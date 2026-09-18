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Maharashtra Breaking News Today LIVE : 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करणं गरजेचं, कृषीमंत्र्यांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 September 2026 : राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 18, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:00 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करणं गरजेचं, कृषीमंत्र्यांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत
18 September 2026 10:00 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : चारा, पाणी नाही 50 गायी कशा जगवायच्या?

 

बीडमध्ये दुष्काळाची भीषण स्थिती आहे... पावसाअभावी पिकांनी माना टाकल्या असून जमीन भेगाळलीये..त्यामुळे बळीराजावर मोठं संकट कोसळलंय...त्याच्यासमोर आता आपल्याकडचे पशूधन कसं वाचावयचं हा प्रश्न उभा आहे....अशातच टाकळसिंग येथील युवक शेतकरी कुंडलिक जगताप यांनी शेतातूनच कृषिमंत्री दत्ता मामा भरणे यांना फोन करत आपली व्यथा मांडलीये...  

18 September 2026 09:58 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : कृषिमंत्र्यांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत

विरोधकांकडून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असतानाच कृषिमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत... राज्यात 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करणं गरजेचं असल्याचं भरणे म्हणालेत.

बातमी सविस्तर वाचा - Explained: शरद पवारांना फडणवीसांकडून हव्यात 'या' 9 गोष्टी! मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रात पवारांनी नक्की म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण पत्र जसच्या-तसं

18 September 2026 09:58 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : कृषिमंत्र्यांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत

विरोधकांकडून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असतानाच कृषिमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत... राज्यात 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करणं गरजेचं असल्याचं भरणे म्हणालेत.

बातमी सविस्तर वाचा - Explained: शरद पवारांना फडणवीसांकडून हव्यात 'या' 9 गोष्टी! मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रात पवारांनी नक्की म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण पत्र जसच्या-तसं

18 September 2026 09:58 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : कृषिमंत्र्यांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत

विरोधकांकडून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असतानाच कृषिमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत... राज्यात 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करणं गरजेचं असल्याचं भरणे म्हणालेत.

बातमी सविस्तर वाचा - Explained: शरद पवारांना फडणवीसांकडून हव्यात 'या' 9 गोष्टी! मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रात पवारांनी नक्की म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण पत्र जसच्या-तसं

18 September 2026 09:22 AM (IST)

दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन मातोश्रीवर जाणार

---दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन मातोश्रीवर जाणार
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---19 सप्टेंबरला दुपारी मातोश्रीवर जाऊन नोटीस देणार
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--आदित्य ठाकरेंना मानहानीची नोटीस बजावणार
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--वकील निलेश ओझा यांची माहिती  

18 September 2026 09:21 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : दिशा सालियन प्रकरणी आरोप राजकीय हेतूनं प्रेरित

 

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणावरून सध्या आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले जात आहेत. या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी मौन सोडल्यानंतर, उद्धव ठाकरेंनीही प्रतिक्रिया दिलीय. दिशा सालियन प्रकरणातले आरोप राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं ठाकरेंनी म्हटलंय.. चारित्र्यहनन बंद करा, अन्यथा कायदेशीर मार्गानं जाऊ, असा इशाराही ठाकरेंनी दिलाय. दिशा सालियनशी कुठलाही संबंध नसल्याचंही ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय. 

18 September 2026 09:05 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईत विविध आजारांच्या प्रादुर्भावात वाढ

 

पावसाचा जोर कमी झाला असला तरीही विविध आजारांचा प्रादुर्भाव मात्र वाढता आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना त्वरित वैद्यकीय उपचार आणि मदत मिळायला हवी, खाटा नाहीत म्हणून रुग्णांना ताटकळत ठेवू नका, असे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महापालिका रुग्णालयांना दिले आहेत...

18 September 2026 09:04 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२६-२७या शैक्षणिक वर्षातील दहावी आणि बारावीच्या लेखी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे... बारावीची परीक्षा ८ फेब्रुवारी ते १६ मार्चदरम्यान तर दहावीची परीक्षा १५ फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२७ या कालावधीत होणार आहे...

बातमी सविस्तर वाचा - दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! परीक्षांच्या तारखा जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्र

18 September 2026 09:03 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : बाप्पाच्या आगमनाने देशाच्या अर्थचक्राला बूस्टर

 

यंदाच्या गणेशोत्सवादरम्यान महाराष्ट्रासह देशाच्या अर्थचक्रावर गणपती बाप्पाने कृपादृष्टी केलीये...गणेशोत्सवादरम्यान एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल होण्याचा अंदाज उद्योग वर्तुळातून वर्तवला जात आहे... मूर्ती, मंडप, सजावट, फुले, मिठाई, कपडे, दागिने, खाद्यपदार्थ, वाहतूक, पर्यटन, जाहिरात आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट अशा विविध क्षेत्रांना गणेशोत्सवामुळे मोठा बूस्टर मिळालाय... 

18 September 2026 09:03 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : बाप्पाच्या आगमनाने देशाच्या अर्थचक्राला बूस्टर

 

यंदाच्या गणेशोत्सवादरम्यान महाराष्ट्रासह देशाच्या अर्थचक्रावर गणपती बाप्पाने कृपादृष्टी केलीये...गणेशोत्सवादरम्यान एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल होण्याचा अंदाज उद्योग वर्तुळातून वर्तवला जात आहे... मूर्ती, मंडप, सजावट, फुले, मिठाई, कपडे, दागिने, खाद्यपदार्थ, वाहतूक, पर्यटन, जाहिरात आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट अशा विविध क्षेत्रांना गणेशोत्सवामुळे मोठा बूस्टर मिळालाय... 

18 September 2026 09:02 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : भाजीपाला महागला, कांदाही रडवणार

 

गणरायाच्या आगमनाने घराघरांत आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाच भाजीपाला आणि फळांच्या वाढलेल्या दरांनी मात्र ग्राहकांच्या खिशाला चांगलीच झळ बसू लागली आहे. गणेशोत्सवासाठी पाहुण्यांची वाढलेली वर्दळ, विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि गौरीपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील भाजीपाल्याची मागणी आवक समाधानकारक असतानाही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मागणीच्या तुलनेत दर चढल्याने सणासुदीच्या काळात गृहिणींचे स्वयंपाकघरातील अक्षरशः बिघडले आहे.

18 September 2026 09:01 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : आयफोन 18 प्रो खरेदीसाठी मुंबईत गर्दी

 

अ‍ॅपलनं नुकतीच आपली बहुप्रतिक्षित आयफोन सिरीज लॉन्च केलीये. यामध्ये आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्स आणि आयफोन डुओ मॉडेल्सचा समावेशये. या दोन्ही नवीन डिव्हाइसेसची प्रत्यक्ष विक्री आजपासून सुरू झाली असून, आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन मॅक्सच्या खरेदीसाठी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केलीये. मुंबईत अ‍ॅपलच्या स्टोअरबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या असून, नवीन आय़फोन सिरीजची नागरिकांमध्ये मोठी क्रेझ बघायला मिळतेय.. 

18 September 2026 09:01 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : आयफोन 18 प्रो खरेदीसाठी मुंबईत गर्दी

 

अ‍ॅपलनं नुकतीच आपली बहुप्रतिक्षित आयफोन सिरीज लॉन्च केलीये. यामध्ये आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्स आणि आयफोन डुओ मॉडेल्सचा समावेशये. या दोन्ही नवीन डिव्हाइसेसची प्रत्यक्ष विक्री आजपासून सुरू झाली असून, आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन मॅक्सच्या खरेदीसाठी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केलीये. मुंबईत अ‍ॅपलच्या स्टोअरबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या असून, नवीन आय़फोन सिरीजची नागरिकांमध्ये मोठी क्रेझ बघायला मिळतेय.. 

18 September 2026 08:59 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पेट्रोल पंपावर यूपीआय पेमेंट थांबवणार

15 ऑक्टोबरपासून यूपीआय पेमेंट स्वीकारणे थांबवण्याचा इशारा मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांनी दिला आहे....केंद्र सरकारने 2 हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर सुधारित मर्चट डिस्काउंट रेटमधून इंधन विक्रेत्यांना सूट न दिल्यास, पेट्रोल पंपावर यूपीआय पेमेंट थांबवण्याचा इशारा देण्यात आला.... मुंबई पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने भारतीय रिझर्व्ह बँक   आणि अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून पेट्रोल पंपांसाठी संपूर्ण सूट देण्याची मागणी केली आहे....  

 

 

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TAGS:
maharashtra
Mumbai
pune
political news

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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