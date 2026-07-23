Maharashtra Breaking News Today LIVE: बारामतीमध्ये अजितदादांच्या पुतळ्याचं आज अनावरण

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पहिला पूर्णाकृती पुतळा बारामती मध्ये बसवण्यात आलेला आहे. याचं लोकार्पण आज सकाळी साडेनऊ वाजता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार खासदार पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्या उपस्थितीत केलं जाणार आहे. बारामती मधील तिरंगा चौकात नटराज नाट्यकला मंदिराच्या वतीने हा पूर्णाकृती पुतळा बसवण्यात आला आहे.
एसटी महामंडळाने दीड वर्षांत दुसऱ्यांदा प्रवासी भाड्यात १३.५६ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.. त्यामुळे एकूण भाडेवाढ २८.५० टक्क्यांवर पोहोचली असून, ग्रामीण आणि सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला फटका बसणार आहे.. तर खासगी वाहतूक दरही वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय..
-- ठाकरे बंधूंची एकत्रित पत्रकार परिषद होणार?
--राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद
- राज ठाकरेंसोबत उद्धव ठाकरेही उपस्थित राहण्याची शक्यता
--विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय बोलणार?
--लाठीचार्जबाबत काय भूमिका मांडणार?
--जंतरमंतरवरच चर्चा होणार
--चर्चेसाठी सरकारला जंतरमंतरवर यावं लागणार
-- सरकारनं पाच तासात केवळ 10 मिनिटे चर्चा केली
--सरकार वेळकाढूपणा करत आहे- दिपके
पालघर जिल्ह्यात रात्रीपासून पावसानं थैमान घातलंय... सतत कोसळणा-या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागात पाणी साचलंय.. काही घरांमध्येही पावसाचं पाणी शिरलं असून घरातील वस्तूंचं मोठं नुकसान झालंय.. मासवण एक्स्प्रेस टोल प्लाझा भागातील अनेक घरांमध्ये पावसाचं पाणी शिरलंय.
--पावसामुळे गोदावरी नदीला पूर
--रामकुंड परिसरात पाण्याची पातळी वाढली
--दुतोंड्या मारुतीच्या कमरेपर्यंत पुराचं पाणी
--गोटाघाट परिसरातील लहान मंदिर पाण्याखाली
---घाट परिसरातील टप-या, दुकानं काढण्याच्या प्रशासनाच्या सूचना
--उद्या ज्युनियर ठाकरेंची तिरंगा रॅली
--26 जुलैला उद्धव, राज ठाकरेंचा संयुक्त मोर्चा
--उद्या ज्युनियर ठाकरेंची तिरंगा रॅली
सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आजचा 26वा दिवस आहे.. सोनम वांगचुक उपोषणावर ठाम असून रूग्णालयातून वांगचुक त्यांची प्रतिक्रिया समोर आलीये..आपण अजून जिवंत असून 11 किलो वजन कमी झालं झाल्याचं वांगचुक सांगत आहेत.. तर बळाचा वापर करणार नसल्याचं आश्वासन दिल्यास उपोषण मागे घेणार असल्याचं वांगचुक यांनी म्हटलंय..
केंद्र सरकारनं शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनामा घ्यावा अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. अण्णा हजारे यांनी पत्र लिहूनही मागणी केलीय. लोकशाहीत जनतेचा आवाज दडपण्याऐवजी संवादातून प्रश्न सोडवला पाहिजे. मंत्र्याचा राजीनामा घेतला म्हणून सरकारची सत्ता जात नाही. असं अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय. सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून प्रश्न सोडवावेत, अशी भूमिका अण्णा हजारे यांनी मांडलीय. लोकशाहीत संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारल्याने अण्णा हजारे यांनी चिंता व्यक्त केलीय.
शेवटच्या क्षणी राईड रद्द करणा-या चालकांना दणका, मुंबई महानगरात राईड रद्द केल्यास पाचपट दंड, रक्कम थेट प्रवाशाच्या खात्यात जमा होणार...
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राज्यात पुन्हा पावसाचं थैमान…कोकणात पावसाचा ऑरेंज, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात यलो अलर्ट.. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट
बारामतीच्या नटराज कला दालनात दिवंगत अजित पवारांचा पूर्णाकृती पुतळा… उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते पुतळ्यांचं आज लोकार्पण…
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दिल्लीतील जंतरमंतरवर काल रात्री काही वेळ गदारोळ, पोलीस आणि आंदोलक पुन्हा आमनेसामने, पोलिसांकडून सौम्य लाठीचार्ज, सध्या तणावपूर्ण शांतता.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2026: सामाजिक कार्येकर्ते सोनम वांगचूक यांनी रुग्णालयातून व्हिडीओ जारी केला, ११ किलो वजन कमी झालं आहे. आंदोलनकर्ते युवकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आश्वासन दिल्यास उपोषण सोडेन, असं सांगितले मात्र असं आश्वासन न मिळाल्यास उपोषण जारी ठेवू. राज ठाकरेंची आज सकाळी पत्रकार परिषद होणार आहे. यात या संयुक्त मोर्चाबाबत माहिती दिली जाणार आहे. या आधी मराठी भाषेची अस्मिता जपण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आले होते, आता विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हे दोघे एकत्र येणार आहेत. नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार प्रकरणी काढणार मोर्चा, मोर्चाचे ठिकाण अद्याप निश्चित नसले तरी रविवारी हा मोर्चा मुंबईत असणार आहे. दिल्लीतील आंदोलनाचे राज्यात पडसाद... मुंबई, पुण्यासह राज्यातील अनेक भागात काँग्रेस आक्रमक... पोलिसांकडून आंदोलकांची धरपकड सुरु आहे. हे आणि याशिवाय राजकीय सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा. यासोबतच राज्यात काल रात्रीपासून पाऊस आहे. पावसाचेही सर्व अपडेट्स या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा...