Breaking News Today LIVE Updates : आज शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी

मालेगाव शहरातून वाहणारी मोसम नदीवर आलेल्या नोमानी पुलाचे गेल्या 4 वर्षा पासून रखडलेले काम पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी नदीवर असलेल्या छोट्या पुलावर धरणे आंदोलन सुरु केले.नदीवर छोटा पूल असून त्याला काठडे देखील नाही पावसाळ्यात हा पूल पाण्याखाली जातो चार दिवसा पूर्वी पुलावरून जाताना पाय घासरून सात वर्षाचा मुलगा वाहून गेला आज एक रिक्षा वाहून गेली या अगोदर देखील अशा घटना घडल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.जर पुलाचे काम पूर्ण झाले असते तर जीवित हानी झाली नसती त्यामुळे तातडीने अर्धवट असलेले पुलाचे काम पूर्ण करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण... हे नाव उच्चारलं तरी आजही अंगावर शहारे येतात. ३० जुलै २०१४ च्या त्या दुर्दैवी पहाटे डोंगराची प्रचंड दरड कोसळली आणि संपूर्ण गाव काही क्षणांत मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडलं गेलं. या भीषण दुर्घटनेत तब्बल १५१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या थरारक आणि काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या दुर्घटनेला आज १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत; मात्र या दुर्घटनेच्या जखमा आजही ताज्याच आहेत
सांगलीच्या शिराळा तालुक्यातील पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला आहे, मात्र चांदोली धरण पाणलोट क्षेत्रामध्ये पावसाची संततधार सुरूच आहे.त्यामुळे धरण ८५ टक्के भरले असून धरणातून ७ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग वारणा नदीपात्रामध्ये करण्यात येत आहे.धरण पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसामुळे धरणा मध्ये ८ हजार क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे,त्यामुळे ३४.४० टीएमसी साठवण क्षमता असणारे धरणात आता २९.३२ टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला आहे.धरण जवळपास भरत आले आहे.त्यामुळे पडणार पाऊस लक्षात घेऊन धरणातून पाण्याचा विसर्ग कायम ठेवण्यात आला असून हळूहळू विसर्ग वाढवण्यात येत आहे.परीणामी वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ सुरू असल्याचे वारणा नदीकाठच्या गावांनी सतर्कता बाळगावी असा आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 56 वर खामगाव शहरा नजीक सुदर्शन हॉटेल शेजारी असलेल्या एका पडक्या घरात महामार्गावरून एलपीजी गॅस वाहतूक करणाऱ्या टँकर मधून गॅसची चोरी करताना अन्न व पुरवठा विभागाच्या राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने छापा टाकून टँकर मधून एलपीजी गॅसची चोरी होताना रंगेहात पकडले आहे. याप्रकरणी राज्यदक्षता पथकाला या अशाप्रकारे गॅस चोरीच परिसरात मोठ रॅकेट सक्रिय असल्याचा संशय आहे विशेष म्हणजे बुलढाणा जिल्हा पुरवठा विभागाच्या नाकावर टिच्चून हा गॅस चोरीचा व काळ्या बाजाराचा अवैध धंदा अनेक वर्षांपासून सुरू होता
हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानंतर अखेर बुलढाणा जिल्ह्यात पावसाने जोरदार आणि सक्रीय हजेरी लावली आहे. आज पहाटेपासूनच जिल्ह्यामध्ये सर्वदूर पाऊस बरसताना दिसत असून, गेल्या काही दिवसांपासून पावसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या बळीराज्याच्या चेहऱ्यावर यामुळे आनंदाचे भाव पाहायला मिळत आहेत
सध्याच्या स्थितीनुसार, जर हा पाऊस आणखी काही दिवस लांबला असता, तर शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे मोठे संकट ओढवले असते; परंतु या वेळेवर आलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेचे ढग दूर झाले असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या दमदार पावसामुळे मागील काही दिवसांपासून दमट झालेल्या हवेचे रूपांतर एका सुखद थंडाव्यात झाले आहे. सततच्या उकाड्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना या आल्हाददायक वातावरणामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, संपूर्ण जिल्ह्यात सध्या एक प्रसन्न वातावरण पाहायला मिळत आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या सखोल पुनर्निरीक्षण म्हणजेच SIR अभियानाचा आढावा भिवंडी महापालिकेत घेण्यात आला. महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत डिजिटायझेशनचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत
31 जुलै रोजी नाशिक जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे सर्व यंत्रणांना सतर्क राहून आपत्कालीन नियोजन पूर्ण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी धरणांमध्ये आवश्यक बफर साठा राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पूर नियंत्रण कक्षाला धरणांतील पाणीसाठ्यावर सातत्याने लक्ष ठेवून वेळेवर नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. कमी उंचीच्या पूलांवर पाणी वाढल्यास तातडीने वाहतूक नियंत्रणाची उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. शहर व ग्रामीण भागातील नाले, सांडपाणी वाहिन्यांतील प्लास्टिक व अडथळे तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन केले.
पुणे यार्डमध्ये २ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत ९ तासांचा वाहतूक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे पुणे-लोणावळा लोकलसह मुंबईकडे जाणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या रद्द, कमी अंतरावर धावणार किंवा पर्यायी स्थानकांवरून सुटणार आहेत. प्रवाशांनी सुधारित वेळापत्रक तपासूनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने पुणे विभागातील २१ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकऱ्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत. तपासणीत अस्वच्छता व अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
पुणे महापालिकेच्या आरोग्य पशुवैद्यकीय विभागाकडून शहरातील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांची सर्वंकष गणना केली जाणार आहे. मोबाईल अॅप आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रत्येक भागातील कुत्र्यांची संख्या, वास्तव्य व हालचालींची माहिती संकलित केली जाईल. या आकडेवारीच्या आधारे निर्बीजीकरण, रेबीज लसीकरण आणि भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाचे अधिक प्रभावी नियोजन करण्यात येणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वाचा वापर करण्याच्या धोरणास महाराष्ट्र मोटर कामगार संघाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून, प्रवाशांसाठीही अनेक अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या या संघटनेने व्यक्त केली आहे.
यवतमाळच्या लोही गावातून देव गायीला कार मध्ये कोंबून चोरी झाली आहे. चोरीचा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात चित्रित झाला आहे. यापूर्वीही अशाच पद्धतीने लोही गावातून देव गायी चोरीला गेल्या आहेत. पहाटेच्या सुमारास चार जण कार घेऊन गावात पोहोचले, त्यांनी देव गायीला कारच्या मागच्या बाजूला कोंबून कारंजा लाडच्या दिशेने पलायन केले. लोही गावातील या देव गायींना धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. अनेक वर्षांपासून त्या गावातील एका जुन्या गढीत वास्तव्यास असून दिवसभर गावात फिरून अन्न-चारा घेतल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी परत येतात. या आधीही गायी चोरी गेल्याने, गो तस्करांची संघटित टोळी परिसरात सक्रिय असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी उद्या निश्चित करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे गटाला चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने ही याचिका दाखल केली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 July 2025: आज 30 जुलै रोजी शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. आवाजी मतदानाने लोकसभेत विधेयक मंजूर,लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यत तहकूब,लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झालंय. मात्र दोन दिवस या बिलावर चर्चा झाल्यानंतर आज ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आल, हा मुद्दा सुद्धा आज गाजणार आहे. 'ड्रग्ज फ्री मुंबई अभियान 2026' चा शुभारंभ सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. यासह दिवसभरातील सर्व घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर