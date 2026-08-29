Maharashtra Breaking News Today LIVE: मनोज जरांगेंचं उपोषण, सरकारी पातळीवर हालचालींना वेग

मुंबईत आज चिंचपोकळीच्या प्रसिद्ध चिंतामणी गणपतीचा आगमन सोहळा पार पडणार आहे.. यासाठी हजारोंच्या संख्येने भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.. परळ शहरात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या राड्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधिक सतर्क झाले असून चोख सुरक्षा तैनात करण्यात आलीये... चिंतामणीच्या आगमनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच गर्दीवर नियंत्रण ठेवता यावं, यासाठी तब्बल 800 ते 1000 पोलीस कर्मचारी तैनात असणार आहेत. एवढंच नव्हे तर मुंबई पोलिसांसोबतच रॅपिड अॅक्शन फोर्स आणि CRPF चे जवानही यावेळी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात येणार आहेत. गर्दीचं नियोजन करता यावं, वाहतूक नियंत्रणात रहावी आणि कायदा -सुव्यवस्था चोख राखण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष नियोजन करण्यात आलंय
ई-20 पेट्रोलमध्ये भेसळ..पेट्रोलमध्ये क्लोराईडचे प्रमाण वाढले...2 हजार 573 पंपांवर ई-20 पेट्रोलची विक्री बंद..केंद्र सरकारची मोठी कारवाई
मुंबईतील वाहन पार्किंग महागणार... वाहनतळ शुल्कात 10 टक्के वाढीचा प्रस्ताव.. प्रस्ताव लवकरच मंजुरीसाठी आयुक्तांना सादर करणार
साखर कारखान्यांना आता 15 दिवसांचा विक्री कोटा... कारखान्यांना केवळ 15 दिवस साखर बाळगता येणार... 1 सप्टेंबरपासून नवे नियम लागू
ससून डॉक येथे शरद पवारांनी मच्छीमार बंदराची पाहणी केली. यावेळी स्थानिक मच्छीमारांनी पवारांसमोर आपल्या समस्यांचा पाढा वाचला. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि मत्स्य आणि बंदरे विभागाचे मंत्री नितेश राणे यांची मच्छीमारांनी शरद पवारांकडे तक्रार केलीय. अर्धवट काम सोडून मच्छीमारांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
नेपाळमध्ये महापुरामुळे प्रचंड विध्वंस झाला... कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेले अनेक भारतीय भाविक बेपत्ता झाले...यामध्ये तब्बल ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ हिमालयात भ्रमंती करणारे मुंबईतील गिर्यारोहक डॉ. मिलिंद चितळे यांचाही समावेश आहे... नेपाळ प्रशासनाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या दुर्घटनेनंतर सुमारे १७८ भारतीय नागरिकांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही...बेपत्ता असलेल्या भाविकांमध्ये मुंबईतील प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. गायत्री देशपांडे आणि त्यांचे पती तसेच हिंदुजा रुग्णालयातील रक्तशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. आनंद देशपांडे यांचा समावेश आहे....
नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या भीषण पुरानंतर तिथे आता मदत आणि बचावकार्याला वेग आलाय. आतापर्यंत 579 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून अजूनही दोन हजार जण बेपत्ता आहेत. त्यांचा प्रशासनाकडून शोध सुरु आहे. शोध आणि बचावकार्यात 7 हजार 451 सुरक्षा कर्मचारी सहभागी असून लष्कराच्या 2 हजार 391 सैनिकांचा समावेश आहे.
कॉंग्रेसच्या संसदीय पक्षप्रमुख सोनिया गांधी यांच्या 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह' या आत्मचरित्राचे भारतातील प्रकाशक पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया (पीआरएचआय) नसल्याचे कंपनीने शुक्रवारी स्पष्ट केले.अमेरिकेतील प्रकाशक अल्फ्रेड ए. नॉफने हे पुस्तक १० नोव्हेंबरला प्रकाशित होणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी हस्तलिखितात संपादकीय बदल करण्यास नकार दिल्यामुळे पीआरएचआयने पुस्तक प्रकाशित करण्यास माघार घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. हे वृत्त चुकीचे असल्याचे पीआरएचआयने म्हटले आहे. आम्ही हे पुस्तक प्रकाशित करण्यास इच्छुक होतो. मात्र, मजकुराची तथ्यपडताळणी करणे आणि आवश्यक सूचना देणे ही प्रकाशकाची जबाबदारी आहे, असे कंपनीने स्पष्ट केले. पुस्तकाचा भारतातील वितरक अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. मात्र, अमेझॉनवर त्याची ई-पुस्तक आवृत्ती 2,615 रुपयांना पूर्वनोंदणीसाठी उपलब्ध असल्याचे दिसत आहे. ही आवृत्ती हार्परकॉलिन्स यूकेच्या विल्यम कॉलिन्स या प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केल्याचे नमूद आहे.
अमराठी रिक्षा टॅक्सीचालकांना दिलेल्या 1 वर्षाच्या मुदतवाढीवर मनसे आक्रमक, निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा... वास्तव्याचे दाखले, बॅच चुकीच्या पद्धतीनं दिल्याचा आरोप.
नाशिकमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईकेंवर प्रश्नांचा भडीमार, दीड तासांच्या चर्चेनंतरही आंदोलनावर तोडगा नाहीच. विद्यार्थ्यांच्या घोषणाबाजीनंतर उईकेंचा काढता पाय, नाशिकसह पुणे, नागपुरात आंदोलन सुरुच
गुणरत्न सदावर्तेंना अटक करण्याची गंगाधर काळकुटेंची मागणी... मराठा ओबीस वाद लावण्यात सदावर्तेंचा हात... मराठा समाजाचं आंदोलन बदनाम करण्यासाठा हिंसा घडवण्याचा सदावर्तेंचा डाव असल्याचा आरोप गंगाधर काळकुटेंनी केलाय...
मनोज जरांगेंनी आरक्षणासाठी सरकारसोबत लढावं, उगाच ओबीसींच्या नादाला लागू नका असा सल्ला ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी दिलाय...तसेच आपण मनोज जरांगेंना भाव देत नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय..
--मराठा समाजाकडून मुंबईत आंदोलनाची तयारी
--जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत मुंबई पोलिसांना पत्र
--आझाद मैदानातील आंदोलनासाठी मागितली परवानगी
--आंदोलनाच्या तारखेबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही
--आंदोलनाची तारीख लवकरच कळवू, पत्रात उल्लेख
--आजचं आंदोलन अंतरवालीत होणार, मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत आंदोलनाची तयारी
अंबडच्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी काल रात्री मनोज जरांगेंची भेट घेतलीये...आजपासून सुरु होणा-या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही भेट घेतली होती... कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्याचबरोबर वाहनांसाठी पार्किंगशिवाय ध्वनीक्षेपकांचा आवाज कमी ठेवावा या संदर्भात चर्चा झाली.
अंतरवाली सराटी येथे आजपासून मनोज जरांगे यांचं आमरण उपोषण सुरु होत आहे.या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांच्या उपोषणासाठी मराठा आंदोलकांनी उपोषणस्थळी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.सकाळी 10 वाजता जरांगे यांच्या उपोषणाला सुरुवात होणार आहे आणि त्यापूर्वीच जरांगे यांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली आहे.
एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आजपासून उपोषणाला सुरुवात करत आहेत तर दुसरीकडे सरकारकडूनही हालचालींना वेग आलेला आहे...आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील रात्री उशिरा संभाजीनगरला आलेत आज दिवसभर ते संभाजीनगरात तळ ठोकून असतील, ते बैठका सुद्धा घेणार आहेत शिंदे समितीचे सदस्य सुद्धा या बैठकीला उपस्थित असतील असं कळतंय...मराठवाड्यात प्रमाणपत्र वाटप किती झाले, वाटपाबाबत काय समस्या आहे फेटाळण्याचे प्रमाण किती आहे या सगळ्या बाबत आज पुन्हा नव्याने चर्चा होणार आहे .. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी सुद्धा या बैठकीला उपस्थित असतील सोबतच आणखीही काही मंत्री या बैठकीसाठी येण्याचे शक्यता सांगण्यात येते. त्यामुळे आंदोलनाला सुरुवात होताच सरकारकडूनही हालचालींना वेग आला अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत...अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे आजपासून आमरण उपोषण सुरु करणार आहेत...त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मराठा समाजाला अंतरवाली सराटीत येण्याचं आवाहन केलंय...मराठा समाजासाठी ही शेवटची लढाई असून कुणीही घरात बसू नये असं आवाहन त्यांनी केलंय...58 लाख नोंदींच्या आधारे सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं या जुन्या मागणीसह जातपडताळणीत नाकारलेली प्रमाणपत्रही दिली जावेत यासाठी जरांगेंनी उपोषणाचं हत्यार उपसलंय
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 August 2026: मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र रद्द, जात पडताळणी प्रमाणपत्राचा विषय घेऊन अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसत आहेत. तर एकीकडे पुणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनाच्या ठिकाणी व आसपास सुमारे सव्वाशे पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नेपाळच्या महाप्रलयात आत्तापर्यंत ५८७ लोकांचा बळी गेला आहे. तर १५०० हून अधिक लोक अजूनही बेपत्ता सुमारे २९० भारतीय नागरिकांशी अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही. या सर्व घडामोडींचे अपडेट या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात.