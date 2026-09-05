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Maharashtra Breaking News Today LIVE: यंदा दहीहंडीचा थरार आणखी वाढणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5th September 2026: देशभरात मोठ्या प्रमाणात गोकुळाष्टमी साजरी केली जात असून गोकुळ, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथ पुरी या ठिकाणी तो मोठ्या प्रमाणावर होतो. याचे आणि इतर घडामोडींचे सगळे अपडेट्स एका क्लिकवर बघा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 05, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:02 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: यंदा दहीहंडीचा थरार आणखी वाढणार
05 September 2026 10:00 AM (IST)

यंदा दहीहंडीचा थरार आणखी वाढणार

थरांचा थरार... मोठमोठी बक्षीसं... सिनेकलाकारांची हजेरी आणि गोविंदांचा ओसंडून वाहणारा उत्साह असं जल्लोषपूर्ण वातावरण आज राज्यातील विविध शहरांत पाहायला मिळणार आहे. दहीहंडीची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाण्यात मुंबईसह आजूबाजूच्या शहरांतील लहान- मोठी गोविंदा पथकांची दहीहंड्या फोडण्यासाठी स्पर्धा रंगणार आहे. विशेष म्हणजे यंदा पनवेल, पेण, अलिबाग, महाड पासून थेट रत्नागिरीचे गोविंदा पथक मुंबई-ठाण्यात दाखल झालंय.. त्यामुळे यंदा दहीहंडीचा थरार आणखी वाढणार आहे

05 September 2026 09:45 AM (IST)

नागपूरच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केली आमरण अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात

नागपुरात सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आता आमरण अन्नत्याग आंदोलनाला  केली सुरुवात ..

नागपुरातील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ठिय्या आंदोलनात भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यातील विद्यार्थी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनावर ठाम आहेत.

मात्र, मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

जोपर्यंत आदिवासी मंत्री आणि मुख्य सचिव आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत अन्नप्राशन करणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.

अन्यथा शांतपणे सुरू असलेले आंदोलन जनआंदोलनात रूपांतरित करण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

05 September 2026 09:37 AM (IST)

भारत विरुद्ध पाकिस्तान पारंपरिक प्रतिस्पर्धी संघ आमनेसामने

महिला आशिया चषक स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान पारंपरिक प्रतिस्पर्धी संघ आमनेसामने.. आजची लढत जिंकून टीम इंडिया विजयाच्या हॅटट्रिकसाठी सज्ज..

05 September 2026 09:36 AM (IST)

मंत्री अशोक उईकेंच्या राजीनाम्यावर विद्यार्थी ठाम

नाशिकमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांचं उपोषण 13 व्या दिवशी मागे…धरणे आंदोलन मात्र सुरूच राहणार…मंत्री अशोक उईकेंच्या राजीनाम्यावर विद्यार्थी ठाम…पुढील ८-१० दिवसांत मुंबईत धडकण्याचा इशारा…

05 September 2026 09:36 AM (IST)

मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषण सुरु ठेवण्याचा निर्धार

मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आठवा दिवस…मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषण सुरु ठेवण्याचा निर्धार... जरांगेंच्या समर्थनार्थ मराठा समाजाकडून ठिकठिकाणी आंदोलने…

05 September 2026 09:35 AM (IST)

ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर

मराठा आरक्षण उपसमितीला जीआर काढण्याचे अधिकार कोणी दिले…रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही…ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर…तर भुजबळांनी ओबीसींचं वाटोळं केलं, मनोज जरांगेंचा हल्लाबोल…

05 September 2026 09:35 AM (IST)

मुंबईत डीजे आणि लेझर लाईटवर कायमची बंदी

मुंबईत डीजे आणि लेझर लाईटवर कायमची बंदी... सण-उत्सवाच्या काळात डीजे, लेझर लाईट बंद ठेवण्याचे मुंबई पोलीस आयुक्तांचे आदेश.. नियमांचं पालन न केल्यास कारवाईचाही इशारा...

05 September 2026 09:34 AM (IST)

नवी मुंबई, पनवेल, सांगलीसह धुळ्यात डीजे, लेजर लाईटवर बंदी

आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक शहरांत डीजेचा दणदणाट बंद… नवी मुंबई, पनवेल, सांगलीसह धुळ्यात डीजे, लेजर लाईटवर बंदी…नागपुरात डीजेबंदीवरून भाजपातच दोन गट…

05 September 2026 09:34 AM (IST)

राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी…

शिवसेना UBTच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द…जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावरही बंदी…राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी…

05 September 2026 09:34 AM (IST)

चव्हाणवर शिवागाळ, दमदाटी आणि मारहाणीचा गुन्हा दाखल

विद्यानंद बापटांवरील हल्लाप्रकरणी संतोष चव्हाणला १ दिवसांची पोलीस कोठडी… चव्हाणवर शिवागाळ, दमदाटी आणि मारहाणीचा गुन्हा दाखल

05 September 2026 09:34 AM (IST)

डीजेविरोधात भूमिका घेणाऱ्या विद्यानंद बापटांना वाढता पाठिंबा

डीजेविरोधात भूमिका घेणाऱ्या विद्यानंद बापटांना वाढता पाठिंबा… शरद पवारांकडून भूमिकेचं समर्थन… तर परंपरा पाळूनच गणेशोत्सव साजरा करण्याचं मुख्यमंत्री फडणवीसांचं आवाहन…

05 September 2026 09:33 AM (IST)

घाटकोपरमधील मनसेच्या दहीहंडीला पोलिसांची नोटीस

घाटकोपरमधील मनसेच्या दहीहंडीला पोलिसांची नोटीस…तातडीने स्टेज काढून टाकण्याच्या सूचना…तर सर्व परवानग्या घेतल्या असताना नोटीस कशी, मनसेचा सवाल..

05 September 2026 09:29 AM (IST)

मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरात दहीहंडीची धूम

मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरात दहीहंडीची धूम…आयोजकांकडून गोविंदांसाठी लाखोंची बक्षिसं…सोहळ्यासाठी महापालिका, पोलीस प्रशासन सज्ज…झी २४ तासवर दिवसभर पाहा दहीहंडीचं महाकव्हरेज…

05 September 2026 09:27 AM (IST)

देशभरात मोठ्या प्रमाणात गोकुळाष्टमी

देशभरात मोठ्या प्रमाणात गोकुळाष्टमी साजरी केली जाणार, गोकुळ, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथ पुरी या ठिकाणी तो मोठ्या प्रमाणावर होतो. ओरिसामध्ये दहीहंडी जत्रा किंवा दहीभंगा जत्रा या दिवशी साजरी केली जाते

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
LIVE UPDATE
Dahi Handi 2026

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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