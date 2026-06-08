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Maharashtra Breaking News Live 8 June: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्ध्यातच सोडली मुलाखत

Maharashtra Breaking News Live 2026 : राजकीय वर्तुळा देश स्तरावर इंडिया आघाडी आणि राज्य स्तरावर राष्ट्रवादी (AP) ची बरीच चर्चा पाहायला मिळत आहे. याव्यतिरिक्त नेमकं काय घडणार? पाहा Live Blog 

Written BySayali Patil
Published: Jun 08, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:49 AM IST
Maharashtra Breaking News Live 8 June: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्ध्यातच सोडली मुलाखत
08 June 2026 09:46 AM (IST)

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अर्ध्यातच सोडली मुलाखत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एका मुलाखतीवेळी चांगलेच संतापल्याचं पाहायला मिळालं... या मुलाखती दरम्यान ट्रम्प यांचा अँकरसोबत वाद झाला.. अँकरनं कॅलिफोर्नियातील निवडणूक घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरुन ट्रम्प आणि अँकरचा वाद झाला. यावेळी पुराव्यांची मागणी केल्यानं ट्रम्प यांचा पारा चांगलाच चढला. ट्रम्प यांनी माईक फेकत मुलाखतीमधून काढता पाय घेतला... 

08 June 2026 09:28 AM (IST)

परभणी जिह्यातील मानवत परिसरातील एका शेतात मानवी सांगाडा सापडल्याने खळबळ

परभणी जिह्यातील मानवत परिसरातील एका शेतात मानवी सांगाडा सापडल्याने खळबळ. शेतात काम करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला आढळला मानवी सांगाडा. अज्ञात मानवी सांगाड्याच्या अंगावर पांढरे शर्ट आणि काळी हाप पॅन्ट असल्याची पोलिसांची माहिती. मानवत पोलिसांकडून अज्ञात मानवी सांगाड्याचा शोध सुरू.

 

08 June 2026 09:13 AM (IST)

सोलापूर ब्रेकिंग - मान्सूनचा फटका, सोलापूर-गोवा, सोलापूर-हैदराबाद विमानसेवा ऑगस्टपर्यंत बंद

मान्सूनचा फटका! सोलापूर-गोवा, सोलापूर-हैदराबाद विमानसेवा ऑगस्टपर्यंत बंद. फ्लाय 91 कंपनीचा मोठा निर्णय; 19 जूनपासून तिकीट विक्री बंद. पावसाळ्यात कमी दृश्यमानता आणि नाइट लँडिंग सुविधेचा अभाव असल्याने घेण्यात आला निर्णय. सोलापूर-गोवा व सोलापूर-हैदराबाद विमानसेवा किमान 2 ते 3 महिने स्थगित. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या सेवेला सोलापूरसह लातूर, धाराशिव, विजयपूर, कलबुर्गी परिसरातून चांगला प्रतिसाद. परिस्थिती अनुकूल झाल्यास दुपारच्या वेळेत सेवा पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता. अन्यथा ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपासून नियमित विमानसेवा पूर्ववत होणार फ्लाय 91 ची माहिती. 

 

08 June 2026 08:59 AM (IST)

रेशन दुकानात धान्य साठा कमी...!

राज्य सरकारने एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे रेशन धान्य एकत्रित वाटप करण्याची घोषणा केली होती. पण पिंपरी-चिंचवड शहरात या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. जून महिन्याचे सहा दिवस उलटूनही अनेक रेशन दुकानांमध्ये जून महिन्याचा धान्य कोटा पोहोचलेला नाही.पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक रेशन दुकानांमध्ये केवळ एप्रिल महिन्याचेच धान्य मिळाले असून, काही ठिकाणी मे महिन्याचा कोटाही उशिराने पोहोचला आहे. तांदूळ आणि गहू यांचा अपुरा पुरवठा झाल्याने वितरणात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लाभार्थींना वारंवार रेशन दुकानांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. शहरातील २६० रेशन दुकानांमधून सुमारे ४ लाख ९३ हजार लाभार्थी नोंदणीकृत आहेत. कोटा उपलब्ध नसल्याने लाखो नागरिक हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहिले आहेत. पुरवठा विभागाकडून एक-दोन दिवसांत धान्य पोहोचेल, असे सांगितले जात असले तरी नागरिक आणि दुकानदारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

 

08 June 2026 08:49 AM (IST)

जळगाव जिल्ह्यात पोलीस दलाने अवैध धंद्यावरील कारवाईसाठी राबविली ऑपरेशन ऑल आऊट विशेष मोहीम

जळगाव जिल्ह्यात पोलिस दलाने अवैध धंद्यावरील कारवाईसाठी राबविली ऑपरेशन ऑल आऊट विशेष मोहीम. जिल्ह्यात एकूण गावठी दारूसह दारू बंदी अंतर्गत २१ लाख ६५ हजार ०६७ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त , १९६ गुन्ह्यांची नोंद. जुगारावर देखील कारवाई करत ५० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करत ७६ गुन्ह्यांची नोंद. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने १ हजार ४४३ जणांवर कारवाई ; ९ लाखांहून अधिक दंड वसूल. अवैधपणे शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी ४ गुन्हे दाखल , कोयता, तलवारी तसेच दोन गावठी कट्टे जप्त. जळगाव जिल्ह्यात पोलिस ऍक्शन मोडवर आल्याचे पाहायला मिळत असून जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात कारवाई करण्यात आली आहे. या ऑपरेशन अंतर्गत पोलिस ठाण्यात नोंद असलेल्या ३४ बेपत्ता महिलाना देखील सुखरूप शोधून काढण्यात आले.

 

08 June 2026 08:33 AM (IST)

मेहकर जवळील पिंपरी माळी गावाजवळ खाजगी प्रवासी बसचा भीषण अपघात

मेहकर जवळील पिंपरी माळी गावाजवळ खाजगी प्रवासी बसचा भीषण अपघात. 25 प्रवाशी जखमी, दोघांची प्रकृती गंभीर. बाबा travels ची बस पुण्यावरून नागपूरला जात होती. अपघातात अनेक प्रवासी गंभीर जखमी. समोर जाणाऱ्या ट्रकला पाठीमागून खाजगी प्रवासी बसची धडक होऊन झाला अपघात. पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल. खाजगी प्रवासी बस पुण्याहून नागपूरच्या दिशेने जाताना झाला अपघात. 

 

08 June 2026 08:32 AM (IST)

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणुक मतमोजणी आज कोल्हापुरात होणार

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळासाठी 49.90 टक्के इतके मतदान झाले आहे. राज्यातील 12 केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पार पडली असून आज कोल्हापुरात मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. सकाळी 9 नंतर कोल्हापूर शहरातील राम गणेश गडकरी सभागृहात ही मतमोजणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे.पूर्वीच्या काही संचालक मंडळाने एक मेकावर आरोप प्रत्यारोप केले होते, त्यामुळं ही निवडणूक ईर्षेने झाली होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे राज्यातील चित्रकर्मीचे लक्ष लागून राहिले होते. चित्रपट महामंडळाच्या कार्यकारणीच्या एकूण 17 जागांसाठी 44 उमेदवार निवडणूक लढत झाली आहे. पण मुख्य लढत माजी अध्यक्ष मेघराज भोसले याचे समर्थ पॅनल आणि ज्येष्ठ दिग्दर्शक सतीश रणदिवे याचे चित्रक्रमी पॅनल मध्ये पाहायला मिळाली. एकूण 17 जागा पैकी 3 जागा आधीच बिनविरोध झाल्या आहेत. उर्वरित 14 जागांसाठीची मतमोजणी होणार आहे

 

08 June 2026 08:25 AM (IST)

INDIA आघाडीची महत्त्वाची बैठक

INDIA आघाडीची महत्त्वाची बैठक, दुपारी १२ वाजता संविधान क्लब, नवी दिल्ली येथे होणार आहे. काँग्रेसच्या मते, २३ पक्षांनी बैठकीसाठी उपस्थिती निश्चित केली आहे.मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, अभिषेक बॅनर्जी, अखिलेश यादव आणि सुप्रिया सुळे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सहभागी होणार असून शिवसेना (यूबीटी) बैठकीपासून दूर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्धव ठाकरे व्हर्च्युअली सहभागी होणार का याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.डीएमके आणि आम आदमी पार्टी बैठकीपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत असंतोषाच्या चर्चांमुळे ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. 

 

08 June 2026 08:23 AM (IST)

मान्सून लांबणीवर

15 जूननंतरच राज्यात पाऊस; हवामान विभागाकडून शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी महत्त्वाचे आवाहन,मान्सूनचे आगमन लांबवणीवर पडल्याने शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाच्या या अंदाजानुसारच आपली शेतीची काम करायला हवीत.

 

08 June 2026 08:23 AM (IST)

राज्यात शालेयस्तरावर त्रिभाषा सूत्र नाही

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना सरकारच्या पातळीवर अद्याप काही निर्णय झालेला नाही.प्रचलित धोरणाप्रमाणेच शैक्षणिक धोरण सुरू राहील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

08 June 2026 08:22 AM (IST)

बेस्टच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा

बेस्टमधील १२ कामगार संघटना एकत्र येत कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.प्रशासनाला १८ जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास १८ जूननंतर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे.थकीत देणी देण्याकरता बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी यापूर्वीच राज्यसरकारकडे बेस्टसाठी अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. 

08 June 2026 08:22 AM (IST)

महागाईच्या आगीत गॅस दरवाढीचं तेल

घरगुती गॅस सिलिंडर 29 रुपयांनी महागला-14.2 किलोंचा सिलिंडर आता 942 रुपयांना-3 महिन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडर 89 रुपयांनी महाग -गृहिणींचं किचन बजेट कोलमडणार. 

 

08 June 2026 08:21 AM (IST)

अवैध दारू विक्री विरोधात संयुक्त मोहीम...!

अवैध मद्यविक्री आणि हातभट्ट्यांचे जाळे पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी पुणे शहर, ग्रामीण आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यासंदर्भात नुकतीच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात एक महत्त्वाची समन्वय बैठक पार पडली असून, यामध्ये अवैध दारूच्या व्यवसायावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. भेसळयुक्त दारू आणि बेकायदेशीर हातभट्ट्या शोधून त्यावर तातडीने कारवाई करण्यात येईल. तसेच या मोहिमेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आता पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभाग एकत्रितपणे काम करणार आहेत.

 

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About the Author

Sayali Patil

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर या पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 12 वर्षांचा अनुभव आहे. 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांपासून त्यांनी पत्रकारितेतील कारकिर्दीस सुरुवात केली. जिथं विविध विषय हाताळत त्यांनी भाषेवर प्रभुत्त्वं मिळवलं. 'इंडियन एक्स्प्रेस' समुहाच्या 'लोकसत्ता' वृत्तपत्रातील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं याशिवाय लोकप्रभा या मासिकासाठीसुद्धा त्यांनी लेखन केलं. पुढे लोकसत्ता डिजीटलसाठी (Loksatta.com) काम केलं. जिथं मनोरंजन, चित्रपट समीक्षण आणि देश- विदेश क्षेत्रातील बातम्यांसाठी त्यांनी योगदान दिलं.

कारकिर्दीची सुरुवात

लोकसत्तानंतर त्यांनी झी 24तासच्या डिजिटल टीममध्ये नव्या कारकिर्दीची सुरुवात करत राजकारण आणि महाराष्ट्रासह इतर विषयांवरील पकड मजबूत केली. 'एबीपी माझा' वाहिनीच्या संकेतस्थळासाठीसुद्धा त्यांनी काम केलं. ज्यानंतर 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत या अनुभवाचा वापर त्यांनी कारकिर्दीच्या नव्या टप्प्यासाठी केला. विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. 

शैक्षणिक पात्रता 

मुंबई विद्यापीठाच्या BMM अर्थात बॅचलर ऑफ मास मिडीयाचं पदवी शिक्षण असणाऱ्या सायली पाटील यांनी, प्रामुख्यानं मराठी पत्रकारितेत योगदान दिलं. मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या प्रभुत्त्वासह हिंदी भाषेवरही त्यांचं प्रभुत्वं आहे.

अनुभव आणि हातखंड

प्रवास, मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत.

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