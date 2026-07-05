Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुसळधार पावसामुळे ठाण्यातील शाळेची संरक्षण भिंत कोसळली

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 July 2026 : महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 05, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:33 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : मुसळधार पावसामुळे ठाण्यातील शाळेची संरक्षण भिंत कोसळली
05 July 2026 11:32 AM (IST)

मुसळधार पावसामुळे ठाण्यातील शाळेची संरक्षण भिंत कोसळली

ठाण्यातील मुंब्रा भागात शाळेची संरक्षण भिंत मध्यरात्री कोसळल्याची घटना घडली. मेरी स्कूल असं या शाळेचे नाव असून संरक्षण भिंत पडल्याने सोसायटीच्या आवारामधील वाहनांचे नुकसान झाले आहे.

05 July 2026 11:26 AM (IST)

माऊली पालखी प्रस्थान सोहळ्यासाठी प्रशासकीय तयारी पूर्ण...!

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीच आठ तारखेला प्रस्थान होणार आहे. त्यासाठी आळंदी नगरपरिषदेन प्रशासकीय तयारी पूर्ण केली आहे...! प्रस्थान सोहळ्याला लाखो वारकरी आळंदीत दाखल होणार असल्यान आळंदीत १८०० मोबाईल टॉयलेट ची व्यवस्था करण्यात आलीय. पावसाच्या दिवसांमुळे बंदिस्त दर्शनबारी करण्यात आली आहे. इतर ही प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली आहे.

05 July 2026 11:25 AM (IST)

कल्याण डोंबिवली परिसरात पावसाची विश्रांती

कल्याण डोंबिवलीत मध्यरात्री पासून पावसाच्या विश्राती नंतर पुन्हा पावसाला सुरवात तर अधून मधून जोरदार सरी बरसत असल्याने अर्धा तासाच्या पावसात कल्याण डोंबिवलीतील अत्रे नाट्यगृहाच्या रस्त्यावर पाणी साचायला सुरुवात पावसाचा जोर कमी होताच पाणीच्या निचरा देखील होत आहे.

05 July 2026 11:03 AM (IST)

शहापूर शेणवा गावातील नाग रेस्क्यू

शहापूर तालुक्यातील शेणवा गावात एका विहिरीत 3 दिवसांपासून अडकलेल्या भल्या मोठ्या नागाला स्थानिक सर्प मित्र रमेश डिगोरे यांनी जीवदान दिलं आहे. स्नेक हुकच्या मदतीने नागाला सुरक्षित बाहेर काढून रानात सोडण्यात आलं. 

05 July 2026 11:02 AM (IST)

कल्याण डोंबिवली परिसरात पावसाची विश्रांती

कल्याण डोंबिवलीत मध्यरात्री पासून पावसाच्या विश्राती नंतर पुन्हा पावसाला सुरवात तर अधून मधून जोरदार सरी बरसत असल्याने अर्धा तासाच्या पावसात कल्याण डोंबिवलीतील अत्रे नाट्यगृहाच्या रस्त्यावर पाणी साचायला सुरुवात पावसाचा जोर कमी होताच पाणीच्या निचरा देखील होत आहे.

05 July 2026 11:02 AM (IST)

शहापूर शेणवा गावातील नाग रेस्क्यू

शहापूर तालुक्यातील शेणवा गावात एका विहिरीत 3 दिवसांपासून अडकलेल्या भल्या मोठ्या नागाला स्थानिक सर्प मित्र रमेश डिगोरे यांनी जीवदान दिलं आहे. स्नेक हुकच्या मदतीने नागाला सुरक्षित बाहेर काढून रानात सोडण्यात आलं. 

05 July 2026 10:39 AM (IST)

भुसावळ येथे रेल्वे वॉटर फिल्टर हाऊस वर कर्तव्यावर असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांची करण्यात आली हत्या

जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे रेल्वेच्या वॉटर फिल्टर हाऊसमध्ये ड्युटीवर असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून प्रसाद यशवंत कुलकर्णी, वय 58, असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव आहे, हल्लेखोर आकाश भानुदास गोरखा याने लोखंडी पट्टीने त्यांच्या डोक्यावर वार करत ही हत्या केल्याची माहिती समोर आली असून घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे. दरम्यान, आरोपी हा मनोरुग्ण असल्याची प्राथमिक माहिती असून, या हत्येमागील नेमके कारण काय याचा तपास पोलीस करत आहेत.

05 July 2026 10:38 AM (IST)

लोणावळ्यात पावसाची तुफान बॅटिंग, 24 तासांत विक्रमी नोंद

पर्यटन नगरी लोणावळ्यात पावसाने तुफान बॅटिंग केलीये. गेल्या 24 तासांत तब्बल 267 मिलिमीटर पावसाची नोंद करत, यंदाच्या मोसमातील विक्रमी पावसाची नोंद केली. हवामान विभागाने दिलेला अंदाज अगदी तंतोतंत खरा ठरलाय. विक एंडला पावसाने कृपादृष्टी कायम ठेवल्यानं पर्यटकांच्या आनंदाला पारावर उरलेला नाही. यामुळं पर्यटनावर अवलंबून असलेला व्यापारी वर्ग सुखावलाय. लोणावळा आणि परिसरात आत्तापर्यंत 1090 मिलिमीटर पाऊस बरसलाय. या पावसाने शेतकरी वर्ग ही पेरणीच्या कामाला लागलाय. गेल्या वर्षी आजच्या तारखेपर्यंत 2392 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. ही तुलना करता पावसाने आणखी कृपादृष्टी दाखवावी अशी अपेक्षा लोणावळाकरांना आहे.

05 July 2026 10:36 AM (IST)

कसारा घाट धुक्यात हरवलं

संततधार पावसामुळे कसारा घाटात दोन-तीन दिवसापासून गडद धुक्याची चादर पसरली आहे. दृश्यमानता जवळपास शून्यावर आल्याने वाहनचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. मुंबई-नाशिक- महामार्गावरील कसारा घाट परिसर दोन-तीन दिवसापासून धुक्यात हरवला आहे. घाटातील वळणांवर 10 मीटरपेक्षा कमी दृश्यमानता असल्याने वाहनचालकांना वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. एसटी, ट्रक ते खाजगी वाहने - सर्वांचा वेग अत्यंत कमी झाला आहे. प्रशासनाने वाहनचालकांना फॉग लॅम्प आणि लो बीम वापरण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, या गडद धुक्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांनीही गर्दी केली आहे. घाटाच्या माथ्यावरून ढगांचा खेळ बघत निसर्गाचा अविस्मरणीय अनुभव पर्यटक घेताना दिसत आहेत.

05 July 2026 10:35 AM (IST)

मंत्री नितेश राणे यांना तोडफोडप्रकरणी कोर्टाकडून वॉरंट

गोव्यातील टोलनाक्यावर 2013 मध्ये केलेल्या तोडफोड आणि मारहाण प्रकरणात सातत्याने सुनावणीला गैरहजर राहिल्यामुळे गोव्याच्या म्हापसा प्रथम श्रेणी न्यायालयाने महाराष्ट्राचे बंदरे विकास आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नितेश राणे न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने कोर्टाने कडक भूमिका घेत हे वॉरंट जारी केले असून, त्यांना पुढील सुनावणीस म्हणजेच सोमवारी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

05 July 2026 10:26 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : देवकुंड धबधबा, सिक्रेट पॉईंट आणि ताम्हाणी घाट परिसरात निर्बंध

रायगड जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आलेत. माणगाव तालुक्यातील देवकुंड धबधबा, सिक्रेट पॉईंट आणि ताम्हाणी घाट परिसरात निर्बंध लावण्यात आलेत. खोल, धोकादायक पाण्यात उतरणं, धोकादायक ठिकाणी सेल्फी काढण्यावर निर्बंध लावण्यात आलेत. 30 सप्टेंबर पर्यंत हे नियम लागू राहणार आहेत. 

05 July 2026 10:21 AM (IST)

पोलादपूर आणि महाबळेश्वरला जोडणारा आंबेनळी उद्यापर्यंत बंद
---
6 जुलैपर्यंत आंबनेळी घाटातून वाहतूक बंद
---
दरडी कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाचा निर्णय
---
रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांचे आदेश जारी

05 July 2026 10:21 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : साता-यात कारवर भलंमोठं झाड कोसळलं

या घटनेची माहिती मिळताच रांजणवाडी गावातील स्थानिक नागरिक आणि तरुण युवकांनी तातडीने दुर्घटनास्थळी धाव घेत झाडाच्या फांद्या तोडून, मोठं झाडं रस्त्यावरून बाजूला केले. तसेच झाडाखाली अडकलेली कार बाहेर काढण्यास मदत केली. गावकऱ्यांच्या या सतर्कतेमुळे आणि तातडीच्या मदतीमुळे वाहतूक पूर्ववत होण्यास मदत झाली आहे.

05 July 2026 10:20 AM (IST)

-मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये झाड उन्मळून पडलं
-चार गाड्यांवर भलं मोठं झाड कोसळलं
-झाड कोसळल्यानं गाड्यांचं मोठं नुकसान
-विक्रांत सर्कलजवळ कारवर झाड कोसळलं

05 July 2026 10:18 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : राम मंदिर दानचोरीविरोधात ठाकरेंचा एल्गार 

अयोध्येतील राम मंदिर दानचोरीविरोधात ठाकरेंनी एल्गार पुकारलाय...शिवसेना UBT आज राज्यभर रामरक्षा आंदोलन करणार आहे...आक्रमक झालीय...दादरच्या हनुमान मंदिरात उद्धव ठाकरे महाआरती करणार आहेत...दरम्यान सर्व राजकीय पक्षांनी आंदोलनात सहभागी व्हावं असं आवाहनही ठाकरेंनी केलंय...राम मंदिर ट्रस्ट भाजपचं ट्रस्ट झाल्याचा आरोप करत ठाकरेंनी आंदोलन सुरु केलंय...तर उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळणार नाही. दानचोरीचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा टोला संजय शिरसाटांनी लगावलाय..

05 July 2026 10:18 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates :  आठ दिवसात मागण्या मान्य न झाल्यास...

शिक्षणमंत्री दादा भुसेंसोबत सम्यक संघटनेच्या विद्यार्थ्यांची काल बैठक झाली... या बैठकीत टीईटी पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली गेली... यासह 12 मागण्यांचं निवेदन सादर केलं.. 

05 July 2026 10:17 AM (IST)

सिंधुदुर्गात भुईबावडा घाटात दरड कोसळली
-दरड कोसळल्यानं मातीचा ढिगारा रस्त्यावर आला
-दरड कोसळल्यानं वाहतूक विस्कळीत
-काही भागातील माती काढून एकेरी वाहतूक सुरू

05 July 2026 10:12 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates :  रायगड जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला

रायगड जिल्ह्यातील पेण शहरात मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा कहर केला असून शहराच्या प्रवेशद्वारासह अनेक भाग जलमय झालेत..रामवाडी एसटी वर्कशॉप, विक्रम स्टेडियम, उर्दू शाळा, म्हाडा कॉलनी, गोविंदबाग आणि महावीर मार्ग परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय.. गटार व्यवस्थेच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे रस्ते आणि दुकाने पाण्याखाली गेलेत.. नागरिकांना पाण्यातून वाट काढावी लागत असून दुचाकी आणि रिक्षा बंद पडल्या आहेत. व्यापाऱ्यांचे नुकसान झालंय.. दरवर्षी हीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याने स्थानिकांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून कायमस्वरूपी उपाययोजनेची मागणी जोर धरत आहे. तर संध्याकाळच्या सुमारास पावसाचा जोर वाढला असून रायगडच्या अंबा, कुंडलिका आणि पाताळगंगा नदीने धोका पातळी ओलांडलीय..  

05 July 2026 10:12 AM (IST)

-भंडा-यात तुफान पाऊस
-वैनगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ
-गोसीखुर्द धरणाचे सर्व दरवाजे उघडले
-गोसीखुर्द धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू
-नदीकाठावरील गावात सतर्कतेचा इशारा

भंडारा जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे वैनगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे..गोसीखुर्द धरणाचे सर्व दरवाजे उघडण्यात आलेत..धरणामधुन वैनगंगेत पाणी सोडण्यात आले आहे..त्यामुळे नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय....  

05 July 2026 10:11 AM (IST)

---जळगावच्या हतनूर धरण परिसरात जोरदार पाऊस
--धरणाच्या पाणी पातळील मोठी वाढ
--हतनूर धरणाचे 32 दरवाजे एक मीटरने उघडले
--तापी नदीत 71 हजार क्सूसेकने पाण्याचा विसर्ग 

05 July 2026 10:11 AM (IST)

--पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस
--पालघर शहरात 305 मिलीमीटर पावसाची नोंद
--अनेक ठिकाणी पाणी साचलं
--पावसामुळे पालघर तालुका जलमय
--नागरिकांना खबरदारीचं आवाहन  

05 July 2026 10:10 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates :  राज्यात पुढील 4 दिवस पावसाचा इशारा

महाराष्ट्रात पावसाने दमदार हजेरी लावली असून पुढील काही तास राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत.. भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार.. पुढील 4 दिवस राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.. या पार्श्वभूमीवर काही जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून प्रशासनाने नागरिकांना विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचं आणि सतर्क राहण्याचं आवाहन केलंय.. वाढत्या पावसाचा जोर पाहता खबरदारीचा उपाय म्हणून काही भागांतील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय..  प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्राचा घाटमाथा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर राहू शकतो..

05 July 2026 10:09 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : अंधेरी सबवेखाली साचलं पाणी

मुंबईमध्ये पावसाचा जोर कायम आहे. सततच्या पावसामुळे अंधेरी सबवेमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली असून प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव अंधेरी सबवे वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. दरम्यान, पाणी साचलेल्या ठिकाणी एक टेम्पो बंद पडल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. घटनास्थळी वाहतूक पोलीस आणि टेम्पो चालक यांच्या मदतीने बंद पडलेला टेम्पो बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांनी अंधेरी सबवेचा वापर टाळून पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. 

05 July 2026 10:09 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईसह परिसराला पावसाने झोडपलं

काल दिवसभर तसंच रात्री मुंबईसह परिसराला मुसळधार पावसाने झोडपून काढलंय..पावसामुळे मुंबईत अनेक सखल भागात पाणी साचल्याचं पाहायला मिळालं..पाणी तुंबल्याने मुंबईकरांना मोठी तारांबळ उडाली..तर राज्यातील हवामान विभागाने आजही मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.. या भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.. दुसरीकडे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट देण्यात आलाय.. कोकण किनारपट्टीवरही पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे....  

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
maharashtra
Mumbai
monsoon
eknath shinde
shiv sena

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तब्बल 8 यलो कार्ड... मोरक्को विरुद्ध कॅनडा सामन्यात राडा! भर मैदानात खेळाडू भिडले Video
fifa22 min ago
2
uddhav thackeray23 min ago
3
Petrol Diesel Price Today25 min ago
4
Mumbai45 min ago
5
team india1 hr ago