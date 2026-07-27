Breaking News Live Updates: संसद परिसरात विरोधक आक्रमक

NEET पेपर लीक झाल्यानंतर TET पेपर लीक झाला झाला. अशा पद्धतीने अनेक पेपर लेक झाले, कोतवाल, तलाठी भारताचे पेपर देखील लीक झाले. हा काळा अध्याय आहे, शेतकरी मुल खूप मेहनत घेतात, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
MPSC चा पेपर फुटला. 100 पैकी 90 प्रश्न परीक्षेच्या 2 दिवस आधीच काही लोकांकडे गेलेः रोहित पवार
लोकसभेचं कामकाज 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे.
Breaking News Live Updates: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरु झालाय..आज संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर केलं जाणार आहे.. संसद परिसरात विरोधकांची निदर्शने करण्यात येत आहेत. धर्मेंद्र प्रधान संसदेत येताच विरोधकांनी घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली.
2 ऑगस्टपासून सुरू होणार विमानसेवा. प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर कंपनीकडून विमानसेवा सुरु करण्याचा निर्णय
पोलीस मारहाणीविरोधात 2 स्वतंत्र याचिका. कोर्टातील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष..
Breaking News Live Updates: नवीन विधेयकात लक्षवेधी असं काहीच नाही. फक्त शिक्षेचा कालावधी वाढवलाय. संसदेत येणा-या नव्या परीक्षा विधेयकांवरून राऊतांचा टोला.
Breaking News Live Updates: परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी आता उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची निर्मिती. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स. पंतप्रधान मोदींची इन्स्टा व्हिडिओद्वारे घोषणा
नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या कामामुळे रस्त्यांची चाळण
कुंभमेळ्याच्या कामासाठी खोदलेल्या रस्त्यांचा त्रास
खराब रस्त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला
पंचवटीतील मखमलाबाद रोडवर अघाताचा धोका
मंत्री नरहरी झिरवाळांचा घराचा रस्ता खड्डेमय
शिवसेना नगरसेवकांचा पालिकेविरोधात आंदोलनाचा इशारा
जंतरमंतरवर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनी राज्यसभेत तातडीच्या चर्चेसाठी नियमांतर्गत नोटीस दिली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा उपनेत्या सागरिका घोष यांनी नियम २६७अंतर्गत नोटीस देत विद्यार्थ्यांवर कथित अतिबळाचा वापर हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय असल्याचे म्हटले आहे, त्यांनी पेलेट गनच्या कथित वापराबाबत, त्याला परवानगी कोणी दिली आणि कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
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देशात कुपोषणाचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले असले तरी कोट्यवधी भारतीय अजूनही पोष्टिक आहारापासून दूर आहेत...वाढत्या महागाईमुळे नागरिक पोषक आहार घेऊ शकत नाही अशी धक्कादायक माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून समोर आलीय...फळे, भाज्या, डाळी, दूध आणि प्रथिनयुक्त अन्न यासारख्या मुलभूत गरजा नियमितपणे पूर्ण करणे 52 कोटी भारतीयांना परवडत नाहीये...संयुक्त राष्ट्रांच्या स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्डच्या अहवालातून ही माहिती समोर आलीये...दरम्यान यामध्ये देशात गेल्या दोन दशकांत कुपोषण कमी झाल्याचाही उल्लेख आहे
ऐन पावसाळ्यात मराठवड्यातील काही भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे..मराठवाड्यातील 256 गावे आणि 131 वाड्यांना 428 टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय..पाणी पुरवठ्यासाठी 969 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आलंय.. विशेष म्हणजे मे महिन्यात मराठवाड्यात टँकरची संख्या केवळ 210 होती...आगामी काळात दमदार पाऊस न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे..
हिंगोलीत ऐन पावसाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झालीये..हिंगोलीतील पिंपळखुटा गावामध्ये हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागतेय..गावकऱ्यांना गावापासून दूर असलेल्या विहिरीवरून पाणी आणावे लागत आहे.. पाणी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी गावकरी करत आहेत.
जेन-झी आंदोलकांनी संपूर्ण देश दणाणून सोडला असताना, जिथे कायदे बनतात अशा लोकसभेत केवळ 5 टक्केच खासदार तरुण म्हणजेच 35 वर्षे वयाच्या आतील आहेत.. 543 पैकी अवघे 25 खासदार या गटात येतात... एवढेच नाही, तर सध्याची लोकसभा ही सर्वात वयोवृद्धांची लोकसभा असल्याचे आकडेवारीतून दिसतंय...खासदारांचे सरासरी वय 56 वर गेले असून, हेच सरासरी वय 1952 मध्ये 46 इतके होते.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या यशस्वी आंदोलनाच्या धर्तीवर आता E20 जनता पार्टीची चर्चा रंगलीय. सोशल मीडियावर आता E20 जनता पार्टीची चर्चा सुरु झालीय. देशभरातील इंधन पंपांवर ई-20 इंधनाबरोबरच शंभर टक्के पेट्रोल खरेदी करण्याचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी E20 जनता पार्टीकडून करण्यात येतेय..
आजपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरु होतोय..आज संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर केलं जाणार आहे.. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत..याच बरोबर विविध महत्त्वपूर्ण विधेयके आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या आठवड्यात झालेला गदारोळ पाहता दुसऱ्या आठवड्यातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जवरुन विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. राजधानी दिल्लीत आज होणा-या संसदेच्या कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहे..
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 July 2026: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा उद्यापासून सुरू होत असून, या आठवड्यात विविध महत्त्वपूर्ण विधेयके आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात येणार,केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह विधेयक मांडणार,सोमवारी लोकसभेत विधेयक मांडलं जाणार,सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024' मध्ये सुधारणा करणारं विधेयक विचारात घेतले जावे, असा प्रस्ताव डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभेत ठेवणार. त्याचबरोबर राज्यातील महत्त्वाच्या घटनांचा आढावादेखील या लाइव्ह ब्लॉगमधून घेणार आहोत.