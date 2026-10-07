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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक घडामोडीचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 October 2026 : आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. पुण्यात गेल्या ७ दिवसांपासून MPSC विद्यार्थ्यांचं आदोलन सुरु असून आमदार रोहित पवारांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु आहे. तेव्हा अशा महाराष्ट्राबरोबरच देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे वेगवान आणि ताजे अपडेट्स जाणून घ्या एका क्लिवर...

Written ByPooja Pawar Edited ByPooja Pawar
Published: Oct 07, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 11:42 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील प्रत्येक घडामोडीचा वेगवान आढावा घ्या एका क्लिकवर
07 October 2026 11:41 AM (IST)

माणगावात मटका-जुगार अड्ड्यांवर धाड

 

रायगडच्या माणगावात पोलिसांनी अनधिकृत मटका आणि जुगार अड्ड्यांवर धडक कारवाई केली.. निजामपूर परिसरातील तीन ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकून १० जणांना ताब्यात घेण्यात आलं.. या कारवाईत सुमारे दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..

07 October 2026 11:37 AM (IST)

“पार्थ पवारांचे कान भरणं बंद करा”

 

राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा उफाळला आहे.. विक्रम काकडे यांनी उमेश पाटील यांच्यावर टीका करत “पार्थ पवारांचे कान भरणं बंद करा” असा इशारा दिला.. तसेच उमेश पाटील यांचा “सोलापूरचं पार्सल” असा उल्लेख केल्याने पक्षातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे..

07 October 2026 11:36 AM (IST)

शहरांमध्ये संसर्गजन्य रोगांचा प्रादूर्भाव

गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात अचानक बदल झाल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. तापमानातील चढ-उतार, वाढलेली आर्द्रता आणि वातावरणातील बदलामुळे सर्दी, खोकला, ताप, घसादुखी, अंगदुखी यांसारख्या लक्षणांची तक्रार करणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात येत आहे. शहरातील विविध भागांतील दवाखाने आणि रुग्णालयांमध्ये व्हायरल संसर्गाच्या लक्षणांसह येणाऱ्या रुग्णांची लक्षणीय संख्या दिसत आहे. शहरातील बदलत्या वातावरणाचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या व्यक्तींवर होण्याची शक्यता असते. 

07 October 2026 11:35 AM (IST)

विदर्भात ऑक्टोबर हीटचा तडाखा, ऑक्टोबरमध्येच पारा चाळीशीच्या उंबरठ्यावर

ऑक्टोबर महिना सुरू होताच विदर्भात ऑक्टोबर हीटचा तडाखा जाणवू लागलाय.. सकाळपासून जाणवणारी उष्णता, दुपारी तापणारे ऊन आणि वाढलेला उकाडा यामुळे नागरीक हैराण झालेत.. मान्सूनने माघार घेताच तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून विदर्भात पारा चाळीशीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलाय.. मंगळवारी अमरावतीत राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली असून पारा 39.6 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलाय... त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलंय.. 

07 October 2026 11:35 AM (IST)

सांगलीत आईनेच केली लेकीची हत्या

--सांगलीत आईनेच केली लेकीची हत्या

--सांगलीच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यातील घटना
--कात्रीने सव्वा वर्षाच्या चिमुकलीवर हल्ला
--कवठेमहांकाळ पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल

07 October 2026 11:04 AM (IST)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या देश सेवेला पंचवीस वर्षे पूर्ण, देशभर भाजपकडून सेवा ज्योती यात्रेचे आयोजन

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या देश सेवेला 25 वर्ष होत असून 25 वर्षाच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी देशात भाजपकडून सेवा ज्योती संकल्प अभियान राबवण्यात येत आहे. नाशिकच्या भाजप कार्यालयात विविध भागातून भाजप पदाधिकारी सेवा ज्योती यात्रा घेऊन एकत्रित भाजप कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मार्गदर्शन ऐकणार आहे. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सेवा ज्योती कलश यात्रा नाशिकच्या शालिमार, त्रंबक रोड , एन डी पटेल रोड मार्गे भाजप कार्यालय वसंत स्मृतीपर्यंत निघणार आहे.

07 October 2026 09:20 AM (IST)

जीएसटी दरबदल आता आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच

जीएसटी परिषदेकडून आगामी बैठकीत, वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांमध्ये यापुढे वर्षातून एकदाच बदल करण्याच्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार आहे. तसेच, मंजूर झालेले जीएसटी दरबदल आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जीएसटी परिषदेने कर दरांमध्ये बदल आणि करांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पाच स्तरांची म्हणजेच शून्य, 5,12,18 आणि 28 टक्के अशी कररचना बदलून शून्य, 5 टक्के, 18 टक्के आणि 40 टक्के अशा प्रमुख कर टप्प्यांची रचना करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या 8 ऑक्टोबर रोजीच्या ५७व्या बैठकीत मात्र जीएसटी दरांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी नाही. आगामी बैठकीत मर्यादित विषयांवर चर्चा करून कररचनेतील काही बाबी सुलभकरण्यासह संदिग्धता दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

07 October 2026 09:16 AM (IST)

कोपर्डी प्रकरणाचा निर्णय राखीव

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि खून प्रकरणातील दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सोमवारी अंतिम सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर हा निर्णय सुरक्षित ठेवला. या सुनावणीपूर्वी खंडपीठाने प्रत्यक्ष कोपर्डी गावाला भेट देऊन घटनास्थळाची रचना, दृश्यमानता आणि साक्षीदारांच्या स्थितीची पाहणी केली होती. 13 जुलै 2016 रोजी 15 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2017 मध्ये अहमदनगर सत्र न्यायालयाने जितेंद्र शिंदे, संतोष भावल आणि नितीन भैलुमे या तिघांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी जितेंद्र शिंदे याने 2023 मध्ये येरवडा कारागृहात आत्महत्या केल्याने कायदेशीर त्याच्याविरोधातील कारवाई संपुष्टात आली आहे. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने उर्वरित दोन दोषीच्या फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याची मागणी केली.

07 October 2026 09:16 AM (IST)

साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांना मुख्यमंत्री शौर्यपदक

राज्याच्या पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी 'मुख्यमंत्री शौर्य पदक' देण्यात येणार आहे, कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या धाडसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक विजेत्यांना 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक, पदक तसेच प्रशस्तिपत्र देण्याच्या सन्मान योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात गडचिरोली व गोंदिया हे माओवादप्रभावित जिल्हे आहेत. माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी यांसह अंतर्गत सुरक्षा तसेच बाह्य हल्ल्यांपासून संरक्षणाची जबाबदारी महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी धाडसाने आणि शौयनि पार पाडत असतात. पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदारांच्या धाडसाचा सन्मान करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून दरवर्षी शौर्य, राष्ट्रपती शौर्य तसेच अशोकचक्र, कीर्तिचक्र अशी विविध पदके 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट रोजी जाहीर केली जातात. राज्यस्तरावरही पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, मेघालय, मणिपूर, केरळ आदी राज्यांत पोलीस दलातील उत्कृष्ट कामगिरी आणि कर्तव्याप्रती समर्पणाची दखल घेऊन पुरस्कार दिले जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री शौर्य पदक दिले जाणार आहे.

07 October 2026 09:13 AM (IST)

तडजोडीसाठी मोठी रक्कम मागणे म्हणजे खंडणी नव्हे : हायकोर्ट

प्रलंबित खटला मागे घेण्यासाठी तडजोडीच्या चर्चेत मोठी किंवा अवाजवी रक्कम मागितली म्हणून तो प्रकार थेट खंडणी ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. एखाद्याला जाणीवपूर्वक इजा होण्याची भीती दाखवून त्याच्या मालमत्तेवर किंवा मौल्यवान हक्कावर परिणाम घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट झाल्याशिवाय खंडणीचा गुन्हा ठरत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने फ्लॅटधारकांविरोधातील एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द केले. न्या. रणजीतसिंह राजा भोसले यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बांधकाम व्यावसायिक आणि फ्लॅटधारकांमध्ये सदनिकांमधील त्रुटी व सुविधांवरून वाद सुरू होता. यासंदर्भात ग्राहक मंचातही कार्यवाही सुरू होती. वादावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या बैठकीत फ्लॅटधारकांनी प्रत्येकी 25 लाख रुपये देण्याची मागणी केली. रक्कम दिल्यास वाद मिटेल, अन्यथा शेवटच्या विंगचे बांधकाम पूर्ण करताना अडचणी येतील, असे बैठकीत सांगण्यात आल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकाने गुन्हा नोंदवला.

07 October 2026 09:13 AM (IST)

कोर्टाचे चित्रीकरण, 10 हजारांचा दंड

परवानगीशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे मोबाइलवर चित्रीकरण केल्याप्रकरणी न्यायालयाने एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली. दिलीप वाघ यांचा मोबाइल जप्त करून त्यातील वैयक्तिक माहिती काढून घेण्याचे आणि मोबाइलची कायदेशीर पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच वाघ यांना दोन आठवड्यांत 10 हजार रुपये उच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचेही निर्देश दिले. 5 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयीन कामकाज सुरू असताना शेवटच्या रांगेत बसलेल्या वाघ यांनी चित्रीकरण केले होते.

07 October 2026 09:11 AM (IST)

12 बस जळाल्या तरी अद्याप कारण कळेना! अग्निशमन दल कोड्यात, पोलिसांकडे तपासाची सूत्रे?

आगारात तपासणीसाठी उभ्या करण्यात आलेल्या बेस्टच्या गाड्यांना आग कशी लागली याचे कोडे मुंबई अग्निशमन दलालाही उलगडता आले नाही. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा तपास पोलिस तपास करण्याची शक्यता आहे.
गाड्यांना शॉर्टसर्किटेमुळे आग लागली की अन्य कारणांमुळे यापैकी कोणत्याही निष्कर्षाप्रत अजून अग्निशमन दल आले नाही. त्याचबरोबर बेस्टच्या कोणत्याही आगारात सक्षम अशी अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणा नसल्याची बाबही आणिक आगारातील घटनेच्या निमित्त समोर आली आहे. 'अशी यंत्रणा उभारण्याबाबत बेस्टकडून कोणताही प्रस्ताव किंवा मागणी आमच्याकडे आलेली नाही', असे दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

07 October 2026 09:09 AM (IST)

ठाण्यातील प्रदीप पूर्णकर हत्या प्रकरणात अपडेट

पूर्णेकर हत्या प्रकरणात वापरण्यात आलेले हत्यारं जप्त
रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळ्याच्या जंगलातून एक देशी पिस्तूल, मोबाईल जप्त,
ठाणे क्राईम ब्रांचच्या खंडणी विरोधी पथकाची कारवाई.
एसआटी प्रमुख अमरसिंह जाधव यांच्या पथकाकडून तपास सुरु

07 October 2026 09:09 AM (IST)

राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील अंतर्गत संघर्ष समोर!

आमदार विक्रम काकडेंनी उमेश पाटलांवर टीका केली आहे. पार्थ पवारांचे कान भरणं बंद करा, असं विक्रम काकडेंनी उमेश पाटलांवर टीका करताना म्हटलंय. सोलापूरचं पार्सल असा उल्लेख करत खिल्ली उडवली आहे. मावळचे आमदार सुनील शेळकेंनी ठेवलेल्या पार्टी सत्काराला उत्तर देताना काकडेंनी पक्षांतर्गत टीका केली आहे.

07 October 2026 09:05 AM (IST)

एपीएससी आंदोलनाविरुद्ध आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी

पुण्यात मागील जवळपास आठवड्याभरपासून सुरु असलेल्या एपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. अर्णव उरणकर याच्याकडून ही रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आंदोलनामुळे पुण्यातील नागरिकांना त्रास होत असल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलनस्थळी दररोज हजारो लोक विनापरवानगी जमा होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रस्ते अडवल्यामुळे रुग्णवाहिकांना मार्ग मिळत नसल्याचा आरोप केला गेला आहे. शाळकरी मुलांनाही या मार्गांवरून प्रवास करताना अडचणी होत असल्याचा दावा करण्यात आला असून या याचिकेवर आज सकाळी 11 वाजल्यानंतर सुनावणी होणार आहे. 

07 October 2026 09:04 AM (IST)

पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा सातवा दिवस

पुण्यात गेल्या सात दिवसांपासून एमपीएससी विद्यार्थ्यांचंआमदार रोहित पवारांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु आहे. आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवाराच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या तीन गटांचं पुण्यात आंदोलन सुरु आहे. काल आंदोलनाला आदित्य ठाकरेंनी भेट दिलीय. मोठ्या प्रमाणात आंदोलनस्थळी आज पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात येणार आहे.

07 October 2026 09:04 AM (IST)

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी आज पुन्हा सुनावणी

आजच्या सुनावणीत शिंदेंचे वकील बाजू मांडणार
दरम्यान काल झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते
विधानसभा अध्यक्षांनी 10 जानेवारी 2024 रोजी एकनाथ शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र करण्यास दिलेला नकार
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देत
धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करण्याचा घेतलेला निर्णय या मुद्द्यांवर कोर्टात युक्तिवाद करण्यात आला.

07 October 2026 09:03 AM (IST)

दिल्लीत 8 तास राहुल गांधींसह खासदारांचं आंदोलन

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत आंदोलन.
8 तासांच्या ठिय्या आंदोलनानंतर राहुल-प्रियंका गांधींना ताब्यात घेतले.
ज्ञानेश कुमारांविरोधात 5 दिवसांत सातवं आंदोलन करण्यात आलं.
आज पुन्हा राहुल गांधी ज्ञानेश कुमारांविरोधात आंदोलन करण्याची शक्यता.

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pune news

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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