/Maharashtra Breaking News Today LIVE : कामावरून काढल्याच्या रागातून गॅरेजला लावली आग, तब्बल 20 दुचाकी जळून खाक

नागपूर शहराला एक दिवसाआड पाणी मिळण्याची शक्यता आहे... पावसाच्या कमतरतेमुळे जलाशयातील साठ्यात झालेली घट, वाढलेल्या तापमानामुळे होणारे बाष्पीभवन बघता नागपूर शहराला पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.. परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास भविष्यात शहराला एक दिवसाआड पाणी मिळण्याची शक्यता आहे... या संदर्भात पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाणार असून त्यात हा निर्णय होणार आहे....
दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्यात असणारं हे मंदिर यंदा मात्र कोरडंठाक पडलंय..
श्रावण महिन्यापासून या आडात पाणी साठण्यास सुरुवात होते..
मात्र यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आडातील पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे..
त्यामुळे नेहमी पाण्यात असणाऱ्या गणपतीचे मंदिर आता पूर्णपणे उघडे पडले आहे..
यापूर्वी भाविकांना गणपतीचे दर्शन आडाबाहेरूनच घ्यावे लागत होते..
मात्र यंदा पाणी नसल्याने भाविकांना थेट गणपती मंदिरापर्यंत जाता येत आहे
शरद पवार हे सध्या बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील दुष्काळी भागाचा दौरा करत आहेत. मात्र, या दौऱ्याच्या वेळेवर आणि हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत बारामतीतील भाजप नेते दिलीप खैरे यांनी शरद पवार यांना एक खुले पत्र लिहून जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि नातवाच्या राजकीय पायाभरणीसाठी आखण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या पत्रातून करण्यात आला आहे..
पुण्यात MPSC आंदोलनावरुन राजकारण शिगेला पोहोचलंय.. या आंदोलनात उभी फूट पडली असून दोन्ही गटांकडून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु आहेत.. दरम्यान MPSC सचिवांच्या राजीनाम्यानंतरही रोहित पवारांचं आंदोलन सुरुच ठेवलंय... रोहित पवारांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचा दावाही सरकारनं केलाय... त्यामुळे रोहित पवारांचे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप दुस-या गटानं केलाय..
--यादीतून नावं वगळलेल्या, नव्या मतदारांची नावं जोडणार
--BLO घरोघरी जाऊन मतदारांची नोंदणी करणार
--पात्र मतदारांना फॉर्म-6 द्वारे पुन्हा नाव नोंदवण्याची सुविधा
--बीएलओ दर आठवड्याला किमान 20 ते 25 मतदारांपर्यंत पोहोचणार
--महिनाभरात विशेष अभियान पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट
--बीएलओकडून तयार यादी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना दिली जाणार
--फॉर्म -6 आणि फील्ड व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट ईआरओकडे सादर होणार
--बूथनिहाय यादी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही दिली जाणार
--नाईट शेल्टर, कामगार वसाहती, बेघर आणि वंचितांसाठीही विशेष अभियान
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी पार्कवर सीजेपीचा एल्गार पहायला मिळाला... ज्ञानेश कुमार गेले तर मोदीही सत्तेतून जातील, असं म्हणत अभिजीत दीपकेंनी आंदोलनातून निशाणा साधलाय... तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडरांनी दिलेला मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणारे ज्ञानेश कुमार कोण?, असा सवाल आशुतोष रांकांनी उपस्थित केलाय... तर मुंबई फक्त ट्रेलर असून फायनल जंतरमंतरव होणार असल्याचा इशारा आशुतोष रांकांनी दिलीय...
ठाकरेंच्या मोर्चासाठी विशेष टी-शर्ट
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उद्याच्या जनमोर्चासाठी विशेष टी-शर्ट तयार
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टी-शर्टवर ठाकरे बंधूंचा फोटो
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तसेच ठाकरेंच्या मोर्चाची देशभर चर्चा असा मजकूरही छापण्यात आलाय...
निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरेंचा उद्या मुंबईत मोर्चा
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गर्जना मोर्चापूर्वी राज ठाकरेंची मनसे नेत्यांसोबत बैठक
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गर्जना मोर्चाच्या अंतिम तयारीचा आढावा
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राज ठाकरेंनी मनसे नेत्यांना शिवतीर्थावर बोलावलं
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सकाळी 11 वाजता शिवतीर्थावर बैठकीचं आयोजन
नागपुरातील टेकानाका परिसरातील नारीरोड जवळील बँक कॉलनीतील बाबा दीपनगर इथे कामावरून काढल्याच्या रागातून गॅरेजला आग लावण्यात आली. मालकाने नोकरीतून काढल्याच्या क्रोधाग्नीतून कर्मचाऱ्याने मालकाच्या गॅरेजला आग लावल्याचा संशय आहे. आगीत गॅरेजमधील सुमारे 20 दुचाकी जळून खाक झाल्यात. तर शेजारील क्लिनिकचे सुमारे दोन लाखांचे नुकसान झाले. सतीश यादव यांचे 'दिवेश होंडा सर्व्हिस' नावाचे गॅरेज आहे. राजू महेंद्रकर हा तेथे काम करीत होता. काही कारणामुळे सतीश यादव यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी राजूला कामावरून काढले होते. काल पहाटे तीनच्या सुमारास गॅरेजमध्ये आग लागली. अगदी काही क्षणातच आगिने गॅरेजमध्ये उभ्या वाहनाना कवेत घेतले..सर्च वाहने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. याप्रकरणी पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत सीसीटीव्हीची तपासणी सुरू केली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 October 2026 : कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जंतर-मंतर 2.0 ची घोषणा केल्यामुळे मुंबईसह देशाचे तापमान वाढलं आहे. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी सीजेपीने मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानात केलेल्या आंदोलनात केरळवरून आलेल्या 75 वर्षीय गोपी पिल्लई यांना हार्ट अटॅकमुळे मृत्यू झाला आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.