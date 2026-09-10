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Maharashtra Breaking News Today LIVE: मनोज जरांगे माझे भाऊ- अमृता फडणवीस

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 September 2026: पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण,पार्थ पवारांना आरोपी का केलं नाही? कोर्ट,झी २४ तासच्या बातमीवर हायकोर्टाचे सवाल,पार्थ पवारांबाबत हायकोर्टाचे पोलिसांना सवाल,हायकोर्टाकडून झी २४ तासच्या बातमीची दखल, पुणे पोलिसांना 15 दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचेही निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. हे आणि अशा सर्वच अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 10, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:24 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मनोज जरांगे माझे भाऊ- अमृता फडणवीस
10 September 2026 12:23 PM (IST)

मनोज जरांगे माझे भाऊ- अमृता फडणवीस

मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी जरांगे पाटील ते माझे भाऊ आहेत, त्यांना मी घरी जेवायला यायचे निमंत्रण देते असं वक्तव्य अमृता फडणवीस यांनी केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. दरम्यान भाऊ संकटात असताना बहिणीने जेवायला बोलवू नये असं उत्तर जरांगेंनी दिलंय.

10 September 2026 12:07 PM (IST)

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत आज महत्त्वाच्या बैठकीला सुरुवात

- महापौरांच्या प्रमुख उपस्थितीत महापालिका प्रशासन आणि गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकीत उपस्थित...
- गणेशोत्सव काळातील मंडळांच्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडल्या जाणार...
- रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्ड्यांवरून गणेश मंडळांची महापालिकेवर आहे नाराजी.....

10 September 2026 11:48 AM (IST)

पुण्यात राञी mpsc परीक्षार्थीचे फिल्मी स्टाईल अपहरण

पुण्यात रात्री स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्याचं नारायण पेठेतून ब्लॅक फॉर्च्यूनर आणि स्कॉर्पिओ मधून दहा गुंडांनी केल अपहरण... तरुणाला वाचवण्यात पोलिसांना यश.... दोन आरोपी आणि स्कॉर्पिओ जप्त.. इतर आरोपी फरार..

10 September 2026 11:38 AM (IST)

सुरक्षारक्षकाकडून राज ठाकरेंबाबत आक्षेपार्ह विधान

विरारमधील एका इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाने राज ठाकरेंबद्दल अपशब्द वापरल्याचा व्हिडिओ समोर आला... मनसे पदाधिकाऱ्यांनी सुरक्षारक्षकाला दम भरत त्याला माफी मागायला लावली... सोसायटीकडून सुरक्षारक्षकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली असून त्याला कामावरून काढण्यात आले आहे...

10 September 2026 11:13 AM (IST)

अमरावतीत आरोग्य उपसंचालकांसह 5 अधिकारी निलंबित

अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील अग्नितांडवप्रकरणी आरोग्य उपसंचालकांसह 5 अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीये.. या अग्नितांडवप्रकरणी चौकशी समितीचा अहवाल सादर करण्यात आलाय.. ही आग व्हेंटिलेटरची देखभाल दुरुस्ती वेळोवेळी न केल्याने लागल्याचा निष्कर्ष उच्चस्तरीय चौकशी समितीने काढलाय... या दुर्घटनेत तीन बालकांचा मृत्यू झाला होता. या निष्काळजीपणाची गंभीर दखल घेत आरोग्य उपसंचालक, वैद्यकीय अधीक्षक, सिव्हील सर्जनसह ५ अधिकारी आणि एका इलेक्ट्रिशियनला निलंबित करण्यात आलंय.

10 September 2026 11:05 AM (IST)

सिंधुदुर्गात विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ

विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा प्रकार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उघडकीस आलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथील एका नामांकित विद्यालयात चक्क मुदत संपलेले मसाले वापरले जात होते. तर पोषण आहारासाठी वापरले जाणारे धन्य थेट स्वच्छतागृहात ठेवण्याचा किळसवाणी प्रकार उघडकीस आलाय. शिंदे सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी हा सर्व प्रकार उघडकीस आणला असून या विद्यालयात तब्बल 400 मुल शिक्षण घेत आहेत त्यातील 140 मुल दररोज शाळेत शिजवला जाणारा आहार घेत आहेत. शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी शालेय प्रशासनाला धारेवर धरून कारवाईची मागणी केली तर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या सर्व प्रकारचा तपास सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यावर कारवाई होणार असल्याचे सांगितले.

10 September 2026 10:22 AM (IST)

बीडमध्ये ओबीसी आंदोलन सुनील ढाकणे यांच्या गाडीवर दगडफेक

 बीडच्या गेवराई येथील ओबीसी आंदोलक सुनील ढाकणे यांच्या गाडीवर मादळमोही जवळ दगडफेक झाल्याची घटना घडली.. दगडफेक करतानाचा हा प्रकार व्हिडिओमध्ये कैद झाला असून या प्रकरणात आता मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज बांधव गेवराई पोलीस ठाण्यात एकत्र होत आहेत... सुनील ढाकणे हे काही कामानिमित्त मादळमोही रोडने जात होते यावेळी त्याठिकाणी थांबलेल्या काही लोकांनी त्यांच्या गाडीवर दगडफेक केली यामध्ये गाडीचे नुकसान झाले असून सुनील ढाकणे या हल्ल्यातून बचावले आहेत... या प्रकरणात कठोर कारवाईची मागणी आता केली जात आहे..

10 September 2026 10:04 AM (IST)

नांदुरी-सप्तशृंगीगड रस्ता बंद ठेवण्याच्या निर्णयात मोठा बदल

- घाट रस्त्याचा काँक्रीटीकरणासाठी 10 ते 26 सप्टेंबरपर्यंत रस्ता बंद ठेवण्याचा झाला होता निर्णय
- मात्र आता शनिवार आणि रविवारी रस्ता वाहतुकीसाठी खुला
- 12, 13, 19, 20 आणि 26 सप्टेंबरला वाहनांना प्रवेश
- सोमवार ते शुक्रवार रस्ता पूर्णपणे बंद राहणार
- पायी जाण्याचा मार्ग सुरूच राहणार
- सप्तशृंगी देवी मंदिर रोज दर्शनासाठी खुले
- अॅम्ब्युलन्स, स्कूल बस आणि अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना परवानगी
- भाविकांना मोठा दिलासा; प्रशासनाच्या सुधारित निर्णयामुळे शनिवार-रविवारी सप्तशृंगीगडावर जाता येणार

10 September 2026 09:55 AM (IST)

मुंबई महापालिकेत महायुतीत पुन्हा वादाची ठिणगी

मुंबई महापालिकेत महायुतीत पुन्हा वादाची ठिणगी... सुधार समितीच्या बैठकीत भाजप नगरसेवकांचा सभात्याग, तर सत्यासाठी सत्तेवर लाथ मारू, शिवसेना गटनेते अमेय घोलेंची टोकाची भूमिका

10 September 2026 09:54 AM (IST)

मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा तेरावा दिवस

मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा तेरावा दिवस, बाराव्या दिवशी जरांगे आणि शिवसेना नेत्यांमध्ये वार-पलटवार, लवकर जागे व्हा, नाही तर झटक्यात संपाल, दंगली घडवणार असल्याचा आरोप करत जरांगेंचा शिंदेंना इशारा, तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू, शिंदेंचे नेते संतापले... 

10 September 2026 09:47 AM (IST)

62वा महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळा दिमाखात संपन्न

62वा महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळा दिमाखात संपन्न, हृदयनाथ मंगेशकरांना व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार, सलीम खान यांचा राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कारानं गौरव, राणी मुखर्जी, प्रसाद ओक यांचाही सन्मान

10 September 2026 09:47 AM (IST)

ब्रिटनच्या संसदेत घुमला जय महाराष्ट्रचा गजर

उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा ब्रिटनमध्ये गौरव, कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकग्निशन’ पुरस्काराने सन्मान, ब्रिटनच्या संसदेत घुमला जय महाराष्ट्रचा गजर

10 September 2026 09:47 AM (IST)

. व्हेंटिलेटरच्या देखभाल-दुरुस्तीत त्रुटी असल्याचा ठपका

अमरावती रुग्णालय अग्निकांडप्रकरणी आरोग्य उपसंचालकासह 5 अधिकारी निलंबित.. चौकशी समितीचा अहवाल सादर.. व्हेंटिलेटरच्या देखभाल-दुरुस्तीत त्रुटी असल्याचा ठपका

10 September 2026 09:40 AM (IST)

विद्यानंद बापटांवरील हल्ला प्रकरणी आरोपी संतोष चव्हाणचा जामीन अर्ज फेटाळला

विद्यानंद बापटांवरील हल्ला प्रकरणी आरोपी संतोष चव्हाणचा जामीन अर्ज फेटाळला...आरोपीला 17 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी...आरोपीला सोडणं समाजासाठी घातक ठरू शकतं, कोर्टाचं मत

10 September 2026 09:39 AM (IST)

18 ऑक्टोबरला मतदान तर 19 ऑक्टोबरला निकाल

गोकुळ दूध संघाची निवडणूक जाहीर...18 ऑक्टोबरला मतदान तर 19 ऑक्टोबरला निकाल... 25 जागांसाठी होणा-या निवडणुकीसाठी 15 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार

10 September 2026 09:39 AM (IST)

इडोळी गावकऱ्यांकडून पोळा साजरा न करण्याचा निर्णय

दुष्काळाच्या सावटात आज राज्यभर बैलपोळा होणार साजरा, महागाईनं शेतक-याचं बजेट कोलमडलं.. तर हिंगोलीच्या इडोळी गावकऱ्यांकडून पोळा साजरा न करण्याचा निर्णय

10 September 2026 09:39 AM (IST)

15 ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरु होणार

सणासुदीच्या तोंडावर साखरेचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारचं मोठं पाऊल, 15 ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरु होणार, साखर कारखानदारांचा संताप... 

10 September 2026 09:38 AM (IST)

मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा तेरावा दिवस

मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा तेरावा दिवस, बाराव्या दिवशी जरांगे आणि शिवसेना नेत्यांमध्ये वार-पलटवार, लवकर जागे व्हा, नाही तर झटक्यात संपाल, दंगली घडवणार असल्याचा आरोप करत जरांगेंचा शिंदेंना इशारा, तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू, शिंदेंचे नेते संतापले... 

10 September 2026 09:38 AM (IST)

जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची कोर्टाकडून दखल

पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांना आरोपी का केलं नाही?.... पार्थ पवारांबाबत हायकोर्टाचे पोलिसांना सवाल... झी २४ तासनं उघडकीस आणलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची कोर्टाकडून दखल

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
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About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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