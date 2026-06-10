Maharashtra Breaking News Today LIVE: मोदींनी नेहरुंचा विक्रम मोडला; आता 'या' यादीत पहिल्या स्थानी

कणकवली तालुक्यातील नडगिवे गावात चोरट्यानी तब्बल सहा घरे फोडली. मुंबई गोवा महामार्गालगत आलेल्या नडगिवे गावातील बंद घरांना चोरट्यानी लक्ष केले. चोरट्यानी नेमका किती मुद्देमाल लंपास केला याची आकडेवारी अद्याप मिळाली नसून चोरटे सीसी टीव्हीत कैद झालेत. या घटनेमुळे नडगिवे गाव तसेंच आजूबाजूच्या परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून याबाबत अधिक तपास कणकवली पोलीस करत आहेत.
कारचा हॉर्न वाजवून स्कूटी बाजूला घेण्यास सांगणं एका तलाठ्याला चांगलंच महागात पडलंय.. बीड शहरातील अंबिका चौकात किरकोळ वादातून तलाठी जितेंद्र शेळके यांना भररस्त्यात बेदम मारहाण करून त्यांचे जबरदस्तीने अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय.. यानंतर आरोपींनी त्यांना एका घरासमोर नेऊन लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला केला, ज्यामध्ये त्यांचा उजवा पाय फ्रॅक्चर झाला. एवढ्यावरच न थांबता त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. एवढ्यात शेळके यांनी आपल्या भावाला आवाज दिला.. त्यांच्या भावाला ही मारहाण करण्यात आली.. मारहाणीनंतर टोळक्यांनी त्यांच्या चारचाकी वाहनाची मोठी तोडफोड केली. यानंतर लोकांचा मोठी गर्दी या परिसरात झाली असता जखमी शेळके यांच्यावर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर उपचार सुरू असून, या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
अमरावती विधान परिषदेचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख गायब असल्याची बातमी झी 24 तास ने दिल्यानंतर अखेर झी 24 तास च्या बातमीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. काँग्रेस उमेदवार हर्षजीत देशमुख गेल्या पाच दिवसापासून अमरावती जिल्ह्यातून गायब असल्याची खळबळ जनक माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून अमरावतीत ऐन निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसला मोठा धक्का बसल्याचा बोलल जात आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून उमेदवाराशी आमचा संपर्क झाला नाही, ते खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची माहिती आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून हर्षदीप देशमुख यांचा जिल्ह्यातील कोणत्याच प्रमुख नेत्यांशी संपर्क नाही. त्यामुळे वरिष्ठ वंचित आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची बोलणी सुरू आहे. वरिष्ठ नेते जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य राहील अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी दिली आहे.
बीडच्या परळी शहरात आर्थिक वादातून झालेल्या तोहिद पठाण या तरुणाच्या निघृण हत्या प्रकरणातील आरोपींना पोलिसांनी वाहनांनी घेऊन न जाता पहिल्यांदाच स्पॉट पंचनामासाठी शहरातून पायी चालवत नेले. परळी शहरातील रहिवासी असलेला तोहिद खान याचा दोन मित्रांनी आर्थिक वादातून दगडाने ठेचून खून केला होता. त्यानंतर त्याने आत्महत्या केल्याचे भासवण्यासाठी मृतदेह रेल्वे रूळावर टाकला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी तोहिदचे मित्र ऋषिकेश फड व गौरव व्यास यांना अटक केली होती. दरम्यान पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामासाठी पहिल्यांदाच या दोन्ही आरोपींना शहरातून पायी चालवत नेले.. या दोन्ही आरोपींना पाहण्यासाठी नागरिकांनी मात्र मोठी गर्दी केली होती.
पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील पेट्रोल पंप चालकांना पुरवठा विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेलची खरेदी होत असल्याने इंधनटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियममार्फत या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून, पेट्रोलियम कायद्यानुसारच इंधन विक्री करावी, अन्यथा संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
पुणे विषारी दारु प्रकरणी यापूर्वी 11 आरोपींना अटक करण्यात आलीय.आणखी 20 आरोपीवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या 20 संशयित लोकांच्या मागावर सीआयडीने विशेष पाच पथक तयार केले असून तपास सुरू केला आहे. 11 आरोपींना न्यायालयाने 10 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे तर विशेष पाच पथक आणखी 20 जणांचा शोध घेत आहेत.
पुण्यातील खडकी शस्रनिर्मिती कारखान्याच्या एफ-4 सेक्शनजवळ झालेल्या स्फोटात 20 वर्षीय कार्तिक बर्मन यांचा मृत्यू झाला. शौचालयाच्या कामादरम्यान पायरीवर बसलेल्या कार्तिक यांच्या हाताला संशयास्पद वस्तू लागल्यानंतर अचानक स्फोट झाला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना प्रथम फॅक्टरी रुग्णालयात, नंतर ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला असून खडकी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
बिहारमधील पाटणा जिल्हा न्यायालयाने प्रसिद्ध शिक्षक आणि युट्युबर ‘खान सर’ यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. पाटण्याच्या मुसल्लहपूर भागातील ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ (KGS) कोचिंग सेंटरबाहेर झालेल्या हिंचारानंतर, आपल्या सुरक्षारक्षकांना गर्दीवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ यांच्यावर आहे.
गायीला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्याची मुस्लिम समाजाची मागणी. नागपूरमध्ये केलं आंदोलन. आंदोलनात 'हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा जिंदाबाद'चा नारा देण्यात आला.
नागपूरच्या विधी विद्यापीठात पीएचडी प्रवेशाच्या राखीव जागांवर खुल्या प्रवर्गामधील उमेदवारांचा डल्ला. खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ 12 जागा असतानाना 22 उमेदवारांना प्रवेश देण्यात आळा आहे.
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस मान्सूनपूर्व पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यातील 26 जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आलाय. यासह मान्सून सोलोपूरपर्यंत पोहोचल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, या 26 जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने खालील विभागांचा समावेश आहे:
कोकण विभाग: पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग.
मध्य महाराष्ट्र: पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर.
मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर) विभाग: बीड, परभणी, नांदेड, धाराशिव, लातूर, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर.
विदर्भ विभाग: अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ.
पुणे- भुजबळांना राज्यसभा न मिळाल्याचा हाकेंना आनंद झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस युवतीच्या पूजा होळे यांनी केला आहे. लक्ष्मण हाकेंचा एक व्हिडिओ शेअर करत त्यांनी हा आरोप केला आहे, छगन भुजबळासंदर्भातलाच हा व्हिडिओ असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केलाय.
जेतवन बंगला येथे धोबी काम करण्याऱ्या व्यक्तीच्या मुलाने मंत्री छगन भुजबळ यांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या नावाचा केला गैरवापर. या मुलाला मलबारहिल पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
मंत्री छगन भुजबळ आणि संबंधित प्रकल्पाचा काहीही संबंध नाही. संबंधित विकासकाने शासकीय निवासस्थानाचा नावाचा गैरवापर केल्याने त्यावर देखील गुन्हा दाखल होणार का? याबाबत सत्यता न तपासता समाज माध्यमांवर लिहिणाऱ्या व्यक्तींविरोधात देखील अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला जाणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण न दिल्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांसमोर नाराजी व्यक्त केली. सीडको, राजशिष्टाचार, विमानतळ प्राधिकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर केली कारवाईची मागणी शिंदेंच्या मंत्र्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत गंभीर दाखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिल्याचं आश्वासन दिलं. कार्यक्रमाच्या वेळीस दोन्ही उपमुख्यमंत्री का आले नाही अशी विचारणा ही मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमस्थळी केल्याचं सांगितलं.
विप्लव बाजोरिया यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये प्रतिज्ञा पत्रावरील त्रुटीच्या आरोपानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने विप्लव बाजोरिया यांचा अर्ज रद्द केला होता.
नाशिकच्या जागेवरून शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. गोकुळ गीते यांची पुन्हा एकदा समजूत काढली जाणार आहे. आज नाशिकचा तिढा सुटण्याची शक्यता, मुख्यमंत्रीत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर गीतांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचे बंधू किशोर दराडेंनी गणेश गितेंची भेट घेतली. गितेंनी नरेंद्र दराडेंना पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती केली. गितेंनी युतीचा धर्म पाळावा असंही किशोर दराडे म्हणालेत.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या 12 वर्षांच्या पूर्ततेनिमित्त एनडीएशासित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहेत. दुपारी 3 वाजता , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हेही बैठकीला उपस्थित राहणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज म्हणजेच 10 जून रोजी, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नंतर सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पद संभाळणारे दुसरे पंतप्रधान बनणार आहेत. मे 2014 मध्ये मोदींनी सत्ता हाती घेतल्यापासून गेल्या 12 वर्षात पंतप्रधानपदावर राहिले. मोदींनी नेहरुंचा हा विक्रम आज मोडीत काढला आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 June 2026: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या 12 वर्षांच्या पूर्ततेनिमित्त देशभरात भाजपातर्फे कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. देशभरातील या कार्यक्रमांबरोबरच महाराष्ट्रामध्ये नाशिक विधान परिषदेची निवडणुकीमध्ये बंडखोर उमेदवारी मागे घेणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. तसेच पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यात आलेला छगन भुजबळांच्या बंगल्याच्या पत्त्याचं प्रकरणही चर्चेत आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आज वर्धापन दिन आहे. या सर्व घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्स पाहण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...