Maharashtra Breaking News Today LIVE: एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीत जाण्याचे कारण समोर

आठवड्या भरापूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ झाली होती मात्र आठवड्याभरातच पुन्हा एकदा सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या आठवड्याभरापूर्वी सोन्याचा दर दीड लाखांच्या, तर चांदीचा दर अडीच लाखांच्या पार गेला होता. मात्र, अवघ्या आठवडाभरात सोन्याच्या दरात तब्बल 10 हजार रुपये, तर चांदीच्या दरात 12 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. आज जळगावच्या सुवर्णनगरीत सध्या (GST)सोन्याचा दर 1 लाख 45 हजार 200 रुपये, तर चांदीचा दर 2 लाख 47 हजार 200 रुपये प्रति किलोवर आला आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडी, डॉलरची वाढलेली किंमत आणि भारताकडून सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क कमी होण्याची चर्चा यामुळे मौल्यवान धातूंच्या दरावर दबाव आल्याचा सुवर्णसुवर्ण अंदाज आहे. मात्र सोन्या-चांदीमध्ये घसरण झाल्यामुळे ग्राहकांनी महिला वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
ओबीसी उपसमिती बैठकीवर मंत्र्यांनी बहिष्कार टाकला. ओबीसी महामंडळांना निधीची तरतूद योग्य पद्धतीने केली जात नाही आहे.मंत्री छगन भुजबळ,गुलाबराव पाटील,संजय राठोड यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
लक्ष्मण हाकेंचे कार्यकर्ते रस्त्यावर ठाण मांडून बसले. मोर्चा वरवंड गावापर्यंत पोहोचला. पोलिसांनी पुन्हा ओबीसी मोर्चा रोखला.आंदोलक पुणे-सोलापूर महामार्गावर बसले. आंदोलकांची महामार्गावर जेवणाची पंगत लावली.
मोदींचा फोटो हटवल्यानं वाद चिघळला असून माहिममध्ये मनसे, भाजप कार्यकर्ते भिडले आहेत. भाजप कार्यकर्ते शिवतीर्थच्या दिशेने रवाना झाले. यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तसेच मनसे कार्यकर्त्यानाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.
भाजपने माहिममध्ये अमित ठाकरेंविरोधात आंदोलन केले. याला मनसैनिकांकडून प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे माहिमध्ये भाजप युवा मोर्चा- मनसैनिक आमनेसामने आले.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 1 September 2026: अंतरवली मध्ये जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावली आहे, त्यामुळं उपस्थित समर्थक ही आक्रमक झाले आहे त्यात घोषणाबाजी करताना एक महिला आंदोलकला भोवळ आली. कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील महायुती मध्ये वाद झाला असून शिवसेना शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे (सुनेत्रा पवार) गटनेते एकमेकांना भिडले.सातारा–लातूर राष्ट्रीय महामार्ग पुसेगावबाहेरून नेण्याच्या प्रस्तावाला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शवत आज व्यापारी आणि ग्रामस्थ बाजारपेठ बंद ठेवून या बंदमध्ये सहभागी झाले आहेत.लक्ष्मण हाके यांचा मोर्चा पुन्हा पोलिस अडवण्याची शक्यता आहे.वरवंड गावापर्यंत हा पायी मोर्चा आलाय.