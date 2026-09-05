थरांचा थरार... मोठमोठी बक्षीसं... सिनेकलाकारांची हजेरी आणि गोविंदांचा ओसंडून वाहणारा उत्साह असं जल्लोषपूर्ण वातावरण आज राज्यातील विविध शहरांत पाहायला मिळणार आहे. दहीहंडीची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाण्यात मुंबईसह आजूबाजूच्या शहरांतील लहान- मोठी गोविंदा पथकांची दहीहंड्या फोडण्यासाठी स्पर्धा रंगणार आहे. विशेष म्हणजे यंदा पनवेल, पेण, अलिबाग, महाड पासून थेट रत्नागिरीचे गोविंदा पथक मुंबई-ठाण्यात दाखल झालंय.. त्यामुळे यंदा दहीहंडीचा थरार आणखी वाढणार आहे
नागपुरात सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आता आमरण अन्नत्याग आंदोलनाला केली सुरुवात ..
नागपुरातील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ठिय्या आंदोलनात भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यातील विद्यार्थी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनावर ठाम आहेत.
मात्र, मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
जोपर्यंत आदिवासी मंत्री आणि मुख्य सचिव आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत अन्नप्राशन करणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
अन्यथा शांतपणे सुरू असलेले आंदोलन जनआंदोलनात रूपांतरित करण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
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मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरात दहीहंडीची धूम…आयोजकांकडून गोविंदांसाठी लाखोंची बक्षिसं…सोहळ्यासाठी महापालिका, पोलीस प्रशासन सज्ज…झी २४ तासवर दिवसभर पाहा दहीहंडीचं महाकव्हरेज…
देशभरात मोठ्या प्रमाणात गोकुळाष्टमी साजरी केली जाणार, गोकुळ, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथ पुरी या ठिकाणी तो मोठ्या प्रमाणावर होतो. ओरिसामध्ये दहीहंडी जत्रा किंवा दहीभंगा जत्रा या दिवशी साजरी केली जाते
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5th September 2026: मनोज जरांगे पाटलांच्या चुकीच्या मागण्या मान्य होत असतील तर आंदोलन करणार.. छगन भुजबळांचा इशारा.. काहीतरी मिळवायचं असले म्हणून भुजबळांची धडपड..जरांगेंचाही हल्लाबोल. मराठा आरक्षण उपसमितीला जीआर काढण्याचे अधिकार कुणी दिले? आम्हीही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, छगन भुजबळांचा जरांगेंवर हल्लाबोल, सरकार आणण्यात ओबीसींचा हातभार असल्याचाही घरचा आहेर. याबद्दलचे अपडेट्स असतील याशिवाय आज देशभरात दहीहंडीचा सण साजरा होणार आहे. याबद्दलचेही सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या.