Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक घडामोडीचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

रायगडच्या माणगावात पोलिसांनी अनधिकृत मटका आणि जुगार अड्ड्यांवर धडक कारवाई केली.. निजामपूर परिसरातील तीन ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकून १० जणांना ताब्यात घेण्यात आलं.. या कारवाईत सुमारे दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..
राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा उफाळला आहे.. विक्रम काकडे यांनी उमेश पाटील यांच्यावर टीका करत “पार्थ पवारांचे कान भरणं बंद करा” असा इशारा दिला.. तसेच उमेश पाटील यांचा “सोलापूरचं पार्सल” असा उल्लेख केल्याने पक्षातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे..
गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात अचानक बदल झाल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. तापमानातील चढ-उतार, वाढलेली आर्द्रता आणि वातावरणातील बदलामुळे सर्दी, खोकला, ताप, घसादुखी, अंगदुखी यांसारख्या लक्षणांची तक्रार करणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात येत आहे. शहरातील विविध भागांतील दवाखाने आणि रुग्णालयांमध्ये व्हायरल संसर्गाच्या लक्षणांसह येणाऱ्या रुग्णांची लक्षणीय संख्या दिसत आहे. शहरातील बदलत्या वातावरणाचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींवर होण्याची शक्यता असते.
ऑक्टोबर महिना सुरू होताच विदर्भात ऑक्टोबर हीटचा तडाखा जाणवू लागलाय.. सकाळपासून जाणवणारी उष्णता, दुपारी तापणारे ऊन आणि वाढलेला उकाडा यामुळे नागरीक हैराण झालेत.. मान्सूनने माघार घेताच तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून विदर्भात पारा चाळीशीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलाय.. मंगळवारी अमरावतीत राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली असून पारा 39.6 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलाय... त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलंय..
--सांगलीत आईनेच केली लेकीची हत्या
--सांगलीच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यातील घटना
--कात्रीने सव्वा वर्षाच्या चिमुकलीवर हल्ला
--कवठेमहांकाळ पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या देश सेवेला 25 वर्ष होत असून 25 वर्षाच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी देशात भाजपकडून सेवा ज्योती संकल्प अभियान राबवण्यात येत आहे. नाशिकच्या भाजप कार्यालयात विविध भागातून भाजप पदाधिकारी सेवा ज्योती यात्रा घेऊन एकत्रित भाजप कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मार्गदर्शन ऐकणार आहे. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सेवा ज्योती कलश यात्रा नाशिकच्या शालिमार, त्रंबक रोड , एन डी पटेल रोड मार्गे भाजप कार्यालय वसंत स्मृतीपर्यंत निघणार आहे.
जीएसटी परिषदेकडून आगामी बैठकीत, वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांमध्ये यापुढे वर्षातून एकदाच बदल करण्याच्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार आहे. तसेच, मंजूर झालेले जीएसटी दरबदल आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जीएसटी परिषदेने कर दरांमध्ये बदल आणि करांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पाच स्तरांची म्हणजेच शून्य, 5,12,18 आणि 28 टक्के अशी कररचना बदलून शून्य, 5 टक्के, 18 टक्के आणि 40 टक्के अशा प्रमुख कर टप्प्यांची रचना करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या 8 ऑक्टोबर रोजीच्या ५७व्या बैठकीत मात्र जीएसटी दरांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी नाही. आगामी बैठकीत मर्यादित विषयांवर चर्चा करून कररचनेतील काही बाबी सुलभकरण्यासह संदिग्धता दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि खून प्रकरणातील दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सोमवारी अंतिम सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर हा निर्णय सुरक्षित ठेवला. या सुनावणीपूर्वी खंडपीठाने प्रत्यक्ष कोपर्डी गावाला भेट देऊन घटनास्थळाची रचना, दृश्यमानता आणि साक्षीदारांच्या स्थितीची पाहणी केली होती. 13 जुलै 2016 रोजी 15 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2017 मध्ये अहमदनगर सत्र न्यायालयाने जितेंद्र शिंदे, संतोष भावल आणि नितीन भैलुमे या तिघांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी जितेंद्र शिंदे याने 2023 मध्ये येरवडा कारागृहात आत्महत्या केल्याने कायदेशीर त्याच्याविरोधातील कारवाई संपुष्टात आली आहे. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने उर्वरित दोन दोषीच्या फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याची मागणी केली.
राज्याच्या पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी 'मुख्यमंत्री शौर्य पदक' देण्यात येणार आहे, कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या धाडसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक विजेत्यांना 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक, पदक तसेच प्रशस्तिपत्र देण्याच्या सन्मान योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात गडचिरोली व गोंदिया हे माओवादप्रभावित जिल्हे आहेत. माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी यांसह अंतर्गत सुरक्षा तसेच बाह्य हल्ल्यांपासून संरक्षणाची जबाबदारी महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी धाडसाने आणि शौयनि पार पाडत असतात. पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदारांच्या धाडसाचा सन्मान करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून दरवर्षी शौर्य, राष्ट्रपती शौर्य तसेच अशोकचक्र, कीर्तिचक्र अशी विविध पदके 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट रोजी जाहीर केली जातात. राज्यस्तरावरही पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, मेघालय, मणिपूर, केरळ आदी राज्यांत पोलीस दलातील उत्कृष्ट कामगिरी आणि कर्तव्याप्रती समर्पणाची दखल घेऊन पुरस्कार दिले जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री शौर्य पदक दिले जाणार आहे.
प्रलंबित खटला मागे घेण्यासाठी तडजोडीच्या चर्चेत मोठी किंवा अवाजवी रक्कम मागितली म्हणून तो प्रकार थेट खंडणी ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. एखाद्याला जाणीवपूर्वक इजा होण्याची भीती दाखवून त्याच्या मालमत्तेवर किंवा मौल्यवान हक्कावर परिणाम घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट झाल्याशिवाय खंडणीचा गुन्हा ठरत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने फ्लॅटधारकांविरोधातील एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द केले. न्या. रणजीतसिंह राजा भोसले यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बांधकाम व्यावसायिक आणि फ्लॅटधारकांमध्ये सदनिकांमधील त्रुटी व सुविधांवरून वाद सुरू होता. यासंदर्भात ग्राहक मंचातही कार्यवाही सुरू होती. वादावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या बैठकीत फ्लॅटधारकांनी प्रत्येकी 25 लाख रुपये देण्याची मागणी केली. रक्कम दिल्यास वाद मिटेल, अन्यथा शेवटच्या विंगचे बांधकाम पूर्ण करताना अडचणी येतील, असे बैठकीत सांगण्यात आल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकाने गुन्हा नोंदवला.
परवानगीशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे मोबाइलवर चित्रीकरण केल्याप्रकरणी न्यायालयाने एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली. दिलीप वाघ यांचा मोबाइल जप्त करून त्यातील वैयक्तिक माहिती काढून घेण्याचे आणि मोबाइलची कायदेशीर पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच वाघ यांना दोन आठवड्यांत 10 हजार रुपये उच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचेही निर्देश दिले. 5 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयीन कामकाज सुरू असताना शेवटच्या रांगेत बसलेल्या वाघ यांनी चित्रीकरण केले होते.
आगारात तपासणीसाठी उभ्या करण्यात आलेल्या बेस्टच्या गाड्यांना आग कशी लागली याचे कोडे मुंबई अग्निशमन दलालाही उलगडता आले नाही. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा तपास पोलिस तपास करण्याची शक्यता आहे.
गाड्यांना शॉर्टसर्किटेमुळे आग लागली की अन्य कारणांमुळे यापैकी कोणत्याही निष्कर्षाप्रत अजून अग्निशमन दल आले नाही. त्याचबरोबर बेस्टच्या कोणत्याही आगारात सक्षम अशी अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणा नसल्याची बाबही आणिक आगारातील घटनेच्या निमित्त समोर आली आहे. 'अशी यंत्रणा उभारण्याबाबत बेस्टकडून कोणताही प्रस्ताव किंवा मागणी आमच्याकडे आलेली नाही', असे दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पूर्णेकर हत्या प्रकरणात वापरण्यात आलेले हत्यारं जप्त
रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळ्याच्या जंगलातून एक देशी पिस्तूल, मोबाईल जप्त,
ठाणे क्राईम ब्रांचच्या खंडणी विरोधी पथकाची कारवाई.
एसआटी प्रमुख अमरसिंह जाधव यांच्या पथकाकडून तपास सुरु
आमदार विक्रम काकडेंनी उमेश पाटलांवर टीका केली आहे. पार्थ पवारांचे कान भरणं बंद करा, असं विक्रम काकडेंनी उमेश पाटलांवर टीका करताना म्हटलंय. सोलापूरचं पार्सल असा उल्लेख करत खिल्ली उडवली आहे. मावळचे आमदार सुनील शेळकेंनी ठेवलेल्या पार्टी सत्काराला उत्तर देताना काकडेंनी पक्षांतर्गत टीका केली आहे.
पुण्यात मागील जवळपास आठवड्याभरपासून सुरु असलेल्या एपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. अर्णव उरणकर याच्याकडून ही रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आंदोलनामुळे पुण्यातील नागरिकांना त्रास होत असल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलनस्थळी दररोज हजारो लोक विनापरवानगी जमा होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रस्ते अडवल्यामुळे रुग्णवाहिकांना मार्ग मिळत नसल्याचा आरोप केला गेला आहे. शाळकरी मुलांनाही या मार्गांवरून प्रवास करताना अडचणी होत असल्याचा दावा करण्यात आला असून या याचिकेवर आज सकाळी 11 वाजल्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
पुण्यात गेल्या सात दिवसांपासून एमपीएससी विद्यार्थ्यांचंआमदार रोहित पवारांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु आहे. आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवाराच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या तीन गटांचं पुण्यात आंदोलन सुरु आहे. काल आंदोलनाला आदित्य ठाकरेंनी भेट दिलीय. मोठ्या प्रमाणात आंदोलनस्थळी आज पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात येणार आहे.
आजच्या सुनावणीत शिंदेंचे वकील बाजू मांडणार
दरम्यान काल झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते
विधानसभा अध्यक्षांनी 10 जानेवारी 2024 रोजी एकनाथ शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र करण्यास दिलेला नकार
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देत
धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करण्याचा घेतलेला निर्णय या मुद्द्यांवर कोर्टात युक्तिवाद करण्यात आला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत आंदोलन.
8 तासांच्या ठिय्या आंदोलनानंतर राहुल-प्रियंका गांधींना ताब्यात घेतले.
ज्ञानेश कुमारांविरोधात 5 दिवसांत सातवं आंदोलन करण्यात आलं.
आज पुन्हा राहुल गांधी ज्ञानेश कुमारांविरोधात आंदोलन करण्याची शक्यता.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 October 2026 : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी आज पुन्हा सुनावणी होणार असून आजच्या सुनावणीत शिंदेंचे वकील बाजू मांडणार आहेत. दरम्यान काल झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बागची यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. पुण्यात गेल्या ७ दिवसांपासून MPSC विद्यार्थ्यांचं आदोलन सुरु असून आमदार रोहित पवारांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु आहे. आयोगाचे अध्यक्ष भिमनवाराच्या राजीनाम्याची मागणी MPSC विद्यार्थ्यांची आहे. पूर्णेकर हत्या प्रकरणात वापरण्यात आलेले हत्यारं रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळ्याच्या जंगलातून जप्त करण्यात आले आहेत. इंडिया आघाडी विरोधात उद्या रिपब्लिकन पक्षाची चैत्यभूमी येथे निदर्शने आंदोलन होणार आहे. तेव्हा अशा महाराष्ट्राबरोबरच देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे वेगवान आणि ताजे अपडेट्स जाणून घ्या एका क्लिवर...