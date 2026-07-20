Breaking News Live : नीट पेपर घोटाळ्याच्या निषेधार्थ जयसिंगपूरात सर्वपक्षीय कॅन्डल मार्च

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी अमरावती विभागात कृषी विभागाने मोठी धडक कारवाई केली आहे. विशेष गुणनियंत्रण मोहिमेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 520 कृषी केंद्रांवर विक्री बंदी तर 230 कृषी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय 23 गुन्हे दाखल करून 1 कोटी 70 लाख 70 हजार रुपयांचे बनावट व निकृष्ट दर्जाचे बियाणे, खते आणि कीटकनाशके जप्त करण्यात आली आहेत. यंदा प्रथमच रेल्वे आणि खासगी प्रवासी बसमार्गे होणाऱ्या कृषी निविष्ठांच्या वाहतुकीवरही विशेष नजर ठेवत अवैध साठा जप्त करण्यात आला. विभागात 5 हजार 61 कृषी केंद्रांची तपासणी करून निर्धारित लक्ष्यापेक्षाही अधिक कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. दरम्यान बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या 38 कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पुढील कारवाई सुरू आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाईच्या निषेधार्थ तसेच नीट (NEET) परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या निषेधार्थ कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर शहरात रविवारी संध्याकाळी सर्वपक्षीय कॅन्डल मार्च उत्स्फूर्तपणे काढण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी आणि दत्त उद्योग समूहाचे अध्यक्ष गणपतराव (दादा) पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मार्चमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, विद्यार्थी, युवक, महिला आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून प्रारंभ झालेल्या या कॅन्डल मार्चने शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण केले. हातात मेणबत्त्या घेऊन सहभागी झालेल्या नागरिकांनी लोकशाही, संविधान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशा मागण्यांसह शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदविला.
गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. शिवाय वाहतूक खर्चासह कारगिरांच्या मजुरीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवावर महागाईचे विघ्न असून वाढलेल्या किमतीमुळे बाप्पाची मूर्ती खरेदी करण्यासाठी गणेशभक्तांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. मर्यादित बजेटमध्ये वाढत्या खर्चाचा ताळमेळ घालताना सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मोठी कसरत होणार आहे.
मध्य रेल्वेच्या मेन लाईनवर सोमवारपासून १५ डब्यांच्या १० नवीन फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. सध्या प्रवासी सेवेत धावणाऱ्या १२ डब्यांच्या लोकलच्या जागी या १५ डब्यांच्या लोकल धावणार आहेत. त्यामुळे कल्याण, बदलापूर, कर्जत, कसारा मार्गावरील प्रवाशांना गर्दीच्या वेळेत मोठा दिलासा मिळणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर रेल्वे प्रवासी संघटनांनी मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. नव्या लोकल फेऱ्यांमुळे मध्य रेल्वे मार्गावरील १५ डब्यांच्या फेऱ्यांची संख्या ३२ वर पोहोचणार आहे.
संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचा आजचा मुक्काम नातेपुते येथे असणार आहे संत तुकाराम महाराज पालखी मुक्काम आज इंदापूर तालुक्यातील सराटी मध्ये मुक्काम असेल
गेल्या काही दिवसांपासून दही मारलेल्या पावसाचे राज्यात पुन्हा एकदा जोरदार पुनरागमन होणार आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील पावसाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. या हवामान बदलामुळे राज्यभरात पावसाचा जोर वाढणार असून, सोमवारपासून पुढचा संपूर्ण आठवडा पावसाचा असेल, असा अंदाज हवामान अभ्यासक अथ्रेय शेट्टी यांनी वर्तवला आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अधिकच चिंताजनक बनत आहे. १० टक्के हंगामी भाडेवाढ करून देखील जून २०२६ मध्ये महामंडळाला ९१ कोटी १८ लाख ४ हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा तोटा ५६ कोटी ८४ लाख ७५ हजार रुपये होता. त्यामुळे वर्षभरात तोट्यात ३४ कोटी ३३ लाख २९ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.
Breaking News Live : सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु, पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत चालणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद भवनातील 'हंस द्वार' येथे माध्यमांशी संवाद साधण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडणार आहे. परकीय अंशदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयकाद्वारे परकीय देणगीच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न झाल्यास किंवा मुदत संपल्यास ते रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त राज्य आणि स्थानिक स्तरावरही घडणाऱ्या सर्व घडामोडींचे अपडेट एका क्लिकवर...