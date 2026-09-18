बीडमध्ये दुष्काळाची भीषण स्थिती आहे... पावसाअभावी पिकांनी माना टाकल्या असून जमीन भेगाळलीये..त्यामुळे बळीराजावर मोठं संकट कोसळलंय...त्याच्यासमोर आता आपल्याकडचे पशूधन कसं वाचावयचं हा प्रश्न उभा आहे....अशातच टाकळसिंग येथील युवक शेतकरी कुंडलिक जगताप यांनी शेतातूनच कृषिमंत्री दत्ता मामा भरणे यांना फोन करत आपली व्यथा मांडलीये...
विरोधकांकडून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असतानाच कृषिमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत... राज्यात 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करणं गरजेचं असल्याचं भरणे म्हणालेत.
बातमी सविस्तर वाचा - Explained: शरद पवारांना फडणवीसांकडून हव्यात 'या' 9 गोष्टी! मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रात पवारांनी नक्की म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण पत्र जसच्या-तसं
विरोधकांकडून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असतानाच कृषिमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत... राज्यात 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करणं गरजेचं असल्याचं भरणे म्हणालेत.
बातमी सविस्तर वाचा - Explained: शरद पवारांना फडणवीसांकडून हव्यात 'या' 9 गोष्टी! मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रात पवारांनी नक्की म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण पत्र जसच्या-तसं
विरोधकांकडून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असतानाच कृषिमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत... राज्यात 100 टक्के दुष्काळ जाहीर करणं गरजेचं असल्याचं भरणे म्हणालेत.
बातमी सविस्तर वाचा - Explained: शरद पवारांना फडणवीसांकडून हव्यात 'या' 9 गोष्टी! मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रात पवारांनी नक्की म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण पत्र जसच्या-तसं
---दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन मातोश्रीवर जाणार
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---19 सप्टेंबरला दुपारी मातोश्रीवर जाऊन नोटीस देणार
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--आदित्य ठाकरेंना मानहानीची नोटीस बजावणार
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--वकील निलेश ओझा यांची माहिती
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणावरून सध्या आदित्य ठाकरेंवर आरोप केले जात आहेत. या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी मौन सोडल्यानंतर, उद्धव ठाकरेंनीही प्रतिक्रिया दिलीय. दिशा सालियन प्रकरणातले आरोप राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं ठाकरेंनी म्हटलंय.. चारित्र्यहनन बंद करा, अन्यथा कायदेशीर मार्गानं जाऊ, असा इशाराही ठाकरेंनी दिलाय. दिशा सालियनशी कुठलाही संबंध नसल्याचंही ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय.
पावसाचा जोर कमी झाला असला तरीही विविध आजारांचा प्रादुर्भाव मात्र वाढता आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना त्वरित वैद्यकीय उपचार आणि मदत मिळायला हवी, खाटा नाहीत म्हणून रुग्णांना ताटकळत ठेवू नका, असे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महापालिका रुग्णालयांना दिले आहेत...
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२६-२७या शैक्षणिक वर्षातील दहावी आणि बारावीच्या लेखी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे... बारावीची परीक्षा ८ फेब्रुवारी ते १६ मार्चदरम्यान तर दहावीची परीक्षा १५ फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२७ या कालावधीत होणार आहे...
बातमी सविस्तर वाचा - दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! परीक्षांच्या तारखा जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक
यंदाच्या गणेशोत्सवादरम्यान महाराष्ट्रासह देशाच्या अर्थचक्रावर गणपती बाप्पाने कृपादृष्टी केलीये...गणेशोत्सवादरम्यान एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल होण्याचा अंदाज उद्योग वर्तुळातून वर्तवला जात आहे... मूर्ती, मंडप, सजावट, फुले, मिठाई, कपडे, दागिने, खाद्यपदार्थ, वाहतूक, पर्यटन, जाहिरात आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट अशा विविध क्षेत्रांना गणेशोत्सवामुळे मोठा बूस्टर मिळालाय...
यंदाच्या गणेशोत्सवादरम्यान महाराष्ट्रासह देशाच्या अर्थचक्रावर गणपती बाप्पाने कृपादृष्टी केलीये...गणेशोत्सवादरम्यान एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल होण्याचा अंदाज उद्योग वर्तुळातून वर्तवला जात आहे... मूर्ती, मंडप, सजावट, फुले, मिठाई, कपडे, दागिने, खाद्यपदार्थ, वाहतूक, पर्यटन, जाहिरात आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट अशा विविध क्षेत्रांना गणेशोत्सवामुळे मोठा बूस्टर मिळालाय...
गणरायाच्या आगमनाने घराघरांत आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाच भाजीपाला आणि फळांच्या वाढलेल्या दरांनी मात्र ग्राहकांच्या खिशाला चांगलीच झळ बसू लागली आहे. गणेशोत्सवासाठी पाहुण्यांची वाढलेली वर्दळ, विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि गौरीपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील भाजीपाल्याची मागणी आवक समाधानकारक असतानाही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मागणीच्या तुलनेत दर चढल्याने सणासुदीच्या काळात गृहिणींचे स्वयंपाकघरातील अक्षरशः बिघडले आहे.
अॅपलनं नुकतीच आपली बहुप्रतिक्षित आयफोन सिरीज लॉन्च केलीये. यामध्ये आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्स आणि आयफोन डुओ मॉडेल्सचा समावेशये. या दोन्ही नवीन डिव्हाइसेसची प्रत्यक्ष विक्री आजपासून सुरू झाली असून, आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन मॅक्सच्या खरेदीसाठी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केलीये. मुंबईत अॅपलच्या स्टोअरबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या असून, नवीन आय़फोन सिरीजची नागरिकांमध्ये मोठी क्रेझ बघायला मिळतेय..
अॅपलनं नुकतीच आपली बहुप्रतिक्षित आयफोन सिरीज लॉन्च केलीये. यामध्ये आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्स आणि आयफोन डुओ मॉडेल्सचा समावेशये. या दोन्ही नवीन डिव्हाइसेसची प्रत्यक्ष विक्री आजपासून सुरू झाली असून, आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन मॅक्सच्या खरेदीसाठी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केलीये. मुंबईत अॅपलच्या स्टोअरबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या असून, नवीन आय़फोन सिरीजची नागरिकांमध्ये मोठी क्रेझ बघायला मिळतेय..
15 ऑक्टोबरपासून यूपीआय पेमेंट स्वीकारणे थांबवण्याचा इशारा मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांनी दिला आहे....केंद्र सरकारने 2 हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर सुधारित मर्चट डिस्काउंट रेटमधून इंधन विक्रेत्यांना सूट न दिल्यास, पेट्रोल पंपावर यूपीआय पेमेंट थांबवण्याचा इशारा देण्यात आला.... मुंबई पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून पेट्रोल पंपांसाठी संपूर्ण सूट देण्याची मागणी केली आहे....
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 18 September 2026 : देभरात गणेशोत्सवाची धूम पाहिला मिळतोय. आज पाच दिवसांच्या बाप्पाला निरोप देण्यात येणार आहे. तर घरोघरी गौराईचं आगमन झालंय. गौराईचं आज पूजनसह तिचा पाहुणचार केला जाणार आहे. दुसरीकडे राज्यातील घडामोडीबद्दल सांगायचं झालं तर दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची आहे. बोर्डाने परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. दिशा सालियन प्रकरण सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा एकदा ताज्य झालं आहे. तर भारताच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्यात आलंय. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.