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Maharashtra Breaking News Today LIVE : कामावरून काढल्याच्या रागातून गॅरेजला लावली आग, तब्बल 20 दुचाकी जळून खाक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 October 2026 : राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Oct 03, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 08:13 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : कामावरून काढल्याच्या रागातून गॅरेजला लावली आग, तब्बल 20 दुचाकी जळून खाक
03 October 2026 08:13 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : नागपूरकरांवर पाणी टंचाईचं सावट

 

नागपूर शहराला एक दिवसाआड पाणी मिळण्याची शक्यता आहे... पावसाच्या कमतरतेमुळे जलाशयातील साठ्यात झालेली घट, वाढलेल्या तापमानामुळे होणारे बाष्पीभवन बघता नागपूर शहराला पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.. परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास भविष्यात शहराला एक दिवसाआड पाणी मिळण्याची शक्यता आहे... या संदर्भात पुढील आठवड्यात बैठक घेतली जाणार असून त्यात हा निर्णय होणार आहे....

03 October 2026 08:12 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : धाराशिव जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस गडद

 

दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्यात असणारं हे मंदिर यंदा मात्र कोरडंठाक पडलंय..
श्रावण महिन्यापासून या आडात पाणी साठण्यास सुरुवात होते..
मात्र यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आडातील पाणीपातळी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे..
त्यामुळे नेहमी पाण्यात असणाऱ्या गणपतीचे मंदिर आता पूर्णपणे उघडे पडले आहे..
यापूर्वी भाविकांना गणपतीचे दर्शन आडाबाहेरूनच घ्यावे लागत होते..
मात्र यंदा पाणी नसल्याने भाविकांना थेट गणपती मंदिरापर्यंत जाता येत आहे

03 October 2026 08:11 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : सहा दशकांत बारामतीचा दुष्काळ कायमचा संपला का? भाजप नेत्याचे शरद पवारांना पत्र, 8 थेट सवाल

 

शरद पवार हे सध्या बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील दुष्काळी भागाचा दौरा करत आहेत. मात्र, या दौऱ्याच्या वेळेवर आणि हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत बारामतीतील भाजप नेते दिलीप खैरे यांनी शरद पवार यांना एक खुले पत्र लिहून जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि नातवाच्या राजकीय पायाभरणीसाठी आखण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या पत्रातून करण्यात आला आहे.. 

03 October 2026 08:11 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुण्यात एमपीएससी आंदोलनावरून राजकारण शिगेला

 

पुण्यात MPSC आंदोलनावरुन राजकारण शिगेला पोहोचलंय.. या आंदोलनात उभी फूट पडली असून दोन्ही गटांकडून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु आहेत.. दरम्यान MPSC सचिवांच्या राजीनाम्यानंतरही रोहित पवारांचं आंदोलन सुरुच ठेवलंय... रोहित पवारांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचा दावाही सरकारनं केलाय... त्यामुळे रोहित पवारांचे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप दुस-या गटानं केलाय.. 

03 October 2026 08:10 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : SIRनंतर निवडणूक आयोगाचं विशेष अभियान

--यादीतून नावं वगळलेल्या, नव्या मतदारांची नावं जोडणार

--BLO घरोघरी जाऊन मतदारांची नोंदणी करणार
--पात्र मतदारांना फॉर्म-6 द्वारे पुन्हा नाव नोंदवण्याची सुविधा
--बीएलओ दर आठवड्याला किमान 20 ते 25 मतदारांपर्यंत पोहोचणार
--महिनाभरात विशेष अभियान पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट
--बीएलओकडून तयार यादी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना दिली जाणार
--फॉर्म -6 आणि फील्ड व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट ईआरओकडे सादर होणार
--बूथनिहाय यादी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही दिली जाणार
--नाईट शेल्टर, कामगार वसाहती, बेघर आणि वंचितांसाठीही विशेष अभियान

03 October 2026 08:09 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : ज्ञानेश कुमार गेले तर मोदीही सत्तेतून जातील

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी पार्कवर सीजेपीचा एल्गार पहायला मिळाला... ज्ञानेश कुमार गेले तर मोदीही सत्तेतून जातील, असं म्हणत अभिजीत दीपकेंनी आंदोलनातून निशाणा साधलाय... तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडरांनी दिलेला मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणारे ज्ञानेश कुमार कोण?, असा सवाल आशुतोष रांकांनी उपस्थित केलाय... तर मुंबई फक्त ट्रेलर असून फायनल जंतरमंतरव होणार असल्याचा इशारा आशुतोष रांकांनी दिलीय...

03 October 2026 08:09 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरेंचा उद्या मुंबईत जनमोर्चा

 

ठाकरेंच्या मोर्चासाठी विशेष टी-शर्ट
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उद्याच्या जनमोर्चासाठी विशेष टी-शर्ट तयार 
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टी-शर्टवर ठाकरे बंधूंचा फोटो 
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तसेच ठाकरेंच्या मोर्चाची देशभर चर्चा असा मजकूरही छापण्यात आलाय... 

03 October 2026 08:08 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरेंचा उद्या मुंबईत मोर्चा

 

निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरेंचा उद्या मुंबईत मोर्चा 
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गर्जना मोर्चापूर्वी राज ठाकरेंची मनसे नेत्यांसोबत बैठक
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गर्जना मोर्चाच्या अंतिम तयारीचा आढावा
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राज ठाकरेंनी मनसे नेत्यांना शिवतीर्थावर बोलावलं
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सकाळी 11 वाजता शिवतीर्थावर बैठकीचं आयोजन

03 October 2026 08:06 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : कामावरून काढल्याच्या रागातून गॅरेजला लावली आग, तब्बल 20 दुचाकी जळून खाक

 

नागपुरातील टेकानाका परिसरातील नारीरोड जवळील बँक कॉलनीतील बाबा दीपनगर इथे कामावरून काढल्याच्या रागातून गॅरेजला आग लावण्यात आली. मालकाने नोकरीतून काढल्याच्या क्रोधाग्नीतून कर्मचाऱ्याने मालकाच्या गॅरेजला आग लावल्याचा संशय आहे. आगीत गॅरेजमधील सुमारे 20 दुचाकी जळून खाक झाल्यात. तर शेजारील क्लिनिकचे सुमारे दोन लाखांचे नुकसान झाले. सतीश यादव यांचे 'दिवेश होंडा सर्व्हिस' नावाचे गॅरेज आहे. राजू महेंद्रकर हा तेथे काम करीत होता. काही कारणामुळे सतीश यादव यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी राजूला कामावरून काढले होते. काल पहाटे तीनच्या सुमारास गॅरेजमध्ये आग लागली. अगदी काही क्षणातच आगिने गॅरेजमध्ये उभ्या  वाहनाना कवेत घेतले..सर्च वाहने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली.  याप्रकरणी  पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत सीसीटीव्हीची तपासणी सुरू केली आहे.

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TAGS:
  Maharashtra
Breaking News

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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