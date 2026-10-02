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Maharashtra Breaking News Today LIVE: 'आप'च्या निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 2 October 2026 : महाराष्ट्रासह, जगाच्या कानाकोपऱ्यातील तसेच तुमच्या शहरातील प्रत्येक घडामोडीचा आढावा लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या एका क्लिकवर 

Written ByPooja Pawar
Published: Oct 02, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 09:19 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: 'आप'च्या निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ
02 October 2026 09:18 AM (IST)

वाशिमवर दुष्काळाचं सावट;जनावरांना ३१७ दिवसांचा चारा उपलब्ध

वाशिमवर दुष्काळाचं सावट गडद होत असताना प्रशासनाने संभाव्य चाराटंचाईचा सामना करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.जिल्ह्यात सध्या १३ लाख २९ हजार १३८ मेट्रिक टन चारा उपलब्धअसून,या साठ्यातून ३१७ दिवसांचा चारा उपलब्ध राहण्याचं नियोजन आहे.रब्बी हंगामासाठी वैरण बियाण्याकरिता १०० लाख रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी,तर २० लाख रुपयांच्या बियाणे वाटपाचं नियोजन प्रस्तावित आहे.ज्वारी, बाजरी सारख्या कमी पर्जन्यात वाढणाऱ्या चारा पिकांची पेरणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

02 October 2026 09:14 AM (IST)

मालेगावात आज सुट्टीच्या दिवशी सकाळी सात वाजता न्यायालय उघडले

आज 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती निमित्त शासकीय सुट्टी आहे. तरी महत्त्वाच्या कामकाजासाठी जवळपास चार ते पाच प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आज सकाळी सात वाजताच अपर व जिल्हा सत्र न्यायालय उघडले. सकाळी सात वाजेपासून साडे आठ वाजे पर्यंत न्यायालयाचे काम चालले. दीड तास चाललेल्या कामकाजात चार ते पाच प्रकरणांचा निपटारा यावेळी करण्यात आला. 

02 October 2026 08:07 AM (IST)

आपच्या निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाच्या दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ

'आप'च्या निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनामुळे दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. जंतर - मंतर, पटेल चौक, मंडी हाऊस, राजीव चौक परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवली गेली आहे. दिल्ली मेट्रोची 11 मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत 11 मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद राहतील. 

02 October 2026 07:38 AM (IST)

शरद पवारांचा आजपासून दुष्काळ पाहणी दौरा

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आज पासून दुष्काळ पाहणी सुरुवात करणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळस्थिती चाहते आढावा घेणार आहेत. सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून पुण्याच्या पुरंदर मधून पवारांच्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्याला सुरुवात होणार आहे. 

02 October 2026 07:21 AM (IST)

मध्य रेल्वेवर आणखी १६२ विशेष फेऱ्या

दसरा, दिवाळी आणि छठ पूजेनिमित्त रेल्वे स्थानकांवर होणारी गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने आणखी १६२ विशेष मेल-एक्स्प्रेस फेऱ्या चालवण्याची घोषणा केली. यामुळे उत्सवकाळातील मेल-एक्स्प्रेस फेऱ्यांची एकूण संख्या ५८० वर पोहोचली आहे. मुंबईहून मडगाव, नागपूर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालसह राजस्थान आणि दिल्ली मार्गावर एक्स्प्रेस धावणार आहेत. मध्य रेल्वेच्या नव्याने जाहीर झालेल्या विशेष फेऱ्यांमध्ये उत्तर भारतातील विशेष फेऱ्यां अधिक आहेत. 

02 October 2026 07:20 AM (IST)

नवी मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनोरंजनात्मक खुली जागा केवळ जमिनीच्या पातळीवरच असणे बंधनकारक नाही. तर ती पोडियम स्तरावरही देता येऊ शकते, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याप्रकरणी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जमिनीऐवजी पोडियम लेव्हलवर खुल्या मनोरंजनात्मक जागा देण्याचा पालिकेचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

02 October 2026 07:18 AM (IST)

पुणे महानगर प्रदेशात ९१९ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई

पुणे महानगर प्रदेशाचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी पीएमआरडीएकडून अतिक्रमणविरोधी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. जानेवारीपासून आतापर्यंत १५३ अनधिकृत होर्डिंग्ज हटविण्यात आली असून, ९१९ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाईसाठी स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच मोशीतील सेक्टर ११ आणि १२ परिसरातील अनधिकृत पार्किंगला आळा घालण्यासाठी सशुल्क पार्किंग व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.

02 October 2026 07:00 AM (IST)

साखर उद्योगासाठी नवे आर्थिक मॉडेल तयार होणार

राज्यातील साखर कारखाने कमी दिवस चालत असल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगासाठी नवे आर्थिक मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे. साखर आयुक्त, सहकार विभाग आणि राज्य सहकारी बँकेला महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जैवइंधन व जैवऊर्जा धोरण, गूळ उद्योगासाठी कायदा आणि इथेनॉलच्या दरवाढीबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

02 October 2026 06:57 AM (IST)

आसनगाव - कसारा मार्गावर १२ दिवस विशेष ब्लॉक

आसनगाव कसारा रेल्वे मार्गिकांच्या कामासाठी ७ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान विशेप ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात ७ आणि ८ ऑक्टोबरला दुपारी १.१०, २.१७, २.४६ आणि ४.५० वाजता सुटणाऱ्या सीएसएमटी- कसारा लोकल आसनगावपर्यंतच धावतील. तसेच दुपारी ३.३५, ४.१६, सायंकाळी ५.०२ आणि ६.१७च्या कसारा-सीएसएमटी लोकल आसनगावहून सुटतील, ब्लॉकपूर्वी सीएसएमटीहून शेवटची कसारा लोकल दुपारी १२.३० वाजता, तर कसाऱ्याहून शेवटची सीएसएमटी लोकल दुपारी २.४२ वाजता सुटेल. ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी सीएसएमटीहून शेवटची कसारा लोकल रात्री ९.३२ ला आणि कसाऱ्याहून शेवटची लोकल रात्री १० वाजता सुटेल. 

02 October 2026 06:56 AM (IST)

आजपासून इंडिया आघाडीच्या लोकशाही बचाव मार्चला सुरुवात

आजपासून इंडिया आघाडीच्या 'लोकशाही बचाव मार्च'ला सुरुवात होणार असून देशभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढले जाणार आहेत. निवडणूक आयोग वादाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचे मोर्चे निघणार असून 8 ऑक्टोबरपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे. 

02 October 2026 06:54 AM (IST)

अन्नप्रक्रियेसाठी ११६ कोटींच्या अनुदानाला मंजुरी

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेच्या (पीएमएफएमई) राज्यातील लाभार्थीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ११६ कोटी १६ लाख ६६७ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीत केंद्र सरकारचा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा आहे. सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या अंमलबजाणीत महाराष्ट्र सुरुवातीपासून आघाडीवरील राज्य आहे. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ३२ हजार ६१५ प्रकल्प उभा राहिले आहेत. योजनेच्या २०२६-२७ आर्थिक वर्षातील राज्यातील पात्र उद्योगांसाठी दुसऱ्या हप्तातील निधी पंधरा दिवसांपूर्वीच मिळाला होता, राज्याने त्यात आपला ४० टक्के वाटा टाकल्यानंतर हा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

02 October 2026 06:53 AM (IST)

अभिनेत्री समंथाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई: अभिनेत्री समंथा रूथ प्रभू हिचे नाव, प्रतिमा आणि व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित इतर वैशिष्ट्यांचा गैरवापर करणारा बनावट (डीपफेक) आणि आबेपार्ह मजकूर समाजमाध्यमांवरून हटवण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने समंथा हिला दिलासा देणारा हा अंतरिम आदेश दिला, सर्मथा हिने विविध संकेतस्थळे च समाजमाध्याम व्यासपीठांवरून तिचे नाव, प्रतिमा, आवाज व इतर वैशिष्ट्यांच्या कथित गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त करून त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

02 October 2026 06:50 AM (IST)

जंतर-मंतरवर निवडणूक आयोगाविरोधात आम आदमी पक्षाचं आंदोलन

२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत जंतर-मंतरवर निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन आम आदमी पक्षासह विविध विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री अतिशी, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी हे आवाहन केले.

02 October 2026 06:50 AM (IST)

विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर २ ऑक्टोबरला अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर

राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर हे शुक्रवार, २ ऑक्टोबर रोजी अमरावती जिल्ह्याच्या एक दिवसीय दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करणार असून, पीडित शेतकरी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांशी थेट संवाद साधणार आहेत तसेच महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त उपसभापती सचिन अहिर हे वर्धा येथील ऐतिहासिक सेवाग्राम आश्रमालाही सदिच्छा भेट देणार आहेत.

02 October 2026 06:48 AM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जनसेवेचा प्रवास नाटिकेतून उलगडणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सेवाकार्याचा आणि जनकल्याणासाठी केलेल्या कार्याचा प्रवास उलगडणाऱ्या ‘नमो सेवा गाथा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन उद्या, शुक्रवार, २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत करण्यात आले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री आशिष शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.

02 October 2026 06:47 AM (IST)

शरद पवार पुरंदर बारामती दौंड तालुक्यात दुष्काळ भागाची पाहणी करणार.....

शरद पवार दोन आणि तीन ऑक्टोबर रोजी पुरंदर, बारामती दौंडच्या दौऱ्यावर. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार उद्यापासून दुष्काळ पाहणी दौऱ्याला सुरुवात करणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातून शरद पवारांच्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्याला सुरुवात होणार आहे. सकाळी साडेदहा वाजता पुरंदर तालुक्यातील परिंचे गावात शरद पवार शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील त्यानंतर वीर येथील पाहणी करून लपतळवाडी पाझर तलावाची ते पाहणी करतील. साडेअकराच्या सुमारास मांडकी येथे ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील त्यानंतर वाल्हे,वाघदळवाडी, बाळाजीचीवाडी, राख,गुळूंचे आणि निरा कॉर्नर या ठिकाणी ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील. यानंतर बारामती तालुक्यातील नींबूत,करंजेपूल,होळ आणि कटिंग पूल या ठिकाणी ते शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन दुष्काळ स्थितीचा आढावा घेतील. 

02 October 2026 06:47 AM (IST)

मुंबईच्या शिवाजी पार्कमध्ये 2 ऑक्टोबर रोजी कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन

2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती दिनी कॉक्रोच जनता पार्टी आंदोलन करण्यावर ठाम आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर सीजेपीचं आंदोलन होणार आहे शुक्रवारी दुपारी 4 वाजता या आंदोलनाला सुरुवात होईल. 

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TAGS:
CJP Protest
Abhijeet Deepke
marathi news
Maharashtra News
gandhi jayanti

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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