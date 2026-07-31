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Breaking News Today LIVE Updates : यवतमाळमध्ये पुरात कार वाहून गेली; पती बचावला, पत्नी आणि दोन मुलींचा शोध सुरू

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 31 July 2025: महाराष्ट्रातील पावसाचे अपडेट्स, भिवंडी इमारत दुर्घटना यासह  जगभरातील, देशातील, राज्यातील आणि तुमच्या शहर आणि गावातील प्रत्येक महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर . 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:03 PM IST
Breaking News Today LIVE Updates : यवतमाळमध्ये पुरात कार वाहून गेली; पती बचावला, पत्नी आणि दोन मुलींचा शोध सुरू
31 July 2026 11:43 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates:दोषींवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करा; मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट करून दिली माहिती

भिवंडीत एक इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत काही लोकांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत.  या प्रकरणात तत्काळ गुन्हा दाखल करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. जखमींवर उपचार केले जात आहेत. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी, अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो.

31 July 2026 11:43 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: नाशिकरोड  बस स्टॉपमध्ये पिस्तुलाचा धाक दाखवून एका प्रवाशाची लूटमार करण्यात आलीये.. आरोपींनी एकावर चॉपर तसंच काचेच्या बाटल्यांनी हल्लाही केला.. यात पीडित व्यक्ती जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. तर दुसरीकडे नाशिकच्या देवळाली भागात जुन्या वादातून आरोपींनी वाहनांची तोडफोड केलीये.. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय..

31 July 2026 11:41 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मालेगाव पंढरपूर बसमध्ये प्रवाशांच्या जीव धोक्यात

नाशिकच्या मालेगाव बस डेपो मधून मालेगाव पंढरपूर येथे जाणाऱ्या बसची काच तुटलेली, तिचे व्हायपर देखील बंद आहे. आणि त्यात बाहेर जोरात पडणारा पाऊस यामुळे समोर रस्त्यावर काही दिसत नसताना वाहनचालक मात्र बिनधास्तपणे गाडी चालवत असल्याने गाडीत बसलेल्या प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याने तत्काळ गाडी थांबवून आम्हला गाडी बदलून देण्याची मागणी प्रवासी करत आहे. मात्र बसचे अधिकारी कर्मचारी काही जीवित हानी बघायची वाट बघत आहे. का? असा सवाल आता विचारला जात आहे.

31 July 2026 11:41 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अमोल खताळांची आमदारकी धोक्यात?

शिवसेनेचे संगमनेर आमदार अमोल खताळ यांनी निवडणूक लढताना, प्रतिज्ञापत्रात चुकीची आणि अपूर्ण माहिती दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खटला सुरू चालणार आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या आमदार खताळ यांची विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आमदार खताळ यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात कायदेशीर खटला चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

31 July 2026 10:45 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उद्या पुणे दौ-यावर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उद्या पुणे दौ-यावर आहेत. लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी ते पुण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना यंदाचा लोकमान्य टिळक पुरस्कार झाला असून अमित शाहांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान होणार आहे.

31 July 2026 10:43 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: वर्ध्यात पुराच्या पाण्यातून तरुणाची सुटका, पाच तासांनंतर तरुणाची सुखरूप सुटका 

वर्धा जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आला असून, हिंगणघाट तालुक्यातील दरणे टाकळी परिसरात पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या एका युवकाची तब्बल पाच तासांच्या थरारक बचाव मोहिमेनंतर सुखरूप सुटका करण्यात आली. या मोहिमेसाठी नागपूर येथील राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) पथकाला पाचारण करावे लागले

मिळालेल्या माहितीनुसार, अक्षय माटे हा युवक दुचाकीने पळसगावकडे जात असताना दरणे टाकळी गावालगतच्या नाल्यावर पोहोचला. मुसळधार पावसामुळे नाला दुथडी भरून वाहत होता. पाण्याच्या खोलीचा आणि प्रवाहाचा अचूक अंदाज न आल्याने त्याने दुचाकीसह नाला ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाण्याचा वेग प्रचंड असल्याने तो दुचाकीसह पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. सुदैवाने त्याने जवळील झाडाचा आधार घेतल्याने त्याचा जीव वाचला, मात्र तो तब्बल पाच तास झाडावर अडकून पडला होता

31 July 2026 10:40 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: यवतमाळमध्ये पुरात कार वाहून गेली; पती बचावला, पत्नी आणि दोन मुलींचा शोध सुरू 

यवतमाळच्या दारव्हा तालुक्यातील दहेली गावाजवळील नदीत एक कार वाहून गेली आहे... या कारमधील पती झाडाचा आधार घेऊन बचावला असून पत्नी व दोन मुलींचा शोध लागलेला नाही... लोणी येथील अविनाश खंडारे हे कुटुंबीयांसह ईर्टिगा कार घेऊन गावी परतत असताना अडाण नदीवरील पुलावरून त्यांचे वाहन पुराच्या पाण्यात वाहून गेले.... मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली... अविनाश खंडारे हे वाहून जात असताना एका झाडाच्या साहाय्याने बचावले, त्यांच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून बचाव पथकाने त्यांची सुटका केली... मात्र त्यांची पत्नी माधवी खंदारे, मुली प्राची व साची या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या... रात्रीपासून त्यांचा शोध घेतल्या जात आहे. पालकमंत्री संजय राठोड यांना घटनेची माहिती मिळतात त्यांनी प्रशासनाला ताबडतोब मदत कार्य सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

31 July 2026 09:50 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिल्लीतील आंदोलकांचे दगडावरील ठसे आधारशी लिंक होतीलः चंद्रकांत पाटलांचा अजब दावा

उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अजब दावा केलाय. जंतरमंतरवरील आंदोलकांबाबत त्यांनी हे वक्तव्य केलंय. जंतरमंतर परिसरात पडलेले प्रत्येक दगड उचलले आहेत, त्या दगडावर असणारे फुट प्रिंट आधारशी लिंक होतील, असा अजब दावा चंद्रकांत पाटील यांनी केलाय. दिल्ली पोलिसांकडून या संदर्भात अॅडव्हान्स टेक्नॉलीच्या माध्यमातून तपास सुरु असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. तसंच या संदर्भात पोलिसांनी मोठा रिपोर्ट तयार केल्याचंही पाटील यांनी सांगितलं.. 

31 July 2026 09:49 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: आंदोलकांवर कुठलीही कायदेशीर कारवाई नाही

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनातील आंदोलकांवर कुठलीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही...तसेच अटकेतील मुलांची तातडीने सुटका केली जाणार आहे...तसे आदेशच केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आले आहेत...दरम्यान यामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांना मात्र कुठलाही दिलासा दिलेला नाही...गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे... 

31 July 2026 09:49 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: चाकण शिक्रापुर महामार्गावर प्रचंड वाहतुक कोंडी

चाकण-शिक्रापूर महामार्गावर आज पहाटेपासूनच प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. महामार्गावर एक ट्रक बंद पडल्यामुळे तब्बल १० ते १२ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सकाळीच ही कोंडी झाल्याने चाकण औद्योगिक वसाहतीत (MIDC) कामावर निघालेल्या कामगारांना याचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अद्यापही या मार्गावर वाहतूक संथ गतीने सुरू असून, कामगारांसह सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत

31 July 2026 09:48 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: भिवंडी इमारत दुर्घटनेत 7 जणांचा मृत्यू

भिवंडीच्या भंडारी कंपाउडमधील गंगाराम वाडी इथल्या कोहिनूर अपार्टमेंटची बी विंग कोसळलीये.. यात 7 जणांचा मृत्यू झालाय..तर 3 जणांना वाचवण्यात यश आलंय..ढिगा-याखाली आणखी काही जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जातेय.. NDRF आणि TDRF च्या पथकांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे. प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित राहून बचावकार्यावर लक्ष ठेवून आहेत

31 July 2026 09:47 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: झी २४तासनं सर्वप्रथम दाखवलेल्या मेळघाट आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना विषबाधेप्रकरणी एक धक्कादायक माहिती समोर आलीय. या आश्रमशाळेचा अधीक्षकच सप्लायर असल्याची माहिती एका कथित ऑडियो क्लिपमधून समोर आलीय... झी २४तास या ऑडियो क्लिपची पुष्टी करत नाहीये.. मात्र या ऑडियो क्लिपमधून टीटंबा इथल्या आश्रमशाळेचे अधीक्षक सेंट्रल किचन अधिका-याला किचनचं साहित्य खरेदी करण्यासाठी तगादा लावत असल्याचं दिसून येतंय.

31 July 2026 09:47 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: गेल्या 24 तासापासून अमरावती जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस

गेल्या 24 तासांपासून संपूर्ण पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात पावसाने हजेरी लावली असून 24 तासापासून अशी विदर्भात दमदार पाऊस सुरू आहे. अमरावती जिल्ह्यातही मुसळधार पाऊस पडत असून अमरावती जिल्ह्यातील दिघी कोल्हे या गावात चक्क रस्त्याला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दिघी कोल्हे येथील नदीला पूर आल्याने गावात पुराचे पाणी शिरले असून प्रशासनाने गावकऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे पुराचे पाणी गावात शिरल्याने अनेक घरातही पाणी साचले आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांचे संसार उघड्यावर पडल्याचा पाहिला मिळाला आहे. 

31 July 2026 09:46 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: सह्याद्रीच्या कुशीत मुसळधार पावसाचा इशारा

सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये धो-धो पाऊस बरसतोय..यामुळे, नदी-नाले, खळखळून वाहत आहेत..तर धबधबे प्रवाहित झालेत...यामुळे सह्याद्रीतील सौंदर्य बहरलंय..हे धबधबे पर्यटकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत..  

31 July 2026 09:46 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: हिंगोली जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस

हिंगोली जिल्ह्यात कालपासून जोरदार पाऊस पडतोय.. या पावसामुळे नद्या आणि ओढ्यांची पाणीपातळी वाढलीय. हिंगोली जिल्ह्याची जलवाहिनी असलेल्या कयाधू नदीला पूर आला आहे.. नदी दुथडी भरून वाहतेय. यंदाच्या पावसाळ्यातला हा पहिलाच पूर आहे .सकाळपासून हिंगोली जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम आहे. हिंगोली जिल्ह्यात प्रशासनानं सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्यात.

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About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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