/Maharashtra Breaking News Today LIVE: अर्ध्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट, मुंबईत मात्र रस्ते धुण्यासाठी 25 लाखांचे पाण्याचे टँकर?

मोरवे मुख्य जलवाहिनी आणि भोकरपाडा जलशुद्धीकरण केंद्रातील विविध महत्त्वाची कामे करण्यासाठी नवी मुंबईतील पाणीपुरवठा आज मंगळवार 6 ऑक्टोबर रोजी 16 तास बंद ठेवण्यात येणार आहे. सकाळी 10 ते बुधवारी पहाटे 2 या कालावधीत मुख्य जलवाहिनीवरील पाणीपुरवठा बंद राहणार असून, त्याचा परिणाम नवी मुंबईतील आठ विभागांसह सिडकोच्या खारघर आणि कामोठे नोडवर होणार आहे. कामे पूर्ण झाल्यानंतर बुधवारी सकाळचा आणि सायंकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होण्याची शक्यता महापालिकेने व्यक्त केली. या कालावधीत बेलापूर, नेरुळ, वाशी, तुर्भे-सानपाडा, कोपरखैरणे, घणसोली आणि ऐरोली गा विभागांमधील पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. त्याचबरोबर सिडकोच्या खारघर आणि कामोठे नोडमधील पाणी पुरवठ्यावरही परिणाम होणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि तीव्र पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण व नागरी भागातील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी आता आमदार निधी वापरण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. त्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात आमदारांना उपलब्ध असलेल्या निधीतून कामे मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी हा निधी पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जात होता. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी आमदार निधीचा प्राधान्याने वापर केला जाणार आहे. राज्यातील 284 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने घेतला आहे.
अम्ही सर्व निर्णय तपासून पाहू, जर कोणताही निर्णय कायदयाला धरून नसेल तर आम्ही तो रद्द करू. तुम्हाला न्यायालयाची ताकद माहीत आहे. यश्वावत कायदा आहे आणि त्यांनी त्याचे पालन केले पाहिजे, जर त्याचे उल्लंघन झाले असेल तर आम्ही वे रद्द करू, कायदधाने अनिवार्य असल्याप्रमाणे एकमत किंवा बहुमत झाले नसेल तर न्यायालय ते निर्णय रद्द करू शकते, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप असतानाही हा निर्णय घेतल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे.
देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोने देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या इंधन शुल्कात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या वाढीव शुल्काची अंमलबजावणी 6 ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री 12.01 वाजल्यापासून करण्यात येणाऱ्या नव्या बुकिंगवर लागू केला जातोय. विमान इंधनाच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडिगोच्या म्हणण्यानुसार, विमान इंधनाच्या किमतीत महिन्याच्या तुलनेत 14 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चात इंधनाचा मोठा वाटा असल्याने त्याचा थेट परिणाम खर्चावर होत आहे.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उकाड्यात वाढ झाली असून अनेक भागांत कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक नोंदवले जात आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागरिकांना उन्हाचा तडाखा सहन करावा लागत आहे. पुढील काही दिवसांत राज्याच्या उत्तरेकडील भागात कमाल तापमानात आणखी 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान काही भागांत कमाल तापमान 37 ते 38 अंशांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मुंबईचा पारा 36 वर गेला असून उकाडा कायम आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ठाणे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर (बाळू पूर्णेकर) हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी संतोष कनोजिया उर्फ 'टल्ली' अद्यापही फरार आहे. ठाणे पोलीस आणि गुन्हे शाखेची विशेष पथके (SIT) त्याचा कसून शोध घेत आहेत. हत्या करण्यासाठी घटनास्थळी सर्व आरोपी बाईकने गेले. मात्र हत्या झाल्यानंतर लांब पळून जाण्यासाठी चारचाकी गाडीची व्यवस्था पप्या शिंदेने केली होती.
बुलढाण्यातील देऊळगाव राजा शहरात एकाच समाजाच्या दोन गटात तुफान राडा, या वादामध्ये शिंदेच्या शिवसेनेचा विद्यमान नगसेवक आहे आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा कार्यकर्ता अशा दोघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या ठिकाणी कव्वालीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता त्यात बसण्याच्या वादावरून लहान मुलांमध्ये वाद झाला होता. वादाचं पर्यावरण मोठ्यांच्या हाणामारीत व दोन गटात झालं आणि त्यात दोघांचा मृत्यू झाला.
उल्हासनगरात शिंदे गट शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील राजकीय संघर्ष कमालीचा पेटला आहे. शिंदे शिवसेनेच्या महापौर अश्विनी निकम यांचे पती कमलेश निकम यांच्या सुरक्षेत पोलिसांनी तातडीने वाढ केली असून, त्यांच्या कार्यालयाबाहेरही कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. भाजप कार्यालयात आपल्या हत्येचा कट रचला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप कमलेश निकम यांनी केला आहे. तसेच "माझी हत्या झाल्यास त्याला भाजप नेते रवींद्र चव्हाण हेच जबाबदार असतील," असा थेट दावा त्यांनी केला.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुणे येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला शिवसेनेच्या (शिंदे गट किंवा ठाकरे गट) नेत्यांनी, मंत्र्यांनी, खासदारांनी किंवा आमदारांनी रोहित पवार यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या सत्याग्रह आंदोलनाला भेट देऊ नये, अशा स्वरूपाच्या अंतर्गत सूचना देण्यात आल्या आहेत. काल खासदार ओमराजे निंबाळकर हे एमपीएससी आंदोलनात गेल्यानंतर आता इतर लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्यासाठी सूचना जारी करण्यात आल्यात.
मुंबई पुण्यातील 1800 कोटींच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची कंपनीत 99 टक्के हिस्सेदारी असूनही आरोपी न केल्याने मुंबई हायकोर्टानं प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता डीजीपी सदानंद दाते यांनी अधिक व्यावसायिक आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तर पार्थ पवार यांचा आर्थिक सहभाग, सही, कॉल रेकॉर्ड किंवा बैठकांचा कोणताही पुरावा मिळाला नाही. एलएलपी कायद्यानुसार त्यांना अप्रत्यक्षपणे आरोपी करता येणार नाही, असा दावा तपास अधिकारी दत्तात्रय वाघमारे यांनी प्रतिज्ञापत्रात केलाय.
अर्ध्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट आहे. मात्र मुंबईत रस्ते धुण्याकरिता पाण्याची उधळपट्टी सुरू असल्याचं दिसून आलंय. बीएमसीच्या स्थायी समितीत आठ कोटी 25 लाखांचा टँकर खर्चाचा प्रस्ताव मांडलाय. मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवरील धूळ आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी बीएमसीने दररोज रस्ते धुण्याचा निर्णय घेतलाय. पावसाळ्याचा कालावधी वगळून रस्ते धुण्याचे नियोजन करण्यात येणारेय. यासाठी दोन हजार, पाच हजार आणि 10 हजार लिटर क्षमतेचे टँकर वापरण्यात येणारेय. यावरून एकीकडे मुंबईत पाणीकपात लागू असताना रस्ते धुण्यासाठी पाणी कुठून आणणार? असा प्रश्न सत्ताधारी-विरोधकांनी प्रशासनाला केलाय
अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यावर दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले आहे. आतापर्यंत 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून त्यात आणखी काही तालुक्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.अल निनोचा प्रभाव पुढील वर्षीपर्यंत राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटकसरीने नियोजन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत.
'तरुण-तरुणींना हक्काचा रोजगार आणि न्याय मिळणार असेल, तर त्यासाठी मी कोणाचेही पाय धरायला तयार आहे,’ अशा अत्यंत संवेदनशील शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी रात्री पुण्यात एमपीएससी आंदोलक विद्यार्थ्यांपुढे आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढत विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची ग्वाही दिली.
"तुमच्या रागात सामील व्हायला आलोय, हा राग तात्पुरता असू नये" असं म्हणत राज ठाकरेंनी सोमवारी रात्री पुण्यात एमपीएससी आंदोलकांशी संवाद साधला. "तुमचे पेपर फुटतायेत, आमची मतं फुटतात," असं म्हणत राज ठाकरेंनी राज्य सरकारवर साधला निशाणा.
3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, पुण्यात मंगेश चिवटे आणि सचिन सानप उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे विरुद्ध उदय सामंत असा स्वीय सहायकांमधील संघर्ष दिसून येत आहे. मंगेश चिवटे आज उमदेवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. तर, मंत्री उदय सामंत यांचे स्वीय सहायक सचिन सानप हेही उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. तर दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी वक्तव्य केलं की फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे फॉर्म माघारी घेण्याला वेळ आहे. यानंतर महायुतीमध्ये चर्चा होईल. दरम्यान बरंच काही होईल, असं सूचक विधान शिंदेंनी केलंय.
निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि एसआयआर मोहिमेमधील कथित गैरव्यवहाराविरोधात विरोधकांची इंडिया आघाडी एकवटलीय. या बैठकीला इंडिया आघाडीचे तब्बल 20 पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. देशभरात इंडिया आघाडीनंं 'लोकशाही वाचवा' आंदोलनाची घोषणा केलीय. आद केंद्रीय निवडणूक आयोगावर मोर्चा आहे.
फॉर्म-6मध्ये बेकायदेशीर आणि एकतर्फी बदल झाल्याचं सिद्ध झाल्याचा दावा काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केला आहे. भाजपला मदत करण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात दावा केला होता की, काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन 'फॉर्म 6' सोबत जोडलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. त्यानंतर राहुल गांधींनी सोशल मीडियावर हा आरोप केला.
निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात दावा केला होता की, काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन 'फॉर्म 6' सोबत जोडलेल्या नवीन घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
निवडणूक आयोग वादाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत आज विरोधी पक्षाचा निवडणूक आयोगावर मोर्चा
विरोधी पक्षाचे खासदार संसदेपासून निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढणार
सकाळी साडेदहा वाजता संसदेच्या मकर द्वारावर सर्व खासदारांना एकत्र येण्याच्या सूचना
इंडिया आघाडीच्या बैठकीनंतर या मोर्चाची घोषणा करण्यात आली होती
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 6 October 2026: दिल्लीमध्ये 'इंडिया' आघाडीने निवडणूक आयोगाविरुद्ध आज मोर्चा आयोजित केला असून दुसरीकडे पुण्यामध्ये एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्याने राजकीय घडामोडींनाही राज्यात वेग आला आहे. राज्याबरोबरच देश आणि परदेशातील ताज्या आणि महत्वाच्या घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट्स तुम्ही या ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहू शकता. ताज्या अपडेटट्साठी हे पेज रिफ्रेश करा....