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Breaking News Today LIVE: मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करा; हायकोर्टाचे पालिकेला आदेश

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2025: राज्यासह देशभरातील घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 29, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:28 AM IST
Breaking News Today LIVE: मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करा; हायकोर्टाचे पालिकेला आदेश
29 July 2026 09:27 AM (IST)

मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करा; हायकोर्टाचे पालिकेला आदेश

मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महापालिकेला दिले.

 सातत्याने अशा कृती करणाऱ्या नागरिकांच्या बेजबाबदार वृत्तीमुळे केवळ महानगर पालिकेच्या यंत्रणेवरच अतिरिक्त ताण येत नाही, तर पर्यावरणाचेही गंभीर नुकसान होत आहे.

 कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी आणि कडक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करणे हाच यावर एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे यावेळी न्यायालयाने  केले स्पष्ट

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने कांजूरमार्ग कचराभूमीवरून सतत येणारी दुर्गंधी आणि वायू उत्सर्जनाशी संबंधित याचिकांवरील विविध सुनावणीदरम्यान आदेश दिले. 

ही समस्या शहरातील नागरिकांनीच ओढवून घेतली असून नागरिक मूलभूत नागरी अपेक्षांचे पालन करण्याबाबत निष्काळजी आहेत.

 कठोर कारवाईशिवाय पर्याय नाही, अन्यथा महापालिकेला अशा समस्येचा सामना करत राहावा लागेल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. 

समुद्रात टाकलेले प्लास्टिक आणि कचऱ्याचे ढिगारे पावसाळ्यात वाहून पुन्हा किनाऱ्यावर येतात याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

29 July 2026 09:00 AM (IST)

दादर फुल मार्केटमध्ये महापालिकेची कारवाई, क्रेनने तोडले फुलांचे क्रेड

दादर फुल मार्केटमध्ये महापालिकेची कारवाई

शेतकऱ्यांच्या फुलांच्या पेटीवर पालिकेने केली कारवाई काही पेट्यांचं नुकसान

दादर फुल मार्केट बाहेरील रस्त्यावर फुलांचे क्रेड ठेवण्यात आले होते 

या क्रेडवर पालिकेकडून जेसीबी ने कारवाई करण्यात आली, क्रेड तोडण्यात आले 

तसेच रस्त्यावर उभ्या असलेल्या गाड्यांमधून देखील क्रेड बाहेर काढून तोडण्यात आले आसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे

29 July 2026 08:19 AM (IST)

आज शहरासह तीन तालुक्यातील शाळांना सुट्टी

 नागपूर शहरात मंगळवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भाग जलमय झाले होते... आजही ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे... त्यामुळे काही ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता लक्षात घेऊन नागपूर शहरासह तीन तालुक्यातील शाळा महाविद्यालयांना आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.. कोणती अनुचित घटना घडू नये व विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेच्या दृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर शहरासह नागपूर ग्रामीण,हिंगणा व कामठी तालुक्यातील शाळांना सुट्टी लागू राहणार आहे

29 July 2026 08:17 AM (IST)

बस चालविताना मोबाइल वापरणाऱ्या चालकांना दंड

मुंबई : बेस्टच्या ताफ्यातील कंत्राटी बसच्या वाढत्या अपघातांमुळे प्रवासी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत बेस्ट उपक्रमाने वाहन चालवताना मोबाइल वापरणाऱ्यांविरुद्ध मोहीम राबवून १८ दिवसांत २३ कंत्राटी चालकांवर कारवाई केली. या मोहिमेत साध्या वेशातील अधिकारी बसमधून प्रवास करून चालकांवर पाळत ठेवत आहेत.
बेस्टच्या ताफ्यात अडीच हजार भाडेतत्वावरील बस आहेत. कंत्राटी चालक अनेकदा बस चालविताना मोबाइल फोनवर बोलताना निदर्शनास आले आहेत. तसेच काही चालक हेडफोनद्वारे
मोबाइलवर बोलतात. यामुळे चालकाचे लक्ष विचलित होऊन अपघात होऊ शकतो. गेल्या दोन महिन्यांत बेस्टच्या कंत्राटी बसचे अपघात चालकांच्या चुकीमुळे झाले आहेत. या मोहिमेअंतर्गत वाहन चालवताना मोबाईल फोनचा वापर करणाऱ्या चालकांवर आता कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. नियमांचे उल्लंघन करताना
कोणताही चालक आढळल्यास त्याच्यावर तातडीने दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. मात्र दंड भरल्यानंतरही चालकाकडून वारंवार नियमभंग होत असल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर कायदेशीर आणि शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.

29 July 2026 08:16 AM (IST)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार यांचा आज साखरपुडा 

पार्थ पवार यांचा साखरपुडा आता पुण्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पडणार 

पार्थ पवार यांच्या साखरपुड्याचे मोजक्याच लोकांना निमंत्रण 

पार्थ पवार यांच्या साखरपुड्याच्या निमित्ताने संपूर्ण पवार कुटुंबीय एकत्रित असणार 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील साखरपुड्याचे निमंत्रण

29 July 2026 08:15 AM (IST)

पश्चिम महाराष्ट्रातली धरणं भरू लागली, पुणे विभागात धरणं 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त भरली 

राज्यात जुलै महिन्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे धरणांमधील पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. राज्यातील एकूण उपयुक्त पाणीसाठा आता ६० टक्क्यांहून अधिक झाला असून, पुणे विभागात तर अनेक धरणे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भरली आहेत. मात्र, काही भागांत अद्याप पाण्याची स्थिती समाधानकारक नसल्याने पाण्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे.

जून अखेरीस राज्यातील धरणांमध्ये केवळ ३२४.५४ टीएमसी म्हणजे २२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता. मात्र, जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर २८ जुलै २०२६ रोजी हा साठा वाढून ८७७.३० टीएमसी म्हणजे ६०.८६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा ६८.५५ टक्के होता. 

महसूल विभागनिहाय पाहिल्यास कोकण विभागात ८२.५७ टक्के, पुणे विभागात ७५.९१ टक्के, नाशिकमध्ये ६२.९३ टक्के, नागपूरमध्ये ४८.८९ टक्के, अमरावतीमध्ये ४३.२० टक्के, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात केवळ ३४.०५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

राज्यातील प्रमुख धरणांपैकी उजनी ९९.७८ टक्के, तानसा ९९.१४ टक्के, भंडारदरा ९२.४२ टक्के, कण्हेर ९१ टक्के आणि भातसा ९०.३८ टक्के भरले आहे. तर जयकवाडी, मुळा, दूधगंगा आणि येळदरी या धरणांमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी असल्याचे दिसून येते. 

पुणे विभागातही समाधानकारक चित्र आहे. पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण प्रणालीत ९२ टक्के, तर वीर धरण प्रणालीत ८९ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पानशेत, भामा आसखेड, पवना, येडगाव, सडभे यांसारखी अनेक धरणे ९० टक्क्यांहून अधिक भरली आहेत.

सध्या खडकवासला, पानशेत, पवना, वीर, उजनी, घोड, सडभे, मुळशी आणि चासकमान यांसह अनेक धरणांतून नियंत्रित स्वरूपात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

राज्यातील धरणसाठा गेल्या महिन्याच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढला असला, तरी सर्व भागांत समान पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे शास्त्रीय आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे, तसेच धरणांमधून होणाऱ्या विसर्गाबाबत सतर्क राहणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

29 July 2026 08:14 AM (IST)

साखरसाठ्यावर केंद्राचे निर्बंध, 30 दिवसांपेक्षा जास्त साठा ठेवण्यास मनाई

अपुऱ्या पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर देशात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि सणासुदीच्या काळात संभाव्य तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर व्यापाऱ्यांवर नवीन निर्बंध लागू केले आहेत. देशात १ ऑगस्टपासून साखर व्यापाऱ्यांना साखरेचा साठा ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवता येणार नाही. तसेच, कुठेही एकावेळी ४,००० क्विटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.

29 July 2026 08:13 AM (IST)

शीव उड्डाणपुलाचा एक मार्ग 31 ऑगस्टपर्यंत सेवेत

वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी), कुर्ला एलबीएस मार्ग, धारावी व शीव परिसराला जोडणाऱ्या शीव उड्डाणपुलाच्या रखडलेल्या बांधकामामुळे धारावी परिसरासह मुंबईतील वाहतूक सेवा कोलमडली आहे. याबाबत धारावी बचाव आंदोलन यांनी मध्य रेल्वे प्रशासनाची भेट घेतली. यावेळी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ऑगस्टपर्यंत शीव उड्डाणपुलाचा एक मार्ग ३१ ऑगस्टपर्यंत सेवेत आणण्याचे आश्वासन दिले. ३१ मध्य रेल्वे व मुंबई महापालिका मिळून शीव स्थानकाजवळ नवा उड्डाणपूल उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले. परंतु, या उड्डाणपुलाचे काम दोन वर्षांहून अधिक काळ बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. शालेय विद्यार्थ्यांना ये-जा करताना अडचणी होत असून, पूल बंद असल्यामुळे ९० फूट रस्त्यावर कायम वाहतूक कोंडी होते. यामुळे स्थानिकांच्या रोजगारावरही परिणाम होतो. याबाबत धारावी बचाव आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मध्य रेल्वेचे मुख्य अभियंता (निर्माण) यांची भेट घेतली. यावेळी मुंबई महापालिकेद्वारे पोहच रस्ता वेळेत तयार झाल्यास ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पुलाच्या एका बाजूचा रस्ता वाहतुकीसाठी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन रेल्वे अधिकाऱ्यांद्वारे देण्यात आले.

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TAGS:
cockroach janta party
Kangana Ranaut
NCP
Priyanka Gandhi

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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