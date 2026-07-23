Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: बारामतीमध्ये अजितदादांच्या पुतळ्याचं आज अनावरण

CJP Protest LIVE Updates 23 July 2026: सामाजिक कार्येकर्ते सोनम वांगचूक यांचा उपोषणाचा आज 26 वा दिवस आहे, तर जंतरमंतरमध्ये सीजेपीही आंदोलनावर सुरूच आहे. याबद्दचे आणि राजकीय घडामोडीचे सोबतच पावसाचे सर्व अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 23, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:50 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: बारामतीमध्ये अजितदादांच्या पुतळ्याचं आज अनावरण
23 July 2026 09:49 AM (IST)

बारामतीमध्ये अजितदादांच्या पुतळ्याचं आज अनावरण

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पहिला पूर्णाकृती पुतळा बारामती मध्ये बसवण्यात आलेला आहे. याचं लोकार्पण आज सकाळी साडेनऊ वाजता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार खासदार पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्या उपस्थितीत केलं जाणार आहे. बारामती मधील तिरंगा चौकात नटराज नाट्यकला मंदिराच्या वतीने हा पूर्णाकृती पुतळा बसवण्यात आला आहे.

23 July 2026 09:41 AM (IST)

'सरकारला हटवा, पोलिसांनी कानात सांगितलं'- राहुल गांधी

  • 'सरकारला हटवा, पोलिसांनी कानात सांगितलं'
  • पोलिसांनी मला फरफटत नेलं-राहुल गांधी
  • 'आम्ही वर्दी घातलीय, तुम्ही सरकार बदला...'
  • ...असं पोलिसांनी कानात सांगितलं-राहुल गांधी
  • 'माझ्या तोंडातून काल रक्त येतं होतं'
  • आम्ही पूर्ण पाठिंबा देत आहोत-राहुल गांधी
23 July 2026 09:29 AM (IST)

एसटीची पुन्हा भाडेवाढ, प्रवाशांना झटका

एसटी महामंडळाने दीड वर्षांत दुसऱ्यांदा प्रवासी भाड्यात १३.५६ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.. त्यामुळे एकूण भाडेवाढ २८.५० टक्क्यांवर पोहोचली असून, ग्रामीण आणि सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला फटका बसणार आहे.. तर खासगी वाहतूक दरही वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय..

23 July 2026 09:18 AM (IST)

-- ठाकरे बंधूंची एकत्रित पत्रकार परिषद होणार?
--राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद
- राज ठाकरेंसोबत उद्धव ठाकरेही उपस्थित राहण्याची शक्यता
--विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय बोलणार?
--लाठीचार्जबाबत काय भूमिका मांडणार?

23 July 2026 09:08 AM (IST)

सरकारनं पाच तासात केवळ 10 मिनिटे चर्चा केली- दिपके 

--जंतरमंतरवरच चर्चा होणार
--चर्चेसाठी सरकारला जंतरमंतरवर यावं लागणार
-- सरकारनं पाच तासात केवळ 10 मिनिटे चर्चा केली
--सरकार वेळकाढूपणा करत आहे- दिपके

23 July 2026 08:32 AM (IST)

पालघर जिल्ह्यात रात्रीपासून पावसानं थैमान घातलंय

पालघर जिल्ह्यात रात्रीपासून पावसानं थैमान घातलंय... सतत कोसळणा-या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागात पाणी साचलंय.. काही घरांमध्येही पावसाचं पाणी शिरलं असून घरातील वस्तूंचं मोठं नुकसान झालंय.. मासवण एक्स्प्रेस टोल प्लाझा भागातील अनेक घरांमध्ये पावसाचं पाणी शिरलंय. 

23 July 2026 08:27 AM (IST)

नाशिकमध्ये रात्रभर पावसाची संततधार, गोदावरी नदीला पूर  

--पावसामुळे गोदावरी नदीला पूर  
--रामकुंड परिसरात पाण्याची पातळी वाढली
--दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पुराचं पाणी 
--गोटाघाट परिसरातील लहान मंदिर पाण्याखाली 
---घाट परिसरातील टप-या, दुकानं काढण्याच्या प्रशासनाच्या सूचना  

23 July 2026 08:04 AM (IST)

विद्यार्थ्यांसाठी ठाकरे बंधू एकत्र

--उद्या ज्युनियर ठाकरेंची तिरंगा रॅली
--26 जुलैला उद्धव, राज ठाकरेंचा संयुक्त मोर्चा
--उद्या ज्युनियर ठाकरेंची तिरंगा रॅली

23 July 2026 07:53 AM (IST)

सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आजचा 26वा दिवस

सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आजचा 26वा दिवस आहे.. सोनम वांगचुक उपोषणावर ठाम असून  रूग्णालयातून वांगचुक त्यांची प्रतिक्रिया समोर आलीये..आपण अजून जिवंत असून 11 किलो वजन कमी झालं झाल्याचं वांगचुक सांगत आहेत.. तर बळाचा वापर करणार नसल्याचं आश्वासन दिल्यास उपोषण मागे घेणार असल्याचं वांगचुक यांनी म्हटलंय..  

23 July 2026 07:37 AM (IST)

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचं मोदींना पत्र

केंद्र सरकारनं शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनामा घ्यावा अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. अण्णा हजारे यांनी पत्र लिहूनही मागणी केलीय. लोकशाहीत जनतेचा आवाज दडपण्याऐवजी संवादातून प्रश्न सोडवला पाहिजे. मंत्र्याचा राजीनामा घेतला म्हणून सरकारची सत्ता जात नाही. असं अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय. सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून प्रश्न सोडवावेत, अशी भूमिका अण्णा हजारे यांनी मांडलीय. लोकशाहीत संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारल्याने अण्णा हजारे यांनी चिंता व्यक्त केलीय.

23 July 2026 07:27 AM (IST)

राईड रद्द करणा-या चालकांना दणका

शेवटच्या क्षणी राईड रद्द करणा-या चालकांना दणका, मुंबई महानगरात राईड रद्द केल्यास पाचपट दंड, रक्कम थेट प्रवाशाच्या खात्यात जमा होणार...

23 July 2026 07:25 AM (IST)

 सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची मोठी घोषणा

राज्य सरकारडून कर्जमाफीतील 56 लाखांपैकी 553 शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची मोठी घोषणा

23 July 2026 07:24 AM (IST)

राज्यात पुन्हा पावसाचं थैमान

राज्यात पुन्हा पावसाचं थैमान…कोकणात पावसाचा ऑरेंज, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात यलो अलर्ट.. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट

23 July 2026 07:24 AM (IST)

दिवंगत अजित पवारांचा पूर्णाकृती पुतळा

बारामतीच्या नटराज कला दालनात दिवंगत अजित पवारांचा पूर्णाकृती पुतळा… उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते पुतळ्यांचं आज लोकार्पण… 

23 July 2026 07:23 AM (IST)

 आजही नागपुरात आंदोलनं सुरुच राहणार

दिल्लीतील आंदोलनला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभर आंदोलन, नागपुरात सीजेपी आंदोलकांना पोलिसांनी रात्री घेतलं ताब्यात, आजही आंदोलनं सुरुच राहणार

23 July 2026 07:22 AM (IST)

 अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस, तरुणांच्या आंदोलनाबाबत विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर आज कामकाज होणार का याकडं लक्ष

23 July 2026 07:21 AM (IST)

अभिनेता सलमान खानचा पाठिंबा

तरुणांच्या आंदोलनाला अभिनेता सलमान खानचा पाठिंबा, लाठीचार्जबाबत दबंग खाननं व्यक्त केलं दुःख

23 July 2026 07:21 AM (IST)

आंदोलनाला जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंचा पाठिंबा

दिल्लीत सुरु असलेल्या तरुणांच्या आंदोलनाला जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंचा पाठिंबा… अहिल्यानगरच्या वाडिया पार्क येथील महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर करणार मौन आंदोलन...

23 July 2026 07:20 AM (IST)

आज महाराष्ट्र बंदची हाक

वंचित बहुजन आघाडीकडून आज महाराष्ट्र बंदची हाक...बंदला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा, कामगार व्यापारी संघटनांशी बोलणं सुरू...प्रकाश आंबेडकर यांची माहिती

23 July 2026 07:19 AM (IST)

ठाकरे बंधूंचा एल्गार

जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचं सामर्थ्य वाढवण्यासाठी ठाकरे बंधूंचा एल्गार, उद्या ज्युनियर ठाकरेंची तिरंगा रॅली, तर 26 जुलैला उद्धव आणि राज ठाकरेंचा संयुक्त मोर्चा

23 July 2026 07:18 AM (IST)

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद, विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आणि लाठीचार्जबाबत काय भूमिका मांडणार याकडं लक्ष

23 July 2026 07:17 AM (IST)

राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

‘गेल्या 10 वर्षात 152 पेपर फुटले, तरी कोणालाही शिक्षा नाही… राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, तर काँग्रेसशासित राज्यातील पेपरफुटीवर राहुल गांधी का बोलत नाही, भाजपचा सवाल

23 July 2026 07:17 AM (IST)

सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा 26वा दिवस

सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा 26वा दिवस, आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आश्वासन दिल्यास उपोषण सोडणार, वांगचुक यांची माहिती तर उपोषण मागे घेण्यासाठी विरोधकांचं वांगचुक यांना पत्र

23 July 2026 07:16 AM (IST)

जंतरमंतरवर काल रात्री काही वेळ गदारोळ

दिल्लीतील जंतरमंतरवर काल रात्री काही वेळ गदारोळ, पोलीस आणि आंदोलक पुन्हा आमनेसामने, पोलिसांकडून सौम्य लाठीचार्ज, सध्या तणावपूर्ण शांतता.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates
CJP Protest

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'आम्ही निर्णय घेतला आहे की...', स्वत: मोदींनी केली घोषणा; पेपरफुटीचा उल्लेख करत म्हणाले, 'जो कोणी तरुणांच्या...'
PM Modi7 min ago
2
nashik rain28 min ago
3
student protest52 min ago
4
nagpur1 hr ago
5
eknath shinde1 hr ago