Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Breaking News Live Updates: संसद परिसरात विरोधक आक्रमक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 27 July 2026: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आज अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. राजधानी दिल्लीत सोमवारी होणाऱ्या संसदेच्या कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:20 AM IST
Breaking News Live Updates: संसद परिसरात विरोधक आक्रमक
27 July 2026 11:20 AM (IST)

NEET पेपर लीक झाल्यानंतर TET पेपर लीक झाला झाला. अशा पद्धतीने अनेक पेपर लेक झाले, कोतवाल, तलाठी भारताचे पेपर देखील लीक झाले. हा काळा अध्याय आहे, शेतकरी मुल खूप मेहनत घेतात, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 

27 July 2026 11:08 AM (IST)

पैसे देऊन पेपर फोडले जात आहेतः रोहित पवार

MPSC चा पेपर फुटला. 100 पैकी 90 प्रश्न परीक्षेच्या 2  दिवस आधीच काही लोकांकडे गेलेः रोहित पवार

27 July 2026 11:00 AM (IST)

लोकसभा आणि राज्यसभा दुपारी 12 वाजेपर्यंत स्थगित, विरोधकांकडून घोषणाबाजी

लोकसभेचं कामकाज 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे. 

27 July 2026 10:57 AM (IST)

Breaking News Live Updates: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरु झालाय..आज संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर केलं जाणार आहे.. संसद परिसरात विरोधकांची निदर्शने करण्यात येत आहेत. धर्मेंद्र प्रधान संसदेत येताच विरोधकांनी घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली.

 

27 July 2026 10:56 AM (IST)

Breaking News Live Updates: सोलापूर-मुंबई विमानसेवा पुन्हा सुरु होणार

2 ऑगस्टपासून सुरू होणार विमानसेवा. प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर कंपनीकडून विमानसेवा सुरु करण्याचा निर्णय

27 July 2026 10:55 AM (IST)

Breaking News Live Updates: जंतरमंतरवरील आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील  लाठीचार्जप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

पोलीस मारहाणीविरोधात 2 स्वतंत्र याचिका. कोर्टातील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष..

27 July 2026 10:55 AM (IST)

Breaking News Live Updates: नवीन विधेयकात लक्षवेधी असं काहीच नाही. फक्त शिक्षेचा कालावधी वाढवलाय. संसदेत येणा-या नव्या परीक्षा विधेयकांवरून राऊतांचा टोला.

27 July 2026 10:47 AM (IST)

Breaking News Live Updates: परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी आता उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची निर्मिती. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स. पंतप्रधान मोदींची इन्स्टा व्हिडिओद्वारे घोषणा

27 July 2026 10:15 AM (IST)

Breaking News Live Updates:नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या कामामुळे रस्त्यांची चाळण

नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या कामामुळे रस्त्यांची चाळण
कुंभमेळ्याच्या कामासाठी खोदलेल्या रस्त्यांचा त्रास
खराब रस्त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला
पंचवटीतील मखमलाबाद रोडवर अघाताचा धोका
मंत्री नरहरी झिरवाळांचा घराचा रस्ता खड्डेमय
शिवसेना नगरसेवकांचा पालिकेविरोधात आंदोलनाचा इशारा

27 July 2026 09:30 AM (IST)

Breaking News Live Updates:संसदेत गाजणार विद्यार्थी लाठीचार्जचा मुद्दा

जंतरमंतरवर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनी राज्यसभेत तातडीच्या चर्चेसाठी नियमांतर्गत नोटीस दिली आहे.  तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा उपनेत्या सागरिका घोष यांनी नियम २६७अंतर्गत नोटीस देत विद्यार्थ्यांवर कथित अतिबळाचा वापर हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय असल्याचे म्हटले आहे, त्यांनी पेलेट गनच्या कथित वापराबाबत, त्याला परवानगी कोणी दिली आणि कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

27 July 2026 09:28 AM (IST)

Breaking News Live Updates: गोपाळगड किल्ला ताब्यात घेण्यासाठी, पुरातत्त्व विभागाकडून भूसंपादन प्रक्रिया सुरु. किल्ल्यावर मालकी हक्क सांगितल्यानं सुरू झालेला वाद संपुष्टात  येणार.

27 July 2026 09:27 AM (IST)

Breaking News Live Updates: नीटचा निकाल लागताच, बीडच्या परळीतला विद्यार्थी बेपत्ता.

अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्यानं आदित्य राठोड नाराज.. 17 जुलैपासून आदित्यशी कोणताही संपर्क नाही..

27 July 2026 09:26 AM (IST)

Breaking News Live Updates: अमरावतीच्या मेळघाटात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ.. टीटंबानंतर बीजुधावडीतल्या आश्रमशाळेत 40 विद्यार्थ्यांना विषबाधा.. धारणीतील रुग्णालयात विद्यार्थ्यांवर उपचार

27 July 2026 09:25 AM (IST)

Breaking News Live Updates: महागाईमुळे ताटातून 'पौष्टिक आहार' गायब

देशात कुपोषणाचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले असले तरी कोट्यवधी भारतीय अजूनही पोष्टिक आहारापासून दूर आहेत...वाढत्या महागाईमुळे नागरिक पोषक आहार घेऊ शकत नाही अशी धक्कादायक माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून समोर आलीय...फळे, भाज्या, डाळी, दूध आणि प्रथिनयुक्त अन्न यासारख्या मुलभूत गरजा नियमितपणे पूर्ण करणे 52 कोटी भारतीयांना परवडत नाहीये...संयुक्त राष्ट्रांच्या स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्डच्या अहवालातून ही माहिती समोर आलीये...दरम्यान यामध्ये देशात गेल्या दोन दशकांत कुपोषण कमी झाल्याचाही उल्लेख आहे

27 July 2026 09:24 AM (IST)

Breaking News Live Updates: ऐन पावसाळ्यात मराठवाड्यात पाणीटंचाई 

ऐन पावसाळ्यात मराठवड्यातील काही भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे..मराठवाड्यातील 256 गावे आणि 131 वाड्यांना 428 टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय..पाणी पुरवठ्यासाठी 969 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आलंय.. विशेष म्हणजे मे महिन्यात मराठवाड्यात टँकरची संख्या केवळ 210 होती...आगामी काळात दमदार पाऊस न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.. 

27 July 2026 09:23 AM (IST)

Breaking News Live Updates: हिंगोलीत ऐन पावसाळ्यात पाणीटंचाईची झळ  

हिंगोलीत ऐन पावसाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झालीये..हिंगोलीतील पिंपळखुटा गावामध्ये हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागतेय..गावकऱ्यांना गावापासून दूर असलेल्या विहिरीवरून पाणी आणावे लागत आहे.. पाणी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी गावकरी करत आहेत.

27 July 2026 09:20 AM (IST)

Breaking News Live Updates: लोकसभेत केवळ 5 टक्केच खासदार तरुण 

जेन-झी आंदोलकांनी संपूर्ण देश दणाणून सोडला असताना, जिथे कायदे बनतात अशा लोकसभेत केवळ 5 टक्केच खासदार तरुण म्हणजेच 35 वर्षे वयाच्या आतील आहेत.. 543 पैकी अवघे 25  खासदार या गटात येतात... एवढेच नाही, तर सध्याची लोकसभा ही सर्वात वयोवृद्धांची लोकसभा असल्याचे आकडेवारीतून दिसतंय...खासदारांचे सरासरी वय 56 वर गेले असून, हेच सरासरी वय 1952 मध्ये 46 इतके होते.

27 July 2026 09:20 AM (IST)

Breaking News Live Updates: सीजेपीनंतर आता E20 जनता पार्टीची चर्चा

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या यशस्वी आंदोलनाच्या धर्तीवर आता  E20 जनता पार्टीची चर्चा रंगलीय. सोशल मीडियावर आता E20 जनता पार्टीची चर्चा सुरु झालीय. देशभरातील इंधन पंपांवर ई-20 इंधनाबरोबरच शंभर टक्के पेट्रोल खरेदी करण्याचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी E20 जनता पार्टीकडून करण्यात येतेय.. 

27 July 2026 09:19 AM (IST)

Breaking News Live Updates: सरकार परीक्षा सुधारणा विधेयक संसदेत मांडणार

आजपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरु होतोय..आज संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर केलं जाणार आहे.. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत..याच बरोबर विविध महत्त्वपूर्ण विधेयके आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या आठवड्यात झालेला गदारोळ पाहता दुसऱ्या आठवड्यातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जवरुन विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. राजधानी दिल्लीत आज होणा-या संसदेच्या कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहे..

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Gen Z
Thackeray Brother
CJP Victory rally
Dharmendra Pradhan
abhijeet dipke
CJP Protest
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news
Maharashtra Weather Updates
Political News in Maharashtra
Marathi breaking news
mumbai news today
लेटेस्ट मराठी न्यूज
महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज टुडे
मराठी ताज्या बातम्या
मराठी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट
मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय ताज्या बातम्या
मनोरंजन ताज्या बातम्या
महाराष्ट्राच्या लेटेस्ट न्यूज
मराठी न्यूज लाइव्ह
लाइव्ह न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
मराठी बातम्या
झी 24 तास
मराठी ब्रेकिंग न्यूज
ताज्या मराठी बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
राजकीय
सामाजिक
क्रीडा
एकनाथ शिंदे
देवेंद्र फडणवीस
ऱाज ठाकरे
उद्धव ठाकरे
शऱद पवार
महाराष्ट्र बातम्या
महाराष्ट्रातील लाईव्ह बातम्या

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नव्या सीजनपूर्वी RCB च्या स्टार खेळाडूने बदलला संघ, आता 'या' संघातून खेळणार
RCB38 min ago
2
sbi42 min ago
3
Sanjay Raut52 min ago
4
pune news1 hr ago
5
viral news1 hr ago