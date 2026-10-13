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Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 October 2026 : महाराष्ट्रासहीत देशभरातील ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा आजच्या झी २४ तासाच्या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता. लेटेस्ट अपडेटसाठी ब्लॉग रिफ्रेश करा. 

Written ByPooja Pawar
Published: Oct 13, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 08:27 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर
13 October 2026 08:24 AM (IST)

शेतकरी संघटनांनी ऊस वाहतूक रोखली

पंढरपूर तालुक्यांमध्ये शेतकरी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत. साखर कारखान्याकडे निघालेली उसाचे ट्रॅक्टर शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी अडवलेले आहेत. उसाचा दर जाहीर झाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करायचे नाहीत अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतलेली आहे. मध्यरात्री गोपाळपूर जवळ शेतकरी संघटनांनी साखर कारखान्यांकडे निघालेली वाहतूक अडवून धरलेली आहे

13 October 2026 08:23 AM (IST)

दुष्काळी परिस्थितीच्या मेंढपाळांना फटका

दुष्काळामुळे रानातील गवत व ओला चारा संपुष्टात आला असून,त्याचा सर्वाधिक फटका मेंढपाळांना बसत आहे. सध्याच ओसांड रानात कसे तरी मेंढ्यांना चारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मेंढपाळ करताहेत. ऑक्टोबर महिन्यापासून मेंढ्या जगविण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ मेंढपाळांवर आली आहे. पुढील आठ महिने कसे काढायचे या विचाराने मेंढपाळ हतबल होतांना दिसत आहे. एक वेळ मोठ्या जनावरांना तरी शासन चारा पाण्याची सोय करेल पण फिरस्ती असणाऱ्या मेंढ्यांना चारा पाण्याअभावी जगविणे अवघड होवून बसणार आहे. मेंढ्यांना शासनाने चारा पाणी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी मेंढपाळ करीत आहे. 

13 October 2026 08:22 AM (IST)

पावसाअभावी भाजीपाला पिकांना फटका, ८-१० लाखांचे उत्पन्न घटून एक लाखाच्या घरात

वर्धा जिल्ह्यात यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. पाण्याअभावी टोमॅटो आणि फुलकोबी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. सेलू तालुक्यातील मोर्चापूर गावातील शेतकरी रमेश उमाटे यांनाही याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांनी आपल्या शेतात टोमॅटोचे पीक घेतले. मात्र, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने विहिरीतील पाण्याची पातळी खालावली. परिणामी टोमॅटो पिकाला पुरेसे पाणी देता आले नाही आणि पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

13 October 2026 08:22 AM (IST)

टायर फुटल्याने आयसर ट्रकची कंटेनरला धडक

नागपूरकडून रायपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या आयसर ट्रकचा अचानक टायर फुटल्याने अपघात घडला. यावेळी ट्रकवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या कंटेनरला ट्रकने जोरदार धडक दिली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ खळबळ उडाली. सुदैवाने या अपघातात थोडक्यात जीवितहानी टळली. टायर फुटल्यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघातात वाहनांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, या घटनेत नेमकी किती हानी झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. महामार्गावरून प्रवास करताना वाहनांची नियमित तपासणी आणि वेगावर नियंत्रण ठेवणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेवरून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. 

13 October 2026 08:20 AM (IST)

येवला-नांदगाव राज्य महामार्गावर भीषण अपघात

येवला-नांदगाव राज्य महामार्ग क्रमांक २५ वर राजापूर येथे लक्झरी बस आणि कंटेनरची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू, तर सहा ते सात जण गंभीर जखमी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, नांदगावहून येवल्याच्या दिशेने येणाऱ्या लक्झरी बसचा कंटेनरशी अपघात झाला आहे. आज सकाळी सात वाजेच्या सुमारास ही दुर्घटना घडल्याची माहिती आहे. अपघातात जखमींची संख्या आणि अपघाताचे नेमके कारण याबाबत तालुका पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. 

13 October 2026 08:20 AM (IST)

पुण्यात २ कोटींच्या सोन्याची घरफोडी, १२ तासांत दोन्ही आरोपी जेरबंद

पुण्यातील रविवार पेठेत भरदिवसा घरफोडी करून २ किलो २०० ग्रॅम सोन्याची चोरी करण्यात आली. या सोन्याची किंमत २ कोटी २४ लाख रुपये आहे. खडक पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत मुस्तफा नजिर शेख (३६) आणि त्याचा पुतण्या सरफराज ऊर्फ आवेंज शेख (२२) यांना अटक केली. चोरीचा संपूर्ण मुद्देमाल जप्त केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. दोन्ही आरोपींना न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

13 October 2026 08:19 AM (IST)

रायगडच्या सुवर्णकन्येचे गोरेगावमध्ये जंगी स्वागत

आंतरराष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटवत रायगड जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या आरती दळवी हिचे गोरेगावमध्ये जंगी स्वागत करण्यात आले. बेंगळुरू येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या आशियाई मास्टर स्विमिंग स्पर्धेत आरतीने तब्बल ६ सुवर्ण आणि १ रौप्य पदक पटकावण्याची उल्लेखनीय कामगिरी केली. तिच्या या यशामुळे रायगड जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, गोरेगावसह संपूर्ण परिसरातून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. ५२ आशियाई देशातील जलतरणपटूनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. 

13 October 2026 08:18 AM (IST)

अवैध नळजोडणी केल्यास गुन्हा दाखल होणार

शहरावर पाणीटंचाईचे सावट असताना संभाव्य संकटाचा सामना करण्याकरता नागपूर महापालिकेची कठोर पावले उचलणे सुरू केलेय. अवैध नळ जोडणे प्रकरणी थेट पोलिसात गुन्हा दाखल होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर 5000 रुपयांचा दंड ठोठवण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा वापर वाहने धुणे किंवा बगिचासाठी वापर केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर दंड ठोठावण्याचे प्रस्तावित आहे.

13 October 2026 08:16 AM (IST)

पुण्यात 16 ऑक्टोबर पासून लागू होणार 10 टक्के पाणी कपात

एलनिनो आणि राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात पाणीकपात लागू करण्यात आली असून, येत्या गुरुवारपासून दर गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. पुण्यात 16 ऑक्टोबर पासून लागू होणार 10 टक्के पाणी कपात होणार असून पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन पुणे मनपाने केले आहे. 

13 October 2026 08:16 AM (IST)

इंडिया आघाडीनं दाखल केलेल्या याचिकेत 14 त्रुटी

राहुल गांधींसह 11 नेत्यांच्या याचिकेमध्ये त्रुटी,फॉर्ममध्ये प्रतिवाद्यांचं नाव चुकीचं असल्याचं समोर,मल्लिकार्जून खरगेंच्या ओळखपत्राची प्रत अस्पष्ट,९ याचिकाकर्त्यांचे वकिलपत्र नसणे,अस्पष्ट प्रत, कोर्ट फीमध्ये २२० रुपयांची कमतरता आणि कागदपत्रे अस्पष्ट असणे अशा त्रुटींचा समावेश आहे.या त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतरच याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होऊ शकेल.

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TAGS:
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pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates : दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर
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