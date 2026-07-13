Maharashtra Breaking News LIVE: विनायक राऊतांसह मुलगा गितेशची आज पोलीस चौकशी?

मनोज जरांगे पाटील पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात जरांगे पाटलांच्या भेटीगाठी होणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात जरांगे दौरा करणारेय.. मात्र दौऱ्याची तारीख अद्याप निश्चित झाली नसल्याची माहिती समोर आलीयं.
Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचं आज सासवडहून जेजुरीकडे प्रस्थान तर तुकोबारायांची पालखी वरवंड मुक्कामी.
सीएम फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर बैठकीचं आयोजन...सघटनात्मक बदलासह केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा होण्याची शक्यता...
Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: उद्धव ठाकरेंची आज मातोश्रीवर पत्रकार परिषद, नागपुरातील रामरक्षा आंदोलनाबाबत बोलण्याची शक्यता, मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्यभर आंदोलनाची तयारी...
विनायक राऊत यांच्यासह मुलगा गितेश यांची आज ठाणे पोलिसांकडून चौकशी होण्याची शक्यता, सून गिरीजा राऊत यांच्या तक्रारीनंतर विनायक राऊतांसह 7 जणांवर गुन्हा दाखल
कोल्हापूर पोलिसांकडून हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश...दोघांना अटक, फरार तिघांचा शोध सुरू...व्हॉटसअप ग्रुपवरील चॅटवरून भांडाफोड...वाशीतील एका लॉजमध्ये चालायचा देहविक्री व्यवसाय..
Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: महाराष्ट्रात सध्या आषाढी वारीचे वेध लागले आहेत. लाखो वारकरी पंढरपुरसाठी मार्गस्थ झाले आहेत. अशातच वारीला गालबोट लागल्याची एक बातमी समोर येत आहे. जेजुरी येथे अपघातात 3 महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर, एकीकडे राजकारण तापले आहे ते शिवसेना UBTचे खासदार विनायक राऊत यांच्या सुनेने केलेल्या खळबळजनक आरोपांमुळं. देश-विदेशासह राज्यातील ठळक घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून