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Maharashtra Breaking News Today LIVE: भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील फायर अलार्म सुरू

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 26 August 2026: राज्यासह देशभरातील प्रत्येक घडामोडींच्या अपडेट्स या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळवा. नवीन अपडेट्ससाठी हे पेज सतत रिफ्रेश करत राहा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 26, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:16 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील फायर अलार्म सुरू
26 August 2026 11:15 AM (IST)

भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील फायर अलार्म सुरू

भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात देखील 2021 मध्ये आग लागून 10 बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने रुग्णालयाचा फायर ऑडिट केलं होत. मात्र त्यानंतर भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील फायर अलार्म बंद अवस्थेत दिसून आले होते. ही बातमी झी 24 तासने दाखविली होती. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जाग झालं. झी 24 तासाच्या दणक्यानंतर फायर अलार्म सुरू करण्यात आलेत...

26 August 2026 10:53 AM (IST)

नाशिकच्या लासलगाव रेल्वे स्थानकात रात्रीस खेळ चाले

नाशिकच्या लासलगाव रेल्वे स्थानकात 'रात्रीस खेळ चाले'.... कांदा एक्स्प्रेसमध्ये रात्रीतून कांदा लोड केल्याची माहिती....नाफेड आणि NCCFचा कारभार संशयाच्या भोव-यात....

26 August 2026 09:51 AM (IST)

लाडकी बहीण योजनेत पुन्हा एकदा पडताळणी?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत 91 लाख लाभार्थी अपात्र ठरल्यानंतर आता अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील महिलांचीही पडताळणी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने महिला व बाल विकास विभागाला दिल्या आहेत. या प्रवर्गातील केवळ पात्र महिलांनाच योजनेचा आर्थिक लाभमिळत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुलै महिन्याचा लाभ देण्यासाठी या घटकासाठी ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने हे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रवर्गातील काही लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अनुसूचित जाती घटकासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींसाठीच्या विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत ही तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून पात्र महिला लाभार्थीनाच योजनेचा लाभदेण्यात येणार आहे.

26 August 2026 09:34 AM (IST)

ओबीसी क्रीमिलेयरचा पेच सुप्रीम कोर्टात...

ओबीसी क्रीमिलेयरचा पेच सुप्रीम कोर्टात...
केंद्र सरकारच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी...
नागरी सेवा 2025च्या नियुक्त्या रखडल्या...
पालकांच्या पगारावर क्रीमिलेयर ठरणार नाही...

26 August 2026 09:02 AM (IST)

अमरावती रुग्णालय अग्नितांडव प्रकरणी मोठी बातमी

जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीतील अतिदक्षता विभागात २४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या व्हेंटिलेटर स्फोटात तीन नवजात चिमुकल्यांचा करुण अंत झाला. या घटनेनंतर रुग्णालयातील व्हेंटिलेटरच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे ज्या शिलर कंपनीच्या व्हेंटिलेटरचा जिल्हा स्त्री रुग्णालयात स्फोट झाला त्याच कंपनीचे १० हजारांहून अधिक व्हेंटिलेटर राज्यभरातील विविध शासकीय रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर यांनी काल जिल्हा स्त्री रुग्णालयाची प्रत्यक्ष पाहणी करून शिलर कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून चौकशी केली. या संपूर्ण प्रकरणाच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय चौकशीसाठी आज अमरावतीत उच्चस्तरीय समिती दाखल होणार आहे. ही समिती घटनास्थळाची पाहणी करून तांत्रिक तपासणी करणार असून त्यानंतर व्हेंटिलेटर वापराबाबतचे नेमके वास्तव समोर येण्याची शक्यता आहे.

26 August 2026 09:02 AM (IST)

औषध निरीक्षक, गट-ब भरती प्रक्रिया रद्द

अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप झाला. त्यासंदर्भातले पुरावेही समोर आले. त्यानंतर संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं अर्थात MPSC नं घेतला आहे. गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या अहवालानुसार, परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचं निष्पन्न झालं. एकाच उमेदवाराला या परीक्षेचा प्रश्न संच मिळाला आणि त्याचा लाभ घेतल्याचं उघड झालंय. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे MPSC ला भरती प्रक्रिया रद्द करावी लागली. या प्रकरणात पहिल्यांदा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवारांनी पेपरफुटीचा आरोप केला होता. MPSC परीक्षांची तयारी करणा-या विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट घेतली होती. तर, पुण्यात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या छात्रों की गुंज कार्यक्रमात एका विद्यार्थिनीनं हा मुद्दा मांडला होता.

26 August 2026 09:01 AM (IST)

अधिका-यांच्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश.

मंत्रालयातल्या नियमबाह्य अधिका-यांच्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश...10 सप्टेंबरपर्यंत अधिका-यांना मूळ कार्यालयात परतण्याचाही इशारा..

26 August 2026 09:00 AM (IST)

मुंबईतील आमदारांच्या कामगिरीचा प्रजा फाऊंडेशनचा वार्षिक अहवाल जाहीर

मुंबईतील आमदारांच्या कामगिरीचा प्रजा फाऊंडेशनचा वार्षिक अहवाल जाहीर, अमीन पटेल,अस्लम शेख,ज्योती गायकवाड पहिल्या स्थानी, शिवसेनेचे प्रकाश सुर्वे शेवटच्या तर आदित्य ठाकरे अठराव्या क्रमांकावर... 

26 August 2026 09:00 AM (IST)

परप्रांतीय तरुणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

रेल्वेत मराठी लोकांना जेवण देऊ नका, परप्रांतीय तरुणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल, 'भोजपुरी बोलायला लावा मगच त्यांना जेवण द्या', तरुणाची मुजोरी... 

26 August 2026 08:58 AM (IST)

विक्रेत्यांना 4 हजार क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करता येणार नाही

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्यात साखर साठवणुकीवर निर्बंध लागू... विक्रेत्यांना 4 हजार क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करता येणार नाही... 1 सप्टेंबरपासून 30 नोव्हेंबरपर्यंत निर्बंध लागू...

26 August 2026 08:58 AM (IST)

मराठी सक्तीविरोधात अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालक हायकोर्टात

मराठी सक्तीविरोधात अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालक हायकोर्टात.. याचिकेतून सरकारच्या निर्णयावर स्थगितीची मागणी.. साडेनऊ लाख चालकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असल्याचा याचिकेत दावा... 

26 August 2026 08:57 AM (IST)

मोठ्या गणेशमूर्तींसाठी सुरक्षा प्रमाणपत्र बंधनकारक

भुलेश्वर दुर्घटनेनंतर मुंबई महापालिकेचा मोठा निर्णय, मोठ्या गणेशमूर्तींसाठी सुरक्षा प्रमाणपत्र बंधनकारक, अपघात टाळण्यासाठी नवं पाऊल... 

26 August 2026 08:57 AM (IST)

नागपूर, पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरूच

वसतिगृहातल्या वयोमर्यादेच्या अटीच्या निर्णयाला सरकारची स्थगिती..तरीही उर्वरित मागण्यांसाठी नागपूर, पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरूच... पुण्यात एका आंदोलकाची तब्येत बिघडली. तर नागपुरातही एकाला भोवळ..

26 August 2026 08:56 AM (IST)

गट ब पदाची भरती प्रक्रिया रद्द

अन्न आणि औषध प्रशासनानं घेतलेल्या औषध निरीक्षक गट 'ब' पदाची भरती प्रक्रिया रद्द.. गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आणि पुरावे समोर आल्यानंतर,प्रक्रिया रद्द करण्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निर्णय... 

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
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About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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