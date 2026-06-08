Maharashtra Breaking News Live 8 June: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्ध्यातच सोडली मुलाखत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एका मुलाखतीवेळी चांगलेच संतापल्याचं पाहायला मिळालं... या मुलाखती दरम्यान ट्रम्प यांचा अँकरसोबत वाद झाला.. अँकरनं कॅलिफोर्नियातील निवडणूक घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरुन ट्रम्प आणि अँकरचा वाद झाला. यावेळी पुराव्यांची मागणी केल्यानं ट्रम्प यांचा पारा चांगलाच चढला. ट्रम्प यांनी माईक फेकत मुलाखतीमधून काढता पाय घेतला...
परभणी जिह्यातील मानवत परिसरातील एका शेतात मानवी सांगाडा सापडल्याने खळबळ. शेतात काम करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला आढळला मानवी सांगाडा. अज्ञात मानवी सांगाड्याच्या अंगावर पांढरे शर्ट आणि काळी हाप पॅन्ट असल्याची पोलिसांची माहिती. मानवत पोलिसांकडून अज्ञात मानवी सांगाड्याचा शोध सुरू.
मान्सूनचा फटका! सोलापूर-गोवा, सोलापूर-हैदराबाद विमानसेवा ऑगस्टपर्यंत बंद. फ्लाय 91 कंपनीचा मोठा निर्णय; 19 जूनपासून तिकीट विक्री बंद. पावसाळ्यात कमी दृश्यमानता आणि नाइट लँडिंग सुविधेचा अभाव असल्याने घेण्यात आला निर्णय. सोलापूर-गोवा व सोलापूर-हैदराबाद विमानसेवा किमान 2 ते 3 महिने स्थगित. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या सेवेला सोलापूरसह लातूर, धाराशिव, विजयपूर, कलबुर्गी परिसरातून चांगला प्रतिसाद. परिस्थिती अनुकूल झाल्यास दुपारच्या वेळेत सेवा पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता. अन्यथा ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपासून नियमित विमानसेवा पूर्ववत होणार फ्लाय 91 ची माहिती.
राज्य सरकारने एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे रेशन धान्य एकत्रित वाटप करण्याची घोषणा केली होती. पण पिंपरी-चिंचवड शहरात या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. जून महिन्याचे सहा दिवस उलटूनही अनेक रेशन दुकानांमध्ये जून महिन्याचा धान्य कोटा पोहोचलेला नाही.पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक रेशन दुकानांमध्ये केवळ एप्रिल महिन्याचेच धान्य मिळाले असून, काही ठिकाणी मे महिन्याचा कोटाही उशिराने पोहोचला आहे. तांदूळ आणि गहू यांचा अपुरा पुरवठा झाल्याने वितरणात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लाभार्थींना वारंवार रेशन दुकानांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. शहरातील २६० रेशन दुकानांमधून सुमारे ४ लाख ९३ हजार लाभार्थी नोंदणीकृत आहेत. कोटा उपलब्ध नसल्याने लाखो नागरिक हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहिले आहेत. पुरवठा विभागाकडून एक-दोन दिवसांत धान्य पोहोचेल, असे सांगितले जात असले तरी नागरिक आणि दुकानदारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यात पोलिस दलाने अवैध धंद्यावरील कारवाईसाठी राबविली ऑपरेशन ऑल आऊट विशेष मोहीम. जिल्ह्यात एकूण गावठी दारूसह दारू बंदी अंतर्गत २१ लाख ६५ हजार ०६७ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त , १९६ गुन्ह्यांची नोंद. जुगारावर देखील कारवाई करत ५० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करत ७६ गुन्ह्यांची नोंद. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने १ हजार ४४३ जणांवर कारवाई ; ९ लाखांहून अधिक दंड वसूल. अवैधपणे शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी ४ गुन्हे दाखल , कोयता, तलवारी तसेच दोन गावठी कट्टे जप्त. जळगाव जिल्ह्यात पोलिस ऍक्शन मोडवर आल्याचे पाहायला मिळत असून जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात कारवाई करण्यात आली आहे. या ऑपरेशन अंतर्गत पोलिस ठाण्यात नोंद असलेल्या ३४ बेपत्ता महिलाना देखील सुखरूप शोधून काढण्यात आले.
मेहकर जवळील पिंपरी माळी गावाजवळ खाजगी प्रवासी बसचा भीषण अपघात. 25 प्रवाशी जखमी, दोघांची प्रकृती गंभीर. बाबा travels ची बस पुण्यावरून नागपूरला जात होती. अपघातात अनेक प्रवासी गंभीर जखमी. समोर जाणाऱ्या ट्रकला पाठीमागून खाजगी प्रवासी बसची धडक होऊन झाला अपघात. पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल. खाजगी प्रवासी बस पुण्याहून नागपूरच्या दिशेने जाताना झाला अपघात.
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळासाठी 49.90 टक्के इतके मतदान झाले आहे. राज्यातील 12 केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पार पडली असून आज कोल्हापुरात मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. सकाळी 9 नंतर कोल्हापूर शहरातील राम गणेश गडकरी सभागृहात ही मतमोजणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे.पूर्वीच्या काही संचालक मंडळाने एक मेकावर आरोप प्रत्यारोप केले होते, त्यामुळं ही निवडणूक ईर्षेने झाली होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे राज्यातील चित्रकर्मीचे लक्ष लागून राहिले होते. चित्रपट महामंडळाच्या कार्यकारणीच्या एकूण 17 जागांसाठी 44 उमेदवार निवडणूक लढत झाली आहे. पण मुख्य लढत माजी अध्यक्ष मेघराज भोसले याचे समर्थ पॅनल आणि ज्येष्ठ दिग्दर्शक सतीश रणदिवे याचे चित्रक्रमी पॅनल मध्ये पाहायला मिळाली. एकूण 17 जागा पैकी 3 जागा आधीच बिनविरोध झाल्या आहेत. उर्वरित 14 जागांसाठीची मतमोजणी होणार आहे
INDIA आघाडीची महत्त्वाची बैठक, दुपारी १२ वाजता संविधान क्लब, नवी दिल्ली येथे होणार आहे. काँग्रेसच्या मते, २३ पक्षांनी बैठकीसाठी उपस्थिती निश्चित केली आहे.मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, अभिषेक बॅनर्जी, अखिलेश यादव आणि सुप्रिया सुळे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सहभागी होणार असून शिवसेना (यूबीटी) बैठकीपासून दूर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्धव ठाकरे व्हर्च्युअली सहभागी होणार का याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.डीएमके आणि आम आदमी पार्टी बैठकीपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत असंतोषाच्या चर्चांमुळे ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी दिल्लीत दाखल झाले आहेत.
15 जूननंतरच राज्यात पाऊस; हवामान विभागाकडून शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी महत्त्वाचे आवाहन,मान्सूनचे आगमन लांबवणीवर पडल्याने शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाच्या या अंदाजानुसारच आपली शेतीची काम करायला हवीत.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना सरकारच्या पातळीवर अद्याप काही निर्णय झालेला नाही.प्रचलित धोरणाप्रमाणेच शैक्षणिक धोरण सुरू राहील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बेस्टमधील १२ कामगार संघटना एकत्र येत कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.प्रशासनाला १८ जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास १८ जूननंतर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे.थकीत देणी देण्याकरता बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी यापूर्वीच राज्यसरकारकडे बेस्टसाठी अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
घरगुती गॅस सिलिंडर 29 रुपयांनी महागला-14.2 किलोंचा सिलिंडर आता 942 रुपयांना-3 महिन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडर 89 रुपयांनी महाग -गृहिणींचं किचन बजेट कोलमडणार.
अवैध मद्यविक्री आणि हातभट्ट्यांचे जाळे पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी पुणे शहर, ग्रामीण आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यासंदर्भात नुकतीच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात एक महत्त्वाची समन्वय बैठक पार पडली असून, यामध्ये अवैध दारूच्या व्यवसायावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. भेसळयुक्त दारू आणि बेकायदेशीर हातभट्ट्या शोधून त्यावर तातडीने कारवाई करण्यात येईल. तसेच या मोहिमेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आता पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभाग एकत्रितपणे काम करणार आहेत.
Maharashtra Breaking News Live 2026 : सुनेत्रा पवारांच्या रिक्त जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यसभेसाठी राजेंद्र जैन यांना संधी; सुनील तटकरेंची घोषणा,सुनेत्रा पवारांच्या रिक्त जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राजेंद्र जैन यांना संधी मिळाली आहे. सुनील तटकरे यांनी घोषणा केली. तिथं NDIA आघाडीची महत्त्वाची बैठक लक्ष वेधत असून, संविधान क्लब, नवी दिल्ली इथं ही बैठक पार पडेल. दिवसभरात चर्चेत असेल असा आणखी एक मुद्दा म्हणजे पुण्यातील रेव्ह पार्टीचा. पुणे कथित रेव पार्टी प्रकरण, पुणे हाऊस पार्टी प्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल,पुण्यातील लोणीकंद पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात आला गुन्हा दाखल,अजोजकांसह कांसह तब्बल ७८ जणांवर करण्यात आला गुन्हा दाखल,एकूण ७ आयोजकांनी केल होतं या पार्टीचे आयोजन. या आणि अशा अनेक घडामोडी दिवसभरात चर्चेचा विषय ठरणार, त्या सर्व घडामोडींचे संक्षिप्त अपडेट एका क्लिकवर...