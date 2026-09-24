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Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स | 24 September 2026

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 24 September 2026: राज्यासहीत देश, विदेश आणि अगदी स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावाता आढावा तुम्हाला येथे पाहता येईल...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:58 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स | 24 September 2026
24 September 2026 11:57 AM (IST)

तुकाराम मुंडेंनी मानले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंचे आभार; कारण...

आरोग्यास हानिकारक असलेल्या उत्पादनांची जाहिरात किंवा समर्थन न करण्याचे आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रसिद्ध व्यक्तींना केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे एफडीए (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे म्हणतात, "हा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल मी माननीय राष्ट्रपतींचा अत्यंत आभारी आहे. उत्पादनांची जाहिरात करणाऱ्या तथाकथित प्रसिद्ध व्यक्तींचा लोकांवर प्रभाव असतो. हा प्रभाव म्हणजे एक जबाबदारी असते. आपण आपल्या या प्रभावाचा वापर एखाद्या 'इम्युनिटी'सारखा (संरक्षक कवच म्हणून) करणार आहोत की त्याला एक जबाबदारी म्हणून स्वीकारणार आहोत, हे आपणच ठरवायचे असते. माझे असे मत आहे की प्रभावासोबत जबाबदारीही येते आणि त्याचा वापर जबाबदारीनेच केला पाहिजे. जर एखादी गोष्ट चुकीची असेल, तर तिचे समर्थन करू नये; कारण त्याचा प्रभाव संपूर्ण समाजावर पडत असतो..."

24 September 2026 11:33 AM (IST)

मुंबईकरांसाठी मेट्रो 3 रात्रभर धावणार

अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर गणपती विसर्जनासाठी मुंबई मेट्रो लाईन 3 (Aqua Line) ची सेवा रात्रभर सुरू राहणार.

गणपती बाप्पाच्या निरोपासाठी जाणाऱ्या भाविकांना या विशेष सेवेचा लाभ घेता येणार आहे.

24 September 2026 09:47 AM (IST)

पावसाअभावी मोठ्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न

नांदेडमध्ये पाऊस कमी झाल्याने यंदा गणेश विसर्जनासमोरही प्रश्न निर्माण झालाय. नांदेड शहरातील सार्वजनिक गणेश मंडळाचे विसर्जन झरी आणि पुयनी येथील दोन खदानित केले जाते पण कमी पावसामुळे या खदानित जास्त पाणी नाही. त्यामुळे दहा फुटावरील मूर्तीचे विसर्जन यामध्ये करता येणार नाही. शहरात 46 मंडळाकडे 12 ते 27 फुटापर्यंत उंचीच्या मूर्ती आहेत. त्यासर्व मंडळांना प्रतीकात्मक विसर्जन करण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. यावर्षी मोठी मूर्ती सुरक्षित ठिकाणी तशीच ठेवून प्रतीकात्मक स्वरूपात कमी उंचीच्या मूर्तीचे विसर्जन करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. काही मंडळांनी संमती दर्शविल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले.

24 September 2026 09:47 AM (IST)

उद्धव ठाकरेंची आज दुपारी पत्रकार परिषद

उद्धव ठाकरे आज दुपारी 12.30 वाजता मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेणार आहेत.

24 September 2026 09:47 AM (IST)

दसरा-दिवाळीपूर्वीच देशांतर्गत विमान प्रवासी भाड्यात वाढ

दसरा-दिवाळीपूर्वीच देशांतर्गत विमान प्रवासाच्या भाड्यात तब्बल 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मुंबई ते दिल्ली हवाई तिकीट 20 हजार रुपयांच्या पुढे गेले आहे. मार्च 2026 मध्ये नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने तात्पुरती विमान भाडे मर्यादा हटवल्यामुळे विमान कंपन्याना मागणीनुसार दर ठरवण्याची पूर्ण मुभा मिळाली आहे. मात्र, या दरवाढीमुळे प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका बसत असून हवाई भाडे नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी जोर धरत आहे. दुर्गापूजा, दसरा आणि दिवाळी सणांनिमित्त लाखो प्रवासी प्रवास करतात. प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेता विमान कंपन्यांनी देशांतर्गत विमानांचे तिकीट वाढवले आहे.

24 September 2026 09:38 AM (IST)

राज्यात चार ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये 47 नवीन अपर तहसीलची निर्मिती

सर्वसामान्य व ग्रामीण जनतेला शासकीय सुविधा सहज मिळाव्यात, महसुली सेवांचा लाभजलद गतीने व्हावा तसेच प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी राज्यात 4 ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी, तर 47 ठिकाणी नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.

24 September 2026 09:37 AM (IST)

सरकारच्या एका निर्णयामुळे स्वस्त होणार खाद्यतेल; हा निर्णय कोणता?

खाद्य तेलावरील मूलभूत सीमा शुल्कात सरकारकडून मोठे बदल करण्यात आल्याने खाद्य तेल स्वस्त होणार आहे.

कच्च्या सोयाबीन तेलावरील सीमाशुल्क 10% वरून 5% पर्यंत कमी केले

सोयाबीन तेलावरील शुल्क 32.5% वरून 27.5% पर्यंत कमी

कच्च्या पाम तेलावरील सीमाशुल्क 10% वरून 5% पर्यंत कमी

पाम तेलावरील शुल्क 32.5% वरून 27.5% पर्यंत कमी

कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील शुल्क 10% वरून शून्य टक्के केले

सूर्यफूल तेलावरील सीमाशुल्क 32.5% वरून 22.5% पर्यंत कमी

नवीन सीमाशुल्क दर आजपासून पासून लागू होतील

24 September 2026 09:37 AM (IST)

ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गाला 153 कोटींचा बूस्ट; नगरविकास विभागाचा शासन निर्णय जारी

ठाणे ते बोरीवली दरम्यान वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित भुयारी मार्ग प्रकल्पाला राज्य शासनाने आर्थिक पाठबळ दिले आहे. प्रकल्पाच्या कामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाकडून 153 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने बुधवारी शासन निर्णय जारी केला.

24 September 2026 09:29 AM (IST)

तृणमूलच्या 20 बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांना आदेश

तृणमूल काँग्रेस सोडून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया 'मध्ये (एनसीपीआय) गेलेल्या 20 बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना बुधवारी स्पष्ट केले की, न्यायालय लोकसभा अध्यक्षांना थेट आदेश देऊ शकत नाही, परंतु घटनेच्या १० व्या अनुसूचीचे महत्त्व लक्षात घेता अशा प्रकरणांचा लवकर निपटारा होणे गरजेचे आहे, याची आठवण आम्ही करून देत आहोत.

24 September 2026 09:29 AM (IST)

व्हॉट्सअॅपवरील खासगी संदेशांना सार्वजनिक टीका मानणे गैर; हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल

खासगी व्हॉट्सअॅपवरील संभाषणाला सार्वजनिक टीका मानता येणार नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांना तक्रारी मांडण्याचा व मनातील नाराजी व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने हिमाचल रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या (एचआरटीसी) कंत्राटी कंडक्टरला पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी एचआरटीसीने वाहक सुनील कुमार यांची सेवा समाप्त करण्याचा दिलेला आदेश रद्द केला. त्यांची 2021 मध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2023 मध्ये काही वाहकांनी 'हिमाचल परिचालक एकता' नावाचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला होता. या ग्रुपमध्ये सुनील कुमार यांनी महामंडळाच्या नव्या नियमांचा आढावा घेण्यासंदर्भात आणि त्या नियमांचे कर्मचाऱ्यांसाठी होणारे संभाव्य फायदे-तोटे याबाबत चर्चा करणारे दोना सर्वसाधारण संदेश पाठवले होते. हे संदेश महामंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत एचआरटीसीने ऑक्टोबर 2023 मध्ये या कंडक्टरची सेवा समाप्त केली. त्यानंतर सुनील कुमार यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

24 September 2026 09:29 AM (IST)

जबरदस्तीने गावी पाठविले, वाकोडे कुटुंबीयांचा दावा

आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूप्रकरणी न्यायाच्या मागणीसाठी मुंबईत उपोषण करण्याचा निर्धार केलेल्या त्याच्या आई-वडिलांना मंगळवारी रात्री खासगी वाहनातून मुंबईबाहेर नेण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. पोलिसांना मुंबईतच थांबण्याची इच्छा व्यक्त करूनही घरी सोडण्याच्या नावाखाली विदर्भात नेण्यात आल्याचा आरोप साहिलचे वडील रवींद्र यांनी केला आहे. बुधवारी पहाटेच्या सुमारास हे कुटुंब वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा लाड परिसरात पोहोचले. साहिलचे आई-वडील आणि त्यांचे तकील निखिल कांबळे यांनी वांद्रे गुन्हे शाखेच्या कार्यालयाला मंगळवारी सायंकाळी भेट दिली. नंतर त्यांनी पवईतील आयआयटी मुंबईच्या प्रवेशद्वाराबाहेर माध्यमांशी संवाद साधला होता. आयआयटीच्या गेटजवळून निघाल्यानंतर त्यांना सोडतो असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर गाडी समृद्धी महामार्गावर पोहोचल्यानंतर खासगी वाहनातून पुढे पाठवण्यात आले. 'माझा त्याला विरोध होता. मात्र तुम्हाला घरी सोडतो असे सांगून पोलिसांनी नेले', असे रवींद्र म्हणाले, 'जोपर्यंत आरोपींना अटक होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार आहे. मी कारंजा लाड येथून माघारी मुंबईच्या दिशेने येत आहे', असेही रवींद्र म्हणाले. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता आम्ही केवळ त्यांच्या सोबतीसाठी दोन गाड्या पाठविल्या होत्या. ते स्वतहून गेल्याचे सांगितले.

24 September 2026 09:24 AM (IST)

निवडणूक आयुक्त नियुक्तीबाबतच्या याचिका घटनापीठाकडे पाठवाव्या का? सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीमध्ये मतभेद

मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी), निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांच्या निवड समितीत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश न करणाऱ्या 2023 च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणान्या याचिकांचा समूह मोठचा घटनापीठाकडे पाठवावा की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी विभाजित मत व्यक्त केले. तसेच महत्त्वपूर्ण घटनात्मक प्रश्नांचा निर्णय घेण्यासाठी कायमस्वरूपी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा सरन्यायाधीशांनी विचार करावा, अशी विनंती खंडपीठाने केली. 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदावधी) कायदा, 2023 च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

24 September 2026 09:24 AM (IST)

जातपात अन् पत्रिका गुंडाळा, थेट विवाह करा; हिंदूंचा घटता जन्मदर रोखण्यासाठी व्हीएचपीची नवी रणनीती

केरळमध्ये हिंदूंचा घटता जन्मदर रोखण्यासाठी ‘विश्व हिंदू परिषद’ एका नव्या भूमिकेत समोर आली आहे. समाजात वर्षानुवर्षे घट्ट रुजलेल्या जातीच्या भिंती पाडणे आणि पत्रिकेचे (कुंडली मिलन) स्तोम बाजूला ठेवून आंतरजातीय विवाहांचा मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय व्हीएचपीने घेतला आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. कोची येथे पार पडलेल्या व्हीएचपीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. हिंदू समाजातील जाचक रूढी आणि अवाजवी अटींमुळे हजारो तरुण-तरुणींचे लग्नाचे वय उलटून जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम जन्मदरावर होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

24 September 2026 09:24 AM (IST)

शरद पवारांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र; यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याची मागणी

पुण्यातील आंबेगाव दूध भेसळ प्रकरणी शरद पवारांनी गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र लिहिलंय. यावेळी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याची मागणी केलीय. भेसळयुक्त दुधामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याला थेट धोका निर्माण झाल्याचे सांगत, शरद पवार यांनी फडणवीसांना पत्र दिलंय. तसेच या तपासावर कोणताही राजकीय अथवा सामाजिक दबाव येऊ न देता, पोलिसांनी निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे वेळेत तपास पूर्ण करावा, असं पत्रात नमूद केलं आहे.

24 September 2026 09:21 AM (IST)

निवडणूक आयोगातील मतभेद समोर: राहुल गांधी आज करणार मोठा गौप्यस्फोट?

निवडणूक आयोगातील मतभेद समोर आल्यानंतर काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला आहे. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य करण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत ते काय गौप्यस्फोट करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

24 September 2026 09:15 AM (IST)

अंतर्गत फुटीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांविरोधात इतर दोन आयुक्तांकडून गेल्या 10 महिन्यात 14 आक्षेप घेतल्याचं वृत्त समोर आल्यानंतर निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांचं वृत्त आयोगानं फेटाळलं, 10 महिन्यांतले आक्षेप दाखवणं, नंतरच्या मान्यता न दाखवणं एकांगी असल्याचं आयोगाचं मत, मतभेद होणं स्वाभाविक प्रक्रिया असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरणात म्हटलंय.

24 September 2026 09:15 AM (IST)

आज मुख्यमंत्री अमरावती आणि वाशिम जिल्हाचा दौऱ्यावर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून दुष्काळग्रस्त भागाचा आढावा घेतला जात असून त्यांनी बुधवारी धाराशिव, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रब्बीसाठी मदत जाहीर करतानाच पिण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजना करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडून ग्वाही दिली आहे. आज मुख्यमंत्री अमरावती आणि वाशिम जिल्हाचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री काही मोठी घोषणा करतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

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TAGS:
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pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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