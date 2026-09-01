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Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीत जाण्याचे कारण समोर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 September 2026: शिवतीर्थवर पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय. माहिम कार्यालयाबाहेर भाजप कार्यकर्ते जमले असून राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी आंदोलनाची शक्यता आहे. दुसरीकडे माहिममध्ये भाजपने आंदोलन केलंय.

Written ByPravin Dabholkar
Published: Sep 01, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:31 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीत जाण्याचे कारण समोर
01 September 2026 04:30 PM (IST)

सोन्या चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण सुरू

 

आठवड्या भरापूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ झाली होती मात्र आठवड्याभरातच पुन्हा एकदा सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या आठवड्याभरापूर्वी सोन्याचा दर दीड लाखांच्या, तर चांदीचा दर अडीच लाखांच्या पार गेला होता. मात्र, अवघ्या आठवडाभरात सोन्याच्या दरात तब्बल 10 हजार रुपये, तर चांदीच्या दरात 12 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. आज जळगावच्या सुवर्णनगरीत सध्या (GST)सोन्याचा दर 1 लाख 45 हजार 200 रुपये, तर चांदीचा दर 2 लाख 47 हजार 200 रुपये प्रति किलोवर आला आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडी, डॉलरची वाढलेली किंमत आणि भारताकडून सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क कमी होण्याची चर्चा यामुळे मौल्यवान धातूंच्या दरावर दबाव आल्याचा सुवर्णसुवर्ण अंदाज आहे. मात्र सोन्या-चांदीमध्ये घसरण झाल्यामुळे ग्राहकांनी महिला वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

01 September 2026 04:27 PM (IST)

ओबीसी उपसमिती बैठकीवर मंत्र्यांचा बहिष्कार

 

ओबीसी उपसमिती बैठकीवर मंत्र्यांनी बहिष्कार टाकला. ओबीसी महामंडळांना निधीची तरतूद योग्य पद्धतीने केली जात नाही आहे.मंत्री छगन भुजबळ,गुलाबराव पाटील,संजय राठोड यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

01 September 2026 04:20 PM (IST)

एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीत जाण्याचे कारण समोर

एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीत जाण्याचे कारण समोर आले आहे.एकनाथ शिंदेंना आज वरिष्ठ कायदेतज्ञ शिवसेना पक्षा आणि  चिन्ह संदर्भात होत असलेल्या सुनावणीबाबत माहिती देणार आहेत. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांच्या जोरदार युक्तिवादानंतर शिंदे गटाकडून उद्यापासून युक्तीवादाला सुरुवात होणार आहे.त्यामुळेच हा युक्तिवाद करत असताना पक्षाची बाजू आणि पुरावे भक्कम रीतीने मांडण्यासाठी आज एकनाथ शिंदे सर्व वकिलांशी आणि कायदे तज्ञांशी चर्चा करणार आहेत. पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाकडे राहावे यासाठी कायद्याच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात यावी असा शिंदेंचा प्रयत्न आहे.

01 September 2026 04:13 PM (IST)

ओबीसी आंदोलक पुणे-सोलापूर महामार्गावर बसले,पोलिसांनी पुन्हा मोर्चा रोखला

 

लक्ष्मण हाकेंचे कार्यकर्ते रस्त्यावर ठाण मांडून बसले. मोर्चा वरवंड गावापर्यंत पोहोचला. पोलिसांनी पुन्हा ओबीसी मोर्चा रोखला.आंदोलक पुणे-सोलापूर महामार्गावर बसले. आंदोलकांची महामार्गावर जेवणाची पंगत लावली.

01 September 2026 04:06 PM (IST)

मोदींचा फोटो हटवल्यानं वाद चिघळला, भाजप-मनसेचे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

 

मोदींचा फोटो हटवल्यानं वाद चिघळला असून माहिममध्ये मनसे, भाजप कार्यकर्ते भिडले आहेत. भाजप कार्यकर्ते शिवतीर्थच्या दिशेने रवाना झाले. यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तसेच मनसे कार्यकर्त्यानाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

01 September 2026 03:56 PM (IST)

माहिमध्ये भाजप युवा मोर्चा- मनसैनिक आमनेसामने

 

भाजपने माहिममध्ये अमित ठाकरेंविरोधात आंदोलन केले. याला मनसैनिकांकडून प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे माहिमध्ये भाजप युवा मोर्चा- मनसैनिक आमनेसामने आले. 

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TAGS:
Amit Thackarey
raj thackarey
narendra modi photo
भाजप आंदोलन
अमित ठाकरे

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

करियरची सुरुवात

वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.

लेखन शैली आणि दृष्टीकोन

संशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.

विशेषज्ञानाची क्षेत्रे

ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.

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