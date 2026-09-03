Maharashtra Breaking News Today LIVE : गणपतीआधी कोकणवासियांना रेल्वेचं गिफ्ट

मुंबईतील मरोळ पोलीस कॅम्पसमध्ये राहणाऱ्या पोलीस कुटुंबीयांसाठी आनंदाची बातमी... तब्बल 50 वर्षांहून अधिक जुन्या आणि धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या 144 पोलीस कुटुंबीयांना अखेर नवीन घरांच्या चाव्या देण्यात आल्या आहेत.. पावसाळ्यात या इमारतींचे स्लॅब कोसळून अनेकदा लहान मुलांसह कुटुंबीय जखमी झाले होते.. या प्रश्नासाठी आमदार मुरजी पटेल यांनी अधिवेशनात दोनदा आवाज उठवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्याकडेही त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.. उर्वरित अडीच ते तीनशे कुटुंबीयांचंही पुढील 2 ते अडीच महिन्यांत स्थलांतर होईल अशी माहिती आमदार मुरजी पटेल यांनी दिलीय..
गणेशोत्सवापूर्वी कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासियांचा प्रवास सुकर व्हावा यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले स्वतः मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. रत्नागिरीपर्यंतच्या या दौऱ्यात ते संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत जागोजागी आढावा बैठका घेणार आहेत. चिपळूणच्या बहादूर शेख नाक्यावरील उड्डाणपूल आणि संगमेश्वरमधील तळेकांटे येथील ३०० मीटर रस्त्याचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने प्रवाशांना चिखल आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या पाहणी दौऱ्यानंतर मंत्री महोदय प्रत्यक्ष कामावर काय तोडगा काढतात आणि माध्यमांसमोर कोणती भूमिका मांडतात,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई आणि कोकणादरम्यान थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढविणारी सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड दैनिक एक्स्प्रेस सेवा आजपासून सुरु होणार आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत या सेवेचा शुभारंभ होणार आहे... ही ट्रेन मुंबईतून सुमारे ५१० किमीचा प्रवास करणार आहे. एक्स्प्रेसला २३ थांबे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंबई, उपनगरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या कोकणवासीयांना दक्षिण कोकणात जाण्यासाठी थेट रेल्वेसेवेचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे... या सेवेमुळे कोकणात जाणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे...
राज्यातील सर्वच शाळा सुस्थितीत नसून अनेक ठिकाणी अजूनही उपायोजना करणे गरजेचे असल्याचं शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसेंनी म्हटलंय. सीजेपीने दिल्लीतील आंदोलनानंतर देशभरात ठिकठिकाणी शाळाच्या स्थिती नेमक्या कशा आहेत हे समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रातून स्वतः अभिजीत दिपके यांनीही अनेक ठिकाणी जाऊन " स्कूल ठीक करो" अभियानांतर्गत शाळेची नेमकी काय परिस्थिती आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर मंत्री दादा भुसे यांनीही सहमती दर्शवलीयय राज्यातील सर्वच शाळा सुस्थितीत नसून अनेक ठिकाणी अजूनही उपायोजना करणे गरजेचे भुसेंनी सांगितलंय.
मुंबईच्या गोरेगाव पूर्व येथील 'ईटक्लब ब्रँड्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या प्रसिद्ध फूड आउटलेटवर FDAने कारवाई केली आहे... अन्न सुरक्षा नियमांसह स्वच्छता निकषांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी या आस्थापनेचा FSSAI परवाना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आला आहे...गोरेगावातील शॉप नं. १४, १५ आणि १६ मध्ये असलेल्या या सेंटरची एफडीए अधिकाऱ्यांकडून पाहणी करण्यात आली होती...यावेळी अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्याने एफडीएने ही कारवाई केलीय..
तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या ऑपरेशन भेसळ क्लियरअंतर्गत चेंबूरमधील प्रसिद्ध अशफाक बेकरीवर अन्न सुरक्षा विभागाने कारवाई केली.. तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचं गंभीर उल्लंघन आढळून आलं. 156 पैकी बेकरीला केवळ 56 गुण मिळाले असून तपासणीचा निकाल नॉन कम्प्लायन्स नोंदवण्यात आला.. अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक, कीटक प्रतिबंधक उपाययोजनांचा अभाव, अस्वच्छ पॅकिंग आणि तापमान नियंत्रणातील त्रुटी आढळल्या. याशिवाय FIFO आणि FEFO पद्धतीचा अपुरा वापर, क्रॉस-कंटॅमिनेशन रोखण्यासाठी अपुरी व्यवस्था, तसंच कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेसंदर्भातही त्रुटी आढळल्या. वैद्यकीय तपासणी आणि फूड सेफ्टी ट्रेनिंगच्या नोंदीही उपलब्ध नसल्याचं समोर आलं. या गंभीर त्रुटींमुळे FSSAI परवाना निलंबित करण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलीय..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो काढल्याप्रकरणी मनसे कार्यकर्ते आशिष साबळेला पुणे पोलिसांनी मुंबईतून घेतलं ताब्यात. शासकीय कामात अडथळा, विना परवानगी आंदोलन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल.
फोटो हटवल्याप्रकरणी आतापर्यंत तिघांना अटक. पुण्यातील चतुर्श्रुंगी पोलीस स्टेशनमध्ये अमित ठाकरेंसह 25 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करुन दोघांना अटक करण्यात आली होती. तर रात्री मुंबईतून आशिष साबळेला अटक करण्यात आलीय.
काँग्रेसमध्ये लवकरच तरुण चेह-यांना संधी मिळणार आहे. तरुण नेते, आमदार, खासदार होणार आहे. नाशिकमध्ये काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी या संघटनात्मक पुर्नबांधणीचे संकेत आहे. तरूणाईची नवी फळी पुढे आणायची आहे. मानसिक, शारिरीक फिटनेस असलेले तरुण नेते संघटनेत पुढे राहातील. तेच भविष्यात आमदार, खासदार होतील, असे सांगत राहुल गांधींनी पक्षाच्या भावी वाटचालीची दिशा स्पष्ट केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. नाशिकमध्ये काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांच्या राज्यस्तरीय शिबिराचा समारोप झाला. यावेळी राहुल गांधींनी हे संकेत दिल्याचं कळतंय.
Maharashtra Breaking News Today LIVE : मराठा समाज OBC आरक्षणात का नाही, 10 टक्के अतिरिक्त आरक्षण देऊन समावेश का केला नाही...मुंबई हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल...
नाशिकमधील आदिवासी विद्यार्थी आंदोलकांची भेट घेणार
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 September 2026: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस आहे. सातारा, कोल्हापूर गॅझेटचा जीआर आताच काढा, रद्द केलेले ४ प्रमाणपत्र पुन्हा मिळेपर्यंत सोडणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी मी उपोषणावर ठाम असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच, मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या म्हणजे 17 सप्टेंबरच्या आधी पूर्ण करू, असं आश्वासन प्रसाद लाड यांनी दिले आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात घडामोडींना वेग आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवर राम मंदिर ट्रस्टच्या नवीन सीईओंच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. या सर्व घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स जाणून घेऊयात लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून