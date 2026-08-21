Maharashtra Breaking News Today LIVE: झी 24 तासच्या जेन अल्फाच्या बातमीचा इम्पॅक्ट

नाशिकच्या बागलाण तालुक्यातील जैतापूर नर्सरी ते हातनुर फाटा दरम्यानच्या खराब रस्त्याच्या प्रश्नावर बागलाणच्या अल्फा रिपोर्टर विद्यार्थिनींच्या ग्राउंड रिपोर्टिंगने प्रशासनाचे लक्ष वेधले ... त्यातच त्यांच्या रिपोर्टिंगला स्थानिक युवकांनी देखील साथ देत आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाग आली आहे.... आणि रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आल्याने स्थानिकांनी समाधान व्यक्त केले.... या रस्त्याची गेल्या काही काळापासून मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली होती.... ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे, चिखल आणि पावसामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे वाहनचालकांना मोठी कसरत करत प्रवास करावा लागत होता..
चाकणसह पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांना शासकीय मंजुरी, परवानग्या आणि सेवांबाबत येणाऱ्या अडचणींचे जलद निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे.... चाकण औद्योगिक परिसरातील रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली आहे...तसेच तक्रारींसाठी ०२०-२६१३००९७ या क्रमांकावर किंवा collector.pune@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर संपर्क साधता येणार आहे....
नागपुरात आदिवासी वसतिगृहाबाबतच्या शासन निर्णयाविरोधात आदिवासी विद्यार्थी संघटनांचं ठिय्या आंदोलन सुरुच आहे... नागपूरच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त कार्यालयात विद्यार्थ्यांचं ठिय्या आंदोलन सुरुच आहे... आज या आंदोलनाचा नववा दिवस असून विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ आणि शासनासोबतच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाला नाहीय... त्यामुळे विद्यार्थी ठिय्या आंदोलनावर ठाम आहेत... नव्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना 26 वर्षे वयोगटाची अट टाकण्यात आलीय... मात्र 26 वर्षांपर्यंत प्रोफेशनल कोर्स पूर्ण होत नसल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे... मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचा पवित्रा या विद्यार्थ्यांनी घेतलाय...
वृक्षतोडीविरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी
याचिकाकर्त्यांची तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी
कुंभमेळ्याची तारीख जवळ येत असल्याने सुनावणी पूर्ण करण्याची मागणी
- नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने निदा खानला दिलासा
- ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर
- मल्टिनॅशनल कंपनी प्रकरणातील महिला कर्मचाऱ्याच्या लैंगिक शोषण आणि धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी निदा खान आहे संशयित आरोपी
- देवळाली कॅम्प पोलिस ठाण्यात निदा वर झाला होता पहिला गुन्हा दाखल
- त्यानंतर मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात दुसरा गुन्हा झाला होता दाखल
- न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नाशिक जिल्हा सोडता येणार नाही
साखरेपाठोपाठ नारळही महागला...नारळाचे दर थेट 55 रुपयांवर.... बाप्पाचा नैवेद्यही महागण्याची शक्यता
मुंबईच्या लक्झरी गृहबाजारात मोठी वाढ झाली आहे.. एप्रिल ते जून 2026 या तिमाहीत 1 हजार 499 आलिशान घरांची नोंदणी झाली असून, तब्बल 14 हजार 903 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत.. वरळीत सर्वाधिक महागडे व्यवहार झाले असून, उपनगरांमध्येही लक्झरी घरांची मागणी वाढली आहे..
काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुमार यांचे 20 ऑगस्टला दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात वयाच्या 84व्या वर्षी निधन झाले.. ते 1984 शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते.. कुमार हे तीनवेळा लोकसभा खासदार राहिले होते..
ऐन सणासुदीत साखरेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय,कच्च्या साखरेच्या आयातीवरील शुल्क हटवलं, साखरेच्या साठवणुकीवरही मर्यादा, काही जिल्ह्यात साखर 65 रुपयांवर....
नाशिकच्या हरिहर गडावर जाण्यास पूर्णपणे बंदी....वाढती गर्दी, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रशासनाचा मोठा निर्णय
यवतमाळच्या महागाव ग्रामीण रुग्णालयात जखमी रुग्णासह 10 ते 12 जणांकडून तोडफोड....उपचारादरम्यान नर्स आणि रुग्णाचा वाद....
नालासोपा-यात अल्पवयीन चालकानं 2 महिलांना उडवलं....उपचारादरम्यान दोन पैकी एका महिलेचा मृत्यू..आरोपींवर कारवाई करण्याची नातेवाईकांची मागणी
व्हेज बर्गरमध्ये आढळला काचेचा तुकडा...अंधेरीच्या जिमीज बर्गरमधला प्रकार...पोलिसांसह FDAकडे तक्रार
जळगावात सोनं-चांदीच्या दरात एकाच दिवसात विक्रमी वाढ... सोन्याच्या दरात प्रतितोळा 4 हजार 500 रुपयांनी... तर चांदीच्या दरात किलोमागे 11 हजार रुपयांनी वाढ...
रितू तावडेंकडून पेडणेकरांचा एकेरी उल्लेख...पेडणेंकरांवर खिचडी घोटाळ्याचा आरोप
डोंबिवलीतील खड्ड्यांवरून अमित ठाकरेंचा संताप...उपमुख्यमंत्र्यांचा मुलगा खासदार, मग दुरवस्था का?...अमित ठाकरेंचा सवाल
दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून उच्चाधिकार समिती स्थापन… माजी न्यायमूर्ती आर.सुभाष रेड्डींच्या अध्यक्षतेखाली समिती
शाळांची अवस्था पाहत नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा… मंत्र्यांनी स्वत:च्या मुलांना सरकारी शाळेत घालावं…अभिजीत दिपकेंची मागणी…
सध्याच्या आयुक्तांना महिन्या महिन्यांनी बदललं जातं, माजी मुंबई पोलीस आयुक्त एम एन सिंग यांची खंत, संजय राऊतांना घातली साद
2 सप्टेंबरला एकनाथ खडसेंचा 75 वा वाढदिवस… 30 ऑगस्टला होणा-या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर कट्टर विरोधक गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटलांचा फोटो लावल्यानं चर्चांला उधाण…
सिंधुदुर्ग-गद्दारी करून आमदारकी नको होती म्हणून शिंदे सेनेमध्ये गेलो नाही… निलेश राणेंच्या टीकेला वैभव नाईकांचं
शरद पवार आणि पार्थ पवारांमध्ये सिल्व्हर ओकवर तीन तास चर्चा…बंद दाराआडील चर्चेनं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण…तर भेटीतून कार्यकर्त्यांसाठी भविष्यात चांगली बातमी येईल, रुपाली ठोंबरे पाटलांनी व्यक्त केली आशा…
केवळ काँग्रेस संचलित कॉलेजमधील विद्यार्थिनींना चर्चेसाठी निमंत्रण, राहुल गांधींच्या छात्रों की गूंज कार्यक्रमावरून फडणवीसांचा टोला तर आम्ही शाळा काढल्या शाखा नाही, काँग्रेसचा पलटवार…तर पुण्यातील कार्यक्रमाला ३० अटींसह पोलिसांची परवानगी…
क्षुल्लक वादातून दिव्यांगाच्या डब्यातून प्रवाशाला फेकलं… चर्चगेट-बोरिवली लोकलमधील घटना… जखमी प्रवाशाचा मृत्यू
विधिमंडळ आणि राजकीय पक्षातील बहुमताबाबत संभ्रम असल्यानं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवणं गरजेचं, अंतिम युक्तिवादावेळी ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामतांची सुप्रीम कोर्टात मागणी, 2 सप्टेंबरपासून शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद
व्यवहारिक मराठी येत नसलेल्या राज्यभरातील 1 हजार 268 चालकांना RTOची नोटीस.. महिनाभरात मराठी शिकण्याचे आदेश… आजही RTOची कारवाई सुरुच राहणार…
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा आता खाद्यतेलाकडे मोर्चा, खुल्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी.. नियम मोडल्यास 10 लाखांचा दंड.. भेसळीला चाप लावण्यासाठी निर्णय...
ऐन सणासुदीत साखरेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय,कच्च्या साखरेच्या आयातीवरील शुल्क हटवलं, साखरेच्या साठवणुकीवरही मर्यादा, काही जिल्ह्यात साखर 65 रुपयांवर....
कुर्ल्यात MMRDAच्या क्रेनचा अपघात.. क्रेन कोसळून 9 जण जखमी... पोकलेन मशीन उचलताना झाली दुर्घटना...
एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांना एकदाचं अपात्र ठरवा, म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आधारच नष्ट होईल; कायद्यावर बोट ठेवत ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामतांचा मोठा युक्तिवाद, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे त्यांना पक्ष आणि चिन्ह दिलं, तुमचे अधिकार वापरा अन् शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र करा; ठाकरेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद. या केस संधर्भात सर्व अपडेट्स मिळवा. याशिवाय शरद पवार आणि पार्थ पवार यांच्यात 'सिल्वर ओक' निवासस्थानी तब्बल तीन तास बंद दाराआड महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. पार्थ पवार आणि शरद पवार यांच्यात झालेली आजची बैठक आम्हा राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांसाठी भविष्यात चांगली बातमी घेऊन येऊ शकते....रुपाली पाटील-ठोंबरे यांनी आशा व्यक्त केली. या आणि यासोबत घडणाऱ्या सर्व घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही या ब्लॉगच्यामाध्यमातून एका क्लिकवर लाईव्ह मिळवू शकता. नवीन अपडेट्ससाठी हे पेज सतत रिफ्रेश करत राहा.