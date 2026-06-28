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Maharashtra Breaking News Today LIVE: भिवंडीतील निंबवली गावात भीषण आग, 7-8 गोदामं जळून खाक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 28 June 2025: राज्यासह, देश, शहर आणि जगभरातील बातम्यांचा धावता आढावा घ्या या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर 

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 28, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:22 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: भिवंडीतील निंबवली गावात भीषण आग, 7-8 गोदामं जळून खाक
28 June 2026 10:20 AM (IST)

चंद्रपूर जिल्ह्यात संपत्तीच्या वादातून मुलगा आणि सुनेने केलेल्या मारहाणीत वृद्धाचा मृत्यू 

चंद्रपूर जिल्ह्यात संपत्तीच्या वादातून मुलगा आणि सुनेने केलेल्या मारहाणीत एका वृद्धाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. बल्लारपूर शहरातील फुलसिंग नाईक वॉर्ड परिसरात राहणारे उपेंद्र काटीक या ६५ वर्षीय वृद्धाला संपत्तीच्या वादातून मुलगा आणि सुनेने १० जून रोजी मारहाण केली होती. मात्र बाथरूम मध्ये पाय घसरून पडल्याचा बहाणा करत त्यांना नागपूर मध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. दरम्यान २४ जून ला उपेंद्र काटीक यांचा मृत्यू झाला. उपेंद्र काटीक यांच्या मृत्यू नंतर मृतकाच्या मोठ्या मुलाने दिलेल्या फिर्यादी वरून मुलगा राजू काटीक आणि सून, रवलिका काटीक यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या दोन्ही आरोपी फरार आहेत. 

28 June 2026 09:32 AM (IST)

भिवंडीतील निंबवली गावात भीषण आग, 7-8 गोदामे खाक, गॅस एजन्सीमुळे खळबळ

भिवंडी तालुक्यातील निंबवली गावच्या हद्दीत पहाटे भीषण आग लागली. टायर, लाकूड आणि प्लास्टिक गोदाम आगीच्या भक्षस्थानी. बाजूला गॅस एजन्सी असल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. आज पहाटे 3 च्या सुमारास निंबवली गावाजवळील टायर गोदाम आणि लाकडाच्या वखारीला आग लागली. आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने 7 ते 8 गोदामे जळून खाक झाली. यामध्ये टायर गोदाम, लाकडाचे गोदाम आणि प्लास्टिक गोदाम पूर्णपणे भस्मसात झाले आहेत. बाजूलाच गॅस एजन्सी असल्याने स्फोटाची भीतीने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. 

28 June 2026 09:18 AM (IST)

 शिक्षक द्या, नाहीतर शाळा बंद!... शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गावकऱ्यांचा आंदोलनाला इशारा

भंडारा जिल्ह्यात अनेक जिल्हा परिषद शाळा शिक्षकांच्या कमतरतेने ग्रासल्या आहेत. जेवनाळा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत तब्बल २६० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नियमानुसार या शाळेत ९ शिक्षक असणे आवश्यक असताना सध्या केवळ ५ शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे सात वर्गांचे अध्यापन अवघ्या पाच शिक्षकांवर येत असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालक व ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी, लाखनी यांना निवेदन देत रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

28 June 2026 09:16 AM (IST)

येवई गावात लाकडाच्या वखारीला भीषण आग, संपूर्ण गोदाम खाक

भिवंडी तालुक्यातील येवई गावच्या हद्दीत लाकडाच्या वखारीला भीषण आग लागली. आगीत संपूर्ण गोदाम जळून खाक झाले आहे. मात्र सुदैवाने जीवितहानी टळली आहे. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र गोदामातील लाखो रुपयांच्या लाकडाचे नुकसान झाले आहे. आग आटोक्यात आणण आणि त्यामागील कारणाचा तपास सुरू आहे. 

 

28 June 2026 09:12 AM (IST)

 सोलापुरात 511 किलो निकृष्ट दर्जाची मिठाई नष्ट, अन्न औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्न पदार्थांविरोधातील कारवाईला वेग आला आहे.याच पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातही अन्न व औषध प्रशासन सतर्क झाले असून गेल्या आठवडाभरात संशयित आणि अस्वच्छ परिस्थितीत साठवून ठेवलेल्या अन्न पदार्थावर धडक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ३४८ किलो स्वीट बर्फी आणि १६३ किलो अजमेरी बर्फी असा एकूण ५११ किलो साठा जागीच नष्ट करण्यात आला आहे

28 June 2026 09:04 AM (IST)

वखारीत साठवलेला शेकडो किलो कांदा सडून खराब

आधीच बाजारभाव कोसळल्याने अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संकटात आता आणखी भर पडली आहे. बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या मेहनतीने पिकवलेला कांदा वखारीत साठवून ठेवला होता. मात्र, आता हा साठवलेला कांदा सडून मोठ्या प्रमाणात खराब झाल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. यापूर्वी अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतातील कांद्याचे प्रचंड नुकसान झाले होते, आणि आता वखारीतील कांदाही सडल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी आर्थिक फटका बसल्याने शेतकय्रांचे लाखा रूपयांचे नुकसान झालंय. 

28 June 2026 09:03 AM (IST)

गण गण गणात बोथेच्या गजरात श्री संत गजानन महाराजांची पालखी वाशिमच्या मालेगावात दाखल

आषाढी एकादशीनिमित्त शेगाव येथून निघालेली श्री संत गजानन महाराजांची पालखी वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव येथे भक्तिमय वातावरणात दाखल झाली. यापूर्वी पालखीचा पहिला मुक्काम डव्हा येथील नाथ नंगे महाराज संस्थानात झाला होता.यंदा पालखी सोहळ्याचे ५७ वे वर्ष असून, सुमारे ७०० वारकरी सहभागी झाले आहेत.त्यामध्ये २५० पताकाधारी, २५० टाळकरी आणि २०० सेवाधाऱ्यांचा समावेश आहे. "गण गण गणात बोथे आणि विठोबा रखुमाईच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला आहे.७५० किलोमीटरचा पायी प्रवास ३३ दिवसांत पूर्ण करून ही पालखी आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला पोहोचणार आहे.वाशिम जिल्ह्यात पालखीचा पुढील तीन दिवस मुक्काम राहणार असून,विविध गावांतून पुढील प्रवास सुरू राहणार आहे.या पालखी सोहळ्याचा आढावा घेतला आमचे वाशिमचे प्रतिनिधी गणेश मोहळे यांनी.

28 June 2026 09:00 AM (IST)

 नाशिकच्या सिडकोतील इंदिरा गांधी वसाहतीत तरुण-तरुणींच्या टोळक्याचा राडा 

 नाशिकच्या सिडकोतील इंदिरा गांधी वसाहतीत तरुण-तरुणींच्या टोळक्याचा राडा झाला आहे. दुचाकी वर आलेल्या तरुण आणि तरुणींच्या टोळक्याकडून नागरिकांच्या घरांवर दगडफेक झाली. दगडफेक आणि शिवीगाळ करत असल्याचा सीसीटीव्ही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. 

28 June 2026 08:59 AM (IST)

 पीएमआरडीएची ७० अनधिकृत होर्डिंग्जवर धडक कारवाई

आषाढी पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने पालखी मार्गावरील अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे हवेली, दौंड, पुरंदर आणि वडकी परिसरातील एकूण ७० बेकायदेशीर होर्डिंग्ज हटविण्यात आली आहेत. वारकऱ्यांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, या उद्देशाने ही मोहीम राबविण्यात आली आहे तर विनापरवाना होर्डिंग्ज उभारणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा पीएमआरडीएने दिला आहे.

28 June 2026 08:57 AM (IST)

निवडणुकीतील पैशाच्या वाटपावरून माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच मोठ विधान

निवडणुकीचं गणित जेव्हा पैशांच्या गणितावर मांडलं जातं, तेव्हा ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते, असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी कॉग्रेस चे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केलंय शिरूर बाजार समिती निवडणुक प्राचार नारळ शुभारंभावेळी वळसे पाटील यांनी उमेदवारी वाटप, मतदारांच्या सवयी आणि शेतकऱ्यांचे हित यावर परखड भाष्य केलंय. शिरूर बाजार समितीच्या निवडणूक प्रचार शुभारंभ वेळी ते बोलतात यावेळी शिरूर हवेलीचे आमदार माऊली कटकें सह अनेक जिल्हा परिषद सदस्य आणि उमेदवार कार्यकर्ते उपस्थित होते

28 June 2026 08:57 AM (IST)

हिंगोली जिल्ह्यात आज सलग दुसऱ्या दिवशी दमदार पावसाची हजेरी

हिंगोली जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे हिंगोली शहरासह सेनगाव परिसरातील अनेक भागांमध्ये सकाळपासून दमदार पाऊस पडतोय पडत असल्या या पावसामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे हिंगोली जिल्ह्यात पाऊस पडत नसल्याने खरिपाच्या पेरण्या रखडल्या होत्या मात्र हिंगोली जिल्ह्यात काल पासून पडत असलेल्या पावसामुळे शेतकरी समाधानी झाला आहे पडत असलेल्या पावसामुळे कोळंबलेल्या पेरण्यांना आता वेग येण्याची शक्यता आहे..

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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