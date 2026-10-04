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Maharashtra Breaking News Today LIVE : ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईत ठाकरेंची गर्जना; एकाच गाडीतून ठाकरे बंधू आंदोलनस्थळी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 October 2026 : राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha Choudhary
Published: Oct 04, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 11:51 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE : ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईत ठाकरेंची गर्जना; एकाच गाडीतून ठाकरे बंधू आंदोलनस्थळी
04 October 2026 11:15 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : राजकारणातील मोठी बातमी! बडा नेता भाजपमध्ये जाणार?

 

पश्चिम बंगालच्या मर्शिदाबादमधील हूमायूं कबीर भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. कबीर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास पश्चिम बंगालमध्ये विरोधकांना मोठा धक्का बसण्याची चर्चा आहे.  यादरम्यान काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. अधीर चौधरी यांनी चर्चा फेटाळून लावली आहे. जेव्हा हुमायू कबीर हे स्वत:हून भाजप प्रवेशाविषयी बोलतील,  तेव्हाच मान्य करेल, असे त्यांनी सांगितले आहे.

04 October 2026 11:08 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : ठाकरेंच्या गर्जनेला काँग्रेस - राष्ट्रवादीची साथ, मोर्चात कोण-कोण सहभागी होणार?

 

 या मोर्चाला महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनीही साथ दिली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते या मोर्चात दिसतील. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ नियोजित बैठकांच्या कारणानं अनुपस्थित राहणार आहे. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार हे आजच्या गर्जना मोर्च्यात सहभागी होणार आहे. तर, मुंबई कॉग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाडही उपस्थित राहण्याची शक्यता कमीच आहे. शरद पवार काही पक्षाचे नेते उपस्थित राहणार तर काँग्रेसचे महत्वाचे नेते मात्र मोर्चात दिसण्याची शक्यता कमीच मानली जात आहे. या मोर्चामध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख हे नेते सहभागी होणार आहे. 

04 October 2026 10:03 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आमने-सामने असताना पडद्याआडून भाजप...रोहित पवारांचा मोठा दावा

सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार तयारी केल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. कारखान्यावरील सत्ता मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आमनेसामने आले आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने निवडणुकीच्या प्रचाराची धुरा युगेंद्र पवार यांच्याकडे सोपवली आहे. याच निवडणुकीच्या माध्यमातून भाजप बारामतीत शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केली आहे.

04 October 2026 09:45 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates :अजितदादांचं नाव आणि फोटो वापरू नका… सुनेत्रा पवार कुणावर कडाडल्या?

 

 बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फुटला. राष्ट्रवादीचं अगोदरच दोन शक्कल झालेली असताना दादांचे निकटवर्तीय आणि विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी बंडखोरी केल्याने राष्ट्रवादीसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. दरम्यान प्रचाराचा श्रीफळ वाढवल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मोठे वक्तव्य केले. अजित दादांचे नाव आणि फोटो न वापरता स्वकर्तृत्वावर निवडणूक लढण्याचा इशारा त्यांनी जगताप यांनी दिला. 

04 October 2026 08:39 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates :MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनाला मनसेचा पाठिंबा

 

MPSCच्या कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या परीक्षार्थींच्या आंदोलनाला आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भेट देणार आहेत. आज राज ठाकरे पुण्यातील आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलनाला बसलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांची भेट घेणार आहेत. MPSC परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटीचे प्रकरण, रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि आयोगाच्या कारभाराबाबत परीक्षार्थींनी आंदोलन सुरू केलंय.. 

04 October 2026 08:35 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : राज ठाकरेंचा मोठा निर्णय, गर्जना मोर्च्यानंतर पुण्याला जाणार

 

गर्जना मोर्चा संपल्यानंतर आजच राज ठाकरे पुण्यातील रोहित पवारांच्या एमपीएस्सी विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास रवाना होणार. रोहित पवारांची भेट घेऊन पुण्यातील  आंदोलनाला राज ठाकरे  पाठिंबा देणार

04 October 2026 08:33 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुणे जिल्हा परिषदेचा पुणे पॅटर्न राज्यभर राबवा

सरकारी निधीला सीएसआर संस्थात्मक भागीदारी आणि लोकसहभागाची जोड देऊन पुणे जिल्हा परिषदेने उभा केलेला मॉडेल स्कूल आणि मॉडेल पीएचसीचा प्रयोग आता राज्यभर पोहचणार आहे पुणे जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षात 300 शाळा आणि 55 प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा कायापालट करण्यात आलाय कामाची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या चांगल्या कार्यपद्धतीचा स्थानिक गरजेनुसार अन्य जिल्ह्यांनी अवलंब करावा अशा शबमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचना दिल्या आहेत...

04 October 2026 08:16 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : महाराष्ट्रातील पावसाबाबत मोठा अंदाज

परतीचा प्रवास वेगानं होत आहे. महाराष्ट्रातून 5 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान मान्सून जाईल. क्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात पावसाचा महाराष्ट्रात तरी अंदाज नाही. काही ठिकाणी दमट आणि कोरडं हवामान राहील. उष्णता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. तापमानाचा पारा 40 डिग्रीपर्यंत जाऊ शकतो. उन्हाच्या झळा मे महिन्यासारख्या ऑक्टोबरमध्ये जाणवू शकतात. 6 ते 12 ऑक्टोबर दरम्यान महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टी भागात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

04 October 2026 08:12 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : नागपूरच्या वानाडोंगरीत ज्वेलर्सवर भरदिवसा सशस्त्र दरोडा

 

नागपूरच्या वानाडोंगरीत ज्वेलर्सवर भरदिवसा सशस्त्र दरोडा,चार दरोडेखोरांनी दुकानाचे शटर बंद करून बंदुकीच्या धाकावर लुटले दागिने

हिंगणा मार्गावरील वानाडोंगरी परिसरात आज भरदिवसा ज्वेलर्सच्या दुकानावर सशस्त्र दरोडा पडल्याने मोठी खळबळ उडाली.

मोटारसायकल वरून आलेल्या 4 अज्ञात दरोडेखोरांनी ढोमणे ज्वेलर्समध्ये प्रवेश करून दुकानाचे शटर आतून बंद केले. त्यानंतर एका आरोपीने बंदूक काढून दुकानातील कर्मचाऱ्यावर रोखली

बंदुकीचा धाक दाखवत आरोपींनी दुकानातील तसेच तिजोरीत ठेवलेले सोन्या-चांदीचे दागिने सह कर्मचाऱ्याचा मोबाईल बॅगेत भरला आणि दरोड्यानंतर आरोपी मोटारसायकलवरून नागपूरच्या दिशेने पसार झाले.

ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्याच आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

वानाडोंगरी येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयालाच लागूनच राजेश ढोमणे यांच्या मालकीचे ढोमणे ज्वेलर्सचे दुकान आहे. काल दुपारच्या सुमारास दुकानातील कर्मचारी शुभम हाडगे यांनी नेहमी प्रमाणे दुकान उघडले. दुकान सुरू केल्यानंतर काही वेळातच मोटारसायकलवरून 4 अज्ञात व्यक्ती दुकानासमोर आले. यातील दोन जण हे सुरुवातीला दुकानात दाखल झालेत. तर काही वेळाने आणखी दोन जण दुकानात आले.

चार ही जण दुकानाच्या आत आल्यानंतर त्यांनी अचानक शटर खाली ओढून दुकान बंद केले. त्यामुळे बाहेरील व्यक्तींना आत काय सुरू आहे, याची कल्पना आली नाही. 

04 October 2026 08:10 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुणे शिक्षक मतदारसंघ अखेर भाजपच्या वाट्याला

 

पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला आली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांकडून नावांची यादी वरिष्ठ नेतृत्वाकडे सुपूर्द करण्यात आलीय. यादीत 15 संभाव्य उमेदवारांची नावं असून 
प्रत्येक जागेसाठी 5 नावांचा पर्याय, 3 जागांसाठी एकूण 15 नावांची यादी सादर करण्यात आलीय. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील इच्छुकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. 

04 October 2026 08:07 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : ठाकरेंच्या मोर्चावर सत्ताधा-यांकडून टीकास्त्र

 

ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर सत्ताधा-यांनी सडकून टीका केलीय. ठाकरेंच्या आज होणा-या मोर्चावर महायुतीच्या नेत्यांनी जोरदार टीका केली. देशविरोधी वृत्तीला मोठं करण्याचं काम करत असल्याची टीका मंत्री नितेश राणे यांनी केलाय. त्याचबरोबर ठाकरेंचं हे आंदोलन स्वत:च्या अस्तित्वासाठी असल्याचं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी म्हटलंय.

04 October 2026 08:04 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा

 

ज्ञानेश कुमारांविरोधातील ठाकरेंच्या मोर्चाला शेतकरी कामगार पक्षानं पाठिंबा दिलाय. शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी यात सहभागी व्हावं असं आवाहन शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी केलं. तर दुसरीकडे आपलं अपयश झाकण्यासाठी ठाकरेंकडून आयोगाला बदनाम करण्याचं काम सुरु असल्याचा हल्लाबोल रामदास कदम यांनी केलाय.

04 October 2026 08:03 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईत आज ठाकरेंची गर्जना; आंदोलनाला काँग्रेस, राष्ट्रवादीचाही पाठिंबा

निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमारांविरोधात ठाकरे बंधूंनी एल्गार पुकाराय. ठाकरे बंधूंचा आज मुंबईत गर्जना मोर्चा निघणार आहे. ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेकडून मोर्चाची जय्यत तयारी करण्यात आलीय. सकाळी 10 वाजता मेट्रो सिनेमा ते मुंबई पालिका मुख्यालयापर्यंत हा मोर्चा निघणार आहे. दरम्यान या मोर्चाला राष्ट्रवादी SP, काँग्रेस, शेकापने पाठिंबा दिलाय. तसेच राज्यभरातून मोठ्याप्रमाणात कार्यकर्तेही मोर्चात सहभागी होतील असं दोन्ही पक्षांकडून सांगण्यात आलंय. मेट्रो सिनेमापासून निघालेल्या मोर्चाची मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोर सांगता होईल. इथं या मोर्चाचं जाहीर सभेत रुपांतर होईल. यावेळी ठाकरे बंधू काय बोलणार याकडे लक्ष असणार आहे.

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TAGS:
uddhav thackeray
Raj Thackeray
Mumbai
Gyanesh Kumar

About the Author

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

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