ शेतकरी संघटनांनी साखर कारखान्यांकडे निघालेली वाहतूक अडवून धरलेली आहे
दुष्काळामुळे रानातील गवत व ओला चारा संपुष्टात आला असून,त्याचा सर्वाधिक फटका मेंढपाळांना बसत आहे. सध्याच ओसांड रानात कसे तरी मेंढ्यांना चारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मेंढपाळ करताहेत. ऑक्टोबर महिन्यापासून मेंढ्या जगविण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ मेंढपाळांवर आली आहे. पुढील आठ महिने कसे काढायचे या विचाराने मेंढपाळ हतबल होतांना दिसत आहे. एक वेळ मोठ्या जनावरांना तरी शासन चारा पाण्याची सोय करेल पण फिरस्ती असणाऱ्या मेंढ्यांना चारा पाण्याअभावी जगविणे अवघड होवून बसणार आहे. मेंढ्यांना शासनाने चारा पाणी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी मेंढपाळ करीत आहे.
वर्धा जिल्ह्यात यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. पाण्याअभावी टोमॅटो आणि फुलकोबी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. सेलू तालुक्यातील मोर्चापूर गावातील शेतकरी रमेश उमाटे यांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांनी आपल्या शेतात टोमॅटोचे पीक घेतले. मात्र, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने विहिरीतील पाण्याची पातळी खालावली. परिणामी टोमॅटो पिकाला पुरेसे पाणी देता आले नाही आणि पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
नागपूरकडून रायपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या आयसर ट्रकचा अचानक टायर फुटल्याने अपघात घडला. यावेळी ट्रकवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या कंटेनरला ट्रकने जोरदार धडक दिली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ खळबळ उडाली. सुदैवाने या अपघातात थोडक्यात जीवितहानी टळली. टायर फुटल्यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघातात वाहनांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, या घटनेत नेमकी किती हानी झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. महामार्गावरून प्रवास करताना वाहनांची नियमित तपासणी आणि वेगावर नियंत्रण ठेवणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेवरून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
येवला-नांदगाव राज्य महामार्ग क्रमांक २५ वर राजापूर येथे लक्झरी बस आणि कंटेनरची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू, तर सहा ते सात जण गंभीर जखमी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, नांदगावहून येवल्याच्या दिशेने येणाऱ्या लक्झरी बसचा कंटेनरशी अपघात झाला आहे. आज सकाळी सात वाजेच्या सुमारास ही दुर्घटना घडल्याची माहिती आहे. अपघातात जखमींची संख्या आणि अपघाताचे नेमके कारण याबाबत तालुका पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
पुण्यातील रविवार पेठेत भरदिवसा घरफोडी करून २ किलो २०० ग्रॅम सोन्याची चोरी करण्यात आली. या सोन्याची किंमत २ कोटी २४ लाख रुपये आहे. खडक पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत मुस्तफा नजिर शेख (३६) आणि त्याचा पुतण्या सरफराज ऊर्फ आवेंज शेख (२२) यांना अटक केली. चोरीचा संपूर्ण मुद्देमाल जप्त केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. दोन्ही आरोपींना न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
आंतरराष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटवत रायगड जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या आरती दळवी हिचे गोरेगावमध्ये जंगी स्वागत करण्यात आले. बेंगळुरू येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या आशियाई मास्टर स्विमिंग स्पर्धेत आरतीने तब्बल ६ सुवर्ण आणि १ रौप्य पदक पटकावण्याची उल्लेखनीय कामगिरी केली. तिच्या या यशामुळे रायगड जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, गोरेगावसह संपूर्ण परिसरातून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. ५२ आशियाई देशातील जलतरणपटूनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता.
शहरावर पाणीटंचाईचे सावट असताना संभाव्य संकटाचा सामना करण्याकरता नागपूर महापालिकेची कठोर पावले उचलणे सुरू केलेय. अवैध नळ जोडणे प्रकरणी थेट पोलिसात गुन्हा दाखल होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर 5000 रुपयांचा दंड ठोठवण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा वापर वाहने धुणे किंवा बगिचासाठी वापर केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर दंड ठोठावण्याचे प्रस्तावित आहे.
एलनिनो आणि राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात पाणीकपात लागू करण्यात आली असून, येत्या गुरुवारपासून दर गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. पुण्यात 16 ऑक्टोबर पासून लागू होणार 10 टक्के पाणी कपात होणार असून पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन पुणे मनपाने केले आहे.
राहुल गांधींसह 11 नेत्यांच्या याचिकेमध्ये त्रुटी,फॉर्ममध्ये प्रतिवाद्यांचं नाव चुकीचं असल्याचं समोर,मल्लिकार्जून खरगेंच्या ओळखपत्राची प्रत अस्पष्ट,९ याचिकाकर्त्यांचे वकिलपत्र नसणे,अस्पष्ट प्रत, कोर्ट फीमध्ये २२० रुपयांची कमतरता आणि कागदपत्रे अस्पष्ट असणे अशा त्रुटींचा समावेश आहे.या त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतरच याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होऊ शकेल.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 October 2026 : सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टी सह अनेक विरोधी पक्ष सुद्धा मैदानात उतरून आंदोलन करत आहेत. १० ऑक्टोबर पासून दिल्लीत सह देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये याविषयावर आंदोलन होत असून मंगळवारी पुन्हा एकदा इंडिया आघाडीचा दिल्लीत मोर्चा होण्याची शक्यता आहे. आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने साखरेला 50 रुपये भाव आणि इथेनॉलला 70 रुपये भाव द्यावे या मागणीसाठी मंगळवारपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुणे बेंगलोर महामार्ग रोखणार आहे. एलनिनो आणि राज्यातील दुष्काळाच्या येत्या गुरुवारपासून दर गुरुवारी पुणे शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार असून पुण्यात 16 ऑक्टोबर पासून लागू होणार 10 टक्के पाणी कपात, पाणी जपून वापरण्याचे पुणे मनपाचे आवाहन आहे. यासह देशभरातील आणि तुमच्या शहरातील सर्व लेटेस्ट घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर.