/Maharashtra Breaking News Today LIVE : ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईत ठाकरेंची गर्जना; एकाच गाडीतून ठाकरे बंधू आंदोलनस्थळी

पश्चिम बंगालच्या मर्शिदाबादमधील हूमायूं कबीर भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. कबीर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास पश्चिम बंगालमध्ये विरोधकांना मोठा धक्का बसण्याची चर्चा आहे. यादरम्यान काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. अधीर चौधरी यांनी चर्चा फेटाळून लावली आहे. जेव्हा हुमायू कबीर हे स्वत:हून भाजप प्रवेशाविषयी बोलतील, तेव्हाच मान्य करेल, असे त्यांनी सांगितले आहे.
या मोर्चाला महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनीही साथ दिली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते या मोर्चात दिसतील. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ नियोजित बैठकांच्या कारणानं अनुपस्थित राहणार आहे. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार हे आजच्या गर्जना मोर्च्यात सहभागी होणार आहे. तर, मुंबई कॉग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाडही उपस्थित राहण्याची शक्यता कमीच आहे. शरद पवार काही पक्षाचे नेते उपस्थित राहणार तर काँग्रेसचे महत्वाचे नेते मात्र मोर्चात दिसण्याची शक्यता कमीच मानली जात आहे. या मोर्चामध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख हे नेते सहभागी होणार आहे.
सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार तयारी केल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. कारखान्यावरील सत्ता मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आमनेसामने आले आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने निवडणुकीच्या प्रचाराची धुरा युगेंद्र पवार यांच्याकडे सोपवली आहे. याच निवडणुकीच्या माध्यमातून भाजप बारामतीत शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केली आहे.
बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फुटला. राष्ट्रवादीचं अगोदरच दोन शक्कल झालेली असताना दादांचे निकटवर्तीय आणि विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी बंडखोरी केल्याने राष्ट्रवादीसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. दरम्यान प्रचाराचा श्रीफळ वाढवल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मोठे वक्तव्य केले. अजित दादांचे नाव आणि फोटो न वापरता स्वकर्तृत्वावर निवडणूक लढण्याचा इशारा त्यांनी जगताप यांनी दिला.
MPSCच्या कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या परीक्षार्थींच्या आंदोलनाला आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भेट देणार आहेत. आज राज ठाकरे पुण्यातील आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलनाला बसलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांची भेट घेणार आहेत. MPSC परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटीचे प्रकरण, रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि आयोगाच्या कारभाराबाबत परीक्षार्थींनी आंदोलन सुरू केलंय..
गर्जना मोर्चा संपल्यानंतर आजच राज ठाकरे पुण्यातील रोहित पवारांच्या एमपीएस्सी विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास रवाना होणार. रोहित पवारांची भेट घेऊन पुण्यातील आंदोलनाला राज ठाकरे पाठिंबा देणार
सरकारी निधीला सीएसआर संस्थात्मक भागीदारी आणि लोकसहभागाची जोड देऊन पुणे जिल्हा परिषदेने उभा केलेला मॉडेल स्कूल आणि मॉडेल पीएचसीचा प्रयोग आता राज्यभर पोहचणार आहे पुणे जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षात 300 शाळा आणि 55 प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कायापालट करण्यात आलाय कामाची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या चांगल्या कार्यपद्धतीचा स्थानिक गरजेनुसार अन्य जिल्ह्यांनी अवलंब करावा अशा शबमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचना दिल्या आहेत...
परतीचा प्रवास वेगानं होत आहे. महाराष्ट्रातून 5 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान मान्सून जाईल. क्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात पावसाचा महाराष्ट्रात तरी अंदाज नाही. काही ठिकाणी दमट आणि कोरडं हवामान राहील. उष्णता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. तापमानाचा पारा 40 डिग्रीपर्यंत जाऊ शकतो. उन्हाच्या झळा मे महिन्यासारख्या ऑक्टोबरमध्ये जाणवू शकतात. 6 ते 12 ऑक्टोबर दरम्यान महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टी भागात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
नागपूरच्या वानाडोंगरीत ज्वेलर्सवर भरदिवसा सशस्त्र दरोडा,चार दरोडेखोरांनी दुकानाचे शटर बंद करून बंदुकीच्या धाकावर लुटले दागिने
हिंगणा मार्गावरील वानाडोंगरी परिसरात आज भरदिवसा ज्वेलर्सच्या दुकानावर सशस्त्र दरोडा पडल्याने मोठी खळबळ उडाली.
मोटारसायकल वरून आलेल्या 4 अज्ञात दरोडेखोरांनी ढोमणे ज्वेलर्समध्ये प्रवेश करून दुकानाचे शटर आतून बंद केले. त्यानंतर एका आरोपीने बंदूक काढून दुकानातील कर्मचाऱ्यावर रोखली
बंदुकीचा धाक दाखवत आरोपींनी दुकानातील तसेच तिजोरीत ठेवलेले सोन्या-चांदीचे दागिने सह कर्मचाऱ्याचा मोबाईल बॅगेत भरला आणि दरोड्यानंतर आरोपी मोटारसायकलवरून नागपूरच्या दिशेने पसार झाले.
ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्याच आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
वानाडोंगरी येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयालाच लागूनच राजेश ढोमणे यांच्या मालकीचे ढोमणे ज्वेलर्सचे दुकान आहे. काल दुपारच्या सुमारास दुकानातील कर्मचारी शुभम हाडगे यांनी नेहमी प्रमाणे दुकान उघडले. दुकान सुरू केल्यानंतर काही वेळातच मोटारसायकलवरून 4 अज्ञात व्यक्ती दुकानासमोर आले. यातील दोन जण हे सुरुवातीला दुकानात दाखल झालेत. तर काही वेळाने आणखी दोन जण दुकानात आले.
चार ही जण दुकानाच्या आत आल्यानंतर त्यांनी अचानक शटर खाली ओढून दुकान बंद केले. त्यामुळे बाहेरील व्यक्तींना आत काय सुरू आहे, याची कल्पना आली नाही.
पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला आली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांकडून नावांची यादी वरिष्ठ नेतृत्वाकडे सुपूर्द करण्यात आलीय. यादीत 15 संभाव्य उमेदवारांची नावं असून
प्रत्येक जागेसाठी 5 नावांचा पर्याय, 3 जागांसाठी एकूण 15 नावांची यादी सादर करण्यात आलीय. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील इच्छुकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर सत्ताधा-यांनी सडकून टीका केलीय. ठाकरेंच्या आज होणा-या मोर्चावर महायुतीच्या नेत्यांनी जोरदार टीका केली. देशविरोधी वृत्तीला मोठं करण्याचं काम करत असल्याची टीका मंत्री नितेश राणे यांनी केलाय. त्याचबरोबर ठाकरेंचं हे आंदोलन स्वत:च्या अस्तित्वासाठी असल्याचं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी म्हटलंय.
ज्ञानेश कुमारांविरोधातील ठाकरेंच्या मोर्चाला शेतकरी कामगार पक्षानं पाठिंबा दिलाय. शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी यात सहभागी व्हावं असं आवाहन शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी केलं. तर दुसरीकडे आपलं अपयश झाकण्यासाठी ठाकरेंकडून आयोगाला बदनाम करण्याचं काम सुरु असल्याचा हल्लाबोल रामदास कदम यांनी केलाय.
निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमारांविरोधात ठाकरे बंधूंनी एल्गार पुकाराय. ठाकरे बंधूंचा आज मुंबईत गर्जना मोर्चा निघणार आहे. ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेकडून मोर्चाची जय्यत तयारी करण्यात आलीय. सकाळी 10 वाजता मेट्रो सिनेमा ते मुंबई पालिका मुख्यालयापर्यंत हा मोर्चा निघणार आहे. दरम्यान या मोर्चाला राष्ट्रवादी SP, काँग्रेस, शेकापने पाठिंबा दिलाय. तसेच राज्यभरातून मोठ्याप्रमाणात कार्यकर्तेही मोर्चात सहभागी होतील असं दोन्ही पक्षांकडून सांगण्यात आलंय. मेट्रो सिनेमापासून निघालेल्या मोर्चाची मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोर सांगता होईल. इथं या मोर्चाचं जाहीर सभेत रुपांतर होईल. यावेळी ठाकरे बंधू काय बोलणार याकडे लक्ष असणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 October 2026 : निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमारांविरोधात ठाकरे बंधूंनी एल्गार पुकाराय. ठाकरे बंधूंचा आज मुंबईत गर्जना मोर्चा निघणार आहे. ज्ञानेश कुमारांविरोधातील ठाकरेंच्या मोर्चाला शेतकरी कामगार पक्षानं पाठिंबा दिलाय. तर MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनाला राहुल गांधींचा पाठिंबा दिला आहे. क्लस्टर प्रोजेक्टबाबत प्रदीप पूर्णेकर यांनी प्रसिद्ध बिल्डिंग कंपनीच्या विरोधात माहितीचा अधिकार मागवला होता, या प्रकरणी प्रदीप पूर्णेकर यांना धमक्या येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.