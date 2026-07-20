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Breaking News Live : नीट पेपर घोटाळ्याच्या निषेधार्थ जयसिंगपूरात सर्वपक्षीय कॅन्डल मार्च

maharashtra breaking news live : दिवसभरात राज्यासह देशभरात घडणाऱ्या घडामोडींवर असेल सर्वांचच लक्ष. कसा असेल आजचा दिवस, कोणाची नावं ठरणार चर्चेचा विषय? जाणून घ्या... 

Written BySayali Patil
Published: Jul 20, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:17 AM IST
Breaking News Live : नीट पेपर घोटाळ्याच्या निषेधार्थ जयसिंगपूरात सर्वपक्षीय कॅन्डल मार्च
20 July 2026 09:17 AM (IST)

बनावट कृषी निविष्ठांना कृषी विभागाचा मोठा दणका

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी अमरावती विभागात कृषी विभागाने मोठी धडक कारवाई केली आहे. विशेष गुणनियंत्रण मोहिमेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 520 कृषी केंद्रांवर विक्री बंदी तर 230 कृषी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय 23 गुन्हे दाखल करून 1 कोटी 70 लाख 70 हजार रुपयांचे बनावट व निकृष्ट दर्जाचे बियाणे, खते आणि कीटकनाशके जप्त करण्यात आली आहेत. यंदा प्रथमच रेल्वे आणि खासगी प्रवासी बसमार्गे होणाऱ्या कृषी निविष्ठांच्या वाहतुकीवरही विशेष नजर ठेवत अवैध साठा जप्त करण्यात आला. विभागात 5 हजार 61 कृषी केंद्रांची तपासणी करून निर्धारित लक्ष्यापेक्षाही अधिक कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. दरम्यान बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या 38 कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पुढील कारवाई सुरू आहे.

 

20 July 2026 09:08 AM (IST)

नीट पेपर घोटाळ्याच्या निषेधार्थ जयसिंगपूरात सर्वपक्षीय कॅन्डल मार्च

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाईच्या निषेधार्थ तसेच नीट (NEET) परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या निषेधार्थ कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर शहरात रविवारी संध्याकाळी सर्वपक्षीय कॅन्डल मार्च उत्स्फूर्तपणे काढण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी आणि दत्त उद्योग समूहाचे अध्यक्ष गणपतराव (दादा) पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मार्चमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, विद्यार्थी, युवक, महिला आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून प्रारंभ झालेल्या या कॅन्डल मार्चने शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण केले. हातात मेणबत्त्या घेऊन सहभागी झालेल्या नागरिकांनी लोकशाही, संविधान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशा मागण्यांसह शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदविला.

 

20 July 2026 09:07 AM (IST)

गणेशोत्सवावर महागाईचे विघ्न

गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. शिवाय वाहतूक खर्चासह कारगिरांच्या मजुरीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवावर महागाईचे विघ्न असून वाढलेल्या किमतीमुळे बाप्पाची मूर्ती खरेदी करण्यासाठी गणेशभक्तांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. मर्यादित बजेटमध्ये वाढत्या खर्चाचा ताळमेळ घालताना सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मोठी कसरत होणार आहे.

 

20 July 2026 09:03 AM (IST)

मध्य रेल्वेवर आजपासून १५ डब्यांच्या १० नव्या फेऱ्या

मध्य रेल्वेच्या मेन लाईनवर सोमवारपासून १५ डब्यांच्या १० नवीन फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. सध्या प्रवासी सेवेत धावणाऱ्या १२ डब्यांच्या लोकलच्या जागी या १५ डब्यांच्या लोकल धावणार आहेत. त्यामुळे कल्याण, बदलापूर, कर्जत, कसारा मार्गावरील प्रवाशांना गर्दीच्या वेळेत मोठा दिलासा मिळणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर रेल्वे प्रवासी संघटनांनी मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. नव्या लोकल फेऱ्यांमुळे मध्य रेल्वे मार्गावरील १५ डब्यांच्या फेऱ्यांची संख्या ३२ वर पोहोचणार आहे.

 

20 July 2026 09:01 AM (IST)

संतांच्या पालख्यांचा मुक्काम आज कुठं? 

संत ज्ञानेश्वर महाराज  पालखीचा आजचा मुक्काम नातेपुते येथे असणार आहे संत तुकाराम महाराज पालखी मुक्काम आज इंदापूर तालुक्यातील सराटी मध्ये मुक्काम असेल

20 July 2026 09:01 AM (IST)

आजपासून आठवडा गाजवणार पाऊस

गेल्या काही दिवसांपासून दही मारलेल्या पावसाचे राज्यात पुन्हा एकदा जोरदार पुनरागमन होणार आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील पावसाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. या हवामान बदलामुळे राज्यभरात पावसाचा जोर वाढणार असून, सोमवारपासून पुढचा संपूर्ण आठवडा पावसाचा असेल, असा अंदाज हवामान अभ्यासक अथ्रेय शेट्टी यांनी वर्तवला आहे.

 

20 July 2026 09:00 AM (IST)

हंगामी भाडेवाढ करूनही एसटी तोट्यातच

एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अधिकच चिंताजनक बनत आहे. १० टक्के हंगामी भाडेवाढ करून देखील जून २०२६ मध्ये महामंडळाला ९१ कोटी १८ लाख ४ हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा तोटा ५६ कोटी ८४ लाख ७५ हजार रुपये होता. त्यामुळे वर्षभरात तोट्यात ३४ कोटी ३३ लाख २९ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

 

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About the Author

Sayali Patil

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर या पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 12 वर्षांचा अनुभव आहे. 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांपासून त्यांनी पत्रकारितेतील कारकिर्दीस सुरुवात केली. जिथं विविध विषय हाताळत त्यांनी भाषेवर प्रभुत्त्वं मिळवलं. 'इंडियन एक्स्प्रेस' समुहाच्या 'लोकसत्ता' वृत्तपत्रातील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं याशिवाय लोकप्रभा या मासिकासाठीसुद्धा त्यांनी लेखन केलं. पुढे लोकसत्ता डिजीटलसाठी (Loksatta.com) काम केलं. जिथं मनोरंजन, चित्रपट समीक्षण आणि देश- विदेश क्षेत्रातील बातम्यांसाठी त्यांनी योगदान दिलं.

कारकिर्दीची सुरुवात

लोकसत्तानंतर त्यांनी झी 24तासच्या डिजिटल टीममध्ये नव्या कारकिर्दीची सुरुवात करत राजकारण आणि महाराष्ट्रासह इतर विषयांवरील पकड मजबूत केली. 'एबीपी माझा' वाहिनीच्या संकेतस्थळासाठीसुद्धा त्यांनी काम केलं. ज्यानंतर 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत या अनुभवाचा वापर त्यांनी कारकिर्दीच्या नव्या टप्प्यासाठी केला. विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. 

शैक्षणिक पात्रता 

मुंबई विद्यापीठाच्या BMM अर्थात बॅचलर ऑफ मास मिडीयाचं पदवी शिक्षण असणाऱ्या सायली पाटील यांनी, प्रामुख्यानं मराठी पत्रकारितेत योगदान दिलं. मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या प्रभुत्त्वासह हिंदी भाषेवरही त्यांचं प्रभुत्वं आहे.

अनुभव आणि हातखंड

प्रवास, मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत.

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