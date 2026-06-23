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Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नवीन सेनाभवन उभाणार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 June 2026: मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी राजा सुखावला आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडत आहेत. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून २०२६ पासून मुंबईतील विधान भवन येथे सुरू झाले आहे. तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी आणि विविध विकासकामांवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. 

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 23, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:48 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नवीन सेनाभवन उभाणार?
23 June 2026 09:48 AM (IST)

25 टक्के आरटीई जागांच्या प्रवेशांची तपासणी

आरटीई अर्थात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमधील 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेची शिक्षण विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.प्रवेश प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.जिल्ह्यात यंदा 95 शाळांमध्ये 1 हजार 7 जागा आरटीईसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.चौकशी समितीकडून निवडक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व कागदपत्रांची पडताळणी केली जात असून चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागाच्या पुढील निर्णय पालकांचे लक्ष लागले आहे.

23 June 2026 09:21 AM (IST)

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून यंदा 412 कोटी मालमत्ता तर वसूल

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मालमत्ता कर संकलन विभागानं यंदा ४१२ कोटी रुपयांचा महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. १ एप्रिल ते २२ जून २०२६ या कालावधीत साडेतीन लाखांहून अधिक मालमत्ताधारकांनी तब्बल ४१२ कोटी ९७ लाख रुपयांचा कर भरला आहे. वाकड विभागान सर्वाधिक ५६ कोटी ३९ लाखांची वसुली केली आहे. दरम्यान, मालमत्ता करावरील विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आता केवळ ८ दिवस शिल्लक असून ३० जून ही अंतिम मुदत आहे. ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांना सामान्य करावर १० टक्के सवलत दिली जात आहे. नागरिकांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता त्वरित कर भरावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

23 June 2026 09:21 AM (IST)

नाफेडच्या ज्वारी खरेदीला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद

वाशीम जिल्ह्यात नाफेडमार्फत शासकीय हमीभावाने ज्वारी खरेदीला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. प्रति क्विंटल ३ हजार ६९९ रुपये दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा अधिक लाभ मिळत आहे.जिल्ह्यात ३ हजार ४६७ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून आतापर्यंत ४४ हजार ६८ क्विंटल ज्वारीची खरेदी करण्यात आली आहे.यासाठी १६ कोटी ३० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम अदा करण्यात आली आहे.ज्वारी खरेदीची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ असल्याने नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी वेळेत ज्वारी खरेदी केंद्रावर आणावी,असे आवाहन करण्यात आले आहे.

23 June 2026 09:19 AM (IST)

वाढत्या उष्णतेचा विद्यार्थ्यांवर परिणाम, लातूर जिल्ह्यातील शाळांची वेळ बदलली 

लातूर जिल्ह्यातील शाळांच्या वेळेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, याची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता जिल्ह्यातील सर्व शाळा सकाळी ८ ते दुपारी १२.३० या वेळेतच भरवण्यात येणार आहेत. यापूर्वी शाळांची वेळ सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ४.३० अशी होती. एल-निनोच्या प्रभावामुळे उष्णतेची तीव्रता वाढल्याने विद्यार्थ्यांना दुपारच्या कडक उन्हाचा त्रास होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, पालकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पावसाळा नियमित सुरू होईपर्यंत सकाळच्या सत्रातच शाळा सुरू राहणार आहेत.

23 June 2026 09:18 AM (IST)

भंडारा जिल्ह्यात घरात ठेवलेले 10 सिलेंडर चोरट्यांनी चोरून नेले 

भंडारा जिल्ह्यात लाखनी तालुक्यात सिलेंडर तुटवडा कायम असून. गॅस एजन्सी मधून नवीन कनेक्शन देणे बंद आहे त्यामुळे आता चक्क घरातून गॅस सिलेंडर चोरीच्या घटना काही गावात घडल्या आहेत.लाखनी तालुक्यातील सलेभाटा परिसरात अनेक गावातून घरात ठेवलेले रिकामे व काही गॅस भरलेले १० सिलेंडर चोरी झाले आहेत त्यामुळे आता अनेक कुटुंबांना स्वयंपाक बनवायची अडचण निर्माण झाली आहे त्यामुळे नागरिकांनी पोलिस प्रशासनाला निवेदन देत बंदोबस्त वाढविण्याची मागणी केली आहे. 

23 June 2026 09:17 AM (IST)

रत्नागिरी जिल्ह्यात पावासाची जोरदार हजेरी

हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. गेले २४ तास सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे उष्मा आणि उखाणे हैराण झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून शेतकरी वर्गातही समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात उकाड्याची तीव्रता वाढली होती पावसाची प्रतीक्षा लागून राहिलेल्या नागरिकांना अखेर सोमवारी सकाळपासून पावसाने दिलासा दिला. सुरुवातीला हलक्या सरींनी हजेरी लावली असली तरी पावसाचा जोर नंतर वाढला. त्यानंतर दिवसभर पावसाच्या सरी कोसळत राहिल्याने शहर आणि ग्रामीण भागात सर्वत्र पाणीच पाणी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळाले. या मुसळधार पावसामुळे तालुक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर पाणी साचले. दरम्यान शेतीच्या कामांसाठी पावसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकरी वर्गाला या पावसामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. भात लागवडी पूर्व मशागतीच्या कामांना गती मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून नागरिकांना उन्हाच्या तडाख्यातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

23 June 2026 09:07 AM (IST)

जळगावातील नशिराबाद गावात पतीकडून पत्नीची कोयत्याने निघृण हत्या

जळगावातील नशिराबाद गावात पतीकडून पत्नीची कोयत्याने निघृण हत्या करण्यात आली आहे. मंदाबाई विकास जाधव असे मयत २८ वर्षीय महिलेचे नाव आहे. विकास जगन जाधव असे ३२ वर्षीय आरोपी पतीचे नाव असून त्याला नशिराबाद पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. नशिराबाद गावातील खंडेराव मंदिराजवळील खालची आळी भागातील या घटनेने खळबळ उडाली आहे. किरकोळ कौटुंबिक वादातून हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर, नेमक्या कारणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. 

23 June 2026 08:54 AM (IST)

रायगड जिल्ह्यात शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का..

श्रीवर्धनचे नगराध्यक्ष अतुल चोगले आज शिंदेंच्या सेनेत प्रवेश करणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन निवासस्थानी पक्षप्रवेश  होणार आहे. अतुल चोगले हे ठाकरे गटाचे जिल्ह्यातील एकमेव नगराध्यक्ष आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून थेट नगराध्यक्ष पदी निवडून आले होते. मंत्री अदिती तटकरे यांच्या मतदारसंघातील नगरपरिषद. चोगले नगराध्यक्ष होताच मंत्री भरत गोगावले यांनी घेतली होती त्यांची भेट. चोगलेंना पक्षप्रवेश देऊन तटकरेंना चेक देण्याचा गोगावले यांचा प्रयत्न.

23 June 2026 08:52 AM (IST)

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नवीन सेनाभवन उभाणार?  दादर आणि बीकेसीमध्ये जागेची शोधाशोध सुरू 

 

23 June 2026 08:30 AM (IST)

ट्रिपल तलाकचा मुद्दा आज सभागृहात गाजणार 

ट्रिपल तलाकचा मुद्दा आज सभागृहात गाजणार आहे. आमदार देवयानी फरांदे यांची आज लक्षवेधी असणार आहे. ट्रिपल तलाक कायद्याची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही याविषयाकडे आमदार देवयानी फरांदे यांची लक्षवेधी भूमिका असणार आहे. अजूनही फोनद्वारे तलाक घेत असल्याचे लक्षवेधी मध्ये नमुद केले आहे. नाशिक येथील प्रकार घडत असल्याचा देवयानी फरांदे यांचा दावा आहे. 

23 June 2026 08:28 AM (IST)

अमृत भारत एक्सप्रेसचे बुकिंग सुरू, 27 जूनपासून पुणे-दानापूर दरम्यान साप्ताहिक सेवा

पुणे-दानापूर दरम्यान धावणाऱ्या अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेसचे बुकिंग आजपासून सुरू झाले आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर पुणे विभागाला गाडी सुरू करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. गाडी क्रमांक ११४३१ ही ट्रेन २७ जूनपासून दर शनिवारी पुण्यातून सुटणार असून, ११४३२ क्रमांकाची परतीची सेवा २९ जूनपासून सुरू होणार आहे. १८ आधुनिक डब्यांच्या या गाडीमुळे प्रवाशांना किफायतशीर आणि आरामदायी प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

23 June 2026 08:24 AM (IST)

 दुहेरी हत्याकांडाने हादरलं मनमाड शहर

माथेफिरूने रस्त्याच्या कडेला होपलेल्या दोघांच्या डोक्यात दगड घालून केला आहे. निर्घृणपणे खून पोलिसांनी अवघ्या काही तासात आरोपीला केले जे्रबंद

23 June 2026 08:19 AM (IST)

अधिवेशनात आता सही नाही, तर बायोमेट्रिक हजेरी लावावी लागणार

भाजप आमदारांसाठी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा नवा निर्णय आहे. पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदारांना आक्रमक होण्याचे आदेश आहेत. विधिमंडळ कामकाजात अधिकाधिक सहभागासाठी भाजप आमदारांना बायोमॅट्रीक हजेरी बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांचा नवा निर्णय आहे. आमदारांकडून अधिवेशन काळातील हजेरी पद्धतीत बदल होणार आहे. प्रत्येक आमदार व मंत्री किती वेळ सभागृहातील कामकाजात सहभागी झाला? याची नोंद घेतली जाणार आहे. आक्रमक पद्धतीनं आमदारांनी सभागृहात उतरण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे पाऊल उचलले आहे. विविध विधेयकं, शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय, चर्चेवेळी अनेकवेळा आमदारांची गैरहजेरी असते. अशात, बायोमॅट्रिक पद्धतीचा अवलंबत्व आमदारांच्या हजेरीसाठी स्वीकारला जाणार आहे. 

23 June 2026 08:18 AM (IST)

जायकवाडी धरणातील पावसाळ्याची स्थिती काय?

पावसाळा सुरू झाला तरी जायकवाडी धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन थांबलेले नाही. मान्सून अद्याप पूर्णपणे सक्रिय झालेला नाही. त्यामुळे उन्हाळ्याप्रमाणेच जून महिन्यातही धरणातून दररोज दीड दलघमी पाणी हवेत उडून जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे १ ते २० जून या केवळ वीस दिवसांच्या काळात १ टीएमसीपेक्षा अधिक  पाण्याचे बाष्पीभवन झाले आहे. हे पाणी छत्रपती संभाजीनगर शहराची ६ महिन्यांची तहान भागवु शकते. यंदा २१ जूनपर्यंत  १३.४१ टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन झाले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ११.०८ टीएमसी पाणी कमी झाले होते..

23 June 2026 08:14 AM (IST)

अवैधरित्या दारुची वाहतूक करणाऱ्या इनोव्हा कारचा अपघात 

नाशिकच्या सटाणा-ताहाराबाद रस्त्यावर ढोलबारे गावाजवळ भीषण अपघात झाला. सदर वाहनाने सलग दोन ते तीन पलट्या घेतल्या अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी सटाणा पोलिस स्टेशनचे पोलिस अधिकारी कर्मचारी आले असता त्यांनी अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी केली तर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दारूचा साठा आढळून आला. पोलिसांनी वाहनासह दारूचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला असून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या अपघातात वाहनचालक जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. जखमी चालकाची ओळख आणि दारूचा साठा नेमका कुठून आणला जात होता तसेच तो कुठे नेण्यात येणार होता, याबाबत तपास सुरू आहे.

23 June 2026 08:11 AM (IST)

संभाजीनगर परिसरात पावसाची हजेरी 

मृग नक्षत्राच्या शेवटच्या दिवशी सोमवारी वरुणराजाने छत्रपती संभाजी नगर  जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये  हजेरी लावली. यंदाच्या खरीप हंगामातील हा पहिलाच मोठा पाऊस असल्याने गेल्या अनेक दिवसांपासून तीव्र उकाड्याने त्रस्त असलेले नागरिक आणि पेरण्या खोळंबलेला बळीराजा कमालीचा सुखावला आहे. या पावसामुळे ग्रामीण भागात कुठे आनंदाचे, तर कुठे अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे. 

वैजापूर तालुक्यातील शिऊर परिसरातील पाराळा, खरज, भादली, तलवाडा, लोणी खुर्द व बाभूळतेल परिसरात झालेल्या दमदार पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या पावसामुळे तलवाडा घाटातील नदी-नाल्यांना मोठे पाणी आले असून विहिरींची पाणीपातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. तर शिऊर बंगला आणि नांदगाव रस्त्यावरील निर्माणाधिन पूल वाहून गेलाय...

23 June 2026 08:05 AM (IST)

नागपुरातील न्यूरॉन हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर मृतावस्थेत आढळल्याने खळबळ

डॉ. ईश्वर चांदेवार असं 42 वर्षीय मृतक डॉक्टरच नाव आहे. न्यूरॉन हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. घटनास्थळी बधिरीकरणाचे इंजेक्शन आढळल्यान, इंजेक्शनच्या ओव्हरडोजमुळे मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे. कौटुंबिक तणावातून आत्महत्येचे पाऊल उचलले का, याचा पोलिसांकडून तपास सुरु झाला. सोमवारी सकाळी नियमित कामे पूर्ण करून डॉक्टर कक्षात गेले होते, दीड ते दोन तास बाहेर न आल्याने सहकाऱ्यांना संशय व्यक्त केला आहे. कक्षात डॉक्टर बेशुद्धावस्थेत आढळले, तपासणीत मृत्यू स्पष्ट, धंतोली पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट, डॉक्टर काही दिवसांपासून तणावाखाली असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. इंजेक्शनचा ओव्हरडोज, हृदयविकाराचा झटका की आत्महत्या असा संशय व्यक्त केला आहे. पोलिसांकडून नातेवाईकांची चौकशी आणि मोबाईलची तपासणी सुरू, प्रेमविवाह केलेल्या डॉ. चांदेवार यांना 15 वर्षांचा मुलगा आहे.

23 June 2026 08:00 AM (IST)

पावसाची हुलकावणी..राजगड-सिंहगड परिसरातील भात पेरणी संकटात

राजगड-सिंहगड परिसरात मान्सूनने अद्याप जोर धरला नसल्याने भात पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. पावसाअभावी शेतकरी चिंतेत असून पेरणीची कामे रखडली आहेत. शेतकरी पावसाच्या आशेवर कोळप्याच्या साहाय्याने भात पेरणी करत आहेत. पाऊस लवकर न झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

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About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे घोसाळकर झी 24 तास (झी न्यूज) मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे. क्राइम, मनोरंजन, लाईफस्टाईल, हेल्थ, पॅरेंटिंग आणि जनरल नॉलेजशी संबंधीत विषयांवर ती लिहीते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाचकांचा विचार करुन आणि साधी सरळ सोपी भाषा वापरणं ही तिची ओळख आहे. 

करिअरची सुरुवात 

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात 2011 पासून वृत्तपत्रापासून केली आहे. दक्षताच्या करिअरची सुरुवात ही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी आणि नंतर आता डिजिटल मिडिया अशी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून पत्रकारिता या क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये मनोरंजन, लाईफस्टाईल, क्राइम, हेल्थ, जनरल न्यूज यासारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिलं आहे. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने कीर्ति एम.डूंगुरसी महाविद्यालयातून BMM बॅचरल ऑफ मास मीडिया केलं आहे. त्यांतर मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून MACJ मास्टर इन कम्युनिकेशन जर्नालिझम केलं आहे. दोन्ही पदव्यांमधून पत्रकारिकेचे शिक्षण घेतलं आहे. 

दक्षताला विश्वास आहे की, पत्रकारिता करताना ट्रेंड्स महत्त्वाचेच असतात. पण यासोबतच लेखामध्ये अचूक माहिती आणि सविस्तर विषयाची माहिती असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

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