Maharashtra Breaking News Today LIVE : आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा मुंबईत धडकणार

नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपमध्ये बंडखोरी होण्याची शक्यता आहे. माजी आमदार अनिल सोले आज दुपारी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. या मतदारसंघासाठी भाजपने सुधाकर कोहळे यांची उमेदवारी जाहीर केली. मात्र अनिल सोले देखील निवडणूक लढण्यास इच्छुक होते. गेल्या पदवीधर निवडणुकीतही भाजपने अनिल सोले यांना ऐनवेळी डावलून संदीप जोशी यांना उमेदवारी दिली होती.
विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस बाकी आहे. या निवडणुकीत पुणे शिक्षक मतदारसंघावरून महायुतीत वादाची शक्यता आहे. या ठिकाणी भाजपकडून कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आलीय. मात्र शिवसेनेचे मंगेश चिवटे आणि सचिन सानपही इच्छुक आहे. तिकडे नागपूर पदवीधर निवडणुकीत भाजपमध्ये बंडखोरीची शक्यता आहे. भाजपकडून सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आलीय. मात्र कोहळेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यानं अनिल सोले यांनी बंडाचं निशाण फडकावलंय.. आज दुपारी सुधाकर कोहळे आणि अनिल सोले उमेदवारी अर्ज जाहीर करतील. तर काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल करतील.
Maharashtra Breaking News Today LIVE : पशूपालकांचीही चारा-पाण्यासाठी वणवण
दुष्काळामुळे दसरा, दिवाळीआधीच मराठवाड्यातून स्थलांतर सुरु…शेतात कुठलंच काम नसल्यानं रोजगाराच्या शोधात गाव सोडण्याची वेळ... पशूपालकांचीही चारा-पाण्यासाठी वणवण...
आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्याकरता मुंबई पोलिस कॉंग्रेस टिळक भवनबाहेर
नाशिकहून पायी मोर्चा घेऊन आलेले काही आदिवासी विद्यार्थी टिळक भवन येथे मुक्कामी थांबले होते पोलीस त्यांच्यावर अरेरावी करून त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत
टिळक भवन बाहेर प्रचंड पोलीस बंदोबस्त
मध्य रेल्वेने ७ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान कसारा-आसनगाव मार्गावर मेगा ब्लॉक जाहीर केला आहे.. ७ आणि ८ ऑक्टोबरला दुपारी ३.३५ ते रात्री ८.३५पर्यंत लोकल सेवा बंद राहणार असून, काही एक्स्प्रेस गाड्यांवरही परिणाम होणार आहे..
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने नवीन कौशल्य महाविद्यालये आणि केंद्रांना मान्यता देण्यासाठी नवीन एसओपी निश्चित केली आहे.. हे नियम शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून लागू होतील.. संस्थांना ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्रांची छाननी आणि प्रत्यक्ष तपासणीच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे..
नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराच्या गर्भगृहाची आज स्वच्छता केली जाणार आहे.. परंपरेनुसार देवीच्या मूळ मूर्तीला इरले पांघरले जाणार असल्याने सकाळी ९ ते सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंत मुख्य मूर्तीचे दर्शन बंद राहणार आहे.. भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी उत्सव मूर्ती सरस्वती मंदिराशेजारी दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे..
25 ऑक्टोबरपासून नाशिककरांना हैदराबादसाठी 180 आसनी विमान*
- नाशिक विमानतळावरून हैदराबादसाठी 180 आसनी विमानाची सेवा उपलब्ध
- नाशिक–हैदराबाद विमानसेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद
- *प्रवाशांच्या गर्दीमुळे दिल्लीसाठी आता दिवसातून दोन उड्डाणे*
- आगामी कुंभमेळा पार्श्वभूमीवर नाशिक विमानतळाच्या विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देखील करून देण्यात आला आहे उपलब्ध
अमेरिका एकाकी पडत चाललेली महासत्ता असल्याचं मोठं वक्तव्य परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केलंय... तर चीन स्वत:ला युनिक देश मानत चाललाय... तसंच जगात 2 देशांपुरती स्पर्धा मर्यादित राहिलेली नसल्याचं वक्तव्य एस. जयशंकर यांनी केलंय.. दुसरीकडे पाकिस्तानला बहुतांश देशांनी पाठिंबा दिला होता... तेव्हा रशिया आमच्या पाठीशी उभा राहिला... रशियासोबतचा भारताचा अनुभव सकारात्मक राहिल्याचं म्हणत एस.जयशंकर यांनी रशियाचं कौतुक केलंय...
सुप्रीम कोर्टात आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर सुनावणी पार पडणारेय...एसआयआर संदर्भातील 14 निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केलाय... एसआयआर अंतर्गत घेतलेले 14 निर्णय रद्द करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आलीये... ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खटला चालवावा आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची एसआयटी चौकशी करावी अशीही मागणी याचिकेतून करण्यात आलीये....सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणारये.....
कोल्हापूर जिल्ह्याचे प्रमुख सत्ता केंद्र असणाऱ्या गोकुळ दूध संघ निवडणुकीसाठी महायुतीचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला यड्रावकर गट पकडून नऊ जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष विशेष करून मंत्री हसन मुश्रीफ कमालीचे नाराज आहेत.. या जागा वाटपाबाबत राष्ट्रवादीने समाधानी नसल्याचं कळवले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीला जागा वाटपाबाबत अद्यापही समाधानकारक निर्णय येण्याची शक्यता वाटते. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आज वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे.. निवडणुकीच्या सुरुवातीला ज्यांचे ठराव जास्त त्यांना अधिक जागा हा जागा वाटपाचा फॉर्मुला भाजपचे नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला होता, पण प्रत्यक्षात जागावाटप करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर अन्याय झाल्याची भावना राष्ट्रवादीची आहे. त्यामुळे आज फेर जागावाटप होईल अशी अपेक्षा राष्ट्रवादीचे आहे. त्यामुळे नेमकं काय घडतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या 218 शिक्षकांना प्रशिक्षण....मुलांना जागतिक दर्जाचं शिक्षण मिळावं यासाठी उपक्रम...
5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग...निवडणूक आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी घेणार तयारीचा आढावा ... यूपी, गोव्यासह 5 राज्यात पुढील वर्षी निवडणूक
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 05 october 2026 : सुप्रीम कोर्टात आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. एसआयआर संदर्भातील 14 निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप केला. एसआयआर अंतर्गत घेतलेले 14 निर्णय रद्द करण्याची याचिकेत मागणी. तसंच, नाशिकहून निघालेला उलगुलान मोर्चा रात्री भिवंडीमध्ये दाखल झाला आहे. भिवंडीतील साईबाबा मंदिर परिसरात हा मोर्चा थांबला होता. आज हा मोर्चा मुंबईतील राजभवनावर पोहोचणार आहे. यासह राज्यातील व देशभरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेऊयात.