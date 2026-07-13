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Maharashtra Breaking News LIVE: विनायक राऊतांसह मुलगा गितेशची आज पोलीस चौकशी?

Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: महाराष्ट्रातील राजकीय तसंच, आषाढी वारीदरम्यानच्या सर्व ठळक घडामोडी या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:16 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE: विनायक राऊतांसह मुलगा गितेशची आज पोलीस चौकशी?
13 July 2026 10:13 AM (IST)

Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: मनोज जरांगे पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा करणार

मनोज जरांगे पाटील पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात जरांगे पाटलांच्या भेटीगाठी होणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात जरांगे  दौरा करणारेय.. मात्र  दौऱ्याची तारीख अद्याप निश्चित झाली नसल्याची माहिती समोर आलीयं.

13 July 2026 10:13 AM (IST)

Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचं आज सासवडहून जेजुरीकडे प्रस्थान तर तुकोबारायांची पालखी वरवंड मुक्कामी.

13 July 2026 10:12 AM (IST)

Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: भाजप कोअर कमिटीची आज बैठक

सीएम फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर बैठकीचं आयोजन...सघटनात्मक बदलासह केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा होण्याची शक्यता... 

13 July 2026 10:12 AM (IST)

Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: उद्धव ठाकरेंची आज मातोश्रीवर पत्रकार परिषद, नागपुरातील रामरक्षा आंदोलनाबाबत बोलण्याची शक्यता, मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्यभर आंदोलनाची तयारी... 

13 July 2026 10:11 AM (IST)

Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: विनायक राऊतांसह मुलगा गितेशची चौकशी? 

विनायक राऊत यांच्यासह मुलगा गितेश यांची आज ठाणे पोलिसांकडून चौकशी होण्याची शक्यता, सून गिरीजा राऊत यांच्या तक्रारीनंतर विनायक राऊतांसह 7 जणांवर गुन्हा दाखल

13 July 2026 10:11 AM (IST)

Maharashtra Breaking News LIVE 13 july 2026: कोल्हापुरात हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश

कोल्हापूर पोलिसांकडून हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश...दोघांना अटक, फरार तिघांचा शोध सुरू...व्हॉटसअप ग्रुपवरील चॅटवरून भांडाफोड...वाशीतील एका लॉजमध्ये चालायचा देहविक्री व्यवसाय.. 

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About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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Maharashtra Breaking News LIVE: विनायक राऊतांसह मुलगा गितेशची आज पोलीस चौकशी?
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